Куба зове ООН да спре Тръмп да милитаризира региона

18 Септември, 2025 07:45 841 11

Унищожаването на кораби, извънсъдебните убийства на цивилни, прихващането на риболовни кораби, създават опасна ситуация, която заплашва мира и сигурността, смята Родригес

Куба зове ООН да спре Тръмп да милитаризира региона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Външният министър на Куба Бруно Родригес призова Организацията на обединените нации да спре Съединените щати да започват война в региона на фона на нарастващото напрежение, дължащо се на струпването на военни сили в Карибите за противодействие на наркокартелите. Това предаде агенция Ройтерс.

"Призовавам Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност да изпълнят задълженията си и да упражнят прерогативите си съгласно мандата на Устава, за да запазят мира в нашия регион", заяви Родригес на пресконференция в Хавана за стартиране на годишната кампания за резолюция на ООН, осъждаща търговското ембарго. Той посочи, че борбата с трафика на наркотици в името на националната сигурност на САЩ е груб и нелеп претекст за агресия. По думите му САЩ са основният център за пране на пари от чуждестранни активи, произхождащи от транснационална организирана престъпност, основно от трафика на наркотици.

Напрежението между Вашингтон и Венецуела, най-важният политически и икономически съюзник на Куба, нараства след военните удари на САЩ в Карибите по три кораба от Венецуела, за които се твърди, че превозват наркотици. Прихващането и унищожаването на кораби, извънсъдебните убийства на цивилни, прихващането на риболовни кораби, създават опасна ситуация, която заплашва мира и сигурността, смята Родригес.

През последните 32 години Общото събрание на ООН приема с огромно мнозинство необвързваща резолюция, призоваваща Съединените щати да отменят всеобхватния си режим на санкции срещу Куба. Родригес отбеляза, че новото тази година е международен контекст, характеризиращ се с нарастващ едностранчивост и засилване на агресивната политика на САЩ срещу Куба и срещу почти всяка държава на планетата.

Президентът Доналд Тръмп удвои санкциите, откакто встъпи в длъжност през януари, като върна Куба в списъка на държави, спонсори на тероризма, затегна финансовите и пътуващите ограничения и санкционира граждани на трети страни, които приемат кубински лекари.

Родригес обвини санкциите за изтощителната криза, в която е затънала страната, най-тежкият икономически спад от десетилетия, характеризиращ се с недостиг на основни стоки, срутваща се инфраструктура и неконтролируема инфлация. Администрацията на Тръмп обвинява комунистическата система на Куба.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    16 5 Отговор
    За САЩ войната е мир. Те не могат да съществуват иначе. Жалко за тия, които не са го разбрали.

    Коментиран от #6

    07:49 18.09.2025

  • 2 Трол

    6 5 Отговор
    Г-н Тръмп има предложение за сделка - Южна Америка да стане 53-ти щат на САЩ.

    07:52 18.09.2025

  • 3 Дон Корлеоне

    7 9 Отговор
    Кубинците да се оплачат на Хаяско.

    07:56 18.09.2025

  • 4 Дик диверсанта

    3 13 Отговор
    Да си потърсят тези, които им изнесоха там революция - родилката
    Проблемите в света през последните 200 години са причинени от Русия

    08:08 18.09.2025

  • 5 К О Й е

    8 2 Отговор
    ЛОШИЯ САЩ или РУСИЯ . КОЛКО години геноцид над малката КУБА . КОЛКО разрушени от
    САЩ държави по света .? КОЙ е световната мутра ?

    Коментиран от #10

    08:10 18.09.2025

  • 6 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Това е така..... Заглавието хубаво, под Заглавието е вярно.... Но за съжаление, никой не може да кажа на краварите копче....

    08:14 18.09.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    3 4 Отговор
    Пишман управляващи на Куба и Венецуела,не живейте в миналото...Вашите народи не го заслужават.Видяхте че до никъде с твърдият социализъм..само глад и мизерия...Променете нещо...вземете пример от Китай...запазиха основната структура но промениха много неща и се вижда къде е сега Китай...Това особенно важи за Венецуела с нейните огромни петролни залежи...Недалновидни хора.

    08:30 18.09.2025

  • 8 Куба либре

    4 2 Отговор
    Венсеремос

    08:32 18.09.2025

  • 9 На тероризма вече му викаме

    2 1 Отговор
    "извънсъдебни убийства на цивилни".....

    08:35 18.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ачо

    0 0 Отговор
    Дангалаци,Америка прави каквото си иска за своя полза,а вие само се оплаквате и хленчите!На кого се оплаквате бе,глупаци?Кой е този,който ще ви чуе?Започвайте да стреляте срещу Америка и не само да стреляте,ами нанасяйте щети!Иначе никой няма да ви помогне,ако не стреснете Америка.Не могат една Америка да се бият с цял свят!Стреляйте или ще ви е.ат майката,амсалаци такива !

    09:01 18.09.2025