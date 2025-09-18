Арестуваха водача на потъналия в езеро всъдеход с петимата загинали геолози (ВИДЕО)

Шофьорът на всъдехода, който потъна в Забайкалието, убивайки петима геолози, е задържан, съобщи ТАСС, позовавайки се на регионалната прокуратура.

Каларският районен съд уважи искането на следователя и разпореди предварителен арест за 28-годишния мъж.

Всъдеходът потъна при преминаване през воден басейн на 16 септември. Петима души загинаха, но останалите четирима, включително шофьорът, успяха да изплуват.

Образувано е наказателно дело по чл. 238, чл. 3 („Предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност и водят до смъртта на двама или повече души по небрежност“) от руския Наказателен кодекс.

Преди това водолази заснеха видео със всъдехода, лежащ на дъното на езерото. Кадрите бяха публикувани от отдела за гражданска защита и пожарна безопасност на Забайкалския край в неговия Telegram канал.

Кадрите показват ATV-то, лежащо на дъното на езерото. Носът му бешее покрит с пясък. Видеото завършва с водолаз, плуващ до отворения прозорец на ATV-то.

Съобщава се, че спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане, което е довело до падане в езерото с висока скорост. След като четиримата оцелели излезли от всъдехода, те вървели 25 километра през труден терен, за да се спасят.