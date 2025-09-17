Новини
Свят »
Перу »
1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу

1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу

17 Септември, 2025 08:16 1 633 4

  • мачу пикчу-
  • туристи-
  • перу

Мачу Пикчу посреща на ден средно по 4500 посетители

1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест в района на прочутия археологически обект в Перу, предаде Франс прес, като се позова на властите, съобщи БТА.

Демонстранти, настояващи нова компания да поеме автобусната връзка между най-близката железопътна гара и Мачу Пикчу, влязоха в сблъсъци с полицията. Четиринадесет служители на реда бяха ранени, докато разчистваха пътна барикада.

Властите успяха да евакуират около 1400 туристи, но 900 други остават блокирани в района.

Предстои среща между представители на правителството и синдикатите в опит да бъде намерено решение, което да удовлетвори демонстрантите.

Обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 1983 г., Мачу Пикчу посреща на ден средно по 4500 посетители, сред които много чужденци, според официални данни, отбелязва АФП.


Перу
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марко

    5 0 Отговор
    Търг за възлагане на обществена услуга по перуански...

    08:24 17.09.2025

  • 2 Сблъсъци избухнаха

    2 3 Отговор
    След поредното участие на бащата на някаква Саяна в медиите. Протестиращите настояват бащата на някаква Саяна да спре да обикаля всички телевизии.

    Коментиран от #4

    08:28 17.09.2025

  • 3 Да пускат само дронове

    1 0 Отговор
    Какви са тези туристи

    08:30 17.09.2025

  • 4 Психолог

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сблъсъци избухнаха":

    Му трябва на човека и церове

    08:30 17.09.2025