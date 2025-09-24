Минимална възраст за членство! Урсула фон дер Лайен иска съкратен достъп за социалните медии

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните медии, съобщи "Политико".
Много страни от Европейския съюз "вярват, че е дошло времето за "ера на дигитална минимална възраст" за достъп до социалните медии. И трябва да ви кажа, че като майка на седем деца и баба на пет, споделям тяхното мнение", заяви тя по време на събитие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
През последните месеци страни от ЕС като Гърция, Франция и Дания настояват за определяне на минимална възраст, твърдейки, че социалните медии причиняват вреда на непълнолетните.
Но как точно ще бъде приложено това е предмет на разгорещен дебат сред политиците.
Проблемът привлече засилено внимание в световен мащаб, след като Австралия въведе минимална възраст от 16 години за регистрация на акаунти в определени сайтове за социални медии, считано от по-късно тази година.
Говорейки заедно с австралийския премиер Антъни Албанезе, фон дер Лайен потвърди плановете за експертна комисия на ЕС, която да "оцени какви стъпки имат смисъл на европейско ниво".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
22:38 24.09.2025
22:39 24.09.2025
22:40 24.09.2025
4 Путин към урсуланковците
газ не искате, атомна енергетика не развивате...
Какво ще правите, дърва ли ще цепите ?!
Но и дървата са в Сибир 😁
Коментиран от #7
22:42 24.09.2025
6 А следващата стъпка на нацистите
22:43 24.09.2025
До коментар #4 от "Путин към урсуланковците":За отопление с дърва и въглища ще се плаща 400 евро екотакса.
22:44 24.09.2025
22:44 24.09.2025
9 Майна
Като във Великобритания- идват директно в къщата ти и те разпитват като престъпник за изразено мнение , което не се вписва в тяхната " демокрация"
Коментиран от #116
22:45 24.09.2025
11 Ама точно това
22:48 24.09.2025
14 Спите ли?
22:51 24.09.2025
22:52 24.09.2025
17 Тя хубаво че е
22:54 24.09.2025
19 Костадин Костадинов
22:57 24.09.2025
20 Прозрачни са
22:57 24.09.2025
21 Така става
Коментиран от #23
22:57 24.09.2025
Коментиран от #33
22:59 24.09.2025
След възстановяване в безопасна зона Димитър взема трудно решение: остава с подразделението „Азов“. „Не дойдох тук, за да стрелям — казва той на един от командирите, — но вече видях какво се случва. Ако мога да помагам и да спася хора, ще остана.“ От началото на септември 2023 г. той участва в логистична и помощна дейност в рамките на отряда — пренася храни, оказва първа помощ и евакуира ранени цивилни.
За близките му новината носи неочаквана вълна от емоции. Майка му не е съсипана, а изпълнена с благодарност:
„За мен е важно, че синът ми е жив. Бог го е запазил и му е дал втори шанс. Ако е намерил смисъл да помага там, значи така е трябвало да стане. Гордост е да знам, че моето дете спасява животи.“
До коментар #28 от "Митко е герой!":Вместо да бъде изпратен веднага назад, обаче, той остава в отряда — първоначално заради раните, после по собствен избор.
След възстановяване в безопасна зона Димитър взема трудно решение: остава с подразделението „Азов“. „Не дойдох тук, за да стрелям — казва той на един от командирите, — но вече видях какво се случва. Ако мога да помагам и да спася хора, ще остана.“ От началото на септември 2023 г. той участва в логистична и помощна дейност в рамките на отряда — пренася храни, оказва първа помощ и евакуира ранени цивилни.
За близките му новината носи неочаквана вълна от емоции. Майка му не е съсипана, а изпълнена с благодарност:
„За мен е важно, че синът ми е жив. Бог го е запазил и му е дал втори шанс. Ако е намерил смисъл да помага там, значи така е трябвало да стане. Гордост е да знам, че моето дете спасява животи.“
Коментиран от #35
23:02 24.09.2025
35 Митко е герой!
До коментар #34 от "Митко е герой!":Вместо да бъде изпратен веднага назад, обаче, той остава в отряда — първоначално заради раните, после по собствен избор.
След възстановяване в безопасна зона Димитър взема трудно решение: остава с подразделението „Азов“. „Не дойдох тук, за да стрелям — казва той на един от командирите, — но вече видях какво се случва. Ако мога да помагам и да спася хора, ще остана.“ От началото на септември 2023 г. той участва в логистична и помощна дейност в рамките на отряда — пренася храни, оказва първа помощ и евакуира ранени цивилни.
За близките му новината носи неочаквана вълна от емоции. Майка му не е съсипана, а изпълнена с благодарност:
„За мен е важно, че синът ми е жив. Бог го е запазил и му е дал втори шанс. Ако е намерил смисъл да помага там, значи така е трябвало да стане. Гордост е да знам, че моето дете спасява животи.“
Коментиран от #43
23:03 24.09.2025
36 Това крадливото на снимката
Коментиран от #39
23:03 24.09.2025
37 като майка на седем деца и баба на пет
Коментиран от #38
23:03 24.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
47 И бабата Урсула е герой
Коментиран от #51
23:06 24.09.2025
48 Това крадливото на снимката
До коментар #42 от "Митко е герой":е унищожителя на Европа.
Коментиран от #50
23:06 24.09.2025
52 Артилерист
Коментиран от #57
23:08 24.09.2025
53 Това крадливото на снимката
Коментиран от #55
23:08 24.09.2025
56 Кой е тоя бе ?
До коментар #45 от "Митко е герой!":Ква връзка с Урсулата и социалните медии има? Нищо не ти се разбира
23:08 24.09.2025
65 ахахаха
Коментиран от #75
23:10 24.09.2025
67 Това крадлиивото на снимката
23:10 24.09.2025
68 Ромска и работа
Коментиран от #73
23:11 24.09.2025
70 Абе
Коментиран от #72
23:11 24.09.2025
74 Ама как се плодят само ....
Коментиран от #76
23:12 24.09.2025
83 Това крадливото на снимката
Коментиран от #85
23:15 24.09.2025
88 Това крадливото на снимката
Коментиран от #90
23:16 24.09.2025
95 Дъртият разплодник
Коментиран от #100
23:18 24.09.2025
96 Урсула Албрехт
Това е политика тип ККП
Коментиран от #98
23:18 24.09.2025
99 Това крад ливото на снимката
Коментиран от #101
23:18 24.09.2025
107 Мъжът на Урсула
До коментар #104 от "Митко е герой!":Също да се забрани писането в сайтове на пияни и дрогирани персони с психични отклонения, които прикриват истинското си състояние с някаква промитивна русофобия.
23:21 24.09.2025
110 Това крадливото на снимката
23:23 24.09.2025
111 Жълък про0дажен фа@шшистки са@айт
23:25 24.09.2025
112 Това крадливото на снимката
23:26 24.09.2025
115 Жълък про0дажен фа@шшистки са@айт
23:28 24.09.2025
116 От онова време
До коментар #9 от "Майна":Ние това вече сме го живели и знаем как се прави, да му мислят западняците.
23:33 24.09.2025
117 Жан Бойко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Оставка ! Тази жена е начело на хора довели до унищожаване на стойността на валутите в Европа .Тези хора върнаха войната в Европа , виновни за за смърта на ,може би милиони
23:37 24.09.2025
118 az СВО Победа80
Див фашизъм я чака Европата, за да запазят властта си олигархичните елити.
23:39 24.09.2025
119 604
23:41 24.09.2025
120 Пилат
23:42 24.09.2025
121 ЦИРК
Днешните децата са много по-умни от урсулянските анализатори, от две годишна възраст се научават да четат (имената на клипчетата на телефона), а на 9-10 години могат да заобиколят защити и родителски контрол на у-вото. Ако ще и 100 милиарда да инвестират в анализи как да го направят нищо няма да постигнат освен едни пари източени и похарчени на вятъра. Родителят и семейството е най-важният учител и възпитател на всяко дете, нищо и никой не може да ги замени !
Единствения начин (които виждам поне аз) за техническата реализация на подоба идея, е да вградят чип в детето при раждането и да го следят през всяко едно у-во в света както прави. Но както и да погледнеш такова нещо е в пълен разрез с морал и човешката логика (няма да се учудя да го наложат след няколко години за всички).
23:51 24.09.2025