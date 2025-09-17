Новини
Свят »
Руският нефт и газ в ЕС: как Тръмп накара ЕК да се разбърза
  Тема: Украйна

Руският нефт и газ в ЕС: как Тръмп накара ЕК да се разбърза

17 Септември, 2025 17:07 696 17

  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • урсула фон дер лaйен

Но как Брюксел ще убеди Унгария и Словакия да се откажат от руския петрол?

Руският нефт и газ в ЕС: как Тръмп накара ЕК да се разбърза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Страните от ЕС все още внасят големи количества нефт и газ от Русия. Спирането на тази търговия трябва да се ускори, обяви Урсула фон дер Лайен. Но как Брюксел ще убеди Унгария и Словакия да се откажат от руския петрол?

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обяви след разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп инициатива за по-бързо спиране на целия европейски внос на петрол и газ от Русия. Руската военна икономика финансира кръвопролитието в Украйна и се поддържа от приходите от продажбата на изкопаеми горива, написа тя в социалните мрежи. За да се сложи край на това, ЕК ще предложи ускоряване на изтеглянето от руските изкопаеми горива. Фон дер Лайен не даде никакви подробности как точно ще стане това.

Още новини от Украйна

Настоящата концепция на ЕС от юни предвижда, че от 2028 г. нататък няма да се внася газ от Русия в общността на държавите (през 2024 г. доставките от Русия са съставлявали 19 процента от общия внос в ЕС, по данни на ЕК). Според досегашните планове вносът на петрол трябва да бъде напълно спрян до края на 2027 г. Въпреки значителния спад на вноса от началото на войната, през 2024 г. до европейския пазар са стигнали 13 милиона тона руски суров нефт. Най-вече Унгария и Словакия внасят големи количества.

Тръмп обвързва санкциите със спирането на вноса на енергия от Русия

Тръмп настоява европейските партньори да престанат да купуват руски петрол, преди САЩ да наложат . Но тъй като той включи в тази сметка и Турция, която е членка на НАТО, не е ясно дали една инициатива на ЕС ще бъде достатъчна. Турция внася от Русия енергия на едро на изгодни цени и досега не дава признаци, че е склонна да промени бързо това.

Тема в телефонния разговор между Тръмп и Фон дер Лайен е било засилването на икономическия натиск върху Русия. Председателката на Комисията е потвърдила, че скоро ще бъде представено предложение за 19-ия пакет от санкции на ЕС, който ще бъде насочен предимно срещу руските банки и енергийния сектор, както и срещу използването на криптовалути за заобикаляне на санкциите. Очаква се Комисията да представи предложението си за такъв пакет на страните от ЕС още тази седмица.

Миналата седмица фон дер Лайен заяви, че Комисията проучва и други мерки срещу т.нар. руски "сенчест флот" и трети страни.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 9 Отговор
    Добре е инструктиран агент Краснов да протака в полза на руснаците.

    17:09 17.09.2025

  • 2 Тръмп го НАТО....

    7 2 Отговор
    ....порчи на Урсулина, играейки голф.

    17:11 17.09.2025

  • 3 Пич

    21 2 Отговор
    Ами с Урсулианците е лесно ! Тръмп каза на Урсула че само САЩ имат право да купуват руски газ и петрол и да го продават на Европа , а Урси каза - Йес сър !!! Все едно наша Куневица управлява Европарламента !!!

    Коментиран от #11

    17:11 17.09.2025

  • 4 Един

    14 4 Отговор
    Тази безумна вещица ще сподели ли каква е цената на тази замяна?
    Ще сподели ли колко ни струва втечнения газ сравнено с тръбен такъв? Колко ни струва да пазаруваме от Америка?!!!

    Европа е с непрекъснато спадаща икономика, тоя корумпиран фашист се загрижил за руските приходи от нефт и газ!

    БОМБИ ЗА ВАС ЕВРОФАШИСТИ!!!
    Само това ще върне нещата към нормално!

    Коментиран от #8

    17:12 17.09.2025

  • 5 Въпроса е как ще спре

    13 2 Отговор
    Китай и Индия да купуват руски газ, че двойно си увеличиха покупките и продават на тройни цени на урсулинците, глЮпави:))

    Коментиран от #14

    17:13 17.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уса

    6 1 Отговор
    ЕС трябва да купува втечнен руски газ от САЩ,защото дължи милиарди на американските данъкоплатци.Такова беше условието на Тръмп,но ЕС се опитва да купува директно от Русия и заобикаля споразумението,което Урсула е подписала

    17:20 17.09.2025

  • 8 Урсулина

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    В Индия към маслото се добавя малко будизъм, индуизъм, джайнизъм, сикхизъм - и то става неруско-православно, така че католиците и протестантите в Европа могат да го използват, без да навредят на здравето си

    17:20 17.09.2025

  • 9 Тео

    6 1 Отговор
    Тръмпи ще издокара европейците да се откажат от руския петрол купувам директно и после той ще им продава пак руски петрол с надценка и мито🛢️

    17:21 17.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Еврейското зеле забравихте да споменете цената ,и какъв ще е made in usa или сделано в Росия

    17:22 17.09.2025

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А говорителка да е m@@@ tu@@@@

    17:23 17.09.2025

  • 12 Рики

    4 0 Отговор
    Разбира се,сега ще купуваме хамерикански на тройни цени!

    17:23 17.09.2025

  • 13 незнайко

    2 0 Отговор
    ( Но как Брюксел ще убеди Унгария и Словакия да се откажат от руския петрол ? )
    Това ли беше целта на ЕС - де командва всяка държава какво да прави ?
    Това ли е демокрацията в действие ?
    ЕС е " капиталист " който събира данък от държавите и им раздава половината от този данък а останалото е за НЕГО - КАПИТАЛИСТА !!! НАТО е същата организация за ПАРИ !!!

    17:25 17.09.2025

  • 14 Вероятно ще взривят тръбата

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въпроса е как ще спре":

    по стара традиция .

    17:27 17.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Това разбързване е като

    0 0 Отговор
    Титаник. От бързане болтовете които закрепвали обшивката на големия кораб не са били по изискването за здравина и при удара с айсберга са се счупили изкърти ли приемайте го както искате.
    По-високата цена на енергийните ресурси тласкат Европа към дъното но Тръмп и Путин това ги задоволява в унисон.

    17:28 17.09.2025

  • 17 Факти

    0 0 Отговор
    Американците добре ни казваха да не строим тръбите на Путин, но ние не ги послушахме. Той заобиколи Украйна и я нападна, а сметката сега я плащаме ние. Научихме по трудния начин, че "евтиното излиза скъпо". Никога повече не трябва да храним това чудовище Русия, защото то винаги крои планове да ни нападне и да ни пороби отново.

    17:31 17.09.2025