Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове

Експлозии разтърсиха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев в събота вечер, съобщиха украинските медии.
Павлоград е първият град, където са чути експлозии на фона на сирени за въздушна тревога в Днепропетровска област, предаде украинския Канал 24.
Малко след това в Днепропетровск са чути няколко серии експлозии, информира Telegram канала "Public".
Съобщава са за експлозии и в Кривой Рог и Николаев.
1 ЗИленски
06:19 20.09.2025
2 си дзън
Коментиран от #3
06:24 20.09.2025
3 Булава
До коментар #2 от "си дзън":Погледни канала 2 майора.Да видиш 3 тонните бомби как зануляват Украта.Най ме кефи че ги заравняват 15 метра под кота нула
Коментиран от #4
06:27 20.09.2025
4 си дзън
До коментар #3 от "Булава":По канала "2 полковника" дават парада на руснаците в Киев...
06:29 20.09.2025
5 Салваторе
06:34 20.09.2025
6 хихи
06:34 20.09.2025