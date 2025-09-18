Зеленски награди войници след успехи в контраофанзивата в Донецка област

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с войници, участвали в контраофанзивата в района на Добропиля, Донецка област, съобщи Укринформ, предава БТА.

„Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди. Получих също така доклад от главнокомандващия Олександър Сирски за хода на операцията, общата ситуация на фронта и предстоящите планове“, написа Зеленски в „Телеграм“.

Напредък на украинските сили

По думите му украинските сили освобождават страната „стъпка по стъпка“.

От началото на операцията са възстановени 160 кв. км и седем населени места.

Допълнително 170 кв. км и девет населени места са освободени от окупаторите.

Близо сто руски войници са пленени.

Само през последните седмици руските сили са понесли хиляди жертви – убити и ранени.

Зеленски определи като особено тежки боевете край Добропиля и Покровск. „Нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат“, подчерта той в обръщение, цитирано от „Ройтерс“.

Нов руски удар срещу цивилни

Междувременно руска планираща бомба ФАБ-250 удари град Костянтиновка, близо до фронтовата линия. Националната полиция съобщи, че петима души са загинали – две жени и трима мъже – а четири жилищни сгради са били повредени. Ударът е нанесен около 10 часа сутринта, предаде Укринформ.