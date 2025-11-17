Радикална реформа! Великобритания се зарече да възстанови реда с миграцията

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд се зарече да „възстанови реда" в системата за предоставяне на убежище в Обединеното кралство чрез „радикални промени", вдъхновени от подхода на Дания, предадоха Пи Ей Mидия и ДПА.

Махмуд днес ще представи редица реформи в тази област пред Камарата на общините (долната камара на британския парламент), с които се надява Островът да стане по-малко привлекателен за нелегални мигранти, и с които ще се улеснят процедурите за депортирането им.

Според Ройтерс мерките на лейбъристкото правителство са насочени особено по отношение на незаконните пристигания с малки лодки от Франция.

Британското правителство възнамерява да отмени законовото задължение за предоставяне на подкрепа на търсещите убежище, въведено през 2005 г. в съответствие със законодателството на ЕС. Това означава, че за търсещите убежище вече няма да има гарантирани жилища и седмични помощи.

В момента подкрепата включва право на настаняване, както и седмична помощ от 49,18 британски лири на човек във всяко домакинство, за покриване на разходи за храна, облекло и козметика. Ако мястото за настаняване осигурява изхранване, всяко лице получава 9,95 паунда на седмица вместо това. Има малки увеличения за бременни жени и малки деца, уточнява в. „Индипендънт“. Министерството също така сигнализира, че ще продължи да изпълнява задълженията си и по Закона за децата, който забранява да се оставят семейства с деца без средства за съществуване.

Министерството на вътрешните работи заяви, че новите ограничения ще се прилагат за мигранти, които могат да работят, но избират да не го правят, както и за тези, които нарушават закона. Според него подкрепата, финансирана от данъкоплатците, ще бъде приоритетно предоставяна на хора, допринасящи за икономиката и местните общности, отбеляза Ройтерс.

Съгласно предложенията временното убежище ще бъде давано само за период от 30 месеца, след което ще се прави преценка дали родната страна на лицето все още е опасна.

„Нашата страна има белязана от гордост традиция да приема хора, бягащи от опасност, но нашата щедрост привлича нелегални мигранти отвъд Ламанша. Скоростта и мащабът на миграцията оказват огромно напрежение върху общностите", каза Махмуд.

Тя ще увеличи и четирикратно – от сегашните пет на 20 години – времето, което чужденците обикновено трябва да изчакат след одобряване на статут на бежанец, преди да им бъде предоставено право на постоянно пребиваване във Великобритания, съобщи „Файненшъл Таймс“. Повишават се и изискванията за владеене на език за всички, искащи да останат в страната.

Хората ще могат да преминат към по-бързи процедури за постоянно пребиваване при условие, че се ангажират с работа или обучение, но ще трябва да заплатят често високите такси.

Въпреки това, повечето бежанци, които вече получават подкрепа във Великобритания, вероятно няма да бъдат засегнати, съобщи в. „Гардиън“. Източници от правителството казаха, че правилата, според които повечето чужденци не могат да бъдат наети на работа, няма да се променят.

В Обединеното кралство около 100 000 души получават подкрепа за бежанци, като огромното мнозинство от тях са настанени на различни места за сметка на държавата. Около една трета остават в хотели, въпреки че Лейбъристката партия се е ангажирала да прекрати тази практика до 2029 година.

Едва около 8500 души със статут на бежанци от общо около 106 000 имат право да работят, защото са влезли в страната с виза и след това са поискали убежище. Хората без визи, чиито молби остават неразгледани повече от година без тяхна вина, понякога се допускат да работят, но само в ограничен брой области, където има значителен недостиг на подходящи кандидати.

Въпреки че около 19 000 души чакат повече от 12 месеца за решение по молбата си за убежище, повечето от тях не отговарят на критериите за допускане до пазара на труда, а и не всички, които са допустими, са били наети, посочва „Гардиън“.

Министерството на вътрешните работи заяви в събота, че „твърде дълго“ Великобритания е предлагала настаняване и подкрепа, които надхвърлят международните ѝ задължения, създавайки „силен привлекателен фактор“ за хората да преминават през Европа и да достигат до страната.

Британското вътрешно министерство определи новите мерки за затягане на контрола върху предоставянето на убежище като най-мащабната подобна реформа в съвременната история. „Ще възстановим реда и контрола по нашите граници", зарече се вътрешната министърка в събота.

Според ЕС Великобритания получава петия по брой молби за убежище в Европа, след Германия, Испания, Франция и Италия.

Британското вътрешно министерство каза, че новите му предложения към търсещите убежище са по-щедри от тези на най-близките съседни страни на европейския континент, където контролът също се засилва.

Промените се възприемат и като опит да се привлече вниманието на избиратели на Лейбъристката партия, които обмислят да подкрепят „Реформирай Обединеното кралство“ на следващите избори.

Плановете обаче се смятат за непопулярни сред някои депутати от партията, особено тези, които се притесняват да не загубят подкрепа за сметка на “Зелените” и "Либерални демократи".

Консерваторите от своя страна заявиха, че някои от новите мерки са „добре дошли“, но „остават далеч от това, което наистина е необходимо“.

Крис Филп, консервативният „министър на вътрешните работи в сянка“, критикува Лейбъристкото правителство за политиката му за даване на убежище и каза, че то е неспособно да осъществи промяна. „Докато някои от новите мерки са добре дошли, те остават далеч от това, което наистина е необходимо, а някои са просто още един трик – като предишния трик „смачкай бандите“, каза той пред „Индипендънт“.

Над 100 британски благотворителни организации също писаха на Махмуд, призовавайки я „да спре с действията, които само причиняват вреда“, като заявиха, че подобни стъпки насърчават расизма и насилието.

Британската благотворителна организация „Съвет за бежанците” заяви в социалната мрежа „Екс“, че бежанците не сравняват системите за убежище, докато бягат от опасност, а идват във Великобритания заради семейни връзки, познания по английски или съществуващи контакти, които им помагат да започнат нов живот безопасно.

Изпълнителният директор на организацията Енвер Соломон нарече плановете „прекалени и ненужни“ и заяви, че те ще принудят хората да изпаднат в бедност и да спят на улицата. Той добави, че правенето на „вече много трудната система“ още по-наказваща няма да действа като възпиращ фактор.

Междувременно антиимигрантските настроения във Великобритания продължават да се увеличават, като това лято имаше протести пред хотели, където бежанците се настаняват с държавни средства. Проучванията на общественото мнение пък показват, че имиграцията е изместила икономиката като основна грижа на избирателите.

Подобни настроения се разпространяват и в Европейския съюз, след като над един милион души – предимно сирийски бежанци – пристигнаха през Средиземно море през 2015 – 2016 г., което натовари инфраструктурата в някои страни. Поради невъзможността да се постигне съгласие за споделяне на отговорността, държавите членки на ЕС се фокусират върху връщанията и намаляването на новопристигналите.

Такива мерки, приети в Дания, вдъхновиха и британските министри за новите ограничения.

Копенхаген премахна стимулите, привличащи хора в страната, и увеличи депортациите на нелегални мигранти, припомня Ройтерс.

Висши служители на британското Министерство на вътрешните работи по-рано тази година бяха изпратени в датската столица, за да се запознаят с политиката на страната за предоставяне на убежище, след като Дания намали броя на молбите за убежище до най-ниското равнище за последните 40 години и успешно експулсира 95% от отхвърлените кандидати за убежище.

Законодателството на Дания освен това от 2016 г. позволява на датските власти да изземват ценности на бежанците, за да покрият разходите за подкрепата си.

В същото време Копенхаген остава страна по Европейската конвенция за правата на човека - международен договор, който предизвиква гняв у някои представители на британската десница, които твърдят, че той пречи на усилията на Лондон за депортиране на нелегални мигранти.