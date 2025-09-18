Арестуваха водача на потъналия в езеро всъдеход с петимата загинали геолози (ВИДЕО)

Шофьорът на всъдехода, който потъна в Забайкалието, убивайки петима геолози, е задържан, съобщи ТАСС, позовавайки се на регионалната прокуратура.
Каларският районен съд уважи искането на следователя и разпореди предварителен арест за 28-годишния мъж.
Всъдеходът потъна при преминаване през воден басейн на 16 септември. Петима души загинаха, но останалите четирима, включително шофьорът, успяха да изплуват.
Образувано е наказателно дело по чл. 238, чл. 3 („Предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност и водят до смъртта на двама или повече души по небрежност“) от руския Наказателен кодекс.
Преди това водолази заснеха видео със всъдехода, лежащ на дъното на езерото. Кадрите бяха публикувани от отдела за гражданска защита и пожарна безопасност на Забайкалския край в неговия Telegram канал.
Кадрите показват ATV-то, лежащо на дъното на езерото. Носът му бешее покрит с пясък. Видеото завършва с водолаз, плуващ до отворения прозорец на ATV-то.
Съобщава се, че спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане, което е довело до падане в езерото с висока скорост. След като четиримата оцелели излезли от всъдехода, те вървели 25 километра през труден терен, за да се спасят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като
Коментиран от #9
16:42 18.09.2025
2 Цвете
16:44 18.09.2025
3 Цвете
16:45 18.09.2025
4 Цвете
16:45 18.09.2025
5 Пияници, БАЦЕ
Коментиран от #20
16:48 18.09.2025
6 ИМА И ПО-ЛОШО
Коментиран от #8
16:56 18.09.2025
7 Ами да, те така
16:57 18.09.2025
8 Има я
До коментар #6 от "ИМА И ПО-ЛОШО":2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ ! Подробните крематориуми изнемогват а Фашагите на педофила заплашват всеки крепостняк ,че при публикациите в НЕТА ,за уж изчезнали или в неизвестност--- НЯМА да получат пари.
Ама то колко са 2 Милиона?!? Оня пси. хопат и пеДо-фил -- грузинеца похарчи...32 Милиона москалчета след ВСВ
17:03 18.09.2025
9 БезФакти
До коментар #1 от "Като":Има ли разлика между атв и вседеход? В бързината, да се радваме на такава трагедия, даже превода е неточен.
Коментиран от #11, #12
17:50 18.09.2025
10 Наблюдател
Поне прочете един път, преди да публикувате.
17:56 18.09.2025
11 Скопен атлантик
До коментар #9 от "БезФакти":Важнито е камионите с бандеризирана укротор да не спира!
Коментиран от #14
17:59 18.09.2025
12 седесарко
До коментар #9 от "БезФакти":че те журналистите кога са били точни и професионалисти, навсякъде пишещи и говорещи мис..и..рки...
18:08 18.09.2025
13 На руска машина отказали спирачките?
18:48 18.09.2025
14 гласено русофилчи
До коментар #11 от "Скопен атлантик":как си ма пар цал
19:12 18.09.2025
15 Крали Марко
19:30 18.09.2025
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:59 20.09.2025
17 Злобното Джуджи
Това е обичайното руско ежедневие, рутина, начин на живот, традиции които се спазват от хилядолетие 😁👍
08:00 20.09.2025
18 Механик
п.п.
Вярно ли е, че руснаците пак са пратили на Киев 50 КАМАЗА със замразени банедри????
08:30 20.09.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАКВО АТВ БРЕ .. ТВА Е ГРАЖДАНСКИЯ ВАРИАНТ
НА РУСКАТА БОЙНА ВЕРИЖНА МАШИНА МТ - ЛБ
ПО ПРЯКОР МОТОЛИГА ..
...... БАЯ ГОЛЯМО Е ТВА АТВ
08:30 20.09.2025
20 Хасан Хамбург
До коментар #5 от "Пияници, БАЦЕ":Ганьо мие чинии и гуми на вездехода.
08:34 20.09.2025
21 Мия чинии
08:35 20.09.2025