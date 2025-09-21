Мъж откри огън по полицаи по време на проверка на документи в Украйна

Мъж е открил огън с неидентифицирано оръжие по полицаи по време на проверка на документите му в Пищаний Брид, Новоукраински район, Кировоградска област, Украйна, съобщава "Укринформ", предава News.bg.
Според полицията сигнал за инцидента е получен в събота в 16:03 ч. Началникът на местния сектор „Патрулна полиция“ е получил огнестрелна рана в стомаха, а неговият партньор е прострелян в ръката.
Предприети са мерки за задържане на нападателя, като в района е организирана специална полицейска операция.
1 Баце ЕООД
12:54 21.09.2025
2 Вашето Мнение
Коментиран от #10
12:55 21.09.2025
3 Здрасти
12:55 21.09.2025
4 Сатана Z
12:56 21.09.2025
5 Сталин
Коментиран от #24
12:56 21.09.2025
6 Още новини от Украйна
Коментиран от #22
12:57 21.09.2025
7 ИМА БОЕН ОПИТ
12:57 21.09.2025
8 Сталин
12:57 21.09.2025
9 минувач
Коментиран от #15
12:57 21.09.2025
10 Люси от Пловдив
До коментар #2 от "Вашето Мнение":Поне един прайдаджия в Бг-то да беше отишъл на фронта. А то като колоездачи, само интриги и плльокане.
12:57 21.09.2025
11 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #14
12:58 21.09.2025
12 Путин, къде са парите от петрола?
◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
БВП на глава от населението: 54 160 $
Средна заплата: $4,741
Средна пенсия: $2,489
◾️русия:
БВП на глава от населението: 14 060 $
Средна заплата: $610
Средна пенсия: $210
Коментиран от #16, #20
12:58 21.09.2025
13 Мисля
13:01 21.09.2025
14 Блатния фюрер
До коментар #11 от "ВЕРНО ЛИ":А аз чух че Путин бил загинал на фронта.
Коментиран от #23
13:01 21.09.2025
15 Сталин
До коментар #9 от "минувач":То и от бъл хар освен цървул нищо друго не става
13:01 21.09.2025
16 Вашето Мнение
До коментар #12 от "Путин, къде са парите от петрола?":Ето някои други цифри, територия с големината на две българии вече са руски. В резултат на провала на нато, г@йовете в Бг са се удвоили.
Коментиран от #25
13:01 21.09.2025
17 Тоя ще да е някой стръхлЬО
от диванните войски чакат на опашка
да отиват доброволци
в териториалния термин уКраИна
и да тепАт руснаци 😁
13:02 21.09.2025
18 нннн
13:02 21.09.2025
19 гражданска война започва
13:03 21.09.2025
20 Сталин
До коментар #12 от "Путин, къде са парите от петрола?":Напиши колко са трилиони са дълговете на Финландия и другите западни мародери,50% от БВП на тези негодници са дългове
Коментиран от #26
13:04 21.09.2025
21 Путине, къде са парите, Путине?
◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
БВП на глава от населението: $15,886
Средна заплата: $1,148
Средна пенсия: $475
◾️ Русия:
БВП на глава от населението: $14,060
Средна заплата: $610
Средна пенсия: $210
13:04 21.09.2025
22 ф българия няма как да стане
До коментар #6 от "Още новини от Украйна":ф българия ако знаеш колко милиционери дето ще ловят младежите ще дадат фира? няма никой милиционер да посмее в българия да лови след това младежи
от тях ще започнем да ги избиваме след това уния горе
13:04 21.09.2025
23 НЕ БЕ ОХЛЮВ
До коментар #14 от "Блатния фюрер":Верно ли че Тагарев бил загинал на фронта в окраина?
13:04 21.09.2025
24 Феликс Дж
До коментар #5 от "Сталин":Ех, Коба ................ за пореден път си прав.
13:07 21.09.2025
25 Путине, парите, Путине!
До коментар #16 от "Вашето Мнение":Искаш да кажеш в Финландия и Швеция влязоха в НАТО благодарение на шахматиста" ли? 🤣🤣🤣 И какво общо имат окупираните временно територии на Украйна с въпроса къде са парите?
13:07 21.09.2025
26 Кви 50% от БВП 🤣🤣🤣
До коментар #20 от "Сталин":Германия са на 140%
Италия около 160
.....а Макарончовците имат скромните
.....240% външен дълг спрямо БВП-то им !
13:08 21.09.2025