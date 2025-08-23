Европа се щура като патица без глава, объркана от изчезването на вчерашния свят

След споразумението, подписано със Съединените щати на Доналд Тръмп на 27 юли в Шотландия, Европа навлиза в своя "век на унижението". Това твърди в интервю за френския всекидневник Le Figaro икономическият журналист и колумнист за TF1-LCI и RTL Франсоа Лангле.
LE FIGARO: Като част от споразумението с Тръмп, Европейският съюз се съгласи да наложи тарифи до 15% върху почти целия си износ за Съединените щати и нито получава нещо в замяна, нито налага контрасанкции. Възможен ли беше друг резултат?
ФРАНСОА ЛАНГЛЕ: Не, това споразумение е всичко друго, но не и изненадващо. То въплъщава баланса на силите между Америка на Тръмп и Европа: всичко за мен, останалото за теб. Това е следствие от новата роля, която Съединените щати заемат в световните дела, "непокорната свръхсила", по думите на американския академик Майкъл Бъкли. Тоест, сила номер едно, която няма друга амбиция освен да се укрепва за сметка на другите, започвайки с бившите си съюзници - те са тези, които предлагат най-добра възвръщаемост на изнудването, защото са слаби. Най-поразителното в тази афера е, че Европейският съюз е щастлив. Унижен и доволен. Въпреки че освен митата, Брюксел потъпква собствените си политики, за да угоди на Тръмп.
Така той се съгласи да инвестира 600 милиарда в Америка, докато отливът на инвестиции е именно основният проблем, подчертан от доклада Драги... Той се ангажира да купува американски оръжия, като същевременно призовава страните-членки да укрепят своята отбранителна индустриална база...
Той се ангажира да купува камиони с американски газ, докато работи за нулеви въглеродни емисии! Що се отнася до предполагаемата "предсказуемост", предлагана от споразумението на износителите, това са пълни глупости. Човек, осъден на десет години затвор, очевидно може да се поздрави с предсказуемостта на условията си на живот през следващото десетилетие.
LE FIGARO: Лондон получи от Белия дом най-ниската възможна митническа ставка до момента (10%). Допринася ли тази "победа" за дискредитирането на Европейския съюз?
ФР. ЛАНГЛЕ: Търговията на САЩ с Обединеното кралство не е в дефицит, което може да обясни по-благоприятното отношение, което Лондон получи. В йерархията на кралствата, зависими от Американската империя, ние заемаме междинна позиция между Обединеното кралство, което се справя по-добре, и Япония, от която Тръмп получи плащането на няколкостотин милиарда директно в американската хазна. И всички онези, които сега са заплашени от 30% или 40% удар, ако не постигнат споразумение тази седмица.
LE FIGARO: Това, че Европейският съюз не е в силна позиция, може ли да се обясни с факта, че той не контролира никоя от стратегическите си позиции в мащаба на глобалната икономика?
ФР. ЛАНГЛЕ: Да, без съмнение. Трябва да се помни, че Европейският съюз не е създаден да упражнява влияние на световната сцена. Основната цел на Брюкселската комисия е да наблюдава държавите-членки, за да гарантира, че те спазват правилата на единния пазар и конкуренцията. Брюксел беше създаден, за да премахне границите и икономическия национализъм в рамките на Съюза. Изграждането на този единен пазар беше освен това полезна подготвителна стъпка за овладяване на глобализацията, особено за Франция и нейната бюрокрация.
Но времената се менят. Глобализацията се променя по своя характер и обхват; фрагментира се поради преориентацията на доминиращата сила към нейните изключителни интереси за сметка на световния ред. Глобализацията е невъзможна без самопровъзгласил се господар на света. Следователно Комисията би трябвало да се осланя на границите и да практикува един вид европейски национализъм, за да защити държавите-членки в голямата конфронтация между империите. Тя не е способна да го направи, защото това би изисквало да се откаже от договорите. Затова тя тича наоколо като обезглавена патица, дезориентирана от изчезването на вчерашния свят.
Силна Европа е химера, поддържана от федералисти, които все още искат да спасят мечтата си. Това е последният етап на отричане, преди да се приеме реалността: Европа навлиза в своя "век на унижението", подобно на Китай през 1842 г., след Опиумната война. Тръмп, точно както британците от онова време, принуждава пристанищата ни да отворят. С тези споразумения Европа подписа Нанкинския договор, който подчини Поднебесната империя на британските търговски интереси.
Но в защита на Брюксел, трябва да се каже, че проблемът е по-сериозен от самата Комисия. Самите граждани са тези, които се противопоставят на властта и жертвите, които тя би изисквала от тях. "Не се изплашихме", е заявил Еманюел Макрон веднага след подписването на това споразумение за капитулация. Проблемът с това да те е страх, разбира се, е че имаш средства за отмъщение, но преди всичко зависи дали ще имаш желанието да ги използваш.
Брюксел прекара седмици в разработване на наказателни контрамерки за Съединените щати, обяснявайки, че ние няма да ги използваме... Бюрократите изобретиха търговската версия на пистолета с капси. Още по-лошо, френските служители обясниха в навечерието на споразумението, че няма да има ответни тарифи, защото икономистите са изчислили, че те ще бъдат вредни за нашите потребители!
LE FIGARO: Не цели ли Тръмп с тези тарифи предимно да премести производството в Съединените щати?
ФР. ЛАНГЛЕ: Да, той иска да отслаби глобалния растеж. Той отхвърля позицията на "потребител от последна инстанция", която винаги е била заемана от господарите на света - Съединените щати през 20-ти век, Великобритания през 19-ти. Напротив, той иска да реиндустриализира страната си. Ето защо той иска мита и слаб долар, за да насърчи производителите от цял свят да се установят в Съединените щати. Той няма да спре дотук. Тези мита ще бъдат използвани, за да принудят партньорите да преоценят валутите си или да финансират американския дълг безплатно, с известните облигации с нулев купон, застъпвани от един от вдъхновителите на Тръмп, Стивън Миран.
Другата цел е, разбира се, бюджетна. Митата ще напълнят хазната на Вашингтон. Само споразумението с Европа би могло да ѝ осигури допълнителни сто милиарда долара годишно. Това е необходимо за финансиране на "Големия и красив бюджет" - данъчните облекчения, приети от Конгреса миналия месец. И в двата случая това е хищническа стратегия: Америка източва инвестициите, за да напоява почвата си, и финансовите ресурси на други страни, за да ги преразпредели към своите компании под формата на данъчни облекчения.
LE FIGARO: Не надценяваме ли победата на Тръмп? Европейските ангажименти за покупки и инвестиции нямат никаква друга стойност освен политическа...
ФР. ЛАНГЛЕ: Вярно е, че цифрите са толкова безумни, че не са достоверни. Урсула фон дер Лайен се ангажира с покупки на втечнен газ за 250 милиарда евро годишно, докато ние, за цяла Европа, в момента сме под 100 милиарда евро... Но това все още създава натиск за следващите години и несъмнено това е целта на американските преговарящи.
Колкото и неразумни да са, тези суми очевидно са приети от Европа. И освен съображенията за цифри, трябва да се научи един урок: достъпът до международните пазари си има цена, защото има стойност. И тази цена се покачва от избирането на Тръмп. Следователно Европа би трябвало да помисли за цената на достъпа до собствения си пазар, един от най-големите в света, и за това как да договаря бъдещи търговски споразумения.
LE FIGARO: Какво можем да очакваме конкретно в търговски план?
ФР. ЛАНГЛЕ: Въпросът е кой ще плати митата. Логично е американският потребител да се сблъска с по-високи цени на вносните стоки. Не с 15%, защото разходите за дистрибуция представляват до една трета от крайната цена. В действителност, всеки от участниците в търговската верига - износител, превозвач, вносител, дистрибутор и потребител - ще бъде подложен на натиск да намали маржовете си или да плати малко повече.
Разпределението на тези усилия ще варира в зависимост от баланса на силите на пазара, който варира значително в зависимост от сектора. Всичко това би трябвало да намали търговските потоци към Америка. Въздействието върху растежа във Франция обаче ще бъде по-малко тежко, отколкото в Германия и Италия, които са по-експортно ориентирани, както вече е видно от данните за второто тримесечие на 2025 г.
LE FIGARO: Кои сектори ще бъдат най-засегнати?
ФР. ЛАНГЛЕ: Компаниите, които произвеждат луксозни стоки, могат да издържат както на увеличение на цените, така и на свиване на маржовете си, които са значителни. От друга страна, за млечните продукти и сирената, едни от основните ни износни стоки, потребителите ще бъдат по-малко склонни да плащат. Износителите ще трябва да поемат капиталовата загуба, ако не искат да загубят пазарен дял. Същото важи и за козметиката, която също е една от силните ни страни в износа.
Високият клас ще оцелее благодарение на силата на марките и имиджа "произведено във Франция", но се очаква продуктите за масовия пазар, които са по-чувствителни към цената, да пострадат. Автомобилната индустрия е засегната само косвено, тъй като не изнасяме френски автомобили през Атлантика. Френските производители на оборудване, подизпълнители на европейски производители, обаче биха могли да пострадат от натиска върху германските износители.
Във всички тези области производителите ще се опитат да произвеждат повече в Съединените щати, за да избегнат данъци. Това би могло да доведе до нова вълна от офшоринг. И накрая, някои сектори, като например фармацевтичната индустрия, остават в неизвестност, тъй като митническият им режим все още не е определен.
LE FIGARO: Можем ли сега да очакваме маргинализация на Европейската комисия? Ще се превърне ли фон дер Лайен в приятелката, която държавите-членки вече не приемат?
ФР. ЛАНГЛЕ: Търговските въпроси винаги са разделяли Европа, както между държавите- членки, които нямат едни и същи интереси, така и между секторите в рамките на една и съща страна. Този път обаче континентът не е наистина разделен; той е разделен между примирени губещи и облекчени губещи. Облекчени, защото са се страхували от по-лошо - силата на Тръмп е, че е смекчил сделката по време на преговорите, след като е заплашил с още по-строги наказателни тарифи.
Отвъд мрънкането, няма реално желание да се оспори споразумението, одобрено от председателя на Комисията. Освен това, няколко от търговските партньори на Съединените щати вече са глътнали хапчетата си: Япония, Южна Корея и всички чакащи в коридора на Белия дом...
Китай сега е единственият, който се изправя срещу Америка. Да се надяваме, че тази афера поне ще е разкрила на Европа, нейните граждани и нейните лидери мащаба на промените, които се случват в международните отношения. В засилващата се конфронтация всичко е стратегическо, включително търговските въпроси. Всичко си има цена. Всичко е лост за придобиване на влияние или ресурси.
Това изисква наша собствена революция в идеологията и действията, след четиридесет години, в които свободната търговия се смяташе за естествено състояние на международните отношения, независимо от политическите въпроси и изгодна за всички. Търговията се връща на мястото си, подчинена на политическите цели. От тази гледна точка Тръмп ни учи на болезнен, но много полезен урок.
Ако използвам афоризма на икономиста Марк дьо Ситиво, в дългата история на ритниците в задника, не винаги кракът е най-виновен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историк
18:04 23.08.2025
2 голем смех
18:05 23.08.2025
3 Един
Коментиран от #9, #10
18:07 23.08.2025
4 си дзън
Коментиран от #7
18:07 23.08.2025
5 Учуден
18:10 23.08.2025
6 Перо
Коментиран от #11
18:11 23.08.2025
7 ТОВА ОТ
До коментар #4 от "си дзън":МИНДЕРА ЛИ ГО ЗНАЕШ
18:17 23.08.2025
8 Ми нормално е
18:18 23.08.2025
9 демократ
До коментар #3 от "Един":И едни от най застаряващите. Всички се чудят Франция била Африка ГеЙрмания не била същата а ми не са защото ако не са емигрантите са свършени.А Чехия Словакия Унгария и в бъдеще Полша ще са азиатски.
18:18 23.08.2025
10 Ами
До коментар #3 от "Един":Това не е вярно. Икономиката на ЕС е трета след тези Китай и САЩ.
Проблемите на евопейската икономика са скъпите суровини и
скъпите ресурси, което поражда и третия проблем - пазарите.
Като се добавят към това и дълговете.
Нещата са много по-зле от това което ни го представят.
Коментиран от #13, #14, #31
18:20 23.08.2025
11 демократ
До коментар #6 от "Перо":Човека е видял издевателствата на ВСВ и е решил как да се действа за да не се повтори никога такова нещо
18:20 23.08.2025
12 Спас
работната ръка и по-умните.Освет това наливаха Европейски пари с милиарди на бандитски правителства за да ги крадат и нищо.Сега китайците ги затискат по пазарите,парите изтичат нататък.Накрая ще загубят и държавите от източна Европа щото ще се окаже че Русия ги е превзела отвътре.А самите те са се напълнили с руски фирми
чак в НАТО и ЕС имат хора.
18:22 23.08.2025
13 хе хе
До коментар #10 от "Ами":ЕС с 550 милиона ПЛАТЕЖОСПОСОБЕН пазар. На него външни пазари едва ли му трябват.
Коментиран от #27
18:22 23.08.2025
14 демократ
До коментар #10 от "Ами":Русия може да е само придадък на Китай и китайски бушон при ядрена война.Няма как да са толкова малко като народ и толкова некадърни и про сти и да имат такава територия и ресурси.
Коментиран от #18, #32
18:23 23.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 то беше ясно че в Ес
18:29 23.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Роската съм
18:31 23.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Уъъ
18:33 23.08.2025
24 Майна
Това може ли да не го изтриете
18:34 23.08.2025
25 демократ
До коментар #18 от "ха ха ха ....":Русия е изцяло зависима от чайна.Просто Чайниците ги бутат напред ако стане ядрена война да изчезнат руските тапатси първи.
18:34 23.08.2025
26 100
До коментар #18 от "ха ха ха ....":Как точно Русия е матирала НАТО не ми е ясно? Войната в Украйна не е конфликт от първостепенна важност за САЩ. Те и не помагат много на Украйна. Във всеки случай помагат много, много под възможностите си. Примерно конфликите в Близкия изток и Източна Азия са много по-важни за САЩ.
Коментиран от #30
18:35 23.08.2025
27 Ами
До коментар #13 от "хе хе":Явно в училище не си внимавал в часовете по иконмика.
18:36 23.08.2025
28 Факт
18:36 23.08.2025
29 жик так
18:37 23.08.2025
30 ха ха ха ...
До коментар #26 от "100":И като как не ти е ясно , след като баш натовците от краварника посрещат Путин с червен килим . А Лидерите на Ес през задната врата . И всички вкупом не знаят какво да правят .
Коментиран от #36
18:38 23.08.2025
31 Един
До коментар #10 от "Ами":Не точно. Да, наистина икономиката на САЩ е по- голяма, но икономиката на ЕС+Великобритания, Швейцария, Норвегия и някои други по-малки европейски страни е по-голяма от тази на Китай.
Коментиран от #37
18:40 23.08.2025
32 Ами
До коментар #14 от "демократ":Темата в момента е Европа. А ние все още сме част от ЕС.
Остави Русия ... Тя знае как да си решава проблемите.
Коментиран от #34
18:40 23.08.2025
33 Ъъъъъъъъ
Успехът на акушерката е толкова голям, че всички ние ще платим скъпо и прескъпо за некомпетентността и - както нейната, така и на клоуните, които управляват Европа.
18:40 23.08.2025
34 демократ
До коментар #32 от "Ами":От Какава Ееропа си част бе при мат руски монголоид.
18:42 23.08.2025
35 читател
18:42 23.08.2025
36 Един
До коментар #30 от "ха ха ха ...":Един червен килим нищо не значи. Гъделичкаха самолюбието на Путин, за да го склонят на мир, но говедото си е говедо....Той и Путлер вади червения килим за Ким.
Коментиран от #40, #41
18:43 23.08.2025
37 Ами
До коментар #31 от "Един":БВП не е най-точния критерий за нивото на икономиката на дадена страна.
Голяма част от БВП на западните държави е "кух". Въпреки, че според мен е по-скоро надут.
Много икономисти и главно западни го потвърждават.
Но дори и да приемем че си прав, трите проблема си остават.
18:52 23.08.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
и САШт с Америка‼️
18:52 23.08.2025
39 Госあ
18:58 23.08.2025
40 ха ха ха ....
До коментар #36 от "Един":Като не значи нищо един червен килим , защо поне веднъж не го постлаха за просещия наркоман ? Или поне за някой от лидерите на Ес ?!
18:58 23.08.2025
41 жик так
До коментар #36 от "Един":Червения килим всичко казва . В протокола е казано къде , как , с какво и защо .
Урсула Ердоган я тури на отделно столче .
В Китай я пратиха в багажното на самолета ....
19:00 23.08.2025