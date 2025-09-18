Новини
В Турция пишат: Столицата на България се сдоби с първата си гимназия „имам хатип"

В Турция пишат: Столицата на България се сдоби с първата си гимназия „имам хатип“

18 Септември, 2025 16:08

Турски медии определят като "историческа стъпка" откриването на 15 септември на новото ислямско духовно училище в София

В Турция пишат: Столицата на България се сдоби с първата си гимназия „имам хатип“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турските медии коментираха отварянето в София на средно духовно училище към Главното мюфтийство. Училището бе открито на 15 септември в столичния квартал "Илиянци" в присъствието на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и турския посланик у нас Мехмет Саид Уянък, предаде БТА.

Много турски медии съобщиха за събитието, изтъквайки, че това е първото училище в София от типа "имам хатип" (средно мюсюлманско религиозно училище).

"Столицата на България София се сдоби с първата си гимназия "имам хатип", съобщи държавната Анадолска агенция в заглавие на кореспонденция от София. Информацията, публикувана в деня на събитието, беше препечатана в редица турски издания.

Проправителственият в. "Йени шафак" определи като "историческа стъпка" откриването на 15 септември на новото ислямско духовно училище у нас.

"Историческа стъпка в България: В София беше отворена първата гимназия "имам хатип", гласи заглавието на вестника. "Йени шафак" цитира думите на турския посланик, който е изразил убеждението си, че "училището ще заеме своето място сред уважаваните образователни институции в страната", както и изказването на главния мюфтия, в което той е откроил съдействието на българската държава за реализирането на проекта.

Опозиционният в. "Биргюн" в същото време твърди, че "въпреки всички стимули" в Турция броят на учениците в училищата от типа "имам хатип" не е нараснал, поради което управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган е "предприела действия в чужбина".

"ПСР не се задоволи с имам хатипите в Турция. Насочи се и към чужбина", пише изданието и информира за откриването на първото училище "имам хатип" в София.

Вестникът отбелязва, че "въпреки всички стимули, предлагани от ПСP, броят на учениците, посещаващи училищата "имам хатип", намалява всяка година". Според представените от "Биргюн" изчисления през 2015 г. броят на учениците в гимназиите "имам хатип" е бил 668 000, но до 2023-2024 г. той е спаднал до 525 000. За сметка на това броят на училищата е нараснал от 1017 през 2015 г. до 1722 през миналата година, посочва вестникът.

Отварянето на първото ислямско духовно средно училище в София е тема и на кратко видео в Ютюб на турската секция на Дойче веле. В него се поставя въпросът дали турците в България действително имат нужда от училище "имам хатип". За коментар е потърсен Арет Демирджи, представител за Турция на фондацията "Фридрих Нойман", който е живял четири години в България, според когото "това, от което българските турци действително се нуждаят, е право на качествено образование и обучение на майчин език".

"В обобщение - колкото има хора, които се радват на отварянето на училища "имам хатип", толкова има и такива, които го критикуват", заявява водещата Хюлия Топджу в края на краткото видео.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    80 12 Отговор
    ОТ КАКЪВ ЗОР, ТАКОВА УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ???? ЗА КАКВО СЕ ГЛАСЯТ ТЕЗИ????

    Коментиран от #13, #41

    16:12 18.09.2025

  • 3 честен ционист

    22 21 Отговор
    Талибан означава ученици на арабски.

    Коментиран от #40

    16:12 18.09.2025

  • 4 Софиянец

    25 9 Отговор
    Кадъни ще има ли в училището, да ударим нещо агнешко?

    Коментиран от #32

    16:12 18.09.2025

  • 5 Дъ въ Бъ

    9 6 Отговор
    Рзсза няшкоту плллеме

    16:12 18.09.2025

  • 6 Сатана Z

    60 11 Отговор
    Турция ни пороби отново без една пушка да пукне

    Коментиран от #51

    16:13 18.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    20 40 Отговор
    Не пречи на никого. Както има семинария, нека има и имам хатиб, вместо мюфтийте да ходят да учат в чужбина.

    16:13 18.09.2025

  • 8 Тоалетната хартия

    46 6 Отговор
    София не трябва да е столица на България!!!

    16:14 18.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    25 11 Отговор
    По добре мюфтийте да учат в България вместо в чужбина, където кой знае на какво ги обучават.

    Коментиран от #15

    16:15 18.09.2025

  • 10 гражданин

    16 8 Отговор
    откъде да намерим толкова учители по турски език, за всички села в България, където има нужда, кой завършил литература в Истанбул ще дойде да работи в Делиормана

    Коментиран от #45

    16:15 18.09.2025

  • 11 Първо гимназия

    42 5 Отговор
    После университет. По нататък вече няма да останат българи. Без война ще ни превземат.

    16:16 18.09.2025

  • 12 Мицкоски

    34 14 Отговор
    А бухахахахахах мизерницииии още 500 г ще изхранвате цигани турци и мигранти в мизерния Бг клозет

    16:17 18.09.2025

  • 13 Баницата е нарязана

    27 11 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Трети път няма да ви спасят цветето. В орбитата на Ердо ще ви е китката

    16:18 18.09.2025

  • 14 Дгйкл

    9 14 Отговор
    Нашите ислямски духовници да си се учат тук!
    Не да се мотат по Туркия и Арабистания да им промиват кратуните!

    16:18 18.09.2025

  • 15 честен ционист

    25 5 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Ами ако дойдат преподаватели фанатици от чужбина? Ислямът е агресивна религия и се действа с нея като в Сектор Газа.

    16:21 18.09.2025

  • 16 Зрител

    16 6 Отговор
    Може би още и по времето на соца в Русе има средно училище за турски деца.

    Коментиран от #18

    16:21 18.09.2025

  • 17 Пимпарев

    36 12 Отговор
    Язък за 80те хиляди храбри руски солдата загинали на балканския фронт и още около 100тина хиляди паднали на кавказкия.Руски мужици които проляха кръвта си и оставиха костите си за да се пръкне такова недуразумение като нашето...иванчо-хаджипечовско творение.

    Коментиран от #47

    16:22 18.09.2025

  • 18 честен ционист

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Зрител":

    Тогава ги учеха как да стават агентура.

    16:22 18.09.2025

  • 19 Фалт

    25 10 Отговор
    Турция дава дронве на украинската хунта
    С тези дронпве Киев десет години обстрелва тези , които искаха да кръщават децата с руски , български или други имена . А иначе ЕС ревеше срещу Въродителния процес

    16:23 18.09.2025

  • 20 Един

    22 9 Отговор
    Орешник и трябва на тази академия...

    16:24 18.09.2025

  • 21 Мда

    20 4 Отговор
    Умно красивите да почват с турския и да вадят шалварите и чалмите!
    Лека по-лека с помощта на Вожда Винету, Шишко, Костадинов, Василев, Михайлов, зулуси Славчо ще бъдем превзети, без един изстрел.
    Да ме забравяме и любителката на ятаганите Илияна Котова Соросойдката!

    16:25 18.09.2025

  • 22 Роден в НРБ

    21 7 Отговор
    турците вън

    Коментиран от #36, #43, #52

    16:26 18.09.2025

  • 23 зевзек

    11 0 Отговор
    обикновенно, мадрасата е прикрепена към някоя джамия, по голяма, а то в Илиенци такава няма, явно се планира за в бъдеще, за този пропадналия проект, на мястото на Аско Деница в Младост, предвиждаха да има и джамия

    16:26 18.09.2025

  • 24 Анджо

    17 3 Отговор
    Абе защо не ги канят да учат в турция а им правиме училище тука. Егати скапаната държава сме,👎👎🙈👹

    16:27 18.09.2025

  • 25 Някой

    11 11 Отговор
    Религиите трябва да изчезнат. Примитивни отживелици. Не че и не е пълно с вяри в глупости. Част съвременни като в Големият взрив - казано на подигравка от журналист, но го харесват.

    16:28 18.09.2025

  • 26 САЩисан русофил

    6 16 Отговор
    Ама либерал комунистите русофилите отдавна учим турски,така заповяда господаря русия

    16:28 18.09.2025

  • 27 Изселване, да се учат в Турция!

    22 4 Отговор
    Поредна голяма грешка! Ислямисти с родина Турция в България, от тях и езика български на знаят!!!

    16:33 18.09.2025

  • 28 Българските турци

    2 9 Отговор
    Сина има мерак да учи ,ще го пращам в туз училище .

    16:35 18.09.2025

  • 29 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    17 3 Отговор
    И на обяд мааат свиHско та пушек се вдига

    16:35 18.09.2025

  • 30 Търновец

    14 1 Отговор
    Тряба ниво Учредително събрание нова конституция а София е ориенталски град

    16:38 18.09.2025

  • 31 Уса

    4 0 Отговор
    В САЩ забранихме мюсюлманите в политиката а в момента преследваме лгбт фашистите от Антифа.Няма го Чарли,който им даваше права да говорят простотии публично,защото те го убиха и останаха сираци

    16:44 18.09.2025

  • 32 Ще има

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Ама първо ще минавате през коча🤣🤣🤣🤣

    16:53 18.09.2025

  • 33 Родина

    11 2 Отговор
    Русе , малката Виена! Беше , сега масово се заселва
    с турци . Наливат милиони в болница Медика , турски
    магазини , бербери .

    Коментиран от #35

    16:53 18.09.2025

  • 35 Ще има където е текло пак ще тече

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Родина":

    Природата не търпи изкуствени образувания наложени със сила

    16:55 18.09.2025

  • 36 Търновец

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Роден в НРБ":

    Най последните регионални избори в Германия Турско Еврейската партия загуби повече от 7% а преди година две главният прокурор на щат Канзас заведе съдебно дело срещу Турско Еврейската фирма която произвежда ваксини срещу СОВИД 19

    16:57 18.09.2025

  • 37 Леля Султан и чичо Айше от Черкезкьой

    8 1 Отговор
    В междучасието ЩЕ практикуват НАРКОТрафик на турски хероин на пазар "Илиенци"

    17:00 18.09.2025

  • 38 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Имаме обаче университети, където учат децата ни на путинофилия!
    Питайте доцент Вацев!

    17:03 18.09.2025

  • 39 Путин ви покани в Раша

    3 9 Отговор
    Що не ходите?

    17:04 18.09.2025

  • 40 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ташибан на пущу Студент, Книжовник

    17:04 18.09.2025

  • 41 Ха, добрутру!

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Българите ще разберат отговора на въпроса ти едва когато ятаганът надвисне над главите им.

    17:10 18.09.2025

  • 42 Голямото развитие

    4 0 Отговор
    Въпреки всички стимули" в Турция броят на учениците в училищата от типа "имам хатип" не е нараснал, поради което управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган е "предприела действия в чужбина".
    Ето още един стимул да не напаства броя
    Коран 2:29-"Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към сътворяването на небето и създаде седем небеса. Той всяко нещо знае".
    Коран 79:27-30-"Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради...и земята след това разпростря".

    17:12 18.09.2025

  • 43 Сюлейман Великолепни

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Роден в НРБ":

    Скоро аз теб

    17:14 18.09.2025

  • 44 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Аз приех исляма ,алллах а...к бар

    17:17 18.09.2025

  • 45 Дгх

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "гражданин":

    Спокойно.Някой да те е карал да търсиш.

    17:18 18.09.2025

  • 46 Бай Хюсеин

    1 3 Отговор
    Да е жив и здрав Делян ага и Бати Бойко.

    Коментиран от #48

    17:21 18.09.2025

  • 47 Дгх

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пимпарев":

    Тези руски солдати са умрели за руската кауза. Да не си мислиш,че са умрели за друго.

    17:21 18.09.2025

  • 48 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Бай Хюсеин":

    А ти Христо,защо се пишеш Хюсеин. Сам ли се потурчваш.

    17:26 18.09.2025

  • 49 Абдула

    3 1 Отговор
    Какво да очакваме !!!’ Това е само началото!!! Лакомията на дребните душички за пари почти направи така да се повтори историята от 1396г. Жалко, много жалко!!! И няма как да е по друг начин щом имаме толкова къса памет и такива продажни душици!!!! Да благодарим на нашите евроатлантически партньори, които ни помогнаха и през 14 век и при Освобождението и при Балканските войни и Първата световна!!!

    17:34 18.09.2025

  • 50 Еми наистина

    2 2 Отговор
    е първата. Дори през турско робство тук не е имало турски училища, но през руското робство и соца руският е бил задължителен.

    17:35 18.09.2025

  • 51 Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Да благодарение на Пеевски на когото ти слугуваш.

    17:36 18.09.2025

  • 52 Махараджата

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Роден в НРБ":

    Копейките вън

    17:38 18.09.2025

  • 53 Христо

    1 2 Отговор
    Изроди държавни..Малко имаме от тия,та и училище им отворете. Дано се отвори земята под вас..

    17:42 18.09.2025

  • 54 Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ИВАН":

    Защо все някой ще ни спасява, па ние на сянка да сърбаме ракийката...както е било винаги...да не са луди...

    17:43 18.09.2025

  • 57 Като отиде човек в Турция на пазар,

    1 0 Отговор
    хората там се опитват да му говорят на български, дори да не са изселници.
    Тука руснаци живеят по 20-30 години и отказват да говорят български, м....а им шовинистка! И Ганьо им говори на руски в собствената си държава, я бегай!

    17:50 18.09.2025

  • 58 Имам хашиш

    0 0 Отговор
    А турците кога ще отворят българско училище в Цариград?

    17:52 18.09.2025

