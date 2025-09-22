Тръмп към Мъск на погребението на Кърк: Липсваше ми, нека оправим нещата ВИДЕО

Тръмп и Мъск седяха един до друг в президентската ложа на стадион „Стейт Фарм“, където се проведе погребалната служба по прощаването с убития консервативен активист Чарли Кърк, и разговаряха за първи път след спора им, пише Daily Mai.

Президентът казал на милиардера, че му „липсва“, съобщава вестникът, цитирайки четецът по устни Никола Хиклинг.

Според Хиклинг, Тръмп попитал: „Как си?“, когато се обърнал, за да поздрави Мъск. След това бизнесменът очевидно свил рамене, когато президентът на Белия дом казал: „И така, Илон, чух, че искаш да поговорим.“

Когато изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт се присъединила към разговора, американският лидер предложил „да се намери начин да се оправят нещата“. Бизнесменът кимнал. След това Тръмп хванал ръката му и казал: „Липсваше ми.“

Президентът на САЩ говореше оживено, леко наведен към Мъск, който слушаше мълчаливо, ръцете му скръстени в така наречения триъгълник на властта, предаде БТА.

Този момент беше заснет по време на речта на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет. По-късно камерата се върна към ВИП ложата: в този момент Тръмп и Мъск се ръкуваха, след което президентът прошепна нещо в ухото на Мъск и го потупа по гърба. След това Мъск си тръгна.

Мъск финансира президентската кампания на Тръмп с повече от 250 милиона долара и се превърна в доверен човек на републиканеца. До края на май Мъск ръководеше комисията на Тръмп за съкращаване на разходите, Департамента за правителствена ефективност, чрез който осъществи значителни съкращения и намаляване на работни места, което доведе до сериозна реакция срещу собственика на "Тесла".

По-късно отношенията им се влошиха след спор, излязъл отчасти в публичното пространство, относно подкрепена от Тръмп бюджетна мярка. Мъск заяви, че Тръмп не би стигнал до Белия дом без неговата подкрепа и свърза президента с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Мъск призна, че някои от неговите коментари са били прекалени. През юли той обяви планове за създаване на собствена политическа партия, които все още не са се реализирали.

Оттогава Мъск ограничи политическата си дейност главно до споделяне на десни възгледи в социалната си медийна платформа "Екс", като се фокусира предимно върху управлението на "Тесла".

Доналд Тръмп-младши, синът на президента, произнесе реч от сцената на прощаването с Кърк, имитирайки гласа на баща си, твърдейки, че след една злощастна публикация баща му му се обадил и казал: „Знаеш ли, Дон, ставаш малко прекалено агресивен в социалните мрежи. Отпусни се.“ Камерата се върна към ВИП ложата, където се виждаше усмихнатият президент Тръмп, който махаше на сина си и му показваше палец нагоре в одобрение на шегата.