Тръмп: Вярвам, че Китай е ангажиран с разрешаването на украинския конфликт

Тръмп: Вярвам, че Китай е ангажиран с разрешаването на украинския конфликт

20 Септември, 2025 04:37, обновена 20 Септември, 2025 04:42

Сделката за продажба на китайската платформа за социални медии TikTok започна, а САЩ ще запазят контрола, обяви американският президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Китай е ангажиран с разрешаването на украинския конфликт и е готов да го улесни.

„Си Дзинпин би искал да види разрешаване на украинската криза. Вярвам, че той би искал тя да бъде разрешена“, каза американският лидер, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

„Мисля, че той ще работи с нас, за да помогне за постигането на това“, добави той.

Сделката за продажба на китайската платформа за социални медии TikTok започна, а Съединените щати ще запазят контрола, обяви Тръмп.

Според него работата по сделката за TikTok вече е в ход и инвеститорите се подготвят. На въпрос дали американската администрация има опасения, че дори ако сделката бъде сключена, Китай ще запази някаква форма на контрол върху платформата за социални медии, Тръмп отрече. „Ще я контролираме много строго“, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 SDEЧЕВ

    Абе,клоуни спрете с тези безсмислени статии сътворени от AI. Отдавна спрях да ви чета буламачите от хиляди безсмислени изречения.

    05:10 20.09.2025

  • 2 SDEЧЕВ

    Тик Ток и Украйна в една статия-срам голям.

    05:12 20.09.2025