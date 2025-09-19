Тръмп: Изглежда е рано за мир в Украйна. Чарли Кърк можеше да стане президент на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение, че е дошло времето за прекратяване на огъня в Украйна.

„Не изглежда така“, каза той пред пресцентъра на Белия дом на борда на самолета си след отпътуване от Великобритания за САЩ. „Но в подходящия момент ще трябва да го направим. Ще бъде трудно“, добави Тръмп.

Съединените щати са готови да съдействат за поддържането на мира в Украйна след разрешаването на конфликта, включително с въздушна подкрепа, продължи Тръмп.

„След като войната бъде решена, ние ще помогнем за поддържането на мира“, каза той. „Когато казах въздушна подкрепа, говорех за сигурността след разрешаването на конфликта.“

Американският лидер отбеляза, че Вашингтон подкрепя Киев, като предоставя разузнавателна информация.

Тръмп също изрази увереност в постигането на мирно разрешаване на украинската криза в крайна сметка.

„Ще го направим по един или друг начин“, каза президентът на САЩ.

Тръмп изрази "надежда", че инцидентът с дронове в Полша е причинен от "загуба на контрол".

„Не мога да кажа дали е било грешка или не. Нека си го кажем: не е трябвало да са там. Вероятно са били повредени. Да се ​​надяваме“, каза той в интервю за Fox News.

Тръмп добави, че дроновете „са били свалени и са паднали на полска територия“. „Те така или иначе не е трябвало да отидат там“, каза той.

Държавният глава на САЩ разкри, че в разговори с убития консервативния активист Чарли Кърк е изразил убеждението, че той един ден може да стане следващият американски лидер.

„Казах: „Чарли, мисля, че имаш добър шанс да станеш президент един ден, мисля, че може би ще бъдеш президент“, каза той.