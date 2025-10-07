Минус 30%! Гърция намалява солидно помощите за бежанците

Гръцкото правителство планира да ореже с 30% помощите за бежанци, предаде БТА, позовавайки се на гръцкото Министерство на миграцията. С мярката се цели да се намалят стимулите за търсещите убежище и по този начин да се понижат бюджетните разходи.
Общото намаление на финансирането, свързано с предоставянето на убежище, от 400 милиона на 288 милиона евро годишно, е съсредоточено върху жилищната схема "Хелиос", която включва субсидии за наем за бежанци. Планира се тези помощи да бъдат спрени. Вместо това парите ще се вливат в програми за интеграция на пазара на труда и изучаване на гръцки език.
Министърът на миграцията на Гърция Танос Плеврис поясни, че всеки, на когото е предоставено убежище в бъдеще, вече няма да живее с постоянни помощи, а ще бъде интегриран в обществото чрез работа. Той посочи, че плащанията за подкрепа в бъдеще ще покриват само най-необходимото.
Правителството на Кириакос Мицотакис твърди, че мерките са в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Гърция се стреми да намали разходите, като в същото време стане по-малко привлекателна дестинация за мигранти.
В бъдеще всеки, който пребивава незаконно в Гърция и откаже да напусне доброволно, ще бъде изправен пред минимална присъда от три години затвор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
15:27 07.10.2025
2 Хотелиерство на Златни
Коментиран от #4
15:28 07.10.2025
3 да чакаме нови гости около духалите в сф
15:28 07.10.2025
4 живи здрави и пак да дойдат
До коментар #2 от "Хотелиерство на Златни":ти таквиз от мургвите нямаш
повечето са транзит
иначе ще стане караштисана история с украинките в хотела
после ще има
ни кон ни магаре нови поданици на бг
15:31 07.10.2025
5 Дедовия
15:37 07.10.2025
6 МирО
16:07 07.10.2025
7 Спаз
16:17 07.10.2025
8 Спиро говедовъд
16:19 07.10.2025
9 Роден в НРБ
16:22 07.10.2025
10 Спиридом
16:23 07.10.2025
11 А защо не
16:27 07.10.2025