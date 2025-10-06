Втори опит в рамките на три месеца! Внесоха нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Председателят на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент Жордан Бардела отправи днес остри критики към ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като заяви, че тя води Европа "към нищото". Бардела се изказа пред членовете на ЕК и евродепутатите в Страсбург по време на дебатите около внесените два вота на недоверие срещу Фон дер Лайен, съобщава БТА.
Според Бардела, чиято група е вносител на един от вотовете на недоверие, председателката на ЕК е виновна за прекомерната регулация и съкращенията на селскостопанските субсидии. Той осъди търговското споразумение между ЕС и Меркосур и това с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, определяйки го като "търговската капитулация".
Политиката на ЕС в областта на миграцията и разширяването подкопават европейския суверенитет, каза още Бардела.
"Гласуването за този вот на недоверие (срещу ЕК) няма да унищожи Европа, а ще я спаси", посочи той.
Очаква се в четвъртък да бъдат гласувани двата вота на недоверие срещу Фон дер Лайен.
Според Бардела това ще е "гласуване срещу Европа на Макрон и за оцеляването на Европа на свободните нации", заключи той.
Вторият вот на недоверие, внесен от групата на Левицата, е заради ситуацията в ивицата Газа, опазването на околната среда и сключването на търговски споразумения, включително това с Вашингтон.
Лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа".
"Как можете да гледате как цял народ бива избиван, а децата гладуват", запита Обри.
"Вие капитулирахте пред Доналд Тръмп", добави тя, като изтъкна, че Урсула фон дер Лайен е предала всички икономически интереси на Европа.
На свой ред Тери Райнтке от групата на "Зелените" защити ЕК, като изтъкна, че не е желателна "институционална криза в този решаващ момент".
Тя не скри някои критики към Фон дер Лайен като закъснялата реакция към ситуацията в ивицата Газа и климатичните инициативи от миналия мандат, които сега са загърбени.
Все пак, като се има предвид, че мнозинствата в ЕП няма да се променят, а условията в Съвета са "още по-лоши", няма причина да се очаква подобрение на ситуацията чрез свалянето на ЕК, смята Райнтке.
"Това, от което се нуждаем в момента, е ясна политическа стратегия", а не повтарящи се гласувания за недоверие, каза тя.
Съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти Никола Прокачини акцентира върху неуспеха на левицата да осъди "Хамас" и предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин".
Въпреки това той призна някои "легитимни критики" към ЕК, особено по отношение на прозрачността, което е и един от аргументите на "Патриоти за Европа" към внесения вот на недоверие.
"Сред Европейските консерватори и реформисти всяка национална делегация ще бъде свободна да гласува според съвестта си и в интерес на своя народ", заяви Прокачини по отношение на гласуването в четвъртък на вотовете на недоверие.
Лидерката на "Социалистите и демократите" в ЕП Ираче Гарсия съобщи, че групата ѝ ще подкрепи Урсула фон дер Лайен в контекста на атаките срещу нейното лидерство от крайната левица и крайната десница. Тя обаче предупреди, че "подкрепата им не е безусловна".
"Ще имате нашата подкрепа само ако спазите договорените обещания", които да бъдат включени в работната програма, която ЕК да представи през ноември, заяви Гарсия.
Според председателя на "Обнови Европа" Валери Хайер групите на Левицата и "Патриоти за Европа" са "най-големите врагове на Европа", като внасят хаос в ЕС отвътре.
Лидерът на ЕНП Манфред Вебер критикува "Патриоти за Европа" за това, че не одобряват търговското споразумение със САЩ, сключено от Урсула фон дер Лайен. Той каза, че макар "Патриоти за Европа" да се представят за приближени до Тръмп, те не са направили нищо, за да помогнат за постигането на по-изгодно споразумение с американския президент.
"Къде бяхте тогава, Алис Вайдел, Виктор Орбан, Матео Салвини, когато Фон дер Лайен се бореше за фермерите", запита той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
20:47 06.10.2025
2 тъз кикимора
Страх в да не умре от експерименталните течности?
20:48 06.10.2025
3 вЪксиниран ГМО δροйΛερ
е нашТа СС....аааа, пардон ЕС гордост !
20:48 06.10.2025
4 Последния Софиянец
20:48 06.10.2025
5 Помак
Коментиран от #30, #34
20:50 06.10.2025
6 Фрау фон SS – Урсуланка
към средновековието.
20:50 06.10.2025
7 И, аз така мисля
20:51 06.10.2025
8 Я пък тоя
20:51 06.10.2025
9 Клатят
20:52 06.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ах...!
20:53 06.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фейк на часа
20:58 06.10.2025
15 пешо
20:58 06.10.2025
16 НАГ....
Коментиран от #21
20:58 06.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да,бе
20:59 06.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Спецназ
ТАА Тъпун.ерица набута ЕС със 100 милиарда невъзвръщаеми
доставки за Украйна от които 20% са от НАС!
ПФУ! СМРАД Н.ЗЕМНА!
21:01 06.10.2025
21 номер 11 я иска🤣🤣🤣
До коментар #16 от "НАГ....":Доколкото разбрах , за лично ползване,... Без никакви представителни функции...
21:07 06.10.2025
22 Симо
Иначе с тези предатели, сме обречени. Един ден пак ще се кланяме шпред дядя Иван. И ще е от интерес за оцеляване.
21:10 06.10.2025
23 Този дърт курв@ляк
21:11 06.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дудов
21:13 06.10.2025
26 Гилотината
21:15 06.10.2025
27 не си правете илюзийки
21:16 06.10.2025
28 Смеееех
21:20 06.10.2025
29 Барабар с пинчера Кая
21:21 06.10.2025
30 Грешиш
До коментар #5 от "Помак":Си Дзинпин и показа че е нищо като я постави на една табуретка в ъгъла.
21:22 06.10.2025
31 Горски
21:25 06.10.2025
32 Уса
Коментиран от #41
21:26 06.10.2025
33 вещица
21:28 06.10.2025
34 Смешник
До коментар #5 от "Помак":А сянката на Путин направо и разказва играта
21:46 06.10.2025
35 Ъъъъъъъъъ
Не закачайте Урсула. Тя и Кая съсипват Европа по начин, по който малцина други биха го направили. Вярвам, че ще оцелеят и ще продължат да съсипват Европа.
21:49 06.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЕВРОПЕЙЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ В ЧАСТНОСТ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ РУСОФИЛИ ,
ПОНЕЖЕ ЕС И ЕК НЕ РАБОТЯТ И СА КОРУМПИРАНИ
.....
КАК ДА НЕ СТАНЕШ РУСОФИЛ КОГАТО СИСТЕМАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ РАБОТИ И " БРАТЯТА" ОТ ЕВРОПАТА ИДВАТ В БЪЛГАРИЯ САМО ДА КРАДАТ
21:52 06.10.2025
38 Гориил
21:59 06.10.2025
39 боко
За последните 5 години делът на икономиката на ЕС
в световната икономика е спаднал с една четвърт!
От 21% на 16%. И продължава да спада с ускоряващ се темп.
Франция, витрината на ЕС се Разпада със скоростта на светлината пред очите на Света.
Но вместо да спре Разпада, ЕС въвежда нови и нови санкции на Русия!
22:10 06.10.2025
40 Истината:
Европа се страхува от мира, защото ще трябва да приеме поражението си!
Европа се страхува от мира. Това е ужасяващо.
Представяте ли си? Мирът, връщането към мира, означава връщане в свят,
в който трябва да се погрижим за истинските проблеми.
За тези хора мирът е мъчително безпокойство.
22:12 06.10.2025
41 Ъъъъъъъъъ
До коментар #32 от "Уса":"С тия безсмислени вотове....."
Що да са безсмислени? Те показват на какъв етап е разделението в Европа. А това, че то става все по-голямо, е очеизвадно. Ние си имаме перфектна поговорка, която е издържала проверката на времето:
Орташката работа и кучетата не я ядат!
22:16 06.10.2025