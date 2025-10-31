Турският Диянет: Определени филми и сериали имат разрушително влияние върху семейството

Турската Дирекция по религиозните въпроси (Диянет) критикува в днешната петъчна проповед в джамиите в страната "разрушителното влияние", което според нея оказват определени филми и сериали върху семейството, съобщава турският в. "Джумхурийет", цитиран от БТА.

Според Диянет концепцията за "семейство" е застрашена.

"Определени филми, телевизионни сериали, реклами и телевизионни предавания излагат семейството на разрушителни влияния", се посочва в проповедта, прочетена днес в джамиите в Турция. "Изкривени тенденции и фалшиви идеологии се опитват да разрушат семейната структура, представяйки незаконните връзки като семейства под претекст за свобода", се казва в проповедта. "Нашите деца, които са гаранция за бъдещето на нашите семейства и общество, за оцеляването на нашата държава и за нашето национално съществуване, се представят като бреме. Майките и бащите, бабите и дядовците се осъждат на самота и безразличие под претекст за комфорт и удобство".

Както се посочва още в проповедта, решението на тези негативни влияния трябва да се търси в "милостивите послания на Свещения Коран и примерния морал на нашия обичан Пророк".

"Джумхурийет" коментира, че проповедта на новия председател на Диянет (еквивалент на главен мюфтия) Сафи Арпагуш по нищо не отстъпва на тези на неговия предшественик на поста Али Ербаш, чиито проповеди също често попадаха в полезрението на медиите и предизвикваха неодобрение в по-светски настроената част на обществото.

В някои от предишните проповеди например Диянет се обяви срещу равните права на жените по отношение на наследствените права и обяви за "харам", т.е. греховно, да се носят къси поли.

Сафи Арпагуш беше назначен за директор на Диянет от турския президент Реджеп Тайип Ердоган на 17 септември т.г. след изтичането на мандата на неговия предшественик Али Ербаш. Преди това Арпагуш беше окръжен мюфтия на Истанбул.