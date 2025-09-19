Новини
Свят »
Брайън Макдоналд: Под лозунга "Без руски газ!" ЕС увеличава покупките му
  Тема: Украйна

Брайън Макдоналд: Под лозунга "Без руски газ!" ЕС увеличава покупките му

19 Септември, 2025 05:51, обновена 19 Септември, 2025 05:55 530 4

  • украйна-
  • русия-
  • газ-
  • ес

Украйна няма шанс за оцеляване без западната подкрепа, смята подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис

Брайън Макдоналд: Под лозунга "Без руски газ!" ЕС увеличава покупките му - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Под лозунга за отказ от газ от Русия, Европейският съюз актуализира максималния си лимит за покупка на втечнен природен газ (LNG) от страната, написа ирландският журналист Брайън Макдоналд в социалните медии X.

ЕС декларира „Освобождаваме се от руския газ!“. Но ЕС също така поставя рекорд за внос на руски LNG през 2025 г. „Северен поток“ може да бъде взривен и заровен, но корабите все още са акостирали, резервоарите са все още пълни и енергията продължава да тече“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

Според Евростат, през първата половина на 2025 г. Европейският съюз е закупил руски газ от тръбопроводи на стойност 2,9 милиарда евро и LNG на стойност 4,5 милиарда евро, в сравнение с 3,5 милиарда евро година по-рано.

Общите покупки на руски газ от ЕС през януари-юни са се увеличили с девет процента в сравнение със същия период на миналата година.

Украйна няма шанс за оцеляване без западната подкрепа, заяви подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в YouTube канала Deep Dive.

На пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Киев в сряда, Володимир Зеленски заяви, че една година конфликт с Русия струва на Украйна 120 милиарда долара, 60 милиарда долара от които ще трябва да бъдат измолени от съюзниците ѝ.

„Тази сума, за която говори, е необходима за поддържане на бюджета: заплащане на държавни служители, поддръжка на железниците, други форми на обществен транспорт и т.н. С други думи, просто за да се осигури функционирането на страната. По същество икономиката им е напълно разрушена и единственото, което могат да направят, е да получават огромни вливания от чужбина“, каза той.

„Ако не получат тази сума, Украйна просто няма да може да продължи конфликта. А времето изтича. Може да се приближим до точката, в която те физически няма да могат да оцелеят“, подчерта той.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    4 0 Отговор
    Само, че ние плащаме либерална надценка.

    05:56 19.09.2025

  • 2 Добро

    1 0 Отговор
    Утро

    06:03 19.09.2025

  • 3 Три години лъжи

    1 0 Отговор
    и антируска пропаганда. И въпреки това дивите колективни загубиха войната си!

    06:04 19.09.2025

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НАШИЯТ ДЖИЛЯЗКО СТРИКТНО СПАЗВА ЗАПОВЕДТА НА БОРСУЛА!

    06:20 19.09.2025