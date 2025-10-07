Минус 30%! Гърция намалява солидно помощите за бежанците

Гръцкото правителство планира да ореже с 30% помощите за бежанци, предаде БТА, позовавайки се на гръцкото Министерство на миграцията. С мярката се цели да се намалят стимулите за търсещите убежище и по този начин да се понижат бюджетните разходи.

Общото намаление на финансирането, свързано с предоставянето на убежище, от 400 милиона на 288 милиона евро годишно, е съсредоточено върху жилищната схема "Хелиос", която включва субсидии за наем за бежанци. Планира се тези помощи да бъдат спрени. Вместо това парите ще се вливат в програми за интеграция на пазара на труда и изучаване на гръцки език.

Министърът на миграцията на Гърция Танос Плеврис поясни, че всеки, на когото е предоставено убежище в бъдеще, вече няма да живее с постоянни помощи, а ще бъде интегриран в обществото чрез работа. Той посочи, че плащанията за подкрепа в бъдеще ще покриват само най-необходимото.

Правителството на Кириакос Мицотакис твърди, че мерките са в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Гърция се стреми да намали разходите, като в същото време стане по-малко привлекателна дестинация за мигранти.

В бъдеще всеки, който пребивава незаконно в Гърция и откаже да напусне доброволно, ще бъде изправен пред минимална присъда от три години затвор.