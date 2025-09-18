"Европейският съюз: Сътрудничеството на Индия с Русия е проблем"

Европейският съюз предупреди, че сътрудничеството му с Индия може да бъде провалено от покупките на руски петрол от Ню Делхи и участието му във военни учения с Москва. Това заяви върховният представител по външната политика Кая Калас, цитирана от АФП.
"Нашето партньорство не е само за търговия, но и за защита на международния ред, основан на правила, каза Калас, докато представяше нова стратегия от Брюксел за укрепване на отношенията. Участието във военни учения, покупките на петрол - всичко това са пречки пред нашето сътрудничество, когато става въпрос за задълбочаване на връзките."
Но тя призна, че ЕС не вярва, че Индия ще се "отдели напълно" от Русия и двете страни се стремят да обсъдят проблемите си.
27-членният блок настоява да се сключи търговска сделка с Индия и да укрепи връзките в области като отбраната.
Наред с други съюзници на Москва, включително Иран, Индия участва в съвместните учения на Русия с Беларус "Запад" този месец, част от които се проведоха близо до границите на НАТО.
Индия е основен купувач на руски петрол - спестявайки милиарди долари и осигурявайки така необходимия експортен пазар за Москва, след като беше откъсната от традиционните купувачи в Европа заради войната в Украйна.
Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя ЕС да наложи високи мита на Индия и Китай, за да принуди руския президент Владимир Путин да прекрати войната.
Но дипломати от ЕС считат, че това е малко вероятно, въпреки че може да предприеме стъпки срещу руски организации в Индия, както в предишен пакет от санкции срещу Москва.
Въпреки липсата на съгласие по отношение на Русия, ЕС и Индия също работят за приключване на преговорите за споразумение за свободна търговия до края на 2025 г., на фона на напрежението на самия Ню Делхи с Вашингтон.
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен настоя в публикация в X, че "сега е моментът да се удвоят партньорствата", като повтори надеждата за финализиране на търговската сделка до края на тази година.
Но нейният търговски министър Марош Шефчович изрази песимизъм, като каза, че "се е надявал да бъде постигнат по-голям напредък" по време на посещение в Индия миналата седмица.
Той обаче подчерта, че е важно да се задълбочат връзките на ЕС с различни страни, в противен случай "тази празнота се запълва от Китай и други участници".
ЕС е най-големият търговски партньор на Индия, като търговията между двата икономически гиганта се е увеличила с 90% през последното десетилетие, каза Шефчович заедно с Калас в Брюксел.
Високопоставени фигури от Индия и ЕС се надяват да се срещнат на среща на високо ниво в началото на следващата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моди!
Коментиран от #20
09:18 18.09.2025
2 Зевс
Коментиран от #12
09:18 18.09.2025
3 шизофрения
09:19 18.09.2025
4 гост
09:19 18.09.2025
5 Трол
09:20 18.09.2025
6 Големи злобари са
На тях големия батко забрани да пипат руски Петрол и газ а те искат да тизабранят на целия свят.
Кажете ми че не е така но на мен ми се струва че сме подли продажни и под чехъл.
Европейски съюз с липса на суверенитет. А и разбирайки какви ни управляват усещам че посоката в която се движим надолу.
09:20 18.09.2025
7 Чочо
Хората търгуват,ние играем на войници и търсим врага.
Коментиран от #26
09:21 18.09.2025
8 хихи
09:24 18.09.2025
9 ...
09:25 18.09.2025
10 Отвратително
09:26 18.09.2025
11 6666
Колко извратен може да бъде ЕС. Проблем му било сътрудничеството между две държави извън ЕС.
09:27 18.09.2025
12 Хахахаха
До коментар #2 от "Зевс":Как кои са ЕС,пудели на каишка.
09:28 18.09.2025
13 Съветник
Коментиран от #34
09:28 18.09.2025
14 123456
Коментиран от #35, #39, #47
09:29 18.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не само
09:31 18.09.2025
17 Ъъъъъъъъ
Явно ЕС в лицето на престъпно некомпетентната Кая Каллас, иска Индия да похарчи тези спестени милиарди за значително по-скъп петрол, само за да се хареса на Европа....И какво ще получат индийците в замяна? Потупване по рамото?🤣
09:32 18.09.2025
18 Никой
Русия има над 200 години модерна по същество държава. Индия е отделена като колония от Англия - над 70 години.
Какво пак им става на тези от ЕС.
09:32 18.09.2025
19 Механик
Трябва да спрем да дружим, та на вас да ви е кеф. Гейове да станем и да ядем бръмбари, щото на вас ви е проблем?! Да не се къпем и да караме тротинетки, че да сте доволни, а?
09:32 18.09.2025
20 Гледаме си я!
До коментар #1 от "Моди!":Ще слушаш и изпълняваш!
Коментиран от #42
09:32 18.09.2025
21 баба Пена и бай Хасан
09:33 18.09.2025
22 Ами нека Европа
09:33 18.09.2025
23 хикс
09:34 18.09.2025
24 Мъъъъда бе....
09:35 18.09.2025
25 хъхъ
09:36 18.09.2025
26 Търсим
До коментар #7 от "Чочо":врага там където го няма. Истинския враг го наричаме приятел а истинския приятел го наричаме враг. Приятелят ни САЩ ни изнудва а ние обвиняваме Индия, че търгувала с Русия. Ако Индия и Китай не купуват руси петрол то цената на петрола от другите производители ще скочи драстично и Европа ще го купува на още по висока цена от приятеля САЩ. Важното е на Путин да му е зле.
09:36 18.09.2025
27 Китай , Русия, Индия
Коментиран от #63
09:37 18.09.2025
28 Абе не знам ама
09:38 18.09.2025
29 икономист
09:38 18.09.2025
30 Еот ви я еуропейската gняз
Ако някои държави си правят търовия и бизнес без тяхно разрешение това е проблем.
09:39 18.09.2025
31 бай Бай
А, то май и от там ги наритаха...
Смешници, ако щете бре, честит полет в пропаста.
09:40 18.09.2025
32 И Индия какво отговаря на Калас?
Индия също така посочи търговските дейности на САЩ с Русия. Що се отнася до САЩ, в индийското изявление се казва, че „те продължават да внасят от Русия уранов хексафлуорид за ядрената си промишленост, паладий за електромобилната си индустрия, торове, както и химикали“....
09:42 18.09.2025
33 европиец
09:42 18.09.2025
34 Я пък тоя
До коментар #13 от "Съветник":Съветник, не става въпрос за китайски фенери или джобни ножчета та ЕС да може да си позволи да не купува от Китай.
А и, петрола го няма в супермаркета в бутилки, за да купи петрол от всякъде другаде, трябват договори. Знаете ли, че ЕС още купуват петрол и газ от Русия?
Не е толкова лесно както си го мислите.
09:43 18.09.2025
35 Механик
До коментар #14 от "123456":В Русия едно яйце не е 8 ст. , а е 20 ст. Но това е далеч по-малко от цената на яйцата в демократична и евро-атлантическа България. Където тая цена гони 50 ст, за брой.,
Да не говрим, че в Русия няма яйца, както ни увери дойче.веле и ун.иан.
Коментиран от #40
09:43 18.09.2025
36 Всяка думичка на тези недоразумения
09:48 18.09.2025
37 русоляв
09:48 18.09.2025
38 Ъъъъъъъъ
Зеленски има два плана за Европа - План А и План Б.
План А включва прекратяване на войната, а План Б, ако Европа иска Украйна да продължи войната, ще трябва да извади $120 000 0000 000. Според него, една година война, струва на Украйна $120млд.🤣
"Цената на една година пълномащабна война с Русия струва на Украйна 120 милиарда долара, заяви президентът Володимир Зеленски по време на съвместна пресконфернеция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола вчера."
Хахахаха.....🤣
09:48 18.09.2025
39 Това се прави заради спирането на
До коментар #14 от "123456":войната в Украйна, ако още не си разбрал и едва ли ще е задълго...
Коментиран от #45
09:50 18.09.2025
40 123456
До коментар #35 от "Механик":20 стотинки е извън промоция , лично съм виждал по 8 стотинки в акция ! Уникална държава е Русия и няма нищо общо с това което ни представят по телевизията .
Коментиран от #46, #48
09:50 18.09.2025
41 Малоумно
09:51 18.09.2025
42 Разбираме че я гледате
До коментар #20 от "Гледаме си я!":Европейската икономика върви надолу а ние хрупаме зелена енергия вместо да получаваме евтини горива.
Франция във фалит а Германия в рецесия. На новите избори в Германия мерц ще му бият шута. Евросъюзът се тресе а нашите управляващи гледат как да ни натресат в тресавището. Плащаме оръжието което отива в Украйна на съединените щати. Отпускаме милиарди в зеленото блато. Безсмислени ограничения и забрани в еврозоната спуснати от някой си който няма достатъчно интелект за да постигне нещо повече. Не виждат по-далече от носа си или по-точно слепи и глухи че гражданите ще ги изритат като френското правителство или предстоящото мерц.
09:52 18.09.2025
43 Точно така, тъй, тъй ...
09:52 18.09.2025
44 БПФ
Индия? Индийска компания иска да купи Тюсенкруп, фалиралата някогашна гордост на германската индустрия !!! Какво да кажем повече?
09:53 18.09.2025
45 Не си слагай сам плусове !
До коментар #39 от "Това се прави заради спирането на":И не е "заради спирането на войната" и въобще не е временно! Съвсем друго е, ама няма как да го разбере човек като теб
09:56 18.09.2025
46 Евтинжос
До коментар #40 от "123456":И защо не сте си в Русия и не ни оставите да си живеем, както искаме, а в главите ви е да освобождавате всички?
09:56 18.09.2025
47 Това е временна мярка ☝️
До коментар #14 от "123456":За да се спре войната. Кое не е ясно?
09:56 18.09.2025
48 СССР
До коментар #40 от "123456":То и в СССР беше супер хубаво, но не разбрах, защо рускините се жениха за бълкарски дървосекачи и се изселваха в България, а българите не се преселваха в СССР?
09:57 18.09.2025
49 САЩ ще са диви и щастливи
10:01 18.09.2025
50 Ама то тея в ЕК
10:02 18.09.2025
51 От чужбина
Е, ако нямат какво да предложат да не се бъркат дето не им е работа. "Правилата" и "реда" за който споменава кака ви Кая са издадени, сътворени от ЕС и Америка. Това съвсем не означава задължителност за целия свят. Тук може да се припомни от какво потомство е кака ви Кая. Дядо и служил в СС. Татко и в КПСС, а сега Кая е в ЕС. Всяко поколение се преоблича, преобува според модата, т.е според властта.
10:03 18.09.2025
52 Елементарно
Тези санкции и мерки са за да се принуди Путлер да осъзнае, че никой няма да му позволи да прави каквото си иска....
Спре ли войната и всичко ще се върне по старому.
Коментиран от #56, #57, #59
10:03 18.09.2025
53 Я пък тоя
На ЕС всичко му пречи, дори Занзибар и изобщо не може да се усети, че му пречи непродуктивното му безполово, плиткоумно ръководство.
10:03 18.09.2025
54 Абе хора събудете се!
Коментиран от #61
10:06 18.09.2025
55 Тролчета, тролчета...атлантически
10:09 18.09.2025
56 Я пък тоя
До коментар #52 от "Елементарно":Наивен сте. Какво стана като въведоха 18 пакета санкции? Путин пак си прави каквото иска.
И не трябва да си русофил , русофоб или голям умник, за да видиш, че политиката на ЕС е грешна .
10:10 18.09.2025
57 Нищо няма да се върне по старому
До коментар #52 от "Елементарно":Смешкоооо..... Все по зле в Европа ще става
10:11 18.09.2025
58 Урсулианци,
10:12 18.09.2025
59 Жмръц
До коментар #52 от "Елементарно":Може и да се върне,но и3фирясалия ти мо3ък няма да се върне.С всички не0либерлани 0тпадъци се получава точно така.Затова си лягай.
10:14 18.09.2025
60 За родните атлантенца избушени
10:16 18.09.2025
61 Абсолютно вярно е че
До коментар #54 от "Абе хора събудете се!":шайбите за металните евра в Индия се произвеждат. В Европа няма кой
10:18 18.09.2025
62 Ама за кой? За кой е проблем?
10:23 18.09.2025
63 Джудо
До коментар #27 от "Китай , Русия, Индия":Използват силата на противника.
Силата на евро-тъпотията.
По-тъпа от Кая Калас не може да се намери в цяла Европа.
10:35 18.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Значи това е проблем а
Западнали затубеняци заради вас ще фалира европа нещастници!
10:51 18.09.2025