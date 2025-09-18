В Турция пишат: Столицата на България се сдоби с първата си гимназия „имам хатип“

Турските медии коментираха отварянето в София на средно духовно училище към Главното мюфтийство. Училището бе открито на 15 септември в столичния квартал "Илиянци" в присъствието на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и турския посланик у нас Мехмет Саид Уянък, предаде БТА.
Много турски медии съобщиха за събитието, изтъквайки, че това е първото училище в София от типа "имам хатип" (средно мюсюлманско религиозно училище).
"Столицата на България София се сдоби с първата си гимназия "имам хатип", съобщи държавната Анадолска агенция в заглавие на кореспонденция от София. Информацията, публикувана в деня на събитието, беше препечатана в редица турски издания.
Проправителственият в. "Йени шафак" определи като "историческа стъпка" откриването на 15 септември на новото ислямско духовно училище у нас.
"Историческа стъпка в България: В София беше отворена първата гимназия "имам хатип", гласи заглавието на вестника. "Йени шафак" цитира думите на турския посланик, който е изразил убеждението си, че "училището ще заеме своето място сред уважаваните образователни институции в страната", както и изказването на главния мюфтия, в което той е откроил съдействието на българската държава за реализирането на проекта.
Опозиционният в. "Биргюн" в същото време твърди, че "въпреки всички стимули" в Турция броят на учениците в училищата от типа "имам хатип" не е нараснал, поради което управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган е "предприела действия в чужбина".
"ПСР не се задоволи с имам хатипите в Турция. Насочи се и към чужбина", пише изданието и информира за откриването на първото училище "имам хатип" в София.
Вестникът отбелязва, че "въпреки всички стимули, предлагани от ПСP, броят на учениците, посещаващи училищата "имам хатип", намалява всяка година". Според представените от "Биргюн" изчисления през 2015 г. броят на учениците в гимназиите "имам хатип" е бил 668 000, но до 2023-2024 г. той е спаднал до 525 000. За сметка на това броят на училищата е нараснал от 1017 през 2015 г. до 1722 през миналата година, посочва вестникът.
Отварянето на първото ислямско духовно средно училище в София е тема и на кратко видео в Ютюб на турската секция на Дойче веле. В него се поставя въпросът дали турците в България действително имат нужда от училище "имам хатип". За коментар е потърсен Арет Демирджи, представител за Турция на фондацията "Фридрих Нойман", който е живял четири години в България, според когото "това, от което българските турци действително се нуждаят, е право на качествено образование и обучение на майчин език".
"В обобщение - колкото има хора, които се радват на отварянето на училища "имам хатип", толкова има и такива, които го критикуват", заявява водещата Хюлия Топджу в края на краткото видео.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #13, #41
16:12 18.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
Коментиран от #40
16:12 18.09.2025
4 Софиянец
Коментиран от #32
16:12 18.09.2025
5 Дъ въ Бъ
16:12 18.09.2025
6 Сатана Z
Коментиран от #51
16:13 18.09.2025
7 Данко Харсъзина
16:13 18.09.2025
8 Тоалетната хартия
16:14 18.09.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
16:15 18.09.2025
10 гражданин
Коментиран от #45
16:15 18.09.2025
11 Първо гимназия
16:16 18.09.2025
12 Мицкоски
16:17 18.09.2025
13 Баницата е нарязана
До коментар #1 от "Цвете":Трети път няма да ви спасят цветето. В орбитата на Ердо ще ви е китката
16:18 18.09.2025
14 Дгйкл
Не да се мотат по Туркия и Арабистания да им промиват кратуните!
16:18 18.09.2025
15 честен ционист
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Ами ако дойдат преподаватели фанатици от чужбина? Ислямът е агресивна религия и се действа с нея като в Сектор Газа.
16:21 18.09.2025
16 Зрител
Коментиран от #18
16:21 18.09.2025
17 Пимпарев
Коментиран от #47
16:22 18.09.2025
18 честен ционист
До коментар #16 от "Зрител":Тогава ги учеха как да стават агентура.
16:22 18.09.2025
19 Фалт
С тези дронпве Киев десет години обстрелва тези , които искаха да кръщават децата с руски , български или други имена . А иначе ЕС ревеше срещу Въродителния процес
16:23 18.09.2025
20 Един
16:24 18.09.2025
21 Мда
Лека по-лека с помощта на Вожда Винету, Шишко, Костадинов, Василев, Михайлов, зулуси Славчо ще бъдем превзети, без един изстрел.
Да ме забравяме и любителката на ятаганите Илияна Котова Соросойдката!
16:25 18.09.2025
22 Роден в НРБ
Коментиран от #36, #43, #52
16:26 18.09.2025
23 зевзек
16:26 18.09.2025
24 Анджо
16:27 18.09.2025
25 Някой
16:28 18.09.2025
26 САЩисан русофил
16:28 18.09.2025
27 Изселване, да се учат в Турция!
16:33 18.09.2025
28 Българските турци
16:35 18.09.2025
29 ЙЕЛОУ ТАКСИ
16:35 18.09.2025
30 Търновец
16:38 18.09.2025
31 Уса
16:44 18.09.2025
32 Ще има
До коментар #4 от "Софиянец":Ама първо ще минавате през коча🤣🤣🤣🤣
16:53 18.09.2025
33 Родина
с турци . Наливат милиони в болница Медика , турски
магазини , бербери .
Коментиран от #35
16:53 18.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ще има където е текло пак ще тече
До коментар #33 от "Родина":Природата не търпи изкуствени образувания наложени със сила
16:55 18.09.2025
36 Търновец
До коментар #22 от "Роден в НРБ":Най последните регионални избори в Германия Турско Еврейската партия загуби повече от 7% а преди година две главният прокурор на щат Канзас заведе съдебно дело срещу Турско Еврейската фирма която произвежда ваксини срещу СОВИД 19
16:57 18.09.2025
37 Леля Султан и чичо Айше от Черкезкьой
17:00 18.09.2025
38 Ганя Путинофила
Питайте доцент Вацев!
17:03 18.09.2025
39 Путин ви покани в Раша
17:04 18.09.2025
40 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #3 от "честен ционист":Ташибан на пущу Студент, Книжовник
17:04 18.09.2025
41 Ха, добрутру!
До коментар #1 от "Цвете":Българите ще разберат отговора на въпроса ти едва когато ятаганът надвисне над главите им.
17:10 18.09.2025
42 Голямото развитие
Ето още един стимул да не напаства броя
Коран 2:29-"Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към сътворяването на небето и създаде седем небеса. Той всяко нещо знае".
Коран 79:27-30-"Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради...и земята след това разпростря".
17:12 18.09.2025
43 Сюлейман Великолепни
До коментар #22 от "Роден в НРБ":Скоро аз теб
17:14 18.09.2025
44 Последния Софиянец
17:17 18.09.2025
45 Дгх
До коментар #10 от "гражданин":Спокойно.Някой да те е карал да търсиш.
17:18 18.09.2025
46 Бай Хюсеин
Коментиран от #48
17:21 18.09.2025
47 Дгх
До коментар #17 от "Пимпарев":Тези руски солдати са умрели за руската кауза. Да не си мислиш,че са умрели за друго.
17:21 18.09.2025
48 Даа
До коментар #46 от "Бай Хюсеин":А ти Христо,защо се пишеш Хюсеин. Сам ли се потурчваш.
17:26 18.09.2025
49 Абдула
17:34 18.09.2025
50 Еми наистина
17:35 18.09.2025
51 Бойко
До коментар #6 от "Сатана Z":Да благодарение на Пеевски на когото ти слугуваш.
17:36 18.09.2025
52 Махараджата
До коментар #22 от "Роден в НРБ":Копейките вън
17:38 18.09.2025
53 Христо
17:42 18.09.2025
54 Ганьо
До коментар #34 от "ИВАН":Защо все някой ще ни спасява, па ние на сянка да сърбаме ракийката...както е било винаги...да не са луди...
17:43 18.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Като отиде човек в Турция на пазар,
Тука руснаци живеят по 20-30 години и отказват да говорят български, м....а им шовинистка! И Ганьо им говори на руски в собствената си държава, я бегай!
17:50 18.09.2025
58 Имам хашиш
17:52 18.09.2025