Зеленски награди войници след успехи в контраофанзивата в Донецка област
Зеленски награди войници след успехи в контраофанзивата в Донецка област

18 Септември, 2025 17:29 591 49

Украинските сили съобщават за освободени територии и пленени руски войници, докато боевете остават тежки

Зеленски награди войници след успехи в контраофанзивата в Донецка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с войници, участвали в контраофанзивата в района на Добропиля, Донецка област, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди. Получих също така доклад от главнокомандващия Олександър Сирски за хода на операцията, общата ситуация на фронта и предстоящите планове“, написа Зеленски в „Телеграм“.

Напредък на украинските сили

По думите му украинските сили освобождават страната „стъпка по стъпка“.

  • От началото на операцията са възстановени 160 кв. км и седем населени места.

  • Допълнително 170 кв. км и девет населени места са освободени от окупаторите.

  • Близо сто руски войници са пленени.

  • Само през последните седмици руските сили са понесли хиляди жертви – убити и ранени.

Зеленски определи като особено тежки боевете край Добропиля и Покровск. „Нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат“, подчерта той в обръщение, цитирано от „Ройтерс“.

Нов руски удар срещу цивилни

Междувременно руска планираща бомба ФАБ-250 удари град Костянтиновка, близо до фронтовата линия. Националната полиция съобщи, че петима души са загинали – две жени и трима мъже – а четири жилищни сгради са били повредени. Ударът е нанесен около 10 часа сутринта, предаде Укринформ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    24 5 Отговор
    Земенски получи днес 1000 трупа събрани в Донецката контра на укро-вермахта.

    Коментиран от #6

    17:31 18.09.2025

  • 2 Българин

    5 17 Отговор
    Азов разчистват!

    Коментиран от #8, #19

    17:32 18.09.2025

  • 3 Бай Ганьо

    5 17 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    17:32 18.09.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    18 5 Отговор
    В Константинова няма цивилни укри.Аки е имало са избити от ВСУшниците

    17:32 18.09.2025

  • 5 Сандю телето русофила

    6 20 Отговор
    Ама как,нали господаря русия каза будет всегда солнце,за 3 дня кийв,патом на неделю Лисабон,пак срам и позор

    17:32 18.09.2025

  • 6 гайтанджиева

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Руски фейкове

    17:32 18.09.2025

  • 7 Тео

    18 3 Отговор
    Тоя обявява капитулацията на Украйна, че ще въвлече цял свят в блатото заради неговите богатства натрупани от тоя конфликт🤑

    17:33 18.09.2025

  • 8 Българка

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Азов разчистват дървесина в Сибир.

    Коментиран от #21

    17:33 18.09.2025

  • 9 Убийте Путин

    6 15 Отговор
    Спасете света

    Коментиран от #16

    17:34 18.09.2025

  • 10 Пич

    16 5 Отговор
    Я гле... !!! Как сме проспали това героично завръщане на Луи дьо Финес със зеления потник ???!!! Сигурно сме се отплеснали в язденето на някоя героична украинка...

    17:35 18.09.2025

  • 11 МирО

    13 5 Отговор
    Ха ха ха , контраофанзива??? На къде ?? На запът или нагоре към Вечните ловни полета???

    17:35 18.09.2025

  • 12 Факт

    7 13 Отговор
    Зелю попиля руските фашисти

    17:35 18.09.2025

  • 13 Великан

    7 14 Отговор
    Свети Зеленски Пазител на украинската земя, стои непоколебим пред бурите на войната.
    Свети Зеленски Русоубиец и защитник на невинните, носи светлината на надеждата там, където мракът се опитва да задуши човешкия дух.
    Свети Зеленски Велики, ненадминат в човечността си, ръководи народа с мъдрост и смелост, издигайки щита на правдата над всяко нападение.
    Свети Зеленски Стражар на свободата, показва на целия свят, че истинската сила се измерва не с оръжия и страх, а с решителност, сърце и любов към всеки гражданин.
    Свети Зеленски Покровител на смелите, вдъхновява всички, които вярват в справедливостта и не се страхуват да се изправят срещу тиранията. И както светците от древността, той става символ на непобедим дух и светлина, която никога не угасва.

    17:35 18.09.2025

  • 14 аz СВО Победа80

    6 9 Отговор
    Извънредно! Русия поиска обратно продадените на Турция С-400 .Къде е руското ПВО 🤣🤣🤣

    17:35 18.09.2025

  • 15 Руски ли награди

    7 5 Отговор
    А Донецк вече е по-малък след тези успехи.

    17:35 18.09.2025

  • 16 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    7 8 Отговор

    До коментар #9 от "Убийте Путин":

    Няма да мръдна от бункера

    17:36 18.09.2025

  • 17 ахахахахaaa

    12 7 Отговор
    Пълни глупости. "Освободили" са населени места, в които още не са влизали руснаците. Влезте в Телеграм и гледайте как им се смеят всички. Тия простотии май им минава номера само в мейнстрийм медиите. Укpите само там побеждават, а на бойното поле - сеч. Западни медии пишат че с такъв рейт губят войници, че вече не успяват да картотекират загубите!

    17:36 18.09.2025

  • 18 Натовско оръжие

    6 9 Отговор
    Громи путинистите при Покровск и Купянск....Азов не прощава.

    17:36 18.09.2025

  • 19 Азовец

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Разчистваме ! Аз съм минирал цялата гора на майка ти защо самобръсначката не свърши работа. Изкриви и ножчетата тази джунгла...

    17:37 18.09.2025

  • 20 Озадачен

    7 5 Отговор
    Украинците уж освобождават/връщат територия постоянно, а все на запад вървят, а Зеленски постоянно мрънка, странно.

    Коментиран от #22, #23

    17:38 18.09.2025

  • 21 АЗОВ

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българка":

    Громи путинисти в Донбас....връща си го за ..Мариопол.

    Коментиран от #24, #27, #29, #32

    17:39 18.09.2025

  • 22 Анонимен

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Озадачен":

    Ами той Рюте тва каза - украинците побеждават, просто фротновата линия се мести в грешната посока.

    Коментиран от #26

    17:39 18.09.2025

  • 23 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Озадачен":

    Зеленски трепе пълчищата путинови...Земя се връща, живот...никога.

    17:40 18.09.2025

  • 24 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "АЗОВ":

    "Громи" единствено и само в собствените му наркомански представи.

    Коментиран от #28

    17:40 18.09.2025

  • 25 Иван Танев

    0 1 Отговор
    Дали Великобритания ще влезе на страната на Украйна във войната

    17:40 18.09.2025

  • 26 Не анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Дельо трепе руснаците...ше си върне и територии, скоро....

    17:41 18.09.2025

  • 27 Кухоглав

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "АЗОВ":

    Кукувица ти кука на зелена бука...ааа...потник!

    Коментиран от #31

    17:41 18.09.2025

  • 28 При ПОКРОВСК

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Са избити бая путинисти, но ФАКТИ нищо не пише....що ли?.

    17:42 18.09.2025

  • 29 оле майко

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "АЗОВ":

    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт (уан драйв). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г. - 118.5 хил.
    2023 г. - 405.4 хил.
    2024 г. - 595 хил.
    2025 г. - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Коментиран от #34

    17:43 18.09.2025

  • 30 Миризлив руски палячо -крепостен

    4 4 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    17:43 18.09.2025

  • 31 Мен не ме мисли

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Кухоглав":

    Фактите гледай в Ю ТУБ.....АЗОВ газят руския башибозук при Покровск....ФАКТИ нищо не казват...

    Коментиран от #36

    17:43 18.09.2025

  • 32 мдааааа

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "АЗОВ":

    Громите руснаците викаш? Видя сеобаче МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела, не получават свои.
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци

    Коментиран от #35, #37, #40

    17:44 18.09.2025

  • 33 Браво на украинците

    1 1 Отговор
    Заслужават и по-голяма държава!!

    17:45 18.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ехехехехехе

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Мен не ме мисли":

    ами хвърли един поглед на военните карти? как се движат? кой ежедневно губи населени места? какво сте превзели изобщо? Давате по 1200-1400 трупа на ден. Всички украински телеграм канали преливат от видеа с насилствена мобилизация, ловят ги като животни по улиците, магазините, бензиностанциите и т.н. Няколко поколения вече буквално липсват, за демографската катастрофа от 2 години не се говори, защото предстои нещо много по-страшно - тотално заличаване. Мобилизират глухи, неми, слепи, без крайници, онкоболни, психичноболни и т.н. Почнаха 18-годишните, вече и тях погребват. Приеха закон за пенсионерите - и те са под ножа. Понеже голяма част от мъжкото население се крие по домовете си, преди повече от година бе приет закон позволяващ на ТЦК да влизат в домовете на хората и насилствено да ги изкарват от там. Гробището в Ивано-Франковск толкова нарасна, че кметът на града пусна тротинетки за по-лесно предвижване на територията му, като обеща да пусне и автобусна линия - в гробището. И това беше позитивна украинска новина отпреди 2 години! А само година след началото на конфликта мобилизационната възраст скочи с 10 години - в момента по улиците рядко може да се видят мъже в мобилизационна възраст - моментално биват "бусифицирани" и от там директно в окопите, без подготовка, без каквато и да било мотивация. Опитат ли да се предадат - биват разстрелвани от своите. Хиляди видеа има на подобни случаи - опитат да се предадат и ги застрелват или ги удрят с дрон, ако

    Коментиран от #43, #45

    17:46 18.09.2025

  • 37 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "мдааааа":

    Бройките са изравнени....иначе няма размяна...

    Коментиран от #47

    17:46 18.09.2025

  • 38 пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Наритай Бг копейка":

    Кога товарим копейките?

    17:47 18.09.2025

  • 39 Сатана У

    2 0 Отговор
    Наздраве, могучаии

    17:47 18.09.2025

  • 40 Загиналите руски войници

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "мдааааа":

    ще продължат да намаляват, защото се предават.
    Сети ли се за това, анализаторе? Те не е като да броиш трупове. И мисъл трябва.

    17:48 18.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тома

    0 0 Отговор
    Кои награди тези от фризерите ли

    17:49 18.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Човече, човече

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ехехехехехе":

    Ами тя Украйна приключила. Що тогава удържа навлеците агресори толкова години?
    А тези, дето не искат да воюват за Родината си - силово!!!

    17:51 18.09.2025

  • 46 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    17:52 18.09.2025

  • 47 ахахахах

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Я пъ тоа":

    абе, СМЕШНИК, равни са бройките при ВОЕННОПЛЕННИТЕ! Иди и чети, ако искаш и от украински медии - данните са публикувани и при тях! Колко сте НЕДОЧЕЛИ не е истина!

    17:52 18.09.2025

  • 48 Дърт Кремълски педофил с токчета -Ботокс

    1 0 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    17:53 18.09.2025

  • 49 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Наритай Бг копейка":

    А триченье ,де

    17:53 18.09.2025

