Куба зове ООН да спре Тръмп да милитаризира региона

Външният министър на Куба Бруно Родригес призова Организацията на обединените нации да спре Съединените щати да започват война в региона на фона на нарастващото напрежение, дължащо се на струпването на военни сили в Карибите за противодействие на наркокартелите. Това предаде агенция Ройтерс.

"Призовавам Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност да изпълнят задълженията си и да упражнят прерогативите си съгласно мандата на Устава, за да запазят мира в нашия регион", заяви Родригес на пресконференция в Хавана за стартиране на годишната кампания за резолюция на ООН, осъждаща търговското ембарго. Той посочи, че борбата с трафика на наркотици в името на националната сигурност на САЩ е груб и нелеп претекст за агресия. По думите му САЩ са основният център за пране на пари от чуждестранни активи, произхождащи от транснационална организирана престъпност, основно от трафика на наркотици.

Напрежението между Вашингтон и Венецуела, най-важният политически и икономически съюзник на Куба, нараства след военните удари на САЩ в Карибите по три кораба от Венецуела, за които се твърди, че превозват наркотици. Прихващането и унищожаването на кораби, извънсъдебните убийства на цивилни, прихващането на риболовни кораби, създават опасна ситуация, която заплашва мира и сигурността, смята Родригес.

През последните 32 години Общото събрание на ООН приема с огромно мнозинство необвързваща резолюция, призоваваща Съединените щати да отменят всеобхватния си режим на санкции срещу Куба. Родригес отбеляза, че новото тази година е международен контекст, характеризиращ се с нарастващ едностранчивост и засилване на агресивната политика на САЩ срещу Куба и срещу почти всяка държава на планетата.

Президентът Доналд Тръмп удвои санкциите, откакто встъпи в длъжност през януари, като върна Куба в списъка на държави, спонсори на тероризма, затегна финансовите и пътуващите ограничения и санкционира граждани на трети страни, които приемат кубински лекари.

Родригес обвини санкциите за изтощителната криза, в която е затънала страната, най-тежкият икономически спад от десетилетия, характеризиращ се с недостиг на основни стоки, срутваща се инфраструктура и неконтролируема инфлация. Администрацията на Тръмп обвинява комунистическата система на Куба.