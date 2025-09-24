Новини
Минимална възраст за членство! Урсула фон дер Лайен иска съкратен достъп за социалните медии

Минимална възраст за членство! Урсула фон дер Лайен иска съкратен достъп за социалните медии

24 Септември, 2025 22:37

През последните месеци страни от ЕС като Гърция, Франция и Дания настояват за определяне на минимална възраст, твърдейки, че социалните медии причиняват вреда на непълнолетните

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните медии, съобщи "Политико".

Много страни от Европейския съюз "вярват, че е дошло времето за "ера на дигитална минимална възраст" за достъп до социалните медии. И трябва да ви кажа, че като майка на седем деца и баба на пет, споделям тяхното мнение", заяви тя по време на събитие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

През последните месеци страни от ЕС като Гърция, Франция и Дания настояват за определяне на минимална възраст, твърдейки, че социалните медии причиняват вреда на непълнолетните.

Но как точно ще бъде приложено това е предмет на разгорещен дебат сред политиците.

Проблемът привлече засилено внимание в световен мащаб, след като Австралия въведе минимална възраст от 16 години за регистрация на акаунти в определени сайтове за социални медии, считано от по-късно тази година.

Говорейки заедно с австралийския премиер Антъни Албанезе, фон дер Лайен потвърди плановете за експертна комисия на ЕС, която да "оцени какви стъпки имат смисъл на европейско ниво".


Белгия
  1 Последния Софиянец

    Отговор
    Веднъж да каже нещо умно.

    Коментиран от #117

    22:38 24.09.2025

  2 Много

    Отговор
    Съм авлив и отивам да ава но не и Урсула.

    22:39 24.09.2025

  3 Mъжът на Урсула

    Отговор
    Също да се забрани писането в сайтове на пияни и дрогирани персони с психични отклонения, които прикриват истинското си състояние с някаква промитивна русофобия.

    22:40 24.09.2025

  4 Путин към урсуланковците

    Отговор
    Аз изобщо не разбирам какво искате,
    газ не искате, атомна енергетика не развивате...
    Какво ще правите, дърва ли ще цепите ?!
    Но и дървата са в Сибир 😁

    Коментиран от #7

    22:42 24.09.2025

  5 Име

    Отговор
    Приятни сънища!

    22:43 24.09.2025

  6 А следващата стъпка на нацистите

    Отговор
    Ще е направо да закрият социалните медии

    22:43 24.09.2025

  7 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин към урсуланковците":

    За отопление с дърва и въглища ще се плаща 400 евро екотакса.

    22:44 24.09.2025

  8 Сатана Z

    Отговор
    Акушерката ще праща 16 годишните на фронт ,които ще получават повиквателните си директно в социалната мрежа.

    22:44 24.09.2025

  9 Майна

    Отговор
    Т.е.- достъп до личните ни данни
    Като във Великобритания- идват директно в къщата ти и те разпитват като престъпник за изразено мнение , което не се вписва в тяхната " демокрация"

    Коментиран от #116

    22:45 24.09.2025

  11 Ама точно това

    Отговор
    Не е работа на политиците...

    22:48 24.09.2025

  14 Спите ли?

    Отговор
    Демек ще влизате в интернет само с цифрови паспорт. Всичко написано от вас ще се записва на цифровото ви досие. Интернет е свободен колкото сиренето в капана.

    22:51 24.09.2025

  16 Пешо Волгата - 4 хилядник

    Отговор
    ХАхаха! На копейките им призля. Основният им "дигитален електорат", законово ще бъде отстранен. То и сега е ясно, че изгубиха отдавна "хибридната война"- резултатите от изборите и анемичните "протести" на копейковците го доказват, но след като забранят на неграмотните олегофренчета от "фабриките за тролове" да драскат глупости в нета, съвсем ще увяхнат.

    22:52 24.09.2025

  17 Тя хубаво че е

    Отговор
    подкрепила "призива" за определяне на минимална възраст за достъп до социалните медии НО най важното го няма. На кой е този призив? Гърция, Франция и Дания спокойно могат и сами да си го направят, ако действително консенсус има там, но много се съмнявам да ви кажа. По никакъв начин не могат да се третират социалните медии като сайтове за възрастни с порно съдържание. Абсурдно е просто

    22:54 24.09.2025

  19 Костадин Костадинов

    Отговор
    Ей за тва харесвам Русия - няа соцялни мрежи,там сичко е опростено до ,кот кажи Путин "

    22:57 24.09.2025

  20 Прозрачни са

    Отговор
    Мдаа, търсят причина за налагане на цифрова самоличност на всеки жив човек. Усещате ли как ви бутат към дигиталния концлагер, овчици?

    22:57 24.09.2025

  21 Така става

    Отговор
    като станеш майка на седем деца и баба на пет, и не си ги виждала

    Коментиран от #23

  22 Митко е герой!

    0 1 Отговор

    „За мен е важно, че синът ми е жив. Бог го е запазил и му е дал втори шанс. Ако е намерил смисъл да помага там, значи така е трябвало да стане. Гордост е да знам, че моето дете спасява животи.“

    22:58 24.09.2025

    Вместо да бъде изпратен веднага назад, обаче, той остава в отряда — първоначално заради раните, после по собствен избор.

    След възстановяване в безопасна зона Димитър взема трудно решение: остава с подразделението „Азов“. „Не дойдох тук, за да стрелям — казва той на един от командирите, — но вече видях какво се случва. Ако мога да помагам и да спася хора, ще остана.“ От началото на септември 2023 г. той участва в логистична и помощна дейност в рамките на отряда — пренася храни, оказва първа помощ и евакуира ранени цивилни.

    За близките му новината носи неочаквана вълна от емоции. Майка му не е съсипана, а изпълнена с благодарност:
    „За мен е важно, че синът ми е жив. Бог го е запазил и му е дал втори шанс. Ако е намерил смисъл да помага там, значи така е трябвало да стане. Гордост е да знам, че моето дете спасява животи.“

    22:59 24.09.2025

  25 Отново ще ви спасяват, подгответе пари д

    Отговор
    След като ви спасиха от ковид, от путин, от иран, от тръмп, следва да ви спасят и от интернета.

    Коментиран от #33

    22:59 24.09.2025

    2 0 Отговор
    В затвора!

    Коментиран от #29

    23:00 24.09.2025

  30 Пълни

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Митко е герой!":

    Глупости

    Коментиран от #32

    23:01 24.09.2025

  36 Това крадливото на снимката

    Отговор
    е унищожителя на Европа.

    Коментиран от #39

    23:03 24.09.2025

  37 като майка на седем деца и баба на пет

    Отговор
    Съвсем изперках от раждания.

    Коментиран от #38

    23:03 24.09.2025

  47 И бабата Урсула е герой

    Отговор
    майка на седем деца и баба на пет

    Коментиран от #51

    23:06 24.09.2025

  48 Това крадливото на снимката

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Митко е герой":

    е унищожителя на Европа.

    Коментиран от #50

    23:06 24.09.2025

  52 Артилерист

    Отговор
    Тук върви тотална цензура за всяка критика на лидерите на ЕС, който е на път да въведе ЗЗД (Закон за защита на държавата).

    Коментиран от #57

    23:08 24.09.2025

  53 Това крадливото на снимката

    Отговор
    е унищожителя на Европа.

    Коментиран от #55

    23:08 24.09.2025

  56 Кой е тоя бе ?

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Митко е герой!":

    Ква връзка с Урсулата и социалните медии има? Нищо не ти се разбира

    23:08 24.09.2025

  65 ахахаха

    Отговор
    Нещо ми звучи като един римлянски бисер - Съпруга съм на три деца! С човеко сбрахме пари и купихме триустаен партмент. Една вечер звани вратата. Званеца чука.

    Коментиран от #75

    23:10 24.09.2025

  67 Това крадлиивото на снимката

    Отговор
    е унищожителея на Европа.

    23:10 24.09.2025

  68 Ромска и работа

    Отговор
    майка на седем деца и баба на пет. И все са на социални помощи

    Коментиран от #73

    23:11 24.09.2025

  70 Абе

    Отговор
    То направиха живота на хората дигитален,че чак пари дигитални измислиха за децата се кахърят.Ами във дигитален свят растат.

    Коментиран от #72

    23:11 24.09.2025

  74 Ама как се плодят само ....

    Отговор
    майка на седем деца и баба на пет...

    Коментиран от #76

    23:12 24.09.2025

  • 83 Това крадливото на снимката

    1 0 Отговор
    е унищожителея на Европа.

    Коментиран от #85

    23:15 24.09.2025

  88 Това крадливото на снимката

    Отговор
    е унищожителея на Европа.

    Коментиран от #90

    23:16 24.09.2025

  95 Дъртият разплодник

    Отговор
    Е време да се прибере най после при децата и внуците и да спре да дрънка глупости

    Коментиран от #100

    23:18 24.09.2025

  96 Урсула Албрехт

    Отговор
    няма мандат да определя такива работи. Не съм гласувал за нея, както и нито един гражданин на европейска държава. Така, че дъртата германска чанта може да се бръкне озазе и да си подуши сбръчканото криво, старческо пръстче

    Това е политика тип ККП

    Коментиран от #98

    23:18 24.09.2025

  99 Това крад ливото на снимката

    Отговор
    е унищожжителея на Европа.

    Коментиран от #101

    23:18 24.09.2025

  107 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Митко е герой!":

    Също да се забрани писането в сайтове на пияни и дрогирани персони с психични отклонения, които прикриват истинското си състояние с някаква промитивна русофобия.

    23:21 24.09.2025

  • 110 Това крадливото на снимката

    1 0 Отговор
    е унищожжителея на Европа.

    23:23 24.09.2025

  • 112 Това крадливото на снимката

    1 0 Отговор
    е унищожжителея на Европа.

    23:26 24.09.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 От онова време

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Ние това вече сме го живели и знаем как се прави, да му мислят западняците.

    23:33 24.09.2025

  • 117 Жан Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Оставка ! Тази жена е начело на хора довели до унищожаване на стойността на валутите в Европа .Тези хора върнаха войната в Европа , виновни за за смърта на ,може би милиони

    23:37 24.09.2025

  • 118 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Свобода и демокрация, а??? 🤣🤣🤣🤣

    Див фашизъм я чака Европата, за да запазят властта си олигархичните елити.

    23:39 24.09.2025

  • 119 604

    0 0 Отговор
    пудинг да бутъ сателитите и проблема е решен, пахахаххахахахя

    23:41 24.09.2025

  • 120 Пилат

    1 0 Отговор
    Да разпънем злия Урсул на кръст!

    23:42 24.09.2025

  • 121 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Идеята е добра, изпълнението е невъзможно. Ако родителите не могат да контролират, не са възпитали добре децата си, и не са ги научили кое е опасно и безопасно (добро и лошо) значи не са добри родители.

    Днешните децата са много по-умни от урсулянските анализатори, от две годишна възраст се научават да четат (имената на клипчетата на телефона), а на 9-10 години могат да заобиколят защити и родителски контрол на у-вото. Ако ще и 100 милиарда да инвестират в анализи как да го направят нищо няма да постигнат освен едни пари източени и похарчени на вятъра. Родителят и семейството е най-важният учител и възпитател на всяко дете, нищо и никой не може да ги замени !

    Единствения начин (които виждам поне аз) за техническата реализация на подоба идея, е да вградят чип в детето при раждането и да го следят през всяко едно у-во в света както прави. Но както и да погледнеш такова нещо е в пълен разрез с морал и човешката логика (няма да се учудя да го наложат след няколко години за всички).

    23:51 24.09.2025

