Европейският съюз: Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем
  Тема: Украйна

Европейският съюз: Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем

18 Септември, 2025 09:15 2 362 66

Европейският съюз: Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз предупреди, че сътрудничеството му с Индия може да бъде провалено от покупките на руски петрол от Ню Делхи и участието му във военни учения с Москва. Това заяви върховният представител по външната политика Кая Калас, цитирана от АФП.

"Нашето партньорство не е само за търговия, но и за защита на международния ред, основан на правила, каза Калас, докато представяше нова стратегия от Брюксел за укрепване на отношенията. Участието във военни учения, покупките на петрол - всичко това са пречки пред нашето сътрудничество, когато става въпрос за задълбочаване на връзките."

Още новини от Украйна

Но тя призна, че ЕС не вярва, че Индия ще се "отдели напълно" от Русия и двете страни се стремят да обсъдят проблемите си.

27-членният блок настоява да се сключи търговска сделка с Индия и да укрепи връзките в области като отбраната.

Наред с други съюзници на Москва, включително Иран, Индия участва в съвместните учения на Русия с Беларус "Запад" този месец, част от които се проведоха близо до границите на НАТО.

Индия е основен купувач на руски петрол - спестявайки милиарди долари и осигурявайки така необходимия експортен пазар за Москва, след като беше откъсната от традиционните купувачи в Европа заради войната в Украйна.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя ЕС да наложи високи мита на Индия и Китай, за да принуди руския президент Владимир Путин да прекрати войната.

Но дипломати от ЕС считат, че това е малко вероятно, въпреки че може да предприеме стъпки срещу руски организации в Индия, както в предишен пакет от санкции срещу Москва.

Въпреки липсата на съгласие по отношение на Русия, ЕС и Индия също работят за приключване на преговорите за споразумение за свободна търговия до края на 2025 г., на фона на напрежението на самия Ню Делхи с Вашингтон.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен настоя в публикация в X, че "сега е моментът да се удвоят партньорствата", като повтори надеждата за финализиране на търговската сделка до края на тази година.

Но нейният търговски министър Марош Шефчович изрази песимизъм, като каза, че "се е надявал да бъде постигнат по-голям напредък" по време на посещение в Индия миналата седмица.

Той обаче подчерта, че е важно да се задълбочат връзките на ЕС с различни страни, в противен случай "тази празнота се запълва от Китай и други участници".

ЕС е най-големият търговски партньор на Индия, като търговията между двата икономически гиганта се е увеличила с 90% през последното десетилетие, каза Шефчович заедно с Калас в Брюксел.

Високопоставени фигури от Индия и ЕС се надяват да се срещнат на среща на високо ниво в началото на следващата година.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моди!

    72 81 Отговор
    Ай гледайте си работата и не ми давайте ,,наклон"...!

    Коментиран от #20

    09:18 18.09.2025

  • 2 Зевс

    73 76 Отговор
    Кои са ЕС, че тръгнали да дават акъл на индийците?

    Коментиран от #12

    09:18 18.09.2025

  • 3 шизофрения

    65 75 Отговор
    Основния доставчик на втечнен газ за ЕССР е Русия, ама това не пречи на брюкселските гнили зелки да пискат

    09:19 18.09.2025

  • 4 гост

    72 65 Отговор
    Най- големият проблем на ЕС са абсолютно неадекватните алчни и крадливи чиновници натътрузени да го управляват начело с кривокраката баба Урсула, които хързулнаха съюза към пропастта!

    09:19 18.09.2025

  • 5 Трол

    34 47 Отговор
    Сътрудничеството на Русия със САЩ е безпроблемно.

    09:20 18.09.2025

  • 6 Големи злобари са

    61 36 Отговор
    Урси и розовите понита..
    На тях големия батко забрани да пипат руски Петрол и газ а те искат да тизабранят на целия свят.
    Кажете ми че не е така но на мен ми се струва че сме подли продажни и под чехъл.
    Европейски съюз с липса на суверенитет. А и разбирайки какви ни управляват усещам че посоката в която се движим надолу.

    09:20 18.09.2025

  • 7 Чочо

    67 7 Отговор
    Какъв проблем?
    Хората търгуват,ние играем на войници и търсим врага.

    Коментиран от #26

    09:21 18.09.2025

  • 8 хихи

    47 4 Отговор
    А Кая, и когато прави кекс, ли си мисли за Бъркалката на Путин?

    09:24 18.09.2025

  • 9 ...

    43 3 Отговор
    То кой не им пречи на тези леви резби

    09:25 18.09.2025

  • 10 Отвратително

    53 2 Отговор
    Проблем е Европейския съюз , само налагане на санкции и забрани , ако не изпълняват Държави техните малоумни разпореждания. Вън България от този сатанински съюз !!!!!

    09:26 18.09.2025

  • 11 6666

    50 1 Отговор
    "Европейският съюз: Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем"
    Колко извратен може да бъде ЕС. Проблем му било сътрудничеството между две държави извън ЕС.

    09:27 18.09.2025

  • 12 Хахахаха

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Как кои са ЕС,пудели на каишка.

    09:28 18.09.2025

  • 13 Съветник

    26 21 Отговор
    Изолация от европейския пазар и санкции за Индия и Китай... В Европа е фрашкано с китайски стоки и спокойно може да си позволи няколко месеца да не купува нищо от тях. Петрол може да се купи отвсякъде другаде...

    Коментиран от #34

    09:28 18.09.2025

  • 14 123456

    46 50 Отговор
    По голямата част от света са именно Индия ,Русия ,Китай , Бразилия , Саудитска арабия и др . Там е населението , ресурсите , производството и много други неща . Едва ли най умното нещо е ЕС да се изолира от света .Някак не им се иска на гераманците да признят , че китайските коли с вскички екстри са по 10 хил долара чисто нови или че в Русия едно яйце е 8 стотинки . Не може ЕС да държи държавите като заложници , без да им предлага алтернатива за развитие . Кога ЕС от съюз за свободна търговия се превърна във военен съюз ?

    Коментиран от #35, #39, #47

    09:29 18.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не само

    36 2 Отговор
    Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем. За Европа всичко е проблем и проблемите и стават все повече.

    09:31 18.09.2025

  • 17 Ъъъъъъъъ

    40 2 Отговор
    "Индия е основен купувач на руски петрол - спестявайки милиарди долари...."

    Явно ЕС в лицето на престъпно некомпетентната Кая Каллас, иска Индия да похарчи тези спестени милиарди за значително по-скъп петрол, само за да се хареса на Европа....И какво ще получат индийците в замяна? Потупване по рамото?🤣

    09:32 18.09.2025

  • 18 Никой

    19 4 Отговор
    Престанете да ни третирате като - трета ръка - славяните сме дали кирилицата, компютъра, инженерни постижения ли нямаме. На шега казано - тунелите "Витиня", както и да е. Но наистина - Западът се опитва да ни имитира - обаче - не става - не могат една постановка на Чехов да поставят - то се спъват в изреченията. Имаме вражда - например - ние навремето сме вкарали Балдуин Фландърски в затвор. Това е Средновековието - когато всички сме живели доста примитивно.

    Русия има над 200 години модерна по същество държава. Индия е отделена като колония от Англия - над 70 години.

    Какво пак им става на тези от ЕС.

    09:32 18.09.2025

  • 19 Механик

    28 1 Отговор
    Ма така бе! Проблем е. На вас всичко ви е проблем.
    Трябва да спрем да дружим, та на вас да ви е кеф. Гейове да станем и да ядем бръмбари, щото на вас ви е проблем?! Да не се къпем и да караме тротинетки, че да сте доволни, а?

    09:32 18.09.2025

  • 20 Гледаме си я!

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Моди!":

    Ще слушаш и изпълняваш!

    Коментиран от #42

    09:32 18.09.2025

  • 21 баба Пена и бай Хасан

    22 4 Отговор
    Безводието в България е основен проблем на българите. Решете този проблем, а след това се занимавайте с Русия и Индия.

    09:33 18.09.2025

  • 22 Ами нека Европа

    20 3 Отговор
    И с Индия да спре да търгува и съвсем ще цъфне и ще върже

    09:33 18.09.2025

  • 23 хикс

    25 1 Отговор
    Съвсем сериозно , повечето държави са заложници на ЕС .Това чиста форма на колонизация .Още не мога да приема че ни затвориха блоковете на Козлодуй , заради този загубен съюз .Как идва Урсула и казва , че сме фронтова държава ? Ако имахме управление на място , тази щеше да е изгонена и да и бъде връчена официална нота . Ние суверенна държава ли сме ?

    09:34 18.09.2025

  • 24 Мъъъъда бе....

    11 1 Отговор
    Това заяви върховният представител по външната политика Кая Калас, цитирана от АФП.... А коя беше тая Кая Калас?

    09:35 18.09.2025

  • 25 хъхъ

    16 0 Отговор
    Не знаех, че Индия е в ЕС.

    09:36 18.09.2025

  • 26 Търсим

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чочо":

    врага там където го няма. Истинския враг го наричаме приятел а истинския приятел го наричаме враг. Приятелят ни САЩ ни изнудва а ние обвиняваме Индия, че търгувала с Русия. Ако Индия и Китай не купуват руси петрол то цената на петрола от другите производители ще скочи драстично и Европа ще го купува на още по висока цена от приятеля САЩ. Важното е на Путин да му е зле.

    09:36 18.09.2025

  • 27 Китай , Русия, Индия

    15 1 Отговор
    Бразилия и т.н трябва санкции на ЕС и САЩ да наложат . Пълно ембарго ....

    Коментиран от #63

    09:37 18.09.2025

  • 28 Абе не знам ама

    15 0 Отговор
    Индия има скоростни влакове а Германия няма ..

    09:38 18.09.2025

  • 29 икономист

    16 1 Отговор
    Как така Урсулите ще разрешат на европейците да купуват китайски коли , който всички видяхме колко лускозно са направени , за суми от 10 до 20 хил евро , чистак новички . Марш всички да купуват Ауди със съмнително качество и самон от евтин плат за 120 хил евро .Навсякъде по света цените за всичко са няколко пъти по ниски на всички стоки ,в ЕС сме просто роби и това е .

    09:38 18.09.2025

  • 30 Еот ви я еуропейската gняз

    13 0 Отговор
    в пълния и блясък.
    Ако някои държави си правят търовия и бизнес без тяхно разрешение това е проблем.

    09:39 18.09.2025

  • 31 бай Бай

    13 0 Отговор
    Ами да ходят да си сътрудничат по техните правила с Африка.
    А, то май и от там ги наритаха...
    Смешници, ако щете бре, честит полет в пропаста.

    09:40 18.09.2025

  • 32 И Индия какво отговаря на Калас?

    14 0 Отговор
    В изявлението се отбелязва, че вносът на Индия е предназначен да осигури предвидими и достъпни цени на енергията за индийските потребители и е необходимост, наложена от световната пазарна ситуация. „Показателно е обаче, че самите нации, които критикуват Индия, самите те търгуват с Русия. За разлика от нашия случай, подобна търговия дори не е жизненоважна национална необходимост“, се казва в изявлението. 
    Индия също така посочи търговските дейности на САЩ с Русия. Що се отнася до САЩ, в индийското изявление се казва, че „те продължават да внасят от Русия уранов хексафлуорид за ядрената си промишленост, паладий за електромобилната си индустрия, торове, както и химикали“....

    09:42 18.09.2025

  • 33 европиец

    14 2 Отговор
    Точно в цитираните държави , освен скоростни влакове , навсякъде има роботизация , храна се доставя с малки роботи , а в прехваления ЕС , куриерите доставят с велосипеди и огромни раници на гърба . Проумейте го , че ЕС е на опашката на света .

    09:42 18.09.2025

  • 34 Я пък тоя

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Съветник":

    Съветник, не става въпрос за китайски фенери или джобни ножчета та ЕС да може да си позволи да не купува от Китай.
    А и, петрола го няма в супермаркета в бутилки, за да купи петрол от всякъде другаде, трябват договори. Знаете ли, че ЕС още купуват петрол и газ от Русия?
    Не е толкова лесно както си го мислите.

    09:43 18.09.2025

  • 35 Механик

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "123456":

    В Русия едно яйце не е 8 ст. , а е 20 ст. Но това е далеч по-малко от цената на яйцата в демократична и евро-атлантическа България. Където тая цена гони 50 ст, за брой.,
    Да не говрим, че в Русия няма яйца, както ни увери дойче.веле и ун.иан.

    Коментиран от #40

    09:43 18.09.2025

  • 36 Всяка думичка на тези недоразумения

    12 7 Отговор
    От ЕК води след себе си поскъпване на цените в Европа. Точно те са истинският враг.

    09:48 18.09.2025

  • 37 русоляв

    9 11 Отговор
    В Русия , сметките за парно , ток , вода , телевизия , интернет , телефон , не надвишават 40 лева месечно общо ! Когато ЕС ми предложи подобни условия на жовот , тогава да плямпа небивалици .

    09:48 18.09.2025

  • 38 Ъъъъъъъъ

    5 12 Отговор
    Чуйте, чуйте:

    Зеленски има два плана за Европа - План А и План Б.

    План А включва прекратяване на войната, а План Б, ако Европа иска Украйна да продължи войната, ще трябва да извади $120 000 0000 000. Според него, една година война, струва на Украйна $120млд.🤣

    "Цената на една година пълномащабна война с Русия струва на Украйна 120 милиарда долара, заяви президентът Володимир Зеленски по време на съвместна пресконфернеция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола вчера."

    Хахахаха.....🤣

    09:48 18.09.2025

  • 39 Това се прави заради спирането на

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "123456":

    войната в Украйна, ако още не си разбрал и едва ли ще е задълго...

    Коментиран от #45

    09:50 18.09.2025

  • 40 123456

    10 12 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    20 стотинки е извън промоция , лично съм виждал по 8 стотинки в акция ! Уникална държава е Русия и няма нищо общо с това което ни представят по телевизията .

    Коментиран от #46, #48

    09:50 18.09.2025

  • 41 Малоумно

    6 11 Отговор
    Тоя Ес не знае какво говори. Обидно е разни чиновници да дрънкат заплахи към един от големите. Ес зависи от всички и от всичко - военно, пазарно, суровинно, енергийно и пр., а се държи така, като че ли е много силен. Кой го слуша?

    09:51 18.09.2025

  • 42 Разбираме че я гледате

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Гледаме си я!":

    Европейската икономика върви надолу а ние хрупаме зелена енергия вместо да получаваме евтини горива.
    Франция във фалит а Германия в рецесия. На новите избори в Германия мерц ще му бият шута. Евросъюзът се тресе а нашите управляващи гледат как да ни натресат в тресавището. Плащаме оръжието което отива в Украйна на съединените щати. Отпускаме милиарди в зеленото блато. Безсмислени ограничения и забрани в еврозоната спуснати от някой си който няма достатъчно интелект за да постигне нещо повече. Не виждат по-далече от носа си или по-точно слепи и глухи че гражданите ще ги изритат като френското правителство или предстоящото мерц.

    09:52 18.09.2025

  • 43 Точно така, тъй, тъй ...

    7 5 Отговор
    "тази празнота се запълва от Китай и други участници" а Европа дуе супата ....

    09:52 18.09.2025

  • 44 БПФ

    6 4 Отговор
    Наистина ли незначителната калас си мисли, че някой се интересува от нейното мнение?
    Индия? Индийска компания иска да купи Тюсенкруп, фалиралата някогашна гордост на германската индустрия !!! Какво да кажем повече?

    09:53 18.09.2025

  • 45 Не си слагай сам плусове !

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Това се прави заради спирането на":

    И не е "заради спирането на войната" и въобще не е временно! Съвсем друго е, ама няма как да го разбере човек като теб

    09:56 18.09.2025

  • 46 Евтинжос

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "123456":

    И защо не сте си в Русия и не ни оставите да си живеем, както искаме, а в главите ви е да освобождавате всички?

    09:56 18.09.2025

  • 47 Това е временна мярка ☝️

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "123456":

    За да се спре войната. Кое не е ясно?

    09:56 18.09.2025

  • 48 СССР

    12 4 Отговор

    До коментар #40 от "123456":

    То и в СССР беше супер хубаво, но не разбрах, защо рускините се жениха за бълкарски дървосекачи и се изселваха в България, а българите не се преселваха в СССР?

    09:57 18.09.2025

  • 49 САЩ ще са диви и щастливи

    3 6 Отговор
    Ако с Индия споразумение за свободна търговия до края на 2025 г ЕС подпише. Нали? А Индия с Китай, а Китай с Русия ......хахахахаха....

    10:01 18.09.2025

  • 50 Ама то тея в ЕК

    3 6 Отговор
    действително не са у ред и не знаят какво точно искат

    10:02 18.09.2025

  • 51 От чужбина

    5 8 Отговор
    ЕС да започне да снабдява Индия с петрол на руски цени. Тогава може да се разберат напълно. Америка да почне да снабдява Китай с петрол и газ на руски цени. Тогава могат да се разберат напълно.
    Е, ако нямат какво да предложат да не се бъркат дето не им е работа. "Правилата" и "реда" за който споменава кака ви Кая са издадени, сътворени от ЕС и Америка. Това съвсем не означава задължителност за целия свят. Тук може да се припомни от какво потомство е кака ви Кая. Дядо и служил в СС. Татко и в КПСС, а сега Кая е в ЕС. Всяко поколение се преоблича, преобува според модата, т.е според властта.

    10:03 18.09.2025

  • 52 Елементарно

    8 6 Отговор
    🤣🤣🤣Нашите русофили пак се имат за по-умни от елита на Европа и света.
    Тези санкции и мерки са за да се принуди Путлер да осъзнае, че никой няма да му позволи да прави каквото си иска....
    Спре ли войната и всичко ще се върне по старому.

    Коментиран от #56, #57, #59

    10:03 18.09.2025

  • 53 Я пък тоя

    5 6 Отговор
    На мек К.. вълната му пречи.
    На ЕС всичко му пречи, дори Занзибар и изобщо не може да се усети, че му пречи непродуктивното му безполово, плиткоумно ръководство.

    10:03 18.09.2025

  • 54 Абе хора събудете се!

    7 3 Отговор
    Европа е толкова пропаднала че дори шайбите за металните евра в Индия се произвеждат. .....

    Коментиран от #61

    10:06 18.09.2025

  • 55 Тролчета, тролчета...атлантически

    6 1 Отговор
    тролчета...жал ми е за вас

    10:09 18.09.2025

  • 56 Я пък тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Елементарно":

    Наивен сте. Какво стана като въведоха 18 пакета санкции? Путин пак си прави каквото иска.
    И не трябва да си русофил , русофоб или голям умник, за да видиш, че политиката на ЕС е грешна .

    10:10 18.09.2025

  • 57 Нищо няма да се върне по старому

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Елементарно":

    Смешкоооо..... Все по зле в Европа ще става

    10:11 18.09.2025

  • 58 Урсулианци,

    5 0 Отговор
    спокойно си извадете пръстчетата от 3дниците и си ги оближете.Точно тва ви остана от ЕСъ политиката.Рашките ви ги набрим4иха,както не сте и сънували.

    10:12 18.09.2025

  • 59 Жмръц

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Елементарно":

    Може и да се върне,но и3фирясалия ти мо3ък няма да се върне.С всички не0либерлани 0тпадъци се получава точно така.Затова си лягай.

    10:14 18.09.2025

  • 60 За родните атлантенца избушени

    6 0 Отговор
    Очевидно тая Кая Калас е еманацията на интелекта ....а Урсулата е галактически гений и разбирач от всичко нали?

    10:16 18.09.2025

  • 61 Абсолютно вярно е че

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Абе хора събудете се!":

    шайбите за металните евра в Индия се произвеждат. В Европа няма кой

    10:18 18.09.2025

  • 62 Ама за кой? За кой е проблем?

    5 0 Отговор
    Кой има проблем? (Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем).... Който има проблем да си го решава, ама май за Европа става нерешим и е направо погром

    10:23 18.09.2025

  • 63 Джудо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Китай , Русия, Индия":

    Използват силата на противника.

    Силата на евро-тъпотията.

    По-тъпа от Кая Калас не може да се намери в цяла Европа.

    10:35 18.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Значи това е проблем а

    0 0 Отговор
    Вие като сробувате на терористите детеубийци не е проблем?

    Западнали затубеняци заради вас ще фалира европа нещастници!

    10:51 18.09.2025

