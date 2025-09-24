Минимална възраст за членство! Урсула фон дер Лайен иска съкратен достъп за социалните медии

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните медии, съобщи "Политико".

Много страни от Европейския съюз "вярват, че е дошло времето за "ера на дигитална минимална възраст" за достъп до социалните медии. И трябва да ви кажа, че като майка на седем деца и баба на пет, споделям тяхното мнение", заяви тя по време на събитие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

През последните месеци страни от ЕС като Гърция, Франция и Дания настояват за определяне на минимална възраст, твърдейки, че социалните медии причиняват вреда на непълнолетните.

Но как точно ще бъде приложено това е предмет на разгорещен дебат сред политиците.

Проблемът привлече засилено внимание в световен мащаб, след като Австралия въведе минимална възраст от 16 години за регистрация на акаунти в определени сайтове за социални медии, считано от по-късно тази година.

Говорейки заедно с австралийския премиер Антъни Албанезе, фон дер Лайен потвърди плановете за експертна комисия на ЕС, която да "оцени какви стъпки имат смисъл на европейско ниво".