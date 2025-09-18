Зеленски награди войници след успехи в контраофанзивата в Донецка област

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с войници, участвали в контраофанзивата в района на Добропиля, Донецка област, съобщи Укринформ, предава БТА.
„Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди. Получих също така доклад от главнокомандващия Олександър Сирски за хода на операцията, общата ситуация на фронта и предстоящите планове“, написа Зеленски в „Телеграм“.
Напредък на украинските сили
По думите му украинските сили освобождават страната „стъпка по стъпка“.
-
От началото на операцията са възстановени 160 кв. км и седем населени места.
-
Допълнително 170 кв. км и девет населени места са освободени от окупаторите.
-
Близо сто руски войници са пленени.
-
Само през последните седмици руските сили са понесли хиляди жертви – убити и ранени.
Зеленски определи като особено тежки боевете край Добропиля и Покровск. „Нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат“, подчерта той в обръщение, цитирано от „Ройтерс“.
Нов руски удар срещу цивилни
Междувременно руска планираща бомба ФАБ-250 удари град Костянтиновка, близо до фронтовата линия. Националната полиция съобщи, че петима души са загинали – две жени и трима мъже – а четири жилищни сгради са били повредени. Ударът е нанесен около 10 часа сутринта, предаде Укринформ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6
17:31 18.09.2025
2 Българин
Коментиран от #8, #19
17:32 18.09.2025
3 Бай Ганьо
17:32 18.09.2025
4 Още новини от Украйна
17:32 18.09.2025
5 Сандю телето русофила
17:32 18.09.2025
6 гайтанджиева
До коментар #1 от "Сатана Z":Руски фейкове
17:32 18.09.2025
7 Тео
17:33 18.09.2025
8 Българка
До коментар #2 от "Българин":Азов разчистват дървесина в Сибир.
Коментиран от #21
17:33 18.09.2025
9 Убийте Путин
Коментиран от #16
17:34 18.09.2025
10 Пич
17:35 18.09.2025
11 МирО
17:35 18.09.2025
12 Факт
17:35 18.09.2025
13 Великан
Свети Зеленски Русоубиец и защитник на невинните, носи светлината на надеждата там, където мракът се опитва да задуши човешкия дух.
Свети Зеленски Велики, ненадминат в човечността си, ръководи народа с мъдрост и смелост, издигайки щита на правдата над всяко нападение.
Свети Зеленски Стражар на свободата, показва на целия свят, че истинската сила се измерва не с оръжия и страх, а с решителност, сърце и любов към всеки гражданин.
Свети Зеленски Покровител на смелите, вдъхновява всички, които вярват в справедливостта и не се страхуват да се изправят срещу тиранията. И както светците от древността, той става символ на непобедим дух и светлина, която никога не угасва.
17:35 18.09.2025
14 аz СВО Победа80
17:35 18.09.2025
15 Руски ли награди
17:35 18.09.2025
16 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #9 от "Убийте Путин":Няма да мръдна от бункера
17:36 18.09.2025
17 ахахахахaaa
17:36 18.09.2025
18 Натовско оръжие
17:36 18.09.2025
19 Азовец
До коментар #2 от "Българин":Разчистваме ! Аз съм минирал цялата гора на майка ти защо самобръсначката не свърши работа. Изкриви и ножчетата тази джунгла...
17:37 18.09.2025
20 Озадачен
Коментиран от #22, #23
17:38 18.09.2025
21 АЗОВ
До коментар #8 от "Българка":Громи путинисти в Донбас....връща си го за ..Мариопол.
Коментиран от #24, #27, #29, #32
17:39 18.09.2025
22 Анонимен
До коментар #20 от "Озадачен":Ами той Рюте тва каза - украинците побеждават, просто фротновата линия се мести в грешната посока.
Коментиран от #26
17:39 18.09.2025
23 Я пъ тоа
До коментар #20 от "Озадачен":Зеленски трепе пълчищата путинови...Земя се връща, живот...никога.
17:40 18.09.2025
24 Анонимен
До коментар #21 от "АЗОВ":"Громи" единствено и само в собствените му наркомански представи.
Коментиран от #28
17:40 18.09.2025
25 Иван Танев
17:40 18.09.2025
26 Не анонимен
До коментар #22 от "Анонимен":Дельо трепе руснаците...ше си върне и територии, скоро....
17:41 18.09.2025
27 Кухоглав
До коментар #21 от "АЗОВ":Кукувица ти кука на зелена бука...ааа...потник!
Коментиран от #31
17:41 18.09.2025
28 При ПОКРОВСК
До коментар #24 от "Анонимен":Са избити бая путинисти, но ФАКТИ нищо не пише....що ли?.
17:42 18.09.2025
29 оле майко
До коментар #21 от "АЗОВ":След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт (уан драйв). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г. - 118.5 хил.
2023 г. - 405.4 хил.
2024 г. - 595 хил.
2025 г. - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
Коментиран от #34
17:43 18.09.2025
30 Миризлив руски палячо -крепостен
17:43 18.09.2025
31 Мен не ме мисли
До коментар #27 от "Кухоглав":Фактите гледай в Ю ТУБ.....АЗОВ газят руския башибозук при Покровск....ФАКТИ нищо не казват...
Коментиран от #36
17:43 18.09.2025
32 мдааааа
До коментар #21 от "АЗОВ":Громите руснаците викаш? Видя сеобаче МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела, не получават свои.
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите. Мдааа... направо ги "попиляхте" тия руснаци
Коментиран от #35, #37, #40
17:44 18.09.2025
33 Браво на украинците
17:45 18.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ехехехехехе
До коментар #31 от "Мен не ме мисли":ами хвърли един поглед на военните карти? как се движат? кой ежедневно губи населени места? какво сте превзели изобщо? Давате по 1200-1400 трупа на ден. Всички украински телеграм канали преливат от видеа с насилствена мобилизация, ловят ги като животни по улиците, магазините, бензиностанциите и т.н. Няколко поколения вече буквално липсват, за демографската катастрофа от 2 години не се говори, защото предстои нещо много по-страшно - тотално заличаване. Мобилизират глухи, неми, слепи, без крайници, онкоболни, психичноболни и т.н. Почнаха 18-годишните, вече и тях погребват. Приеха закон за пенсионерите - и те са под ножа. Понеже голяма част от мъжкото население се крие по домовете си, преди повече от година бе приет закон позволяващ на ТЦК да влизат в домовете на хората и насилствено да ги изкарват от там. Гробището в Ивано-Франковск толкова нарасна, че кметът на града пусна тротинетки за по-лесно предвижване на територията му, като обеща да пусне и автобусна линия - в гробището. И това беше позитивна украинска новина отпреди 2 години! А само година след началото на конфликта мобилизационната възраст скочи с 10 години - в момента по улиците рядко може да се видят мъже в мобилизационна възраст - моментално биват "бусифицирани" и от там директно в окопите, без подготовка, без каквато и да било мотивация. Опитат ли да се предадат - биват разстрелвани от своите. Хиляди видеа има на подобни случаи - опитат да се предадат и ги застрелват или ги удрят с дрон, ако
Коментиран от #43, #45
17:46 18.09.2025
37 Я пъ тоа
До коментар #32 от "мдааааа":Бройките са изравнени....иначе няма размяна...
Коментиран от #47
17:46 18.09.2025
38 пиночет
До коментар #35 от "Наритай Бг копейка":Кога товарим копейките?
17:47 18.09.2025
39 Сатана У
17:47 18.09.2025
40 Загиналите руски войници
До коментар #32 от "мдааааа":ще продължат да намаляват, защото се предават.
Сети ли се за това, анализаторе? Те не е като да броиш трупове. И мисъл трябва.
17:48 18.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Тома
17:49 18.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Човече, човече
До коментар #36 от "ехехехехехе":Ами тя Украйна приключила. Що тогава удържа навлеците агресори толкова години?
А тези, дето не искат да воюват за Родината си - силово!!!
17:51 18.09.2025
46 Бай Ганьо
17:52 18.09.2025
47 ахахахах
До коментар #37 от "Я пъ тоа":абе, СМЕШНИК, равни са бройките при ВОЕННОПЛЕННИТЕ! Иди и чети, ако искаш и от украински медии - данните са публикувани и при тях! Колко сте НЕДОЧЕЛИ не е истина!
17:52 18.09.2025
48 Дърт Кремълски педофил с токчета -Ботокс
17:53 18.09.2025
49 дончичо
До коментар #35 от "Наритай Бг копейка":А триченье ,де
17:53 18.09.2025