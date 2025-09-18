"Европейският съюз: Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем"

Европейският съюз предупреди, че сътрудничеството му с Индия може да бъде провалено от покупките на руски петрол от Ню Делхи и участието му във военни учения с Москва. Това заяви върховният представител по външната политика Кая Калас, цитирана от АФП.

"Нашето партньорство не е само за търговия, но и за защита на международния ред, основан на правила, каза Калас, докато представяше нова стратегия от Брюксел за укрепване на отношенията. Участието във военни учения, покупките на петрол - всичко това са пречки пред нашето сътрудничество, когато става въпрос за задълбочаване на връзките."

Но тя призна, че ЕС не вярва, че Индия ще се "отдели напълно" от Русия и двете страни се стремят да обсъдят проблемите си.

27-членният блок настоява да се сключи търговска сделка с Индия и да укрепи връзките в области като отбраната.

Наред с други съюзници на Москва, включително Иран, Индия участва в съвместните учения на Русия с Беларус "Запад" този месец, част от които се проведоха близо до границите на НАТО.

Индия е основен купувач на руски петрол - спестявайки милиарди долари и осигурявайки така необходимия експортен пазар за Москва, след като беше откъсната от традиционните купувачи в Европа заради войната в Украйна.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя ЕС да наложи високи мита на Индия и Китай, за да принуди руския президент Владимир Путин да прекрати войната.

Но дипломати от ЕС считат, че това е малко вероятно, въпреки че може да предприеме стъпки срещу руски организации в Индия, както в предишен пакет от санкции срещу Москва.

Въпреки липсата на съгласие по отношение на Русия, ЕС и Индия също работят за приключване на преговорите за споразумение за свободна търговия до края на 2025 г., на фона на напрежението на самия Ню Делхи с Вашингтон.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен настоя в публикация в X, че "сега е моментът да се удвоят партньорствата", като повтори надеждата за финализиране на търговската сделка до края на тази година.

Но нейният търговски министър Марош Шефчович изрази песимизъм, като каза, че "се е надявал да бъде постигнат по-голям напредък" по време на посещение в Индия миналата седмица.

Той обаче подчерта, че е важно да се задълбочат връзките на ЕС с различни страни, в противен случай "тази празнота се запълва от Китай и други участници".

ЕС е най-големият търговски партньор на Индия, като търговията между двата икономически гиганта се е увеличила с 90% през последното десетилетие, каза Шефчович заедно с Калас в Брюксел.

Високопоставени фигури от Индия и ЕС се надяват да се срещнат на среща на високо ниво в началото на следващата година.