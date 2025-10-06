Новини
Свят »
Втори опит в рамките на три месеца! Внесоха нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Втори опит в рамките на три месеца! Внесоха нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

6 Октомври, 2025 20:45, обновена 6 Октомври, 2025 20:54 1 735 41

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • европейски парламент

Въпреки че вотът на недоверие почти няма шанс да достигне мнозинството от две трети, необходимо за отстраняване при гласуването в четвъртък, той може да разклати нейното лидерство и да дестабилизира европейската асамблея

Втори опит в рамките на три месеца! Внесоха нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент Жордан Бардела отправи днес остри критики към ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като заяви, че тя води Европа "към нищото". Бардела се изказа пред членовете на ЕК и евродепутатите в Страсбург по време на дебатите около внесените два вота на недоверие срещу Фон дер Лайен, съобщава БТА.

Според Бардела, чиято група е вносител на един от вотовете на недоверие, председателката на ЕК е виновна за прекомерната регулация и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди търговското споразумение между ЕС и Меркосур и това с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, определяйки го като "търговската капитулация".

Политиката на ЕС в областта на миграцията и разширяването подкопават европейския суверенитет, каза още Бардела.

"Гласуването за този вот на недоверие (срещу ЕК) няма да унищожи Европа, а ще я спаси", посочи той.

Очаква се в четвъртък да бъдат гласувани двата вота на недоверие срещу Фон дер Лайен.

Според Бардела това ще е "гласуване срещу Европа на Макрон и за оцеляването на Европа на свободните нации", заключи той.

Вторият вот на недоверие, внесен от групата на Левицата, е заради ситуацията в ивицата Газа, опазването на околната среда и сключването на търговски споразумения, включително това с Вашингтон.

Лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа".

"Как можете да гледате как цял народ бива избиван, а децата гладуват", запита Обри.

"Вие капитулирахте пред Доналд Тръмп", добави тя, като изтъкна, че Урсула фон дер Лайен е предала всички икономически интереси на Европа.

На свой ред Тери Райнтке от групата на "Зелените" защити ЕК, като изтъкна, че не е желателна "институционална криза в този решаващ момент".

Тя не скри някои критики към Фон дер Лайен като закъснялата реакция към ситуацията в ивицата Газа и климатичните инициативи от миналия мандат, които сега са загърбени.

Все пак, като се има предвид, че мнозинствата в ЕП няма да се променят, а условията в Съвета са "още по-лоши", няма причина да се очаква подобрение на ситуацията чрез свалянето на ЕК, смята Райнтке.

"Това, от което се нуждаем в момента, е ясна политическа стратегия", а не повтарящи се гласувания за недоверие, каза тя.

Съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти Никола Прокачини акцентира върху неуспеха на левицата да осъди "Хамас" и предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин".

Въпреки това той призна някои "легитимни критики" към ЕК, особено по отношение на прозрачността, което е и един от аргументите на "Патриоти за Европа" към внесения вот на недоверие.

"Сред Европейските консерватори и реформисти всяка национална делегация ще бъде свободна да гласува според съвестта си и в интерес на своя народ", заяви Прокачини по отношение на гласуването в четвъртък на вотовете на недоверие.

Лидерката на "Социалистите и демократите" в ЕП Ираче Гарсия съобщи, че групата ѝ ще подкрепи Урсула фон дер Лайен в контекста на атаките срещу нейното лидерство от крайната левица и крайната десница. Тя обаче предупреди, че "подкрепата им не е безусловна".

"Ще имате нашата подкрепа само ако спазите договорените обещания", които да бъдат включени в работната програма, която ЕК да представи през ноември, заяви Гарсия.

Според председателя на "Обнови Европа" Валери Хайер групите на Левицата и "Патриоти за Европа" са "най-големите врагове на Европа", като внасят хаос в ЕС отвътре.

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер критикува "Патриоти за Европа" за това, че не одобряват търговското споразумение със САЩ, сключено от Урсула фон дер Лайен. Той каза, че макар "Патриоти за Европа" да се представят за приближени до Тръмп, те не са направили нищо, за да помогнат за постигането на по-изгодно споразумение с американския президент.

"Къде бяхте тогава, Алис Вайдел, Виктор Орбан, Матео Салвини, когато Фон дер Лайен се бореше за фермерите", запита той.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    57 3 Отговор
    Трите вещици Урсула, Кая и председателката на парламента водят ЕС към гибел!

    20:47 06.10.2025

  • 2 тъз кикимора

    44 3 Отговор
    Що не се ваксинира.
    Страх в да не умре от експерименталните течности?

    20:48 06.10.2025

  • 3 вЪксиниран ГМО δροйΛερ

    37 2 Отговор
    Другарката фон SS —Урсуланка
    е нашТа СС....аааа, пардон ЕС гордост !

    20:48 06.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    Третият път е на късмет.

    20:48 06.10.2025

  • 5 Помак

    50 2 Отговор
    Тази Урсула съсипа и малкото останало от ЕС ...никой не я приема като човек ..Ердоган я унижи,Тръмп също никакво внимание спрямо чина и и ..тя с други не се е срещала ...просто ..Проблемна жена ..ниска топка..типичен разхищаваш чиновник

    Коментиран от #30, #34

    20:50 06.10.2025

  • 6 Фрау фон SS – Урсуланка

    43 1 Отговор
    Води Европа с бодри крачки
    към средновековието.

    20:50 06.10.2025

  • 7 И, аз така мисля

    26 1 Отговор
    Да се гласува против ..,айната....

    20:51 06.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    20 2 Отговор
    Дрън -дрън, отдавна си е купила победата.

    20:51 06.10.2025

  • 9 Клатят

    27 2 Отговор
    я, очевидно е, рано или късно като са ти разклатили стола ще падне. Комкото по скоро, толкова по добре

    20:52 06.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ах...!

    12 2 Отговор
    Всички я мразят а аз я обичам. Всяка нейна снимка ме води до твърда ерекция. Искам да я хвана за русата грива , тя да изкокетничи - Ах , найн , их клайн ! И тогава ще и покажа Грос арбайта.....

    20:53 06.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фейк на часа

    10 1 Отговор
    А дано, ама надали.

    20:58 06.10.2025

  • 15 пешо

    23 1 Отговор
    дано този път да успеят

    20:58 06.10.2025

  • 16 НАГ....

    29 1 Отговор
    ....ЛАТА УРСУЛА НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ НИКОЙ НЕ Я ИСКА.............?

    Коментиран от #21

    20:58 06.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да,бе

    20 2 Отговор
    Тая е за обвинителен акт,а не за вот на недоверие,но явно в светът "основан на правила" няма нищо законно.Само някакви евроатлантически ценности,като кражби,грабежи,войни и геноцид.Все доходни дейности...

    20:59 06.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Спецназ

    24 1 Отговор
    УсрСулата ЛайН.н е затънала в лаЙ.ен до гушата!

    ТАА Тъпун.ерица набута ЕС със 100 милиарда невъзвръщаеми
    доставки за Украйна от които 20% са от НАС!

    ПФУ! СМРАД Н.ЗЕМНА!

    21:01 06.10.2025

  • 21 номер 11 я иска🤣🤣🤣

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "НАГ....":

    Доколкото разбрах , за лично ползване,... Без никакви представителни функции...

    21:07 06.10.2025

  • 22 Симо

    11 2 Отговор
    Зависимости!!! Целият ЕС е изтъкан от зависимости. Цялата администрация, е изтъкана от зависимости. За да стигнеш до ЕП трябва да си зависим, иначе никой няма да те предложи, иначе как да ти дърпат конците.
    Иначе с тези предатели, сме обречени. Един ден пак ще се кланяме шпред дядя Иван. И ще е от интерес за оцеляване.

    21:10 06.10.2025

  • 23 Този дърт курв@ляк

    10 2 Отговор
    трябва да бъде измъчван и пратен в трудов лагер, а всичките и финанси раздадени между гражданите.Няма ли кой да е гръмне тази банушкера.

    21:11 06.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дудов

    13 1 Отговор
    Гадната Урсула трябва да се изпрати в мините на Южна Африка преди да я обесят за пристъпления срещу човечеството

    21:13 06.10.2025

  • 26 Гилотината

    11 1 Отговор
    За дъртата кукумявка!

    21:15 06.10.2025

  • 27 не си правете илюзийки

    9 2 Отговор
    Урсулето е кораво бабе, ще оцелее! Дупце да ни е яко!

    21:16 06.10.2025

  • 28 Смеееех

    2 9 Отговор
    Кога копейкин стане президент на Копанария.

    21:20 06.10.2025

  • 29 Барабар с пинчера Кая

    8 1 Отговор
    Отсвирили са я!

    21:21 06.10.2025

  • 30 Грешиш

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Си Дзинпин и показа че е нищо като я постави на една табуретка в ъгъла.

    21:22 06.10.2025

  • 31 Горски

    15 0 Отговор
    ОТДАВНА ТАЗИ БАБИЧКА , ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ, ОБРА ЕС ПОНЕ С 100 МИЛИАРДА ! Урсулката трябваше да подаде оставка след ПРОДАЖНАТА СДЕЛКА с Тръмп. Тези, които я подкрепят, са СЪУЧАСТНИЦИ в унищожаването на ЕС. Председателката на съюза си пише СМС-си с изпълнителният директор на Пфайзер за сделка с доставка на ваксини. До тук това въобще не звучи престъпно, неморално и незаконно! Нали? И като представител на съюза, който договорил крайната сделка не би бил проблем да предостави информацията за това след като НИКОЙ друг в ЕП няма достъп до това, нали? Отново, до тук всичко това не звучи никак престъпно или неморално! Е да ама тя отказвала да предостави тази информация!? ЕК от своя страна заявява как ги проверили и нямало проблем. Въпреки че хората в ЕК са нейни директни подчинени и яростни защитници на политиките й. Определено не е конфликт на интереси!

    21:25 06.10.2025

  • 32 Уса

    9 1 Отговор
    С тия безсмислени вотове само показвате,колко сте безпомощни пред една урсула проста и пропаднала.Теглете и един бои и ще се оправи работата

    Коментиран от #41

    21:26 06.10.2025

  • 33 вещица

    6 1 Отговор
    върви по дяволите г а д

    21:28 06.10.2025

  • 34 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    А сянката на Путин направо и разказва играта

    21:46 06.10.2025

  • 35 Ъъъъъъъъъ

    2 1 Отговор
    Аааааа, не такаа!
    Не закачайте Урсула. Тя и Кая съсипват Европа по начин, по който малцина други биха го направили. Вярвам, че ще оцелеят и ще продължат да съсипват Европа.

    21:49 06.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    СТИГНАХ ДО ИНТЕРЕСЕН ИЗВОД
    .....
    ЕВРОПЕЙЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ В ЧАСТНОСТ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ РУСОФИЛИ ,
    ПОНЕЖЕ ЕС И ЕК НЕ РАБОТЯТ И СА КОРУМПИРАНИ
    .....
    КАК ДА НЕ СТАНЕШ РУСОФИЛ КОГАТО СИСТЕМАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ РАБОТИ И " БРАТЯТА" ОТ ЕВРОПАТА ИДВАТ В БЪЛГАРИЯ САМО ДА КРАДАТ

    21:52 06.10.2025

  • 38 Гориил

    3 0 Отговор
    Много представители на поколението X имат странното усещане, че се връщаме към дните на нашето детство, когато ходенето на ресторант беше само за специални поводи, а основният атрибут на обяда беше термос.

    21:59 06.10.2025

  • 39 боко

    2 0 Отговор
    Европейският съюз се нуждае от нови лидери.
    За последните 5 години делът на икономиката на ЕС
    в световната икономика е спаднал с една четвърт!
    От 21% на 16%. И продължава да спада с ускоряващ се темп.
    Франция, витрината на ЕС се Разпада със скоростта на светлината пред очите на Света.
    Но вместо да спре Разпада, ЕС въвежда нови и нови санкции на Русия!

    22:10 06.10.2025

  • 40 Истината:

    2 0 Отговор
    Макрон и ЕС са част от екзистенциалната заплаха, а не Русия.
    Европа се страхува от мира, защото ще трябва да приеме поражението си!
    Европа се страхува от мира. Това е ужасяващо.
    Представяте ли си? Мирът, връщането към мира, означава връщане в свят,
    в който трябва да се погрижим за истинските проблеми.
    За тези хора мирът е мъчително безпокойство.

    22:12 06.10.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Уса":

    "С тия безсмислени вотове....."

    Що да са безсмислени? Те показват на какъв етап е разделението в Европа. А това, че то става все по-голямо, е очеизвадно. Ние си имаме перфектна поговорка, която е издържала проверката на времето:

    Орташката работа и кучетата не я ядат!

    22:16 06.10.2025