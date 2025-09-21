Мъж откри огън по полицаи по време на проверка на документи в Украйна

Мъж е открил огън с неидентифицирано оръжие по полицаи по време на проверка на документите му в Пищаний Брид, Новоукраински район, Кировоградска област, Украйна, съобщава "Укринформ", предава News.bg.

Според полицията сигнал за инцидента е получен в събота в 16:03 ч. Началникът на местния сектор „Патрулна полиция“ е получил огнестрелна рана в стомаха, а неговият партньор е прострелян в ръката.

Предприети са мерки за задържане на нападателя, като в района е организирана специална полицейска операция.