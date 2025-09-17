Руският нефт и газ в ЕС: как Тръмп накара ЕК да се разбърза

Страните от ЕС все още внасят големи количества нефт и газ от Русия. Спирането на тази търговия трябва да се ускори, обяви Урсула фон дер Лайен. Но как Брюксел ще убеди Унгария и Словакия да се откажат от руския петрол?

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обяви след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп инициатива за по-бързо спиране на целия европейски внос на петрол и газ от Русия. Руската военна икономика финансира кръвопролитието в Украйна и се поддържа от приходите от продажбата на изкопаеми горива, написа тя в социалните мрежи. За да се сложи край на това, ЕК ще предложи ускоряване на изтеглянето от руските изкопаеми горива. Фон дер Лайен не даде никакви подробности как точно ще стане това.

Още новини от Украйна

Настоящата концепция на ЕС от юни предвижда, че от 2028 г. нататък няма да се внася газ от Русия в общността на държавите (през 2024 г. доставките от Русия са съставлявали 19 процента от общия внос в ЕС, по данни на ЕК). Според досегашните планове вносът на петрол трябва да бъде напълно спрян до края на 2027 г. Въпреки значителния спад на вноса от началото на войната, през 2024 г. до европейския пазар са стигнали 13 милиона тона руски суров нефт. Най-вече Унгария и Словакия внасят големи количества.

Тръмп обвързва санкциите със спирането на вноса на енергия от Русия

Тръмп настоява европейските партньори да престанат да купуват руски петрол, преди САЩ да наложат . Но тъй като той включи в тази сметка и Турция, която е членка на НАТО, не е ясно дали една инициатива на ЕС ще бъде достатъчна. Турция внася от Русия енергия на едро на изгодни цени и досега не дава признаци, че е склонна да промени бързо това.

Тема в телефонния разговор между Тръмп и Фон дер Лайен е било засилването на икономическия натиск върху Русия. Председателката на Комисията е потвърдила, че скоро ще бъде представено предложение за 19-ия пакет от санкции на ЕС, който ще бъде насочен предимно срещу руските банки и енергийния сектор, както и срещу използването на криптовалути за заобикаляне на санкциите. Очаква се Комисията да представи предложението си за такъв пакет на страните от ЕС още тази седмица.

Миналата седмица фон дер Лайен заяви, че Комисията проучва и други мерки срещу т.нар. руски "сенчест флот" и трети страни.