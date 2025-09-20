Новини
Свят »
Украйна »
Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове
  Тема: Украйна

Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове

20 Септември, 2025 06:15, обновена 20 Септември, 2025 06:17 637 6

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • война

Руските сили удариха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев

Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев в събота вечер, съобщиха украинските медии.

Павлоград е първият град, където са чути експлозии на фона на сирени за въздушна тревога в Днепропетровска област, предаде украинския Канал 24.

Малко след това в Днепропетровск са чути няколко серии експлозии, информира Telegram канала "Public".

Съобщава са за експлозии и в Кривой Рог и Николаев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИленски

    6 2 Отговор
    Лъжа.путинска пропаганда

    06:19 20.09.2025

  • 2 си дзън

    1 4 Отговор
    Украинските фламинга тихичко пак цвъкали по руските рафинерии.

    Коментиран от #3

    06:24 20.09.2025

  • 3 Булава

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Погледни канала 2 майора.Да видиш 3 тонните бомби как зануляват Украта.Най ме кефи че ги заравняват 15 метра под кота нула

    Коментиран от #4

    06:27 20.09.2025

  • 4 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Булава":

    По канала "2 полковника" дават парада на руснаците в Киев...

    06:29 20.09.2025

  • 5 Салваторе

    3 0 Отговор
    Веселата част тепърва предстои...........

    06:34 20.09.2025

  • 6 хихи

    3 0 Отговор
    Тъкмо вчера Зеленски се похвали, че контратакуват и завземат руски позиции, днес пак реконтратакуват в посока Киев...

    06:34 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания