В Турция пишат: Столицата на България се сдоби с първата си гимназия „имам хатип“

Турските медии коментираха отварянето в София на средно духовно училище към Главното мюфтийство. Училището бе открито на 15 септември в столичния квартал "Илиянци" в присъствието на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и турския посланик у нас Мехмет Саид Уянък, предаде БТА.

Много турски медии съобщиха за събитието, изтъквайки, че това е първото училище в София от типа "имам хатип" (средно мюсюлманско религиозно училище).

"Столицата на България София се сдоби с първата си гимназия "имам хатип", съобщи държавната Анадолска агенция в заглавие на кореспонденция от София. Информацията, публикувана в деня на събитието, беше препечатана в редица турски издания.

Проправителственият в. "Йени шафак" определи като "историческа стъпка" откриването на 15 септември на новото ислямско духовно училище у нас.

"Историческа стъпка в България: В София беше отворена първата гимназия "имам хатип", гласи заглавието на вестника. "Йени шафак" цитира думите на турския посланик, който е изразил убеждението си, че "училището ще заеме своето място сред уважаваните образователни институции в страната", както и изказването на главния мюфтия, в което той е откроил съдействието на българската държава за реализирането на проекта.

Опозиционният в. "Биргюн" в същото време твърди, че "въпреки всички стимули" в Турция броят на учениците в училищата от типа "имам хатип" не е нараснал, поради което управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган е "предприела действия в чужбина".

"ПСР не се задоволи с имам хатипите в Турция. Насочи се и към чужбина", пише изданието и информира за откриването на първото училище "имам хатип" в София.

Вестникът отбелязва, че "въпреки всички стимули, предлагани от ПСP, броят на учениците, посещаващи училищата "имам хатип", намалява всяка година". Според представените от "Биргюн" изчисления през 2015 г. броят на учениците в гимназиите "имам хатип" е бил 668 000, но до 2023-2024 г. той е спаднал до 525 000. За сметка на това броят на училищата е нараснал от 1017 през 2015 г. до 1722 през миналата година, посочва вестникът.



Отварянето на първото ислямско духовно средно училище в София е тема и на кратко видео в Ютюб на турската секция на Дойче веле. В него се поставя въпросът дали турците в България действително имат нужда от училище "имам хатип". За коментар е потърсен Арет Демирджи, представител за Турция на фондацията "Фридрих Нойман", който е живял четири години в България, според когото "това, от което българските турци действително се нуждаят, е право на качествено образование и обучение на майчин език".

"В обобщение - колкото има хора, които се радват на отварянето на училища "имам хатип", толкова има и такива, които го критикуват", заявява водещата Хюлия Топджу в края на краткото видео.