Под лозунга за отказ от газ от Русия, Европейският съюз актуализира максималния си лимит за покупка на втечнен природен газ (LNG) от страната, написа ирландският журналист Брайън Макдоналд в социалните медии X.

ЕС декларира „Освобождаваме се от руския газ!“. Но ЕС също така поставя рекорд за внос на руски LNG през 2025 г. „Северен поток“ може да бъде взривен и заровен, но корабите все още са акостирали, резервоарите са все още пълни и енергията продължава да тече“, отбеляза той.

Според Евростат, през първата половина на 2025 г. Европейският съюз е закупил руски газ от тръбопроводи на стойност 2,9 милиарда евро и LNG на стойност 4,5 милиарда евро, в сравнение с 3,5 милиарда евро година по-рано.

Общите покупки на руски газ от ЕС през януари-юни са се увеличили с девет процента в сравнение със същия период на миналата година.

Украйна няма шанс за оцеляване без западната подкрепа, заяви подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в YouTube канала Deep Dive.

На пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Киев в сряда, Володимир Зеленски заяви, че една година конфликт с Русия струва на Украйна 120 милиарда долара, 60 милиарда долара от които ще трябва да бъдат измолени от съюзниците ѝ.

„Тази сума, за която говори, е необходима за поддържане на бюджета: заплащане на държавни служители, поддръжка на железниците, други форми на обществен транспорт и т.н. С други думи, просто за да се осигури функционирането на страната. По същество икономиката им е напълно разрушена и единственото, което могат да направят, е да получават огромни вливания от чужбина“, каза той.

„Ако не получат тази сума, Украйна просто няма да може да продължи конфликта. А времето изтича. Може да се приближим до точката, в която те физически няма да могат да оцелеят“, подчерта той.