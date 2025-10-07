Новини
Минус 30%! Гърция намалява солидно помощите за бежанците
  Тема: Кризата с бежанците

7 Октомври, 2025 15:25 980 11

Правителството на Кириакос Мицотакис твърди, че мерките са в съответствие с изискванията на Европейския съюз

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гръцкото правителство планира да ореже с 30% помощите за бежанци, предаде БТА, позовавайки се на гръцкото Министерство на миграцията. С мярката се цели да се намалят стимулите за търсещите убежище и по този начин да се понижат бюджетните разходи.

Общото намаление на финансирането, свързано с предоставянето на убежище, от 400 милиона на 288 милиона евро годишно, е съсредоточено върху жилищната схема "Хелиос", която включва субсидии за наем за бежанци. Планира се тези помощи да бъдат спрени. Вместо това парите ще се вливат в програми за интеграция на пазара на труда и изучаване на гръцки език.

Министърът на миграцията на Гърция Танос Плеврис поясни, че всеки, на когото е предоставено убежище в бъдеще, вече няма да живее с постоянни помощи, а ще бъде интегриран в обществото чрез работа. Той посочи, че плащанията за подкрепа в бъдеще ще покриват само най-необходимото.

Правителството на Кириакос Мицотакис твърди, че мерките са в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Гърция се стреми да намали разходите, като в същото време стане по-малко привлекателна дестинация за мигранти.

В бъдеще всеки, който пребивава незаконно в Гърция и откаже да напусне доброволно, ще бъде изправен пред минимална присъда от три години затвор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    25 2 Отговор
    А нашите бежанци дошли от осрайна са на 5 звезди

    15:27 07.10.2025

  • 2 Хотелиерство на Златни

    8 0 Отговор
    Станах милионер от тия, живи здрави и пак да дойдат

    Коментиран от #4

    15:28 07.10.2025

  • 3 да чакаме нови гости около духалите в сф

    15 0 Отговор
    В бъдеще всеки, който пребивава незаконно в Гърция и откаже да напусне доброволно, ще бъде изправен пред минимална присъда от три години затвор.

    15:28 07.10.2025

  • 4 живи здрави и пак да дойдат

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хотелиерство на Златни":

    ти таквиз от мургвите нямаш
    повечето са транзит
    иначе ще стане караштисана история с украинките в хотела
    после ще има
    ни кон ни магаре нови поданици на бг

    15:31 07.10.2025

  • 5 Дедовия

    15 1 Отговор
    Май гърците се усетиха, а Ганьо още хрантути мигрантите. Ако нашите господа-другари плащаха от джобовете си да хранят незаконните нарушители отдавна да са ги експулсирали от страната. Гледайте и обслужвайте изметта от Азия и Африка, че и от Украйна и ще събирате капачки за нашите деца. Браво!!!.

    15:37 07.10.2025

  • 6 МирО

    4 0 Отговор
    Имигрантите да ги пратят да работят, не да лежът на наш гръб , ако някои са много “ необразовани” - да въртят лопатата више не требе!

    16:07 07.10.2025

  • 7 Спаз

    2 0 Отговор
    На Софиянци честити да са им мигрантите от Азия. По Черноморието мигрантите са по Европейци които са поддържани от целия демократичен свят. Честито на т.н. Софиянци.

    16:17 07.10.2025

  • 8 Спиро говедовъд

    1 0 Отговор
    Ами те т.н. Софиянци нали вземат по 10 бона заплата. Какво им пречи със данъците да издържат мигрантите.

    16:19 07.10.2025

  • 9 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    Какви помощи/ На кораба и обратно от където са дошли

    16:22 07.10.2025

  • 10 Спиридом

    2 0 Отговор
    Те още малко ще ви изчакат в Гърция нашенските татрикати, да изкупите имотите в Северна Гърция по пропадналите села, и ще ви го нахлузят на два ката.

    16:23 07.10.2025

  • 11 А защо не

    1 0 Отговор
    ги премахнат на 100%. Защо трябва да ги храним след като има наши санародници които са гладни.

    16:27 07.10.2025

