Новини
Свят »
Турция »
Българи поддържат GPS-системите на турската жандармерия

Българи поддържат GPS-системите на турската жандармерия

24 Септември, 2025 11:22 974 6

  • турция-
  • жандармерия-
  • gps-
  • билкент-
  • христо даскалов-
  • николай кичев-
  • мобилиз

Мащабите и икономическият потенциал на Турция определят и хоризонтите за развитие на компанията

Българи поддържат GPS-системите на турската жандармерия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Анкара, технологичният парк „Билкент“. Във фоайето на една от фирмите ни посреща надписът „Великите компании са създадени от велики хора с велики ценности. Ние ценим живота.“ На стената с надписа ще разпознаем Пижо и Пенда. И макар на пръв поглед мартеницата, окачена точно в този град, да поставя въпроси, отговорът логично води към България, защото от 2020 г. съсобственици на турската фирма „Мобилиз“ са Христо Даскалов и Николай Кичев – собственици на GPS България и управляващи съдружници от групата „Сиела“, а мартеницата – подарък от посланика на България в Турция Ангел Чолаков, пише БТА.

Турските инвестиции в България възлизат на 2,7 милиарда евро, сочат данните на Министерството на икономиката на Турция. Информацията за българските инвестиции в Турция обаче все още е твърде оскъдна и се простира основно до това, че всяка година 3 милиона българи посещават Турция за туризъм или здравни услуги. Затова придобиването на турска компания от българи само по себе си е събитие. Днес фирмата „Мобилиз“ поддържа GPS-системите на близо 500 хиляди коли в Турция, разработва изкуствен интелект, а заради необходимостта от кадри в началото на този месец Христо Даскалов и Николай Кичев са поставили и началото на още един нов проект – за обучение по програмиране и дигитални умения, разкривайки филиал на „СофтУни“ в Турция.

„Преди 20 години в колите бяха поставяни GPS-тракери, които предават къде ходи колата. След време бяха въведени допълнения, които дават информация при запалване на колата или кражба. Във времето тези устройства започнаха да предават чрез СИМ-карти стотици параметри, свързани с автомобила – къде ходи, какво прави, как се кара. Предлагаме също така допълнителни възможности чрез специализирани софтуери, които позволяват на компаниите да управляват дигитализирано превозните средства, както и (да следят) техните разходи и шофьори. Без този вид услуга те няма как да бъдат управлявани и контролирани, защото говорим за различни марки, модели, мотори“, разказа Христо Даскалов в интервю за БТА.

НАЧАЛОТО В ТУРЦИЯ

След развитието на успешен бизнес с GPS-системи в България Христо Даскалов и Николай Кичев започват да обмислят как да разширят дейността на компанията, управлявана от тях. Стъпките по придобиването на една от водещите турски фирми в сектора са предприети след постъпването на информация от инвестиционни банкери в Лондон, че „Мобилиз“ е обявена за продажба заради правила, по които работи тогавашният собственик – инвестиционен фонд, който е приел като правило излизането от дадена инвестиция до 7 години след извършването ѝ.

„Знанието ни за Турция беше нула към онова време. В началото казахме, че не можем да отговорим на очакванията за цената и няма да дадем оферта, за да не обидим продавача. Само че във времето те казаха: не, не, чакайте! Да започнем да говорим – дайте вашия бизнес план, ние да дадем нашия! За едни динамични 3-4 месеца техните очаквания и нашите възможности започнаха да се сближават. Междувременно ние трябваше да осигурим финансиране. На финала нещата се случиха и през март 2020 г. ние сключихме с фонда договора по сделката за прехвърлянето на акциите“, разказа Христо Даскалов.

Сделката е осъществена точно когато се въвежда извънредно положение заради КОВИД-пандемията. Заради това през първите 6-7 месеца новите собственици от България общуват със служителите в офисите в Анкара и Истанбул само чрез видеоконферентни връзки.

„Това можеше да приключи много лошо, защото човек не знае къде отива, но постепенно започнахме да пътуваме и да се опознаваме. Не беше лесно – българската компания е по-малка от турската, т.е. по-малък играч купи по-голям. Освен това хората имат и други очаквания, има културни различия. Започнахме да действаме стъпка по стъпка, като моят партньор Николай Кичев дори отиде да живее в Истанбул за повече от година. Премести се със семейството си, за да може да бъде всеки ден там, което до голяма степен позволи да се опознаем с тези хора. Аз също пътувам всеки месец. Така успяхме да започнем да работим малко по-интензивно – по начина, по който ние си представяме“, обясни Христо Даскалов.

На българските собственици се налага да преодоляват трудности – от начина на управление, наложен от предишните собственици, през културните различия и несигурността на служителите заради икономическата нестабилност.

„Ние сме вдигали заплатите 4 пъти само за 18 месеца. Никога не е достатъчно заради инфлацията. Това е инвестиция и дори трябваше да обясним на хората, че собственикът не взима пари от тази инвестиция, а дава. В трудно време ние инвестирахме допълнителни пари в турския бизнес, което невинаги е лесно, но винаги си струва“, подчерта Христо Даскалов.

НОВИТЕ ПРАВИЛА ВОДЯТ ДО НОВИ УСПЕХИ

С решаването на проблемите и създаването на нови правила „Мобилиз“ достига нивото на един от най-големите си конкуренти в Турция, с който се съревновава за първенството в сектора. Сега годишният растеж на компанията е между 15 и 35 на сто.

„Когато я придобихме, работеха 80, а сега работят 130 човека. По-голямата част от тях са в Анкара, а другата – в Истанбул. От 230 кв.м офис вече имаме 650 кв.м и продължаваме да растем. В Анкара се намираме в технопарка „Билкент“. Технопарковете в Турция дават предимства на служителите – има данъчни преференции. Наред с това хората работят в технологична среда, което им харесва“, обясни Христо Даскалов.

РАБОТА С КЛЮЧОВИ ИНСТУТУЦИИ В ТУРЦИЯ

Един от големите успехи е работата с ключови играчи в областта на сигурността и отбранителната индустрия в Турция, която превзема все повече световни пазари.

„Ние сме доставчик на Жандармерията в Турция за определени услуги. Не е лесно, но получихме достъп на базата на нашите умения, работа и нашите служители в Анкара, които са положили усилия в това отношение. Работим и с изкуствен интелект, чрез който даваме оценка на риска в различните зони на града и къде да се изпращат патрули“, подчерта Христо Даскалов.

РАЗРАСТВАНЕ КЪМ НОВИ ДЕЙНОСТИ

Над 40 софтуерни инженери на компанията работят по нови функционалности в Анкара, които трябва да отговорят на търсенето на клиентите и да позволят на компанията да навлезе в нови сектори.

„Вече минаваме и към разработването на софтуер за индустриални решения – можем да следим температурата, влажността, вратите, вътрешните движения по складове. Отделно от това имаме екип, който се занимава с електрификация, зарядни за софтуерни станции“, отбелязва Христо Даскалов.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

След придобиването ѝ от българи „Мобилиз“ печели три пъти отличието за най-добро работно място. То е връчено въз основа проучване на учредителя на наградата (турска компания – бел. ред.), при което служителите трябва да отговорят на 80 въпроса, свързани с работната среда.

„Една от причините бяха целите, които си поставихме след придобиването – лидерството, продължаващото образование, инвестицията в хората. И този модел ни донесе наградата. „Мобилиз“ е една от най-предпочитаните компании за работа“, разказа генералният мениджър на компанията в Турция Йеткин Аксой.

Петте години работа със собствениците от България му дават възможността да оцени предимствата им. Според него европейското влияние в България вече е факт.

„В Турция колкото и да се занимавате с търговия, има една по-голяма емоционалност, произтичаща от хората и семейната структура. Европа поставя малко на по-преден план дисциплината и професионализма. Мисля, че комбинирането на тези неща в обща среда подсили и двете страни. Разбира се, през първата година или две преживяхме преходен период, в който се опознахме, но днес изпълняваме цялата стратегия и визия като единен екип. Това ни доставя голямо удоволствие. Мисля, че най-важното, което научихме, е професионализмът“, заяви генералният мениджър на „Мобилиз“.

Христо Даскалов от своя страна допълва, че преди компанията е била ръководена доста по-авторитарно и централизирано, а сега служителите имат свобода и възможност да се изявяват. Наред с това заплатите са увеличени с 30-40 процента и вече достигат нивата на заплащането в сферата на информационните технологии в България. Това се налага и заради битката за кадри, в която участват и държавните институции в Турция.

„За разлика от Турция в България няма държавна институция, която може да ми „открадне“ служител. Не може да си го позволи, докато в Турция има големи военни компании, които са привличали мой служител с два пъти по-висока заплата“, разказва Христо Даскалов.

ХОРИЗОНТ НА РАЗВИТИЕ

Мащабите и икономическият потенциал на Турция определят и хоризонтите за развитие на компанията. По информация на Христо Даскалов през тази година "Мобилиз" очаква 20 млн. долара приходи. Амбицията на собствениците е разрастването да бъде между 40 и 50 процента на ниво оперативна печалба, а на генералния мениджър – след проектите, които осъществява и в съседни на Турция държави, „Мобилиз“ да стане лидер в региона.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей,кво нещо!

    1 0 Отговор
    Ще им развалите бизнеса с тази новина

    11:34 24.09.2025

  • 2 Българин

    6 3 Отговор
    Ние неизбежно ще се върнем км Турция! И това става постепенно. С заводи болници училища. По естествен път без насилие. Защото имаме общи традиционни цености и обща музика култура.

    Коментиран от #4

    11:35 24.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    в ббг-то винаги е имало еничари

    11:35 24.09.2025

  • 4 честен ционист

    0 15 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    За турчина единственото общо между България и Турция са общите български жени.

    Коментиран от #5, #6

    11:38 24.09.2025

  • 5 честен пионер

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    За палестинеца единственото общо между Израел и Палестина са общите израелски жени

    11:52 24.09.2025

  • 6 Любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Колко злоба има в тъпата ти юдейска тиква?

    11:54 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания