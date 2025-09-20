Нощни експлозии разтърсиха големи украински градове, Полша вдигна изтребители

Експлозии разтърсиха Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград и Николаев в събота вечер, съобщиха украинските медии.
Павлоград е първият град, където са чути експлозии на фона на сирени за въздушна тревога в Днепропетровска област, предаде украинския Канал 24.
Малко след това в Днепропетровск са чути няколко серии експлозии, информира Telegram канала "Public".
Съобщава са за експлозии и в Кривой Рог и Николаев.
Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, цитирани от Ройтерс и БТА.
"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".
В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИленски
Коментиран от #27
06:19 20.09.2025
2 си дзън
Коментиран от #3, #10, #35
06:24 20.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 си дзън
До коментар #3 от "Булава":По канала "2 полковника" дават парада на руснаците в Киев...
06:29 20.09.2025
5 Салваторе
06:34 20.09.2025
6 хихи
06:34 20.09.2025
7 Зеленски
Що ми трябвше да се обаждм
06:56 20.09.2025
8 СтаМат МаГа
Коментиран от #34
07:00 20.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Четеш ли статията
До коментар #2 от "си дзън":Днес май са им разпердушили прицефермата! И фърчи перушина и печени кълки.
07:03 20.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Данко Харсъзина
07:13 20.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вале-каро
07:22 20.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Последния софиянец
Коментиран от #25
07:27 20.09.2025
19 стоян георгиев- стъки
07:29 20.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Венелина Маринова
До коментар #20 от "Буха ха":Тайна ,Майна ,любопитството е признак на ниска култура !
07:33 20.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Меги от Тервел
До коментар #18 от "Последния софиянец":Наздраве ☕ с капачка ром в еспресото по повод благата вест ,дай боже повече такива .
07:36 20.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Европеец
До коментар #1 от "ЗИленски":Не знам..... Заглавието звучи красиво.... въпреки че тоя украински канал 24 е същия в писанията като бесарабски фронт....
07:39 20.09.2025
28 Буахахаха
До коментар #3 от "Булава":То по Руската телевизия Киев падна още преди 4 Години
И Вашингтон го няма вече
Хахаха Пък атакуват със Лади и Мото фрези
Русия разчита на Политиката на Лъжата както казва самият Лавров
Коментиран от #38
07:39 20.09.2025
29 стоян георгиев
Коментиран от #37
07:41 20.09.2025
30 Русия
07:44 20.09.2025
31 оня с коня
07:44 20.09.2025
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
МОМИТЕ ГО ОТНАСЯТ ОТ БАЙ ИВАН МЕЧКАТА
.....
07:50 20.09.2025
33 супееееер
07:59 20.09.2025
34 Путин В.В.
До коментар #8 от "СтаМат МаГа":Расчеквам ги.
08:02 20.09.2025
35 цък цък цък....
До коментар #2 от "си дзън":Зимата от ЕС ще цъкате без газ и нефт дори и на скъпи цени.Студено на за сметка на това безработни!Новата ви санкционна политика срещу Русия на теория а на практика срещу ЕС.-
08:03 20.09.2025
36 СЛОНА
До коментар #13 от "Улавия,":ЩЕ ДОДАТ ДА ЗАНУЛЯТ ТЕБ И НАЩЕ ПРОДАЖНИ ПОЛИТИЦИ!!!
08:03 20.09.2025
37 Има разлика
До коментар #29 от "стоян георгиев":Самолета е лесно да го дигнеш,
Ама истребителя??
Коментиран от #42
08:04 20.09.2025
38 Факти
До коментар #28 от "Буахахаха":По руската телевизия гнилия запад фалира от 50 години... Накрая всичките им клетви ги застигат тях. Русия стана китайска губерния. Продава си ресурсите под пазарна цена, но тъй като няма достъп до западни продукти, китайците й продават боклyцume си с надценка. Русия е била най-добре когато е била в приятелски отношения със Запада. Видяхме какво стана със студената война. Сега гледаме втора серия.
Коментиран от #40
08:04 20.09.2025
39 СЛОНА
АКО Е ТЪЙ ,ЗНАЧИ Е ПРЕКРАСНО!!!7687
08:08 20.09.2025
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #38 от "Факти":ЗАЩО В САЩ И ЕС НЕ РАЗНАСЯТ ХРАНА И СТОКИ
С РОБОТЧЕТА КАТО В РУСИЯ ИЛИ КИТАЙ ?
АМИ ГИ РАЗНАСЯТ НА РЪКА С КОЛИ
......
ЗАЩОТО НЯКОЙ НАРКОМАН ИЛИ ИМИГРАНТ ЩЕ БИЕ БУХАЛКИТЕ НА РОБОТЧЕТО И ЩЕ ГО ОГРАБИ :)
....
И НА ЗАПАД И НА ИЗТОК 80-ТЕ НА ХХ ВЕК БЯХА ЗЛАТНИ . СЛЕД ТЯХ ЗАПОЧНА УПАДЪКА
08:09 20.09.2025
41 6666
Потвърждава се твърдението,че рассия(ссср) е най-вредната държава.Който я защитава е престъпник.Жалко колко години си загубихме в нейно подчинение.
08:17 20.09.2025
42 стоян георгиев
До коментар #37 от "Има разлика":дечко ,изтребител беше на младини,сега е тежък бомбандировач и бавно се вдига .ще го разбереш след време ...хахах...
08:21 20.09.2025
43 Фильо
08:22 20.09.2025
44 Механик
Яко пачангааааааа!!!!
Браво братушки! Удриииииииии!
08:37 20.09.2025