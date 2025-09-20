Новини
Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове, Полша вдигна изтребители
  Тема: Украйна

Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове, Полша вдигна изтребители

20 Септември, 2025 06:15, обновена 20 Септември, 2025 07:04

Руските сили удариха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев

Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове, Полша вдигна изтребители - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев в събота вечер, съобщиха украинските медии.

Павлоград е първият град, където са чути експлозии на фона на сирени за въздушна тревога в Днепропетровска област, предаде украинския Канал 24.

Малко след това в Днепропетровск са чути няколко серии експлозии, информира Telegram канала "Public".

Съобщава са за експлозии и в Кривой Рог и Николаев.

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, цитирани от Ройтерс и БТА.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".

В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИленски

    17 29 Отговор
    Лъжа.путинска пропаганда

    Коментиран от #27

    06:19 20.09.2025

  • 2 си дзън

    9 50 Отговор
    Украинските фламинга тихичко пак цвъкали по руските рафинерии.

    Коментиран от #3, #10, #35

    06:24 20.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    12 31 Отговор

    До коментар #3 от "Булава":

    По канала "2 полковника" дават парада на руснаците в Киев...

    06:29 20.09.2025

  • 5 Салваторе

    48 4 Отговор
    Веселата част тепърва предстои...........

    06:34 20.09.2025

  • 6 хихи

    71 5 Отговор
    Тъкмо вчера Зеленски се похвали, че контратакуват и завземат руски позиции, днес пак реконтратакуват в посока Киев...

    06:34 20.09.2025

  • 7 Зеленски

    51 4 Отговор
    И къде ще произвеждам сега оръжията, дето обещах да продавам на НАТО и САЩ“?
    Що ми трябвше да се обаждм

    06:56 20.09.2025

  • 8 СтаМат МаГа

    45 6 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #34

    07:00 20.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Четеш ли статията

    46 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Днес май са им разпердушили прицефермата! И фърчи перушина и печени кълки.

    07:03 20.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данко Харсъзина

    38 5 Отговор
    Военната индустрия на Зеленски замина. Улетают у воздух.

    07:13 20.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вале-каро

    17 3 Отговор
    Вчера не беше ли петък.Как днес вечерта е имало мощни експлозии?Доверете се на изкуственият интелект!

    07:22 20.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния софиянец

    24 4 Отговор
    Вчера товарен влак натоварен с муниции за полски САУ Краб заедно с полски и колумбийски наемници бе телепортиран край Одеса .Телепорта продължава ,а аз от снощи танцувам ,танцувам 🕺 от кеф ,падам но не се предавам ,още е топло и изстуденото шардоне е прекрасно ,наздраве 🍷по повода !

    Коментиран от #25

    07:27 20.09.2025

  • 19 стоян георгиев- стъки

    16 4 Отговор
    Тва ли беше Контранаступа и Перемогата ?Чей Курск ,чеи будут Харков , Херсон , Николаев и Одеса ?

    07:29 20.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Венелина Маринова

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Буха ха":

    Тайна ,Майна ,любопитството е признак на ниска култура !

    07:33 20.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Меги от Тервел

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "Последния софиянец":

    Наздраве ☕ с капачка ром в еспресото по повод благата вест ,дай боже повече такива .

    07:36 20.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИленски":

    Не знам..... Заглавието звучи красиво.... въпреки че тоя украински канал 24 е същия в писанията като бесарабски фронт....

    07:39 20.09.2025

  • 28 Буахахаха

    5 20 Отговор

    До коментар #3 от "Булава":

    То по Руската телевизия Киев падна още преди 4 Години
    И Вашингтон го няма вече

    Хахаха Пък атакуват със Лади и Мото фрези
    Русия разчита на Политиката на Лъжата както казва самият Лавров

    Коментиран от #38

    07:39 20.09.2025

  • 29 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    браво на поляците ,от раз вдигат изтребителите , без да се налага да търсят бабини илачи и дядови рецепти като мен.

    Коментиран от #37

    07:41 20.09.2025

  • 30 Русия

    18 2 Отговор
    воюва с Украйна а Полша вдига изтребители!?!? Лъжливата пропаганда вече не впечатлява никого! Зеленски искал мир - ама на Луково лето! Докато "лошата новина е добра новина" е водеща новина мир на планетата няма да настъпи и вина за това носят журналистите!

    07:44 20.09.2025

  • 31 оня с коня

    12 1 Отговор
    Глад мори добитъка ,Галкините корморани отрано са излезли на паша даже и в събота сутрин .

    07:44 20.09.2025

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    И С ЧЕРВИЛО И БЕЗ ЧЕРВИЛО
    ...
    МОМИТЕ ГО ОТНАСЯТ ОТ БАЙ ИВАН МЕЧКАТА
    .....

    07:50 20.09.2025

  • 33 супееееер

    10 0 Отговор
    Браво на руснаците за освобождението от фашизма на украинска област.

    07:59 20.09.2025

  • 34 Путин В.В.

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "СтаМат МаГа":

    Расчеквам ги.

    08:02 20.09.2025

  • 35 цък цък цък....

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Зимата от ЕС ще цъкате без газ и нефт дори и на скъпи цени.Студено на за сметка на това безработни!Новата ви санкционна политика срещу Русия на теория а на практика срещу ЕС.-

    08:03 20.09.2025

  • 36 СЛОНА

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Улавия,":

    ЩЕ ДОДАТ ДА ЗАНУЛЯТ ТЕБ И НАЩЕ ПРОДАЖНИ ПОЛИТИЦИ!!!

    08:03 20.09.2025

  • 37 Има разлика

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Самолета е лесно да го дигнеш,
    Ама истребителя??

    Коментиран от #42

    08:04 20.09.2025

  • 38 Факти

    0 9 Отговор

    До коментар #28 от "Буахахаха":

    По руската телевизия гнилия запад фалира от 50 години... Накрая всичките им клетви ги застигат тях. Русия стана китайска губерния. Продава си ресурсите под пазарна цена, но тъй като няма достъп до западни продукти, китайците й продават боклyцume си с надценка. Русия е била най-добре когато е била в приятелски отношения със Запада. Видяхме какво стана със студената война. Сега гледаме втора серия.

    Коментиран от #40

    08:04 20.09.2025

  • 39 СЛОНА

    3 0 Отговор
    КАКВО ДА КАЖА?
    АКО Е ТЪЙ ,ЗНАЧИ Е ПРЕКРАСНО!!!7687

    08:08 20.09.2025

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    ЗАЩО В САЩ И ЕС НЕ РАЗНАСЯТ ХРАНА И СТОКИ
    С РОБОТЧЕТА КАТО В РУСИЯ ИЛИ КИТАЙ ?
    АМИ ГИ РАЗНАСЯТ НА РЪКА С КОЛИ
    ......
    ЗАЩОТО НЯКОЙ НАРКОМАН ИЛИ ИМИГРАНТ ЩЕ БИЕ БУХАЛКИТЕ НА РОБОТЧЕТО И ЩЕ ГО ОГРАБИ :)
    ....
    И НА ЗАПАД И НА ИЗТОК 80-ТЕ НА ХХ ВЕК БЯХА ЗЛАТНИ . СЛЕД ТЯХ ЗАПОЧНА УПАДЪКА

    08:09 20.09.2025

  • 41 6666

    1 4 Отговор
    До тия дето все защитават русняците-не се хабете тази територия си остава все населена с безнадежни заблудени пияндурници.С това съветско-руско мислене никога няма да станат нормална държава,а ще пречат на всички.За да си мислят,че са добре трябва останалите да са зле и те се стремят към това.

    Потвърждава се твърдението,че рассия(ссср) е най-вредната държава.Който я защитава е престъпник.Жалко колко години си загубихме в нейно подчинение.

    08:17 20.09.2025

  • 42 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Има разлика":

    дечко ,изтребител беше на младини,сега е тежък бомбандировач и бавно се вдига .ще го разбереш след време ...хахах...

    08:21 20.09.2025

  • 43 Фильо

    1 0 Отговор
    Русофобията си е жива болест.На всичкото отгоре - заразена.

    08:22 20.09.2025

  • 44 Механик

    0 0 Отговор
    Пак е имало иправяне на кривия рог, а?
    Яко пачангааааааа!!!!
    Браво братушки! Удриииииииии!

    08:37 20.09.2025

