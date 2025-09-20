Тръмп: Вярвам, че Китай е ангажиран с разрешаването на украинския конфликт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Китай е ангажиран с разрешаването на украинския конфликт и е готов да го улесни.

„Си Дзинпин би искал да види разрешаване на украинската криза. Вярвам, че той би искал тя да бъде разрешена“, каза американският лидер, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

„Мисля, че той ще работи с нас, за да помогне за постигането на това“, добави той.

Сделката за продажба на китайската платформа за социални медии TikTok започна, а Съединените щати ще запазят контрола, обяви Тръмп.

Според него работата по сделката за TikTok вече е в ход и инвеститорите се подготвят. На въпрос дали американската администрация има опасения, че дори ако сделката бъде сключена, Китай ще запази някаква форма на контрол върху платформата за социални медии, Тръмп отрече. „Ще я контролираме много строго“, заяви той.