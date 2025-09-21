Новини
Мъж откри огън по полицаи по време на проверка на документи в Украйна

21 Септември, 2025 12:52

Полицията организира специална операция

Мъж откри огън по полицаи по време на проверка на документи в Украйна - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж е открил огън с неидентифицирано оръжие по полицаи по време на проверка на документите му в Пищаний Брид, Новоукраински район, Кировоградска област, Украйна, съобщава "Укринформ", предава News.bg.

Според полицията сигнал за инцидента е получен в събота в 16:03 ч. Началникът на местния сектор „Патрулна полиция“ е получил огнестрелна рана в стомаха, а неговият партньор е прострелян в ръката.

Предприети са мерки за задържане на нападателя, като в района е организирана специална полицейска операция.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    16 0 Отговор
    То това от храброст и желание да отиде на фронта

    12:54 21.09.2025

  • 2 Вашето Мнение

    20 0 Отговор
    На човека не му се е ходдело да мре за урсула. И за хиппотетичния страх на ганя, че Путин ще му спре опитите да забременее.

    Коментиран от #10

    12:55 21.09.2025

  • 3 Здрасти

    18 0 Отговор
    Нормално. Оръжие има много там. Купил си е. И не иска да отива в окопите.

    12:55 21.09.2025

  • 4 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Това ще да е поредният "доброволец" ,който не иска да бъде бусифициран за фронта.

    12:56 21.09.2025

  • 5 Сталин

    17 0 Отговор
    Украйна е един огромен концлагер където евреите ловят укрите по улиците като плъхове и ги пращат да мрат за ционизма и Израел, цървуланите се присмиват и подиграват укрите ,но тях ги чака същото ,само да получат заповед от посолството Тиквата и Прасето само да отърват з@дниците от Магнита ще пращат цървулите да гният в окопите на усраина ,Тиквата ще прати мутрите с автоматите да вадят цървулите и мишоците от бетонните коптори и с прангите на корабите от Варна за Одеса ,и да видим тогава някой ще скача ли на Тиквата да го трепи,сега сте много смели като драскате на компютъра,да видим тогава дали някой ще отстреля гавазите на Тиквата ,колкото скачахте когато Тиквата тероризираше раята с 3 години затвор и 15 000 глоба за маските и ваксините когато беше план демията

    Коментиран от #24

    12:56 21.09.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    7 0 Отговор
    И в България ще е същото.Да не мислите,че ще минете метър?

    Коментиран от #22

    12:57 21.09.2025

  • 7 ИМА БОЕН ОПИТ

    7 0 Отговор
    Приложил го е на практика.

    12:57 21.09.2025

  • 8 Сталин

    9 0 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    12:57 21.09.2025

  • 9 минувач

    2 0 Отговор
    От укрин освен бабаит , друго нищо не става !

    Коментиран от #15

    12:57 21.09.2025

  • 10 Люси от Пловдив

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето Мнение":

    Поне един прайдаджия в Бг-то да беше отишъл на фронта. А то като колоездачи, само интриги и плльокане.

    12:57 21.09.2025

  • 11 ВЕРНО ЛИ

    5 1 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    Коментиран от #14

    12:58 21.09.2025

  • 12 Путин, къде са парите от петрола?

    0 4 Отговор
    🙋 ♂️Някои цифри:

    ◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
    БВП на глава от населението: 54 160 $
    Средна заплата: $4,741
    Средна пенсия: $2,489

    ◾️русия:
    БВП на глава от населението: 14 060 $
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    Коментиран от #16, #20

    12:58 21.09.2025

  • 13 Мисля

    3 0 Отговор
    Късно ги започнаха.Страната е пълна с оръжие и трябва да си много хахав да гониш мъже по улицата за да ги пращаш да мрат заради шайка разбойници.Все някой ще извади пистолета.

    13:01 21.09.2025

  • 14 Блатния фюрер

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВЕРНО ЛИ":

    А аз чух че Путин бил загинал на фронта.

    Коментиран от #23

    13:01 21.09.2025

  • 15 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "минувач":

    То и от бъл хар освен цървул нищо друго не става

    13:01 21.09.2025

  • 16 Вашето Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Путин, къде са парите от петрола?":

    Ето някои други цифри, територия с големината на две българии вече са руски. В резултат на провала на нато, г@йовете в Бг са се удвоили.

    Коментиран от #25

    13:01 21.09.2025

  • 17 Тоя ще да е някой стръхлЬО

    1 0 Отговор
    НашТе ΕβροΜин ΔиΛяци
    от диванните войски чакат на опашка
    да отиват доброволци
    в териториалния термин уКраИна
    и да тепАт руснаци 😁

    13:02 21.09.2025

  • 18 нннн

    3 0 Отговор
    Не ще да е била само заради проверката. На човека не му се е ходило на фронта.

    13:02 21.09.2025

  • 19 гражданска война започва

    1 0 Отговор
    трябвало е да го застреля

    13:03 21.09.2025

  • 20 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Путин, къде са парите от петрола?":

    Напиши колко са трилиони са дълговете на Финландия и другите западни мародери,50% от БВП на тези негодници са дългове

    Коментиран от #26

    13:04 21.09.2025

  • 21 Путине, къде са парите, Путине?

    0 0 Отговор
    Някои цифри

    ◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
    БВП на глава от населението: $15,886
    Средна заплата: $1,148
    Средна пенсия: $475

    ◾️ Русия:
    БВП на глава от населението: $14,060
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    13:04 21.09.2025

  • 22 ф българия няма как да стане

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Още новини от Украйна":

    ф българия ако знаеш колко милиционери дето ще ловят младежите ще дадат фира? няма никой милиционер да посмее в българия да лови след това младежи

    от тях ще започнем да ги избиваме след това уния горе

    13:04 21.09.2025

  • 23 НЕ БЕ ОХЛЮВ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блатния фюрер":

    Верно ли че Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    13:04 21.09.2025

  • 24 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ех, Коба ................ за пореден път си прав.

    13:07 21.09.2025

  • 25 Путине, парите, Путине!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето Мнение":

    Искаш да кажеш в Финландия и Швеция влязоха в НАТО благодарение на шахматиста" ли? 🤣🤣🤣 И какво общо имат окупираните временно територии на Украйна с въпроса къде са парите?

    13:07 21.09.2025

  • 26 Кви 50% от БВП 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Германия са на 140%
    Италия около 160
    .....а Макарончовците имат скромните
    .....240% външен дълг спрямо БВП-то им !

    13:08 21.09.2025

