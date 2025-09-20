Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове

Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев в събота вечер, съобщиха украинските медии.

Павлоград е първият град, където са чути експлозии на фона на сирени за въздушна тревога в Днепропетровска област, предаде украинския Канал 24.

Малко след това в Днепропетровск са чути няколко серии експлозии, информира Telegram канала "Public".

Съобщава са за експлозии и в Кривой Рог и Николаев.