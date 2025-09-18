Новини
Арестуваха водача на потъналия в езеро всъдеход с петимата загинали геолози (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 16:35, обновена 20 Септември, 2025 07:56 4 295 21

  • геолози-
  • удавиха-
  • езеро-
  • atv-
  • забайкалието-
  • русия

Спирачките на ATV-то отказали по време на спускане, четирима се отърваха невредими

Арестуваха водача на потъналия в езеро всъдеход с петимата загинали геолози (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на всъдехода, който потъна в Забайкалието, убивайки петима геолози, е задържан, съобщи ТАСС, позовавайки се на регионалната прокуратура.

Каларският районен съд уважи искането на следователя и разпореди предварителен арест за 28-годишния мъж.

Всъдеходът потъна при преминаване през воден басейн на 16 септември. Петима души загинаха, но останалите четирима, включително шофьорът, успяха да изплуват.

Образувано е наказателно дело по чл. 238, чл. 3 („Предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност и водят до смъртта на двама или повече души по небрежност“) от руския Наказателен кодекс.

Преди това водолази заснеха видео със всъдехода, лежащ на дъното на езерото. Кадрите бяха публикувани от отдела за гражданска защита и пожарна безопасност на Забайкалския край в неговия Telegram канал.

Кадрите показват ATV-то, лежащо на дъното на езерото. Носът му бешее покрит с пясък. Видеото завършва с водолаз, плуващ до отворения прозорец на ATV-то.

Съобщава се, че спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане, което е довело до падане в езерото с висока скорост. След като четиримата оцелели излезли от всъдехода, те вървели 25 километра през труден терен, за да се спасят.


  • 1 Като

    8 4 Отговор
    гледам, бая навътре са го закарали туй атв. Май са търсили, дълбокото.

    Коментиран от #9

    16:42 18.09.2025

  • 2 Цвете

    10 14 Отговор
    АБЕ МОМЕ НЯМА ЛИ ДА ПРЕСТАНЕШ, ДА НИ НАВИРАШ РУСКИ ИСТОРИИ. КАТО ОБИЧАШ ТОЛКОВА РУСКИЯ ЕЗИК, ИДИ ПРЕВОДАЧКА. 😂😂😂

    16:44 18.09.2025

  • 3 Цвете

    5 12 Отговор
    АБЕ МОМЕ НЯМА ЛИ ДА ПРЕСТАНЕШ, ДА НИ НАВИРАШ РУСКИ ИСТОРИИ. КАТО ОБИЧАШ ТОЛКОВА РУСКИЯ ЕЗИК, ИДИ ПРЕВОДАЧКА. 😂😂😂

    16:45 18.09.2025

  • 4 Цвете

    5 12 Отговор
    АБЕ МОМЕ НЯМА ЛИ ДА ПРЕСТАНЕШ, ДА НИ НАВИРАШ РУСКИ ИСТОРИИ. КАТО ОБИЧАШ ТОЛКОВА РУСКИЯ ЕЗИК, ИДИ ПРЕВОДАЧКА. 😂😂😂

    16:45 18.09.2025

  • 5 Пияници, БАЦЕ

    8 9 Отговор
    Монголяци

    Коментиран от #20

    16:48 18.09.2025

  • 6 ИМА И ПО-ЛОШО

    15 12 Отговор
    Поне си прибират телата на загиналите, за разлика от киевската хунта, която ги оставя на руснаците да ги прибират, а роднините лъже че са изчезнали за да не им плащат обезщетения и междувременно да крадат заплатите им.

    Коментиран от #8

    16:56 18.09.2025

  • 7 Ами да, те така

    6 6 Отговор
    правят геолозите в Русия...

    16:57 18.09.2025

  • 8 Има я

    10 10 Отговор

    До коментар #6 от "ИМА И ПО-ЛОШО":

    2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ ! Подробните крематориуми изнемогват а Фашагите на педофила заплашват всеки крепостняк ,че при публикациите в НЕТА ,за уж изчезнали или в неизвестност--- НЯМА да получат пари.
    Ама то колко са 2 Милиона?!? Оня пси. хопат и пеДо-фил -- грузинеца похарчи...32 Милиона москалчета след ВСВ

    17:03 18.09.2025

  • 9 БезФакти

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Има ли разлика между атв и вседеход? В бързината, да се радваме на такава трагедия, даже превода е неточен.

    Коментиран от #11, #12

    17:50 18.09.2025

  • 10 Наблюдател

    10 0 Отговор
    "те вървели извървели 25 километра"
    Поне прочете един път, преди да публикувате.

    17:56 18.09.2025

  • 11 Скопен атлантик

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "БезФакти":

    Важнито е камионите с бандеризирана укротор да не спира!

    Коментиран от #14

    17:59 18.09.2025

  • 12 седесарко

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "БезФакти":

    че те журналистите кога са били точни и професионалисти, навсякъде пишещи и говорещи мис..и..рки...

    18:08 18.09.2025

  • 13 На руска машина отказали спирачките?

    7 2 Отговор
    В казармата веднъж седмично правехме спирачки. Не те питаха имаш ли гориво, а имаш ли спирачки.

    18:48 18.09.2025

  • 14 гласено русофилчи

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Скопен атлантик":

    как си ма пар цал

    19:12 18.09.2025

  • 15 Крали Марко

    7 5 Отговор
    Като гледам снимката АТВ то си е точно БТР ...За пръв път чувам АТВ да побира 9 човека..А щом е БТР е ясно какви руски" геолози " са били вътре...

    19:30 18.09.2025

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Това НЕ е АТВ.

    07:59 20.09.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    2 3 Отговор
    Това не е новина !!!
    Това е обичайното руско ежедневие, рутина, начин на живот, традиции които се спазват от хилядолетие 😁👍

    08:00 20.09.2025

  • 18 Механик

    0 0 Отговор
    Както често казва един колега тука: "Абе, къде ми е статията за успехите на ВСУ? Не мое ми почне деня, начи."
    п.п.
    Вярно ли е, че руснаците пак са пратили на Киев 50 КАМАЗА със замразени банедри????

    08:30 20.09.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ХАХА,
    КАКВО АТВ БРЕ .. ТВА Е ГРАЖДАНСКИЯ ВАРИАНТ
    НА РУСКАТА БОЙНА ВЕРИЖНА МАШИНА МТ - ЛБ
    ПО ПРЯКОР МОТОЛИГА ..
    ...... БАЯ ГОЛЯМО Е ТВА АТВ

    08:30 20.09.2025

  • 20 Хасан Хамбург

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пияници, БАЦЕ":

    Ганьо мие чинии и гуми на вездехода.

    08:34 20.09.2025

  • 21 Мия чинии

    1 0 Отговор
    Мия туалетни , коли , улици , стари хора и се радвам на живота.

    08:35 20.09.2025