Bloomberg: Канада се страхува, че ще е следващата мишена на Тръмп

Канада се опасява, че може да се превърне в следващата „мишена“ на американския президент Доналд Тръмп след нашумялата му операция във Венецуела и неотдавнашните заплахи срещу Гренландия, съобщава Bloomberg.
Някои експерти не изключват възможността за „военна принуда“ от страна на САЩ. Експертът по глобална сигурност Томас Хоумър-Диксън обаче подчерта, че всеки опит за натиск от Вашингтон би бил „изключително скъп“.
Бившият съветник по сигурността и границите на канадското правителство Уесли Уърк нарича действията на Тръмп по отношение на Венецуела и Гренландия „последните тревожни камбани за Канада, подчертаващи реалността, че Съединените щати вече не са страната, която бяха някога“.
„Мисля, че много служители в Отава просто намират за трудно да повярват, че сме в тази ситуация, независимо от доказателствата“, каза той.
Повечето анализатори се съмняват, че американските военни ще започнат военно нахлуване в Канада. Тръмп обаче може да прибегне до увреждане на канадската икономика, „за да задоволи капризите си“. Отбелязва се, че действията на Тръмп във Венецуела демонстрират готовността му да предприеме безразсъдни стъпки, за да доминира в Западното полукълбо.
Медията подчертава, че канадските въоръжени сили са неподготвени за един по-враждебен свят. Техните редовни и основни резервни сили наброяват по-малко от 100 000 души персонал.
Известно е, че канадското правителство планира да увеличи числеността на армията и да инвестира във оръжия, но тези мерки ще имат ефект едва с течение на времето.
Съществуват и икономически рискове. Около 70% от целия канадски износ отива за Съединените щати. А заплахата от отмяна на предимствата на USMCA (Споразумението за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада) или налагането на нови тарифи от администрацията на Тръмп може да удари страната изключително силно. За да намали зависимостта си от Съединените щати, Канада се опитва да диверсифицира търговията си, включително насочена към Азия.
Но доцентът от университета Карлтън Филип Лагас смята, че колкото повече отстъпки прави Канада, за да запази достъпа си до американския пазар, толкова по-голям е рискът от постепенна загуба на реален суверенитет, дори ако той формално остане непокътнат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
08:04 11.01.2026
2 рижия
08:05 11.01.2026
3 Пич
Коментиран от #34
08:07 11.01.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #25
08:07 11.01.2026
5 хихи
08:08 11.01.2026
6 Комуноидоналд Тр€мп
08:08 11.01.2026
7 Нено
08:08 11.01.2026
8 центавос
08:10 11.01.2026
9 На опашката
08:15 11.01.2026
10 Негър
08:17 11.01.2026
11 Ще им излезе
Коментиран от #15, #20
08:23 11.01.2026
12 ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ
Коментиран от #16, #17, #21
08:26 11.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Прави са
08:27 11.01.2026
15 нищо не е лъснало
До коментар #11 от "Ще им излезе":Защото нищо ново не се е случило.
Новото е, че тези смени на лидери могат да сеп равят вече без войни. Дирекнти акции на спецчастите и след 3 дни все едно не е било.
Иначе тези смени на режими са част от Студената война и бяха подновени скоро след официалния й край.
Вече сме в нова Студена война. Само още държавите не са разпределени коя къде е. Нито е ясн дали ще са един на еидн лагер или 3-4-5 самостоятелни кланове като в Игра на Тронове.
08:29 11.01.2026
16 Това
До коментар #12 от "ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ":сънува ли го или една жена Ти го каза! Прекаленно е промито съзнанието Ти! Канада е нужна на САЩ а не на Русия!
08:30 11.01.2026
17 Омазана ватенка
До коментар #12 от "ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ":Те руснаците ги изгониха и бяха бити като бездомни кучета в Купянск на десетина километра от руската граница.
08:30 11.01.2026
18 Видяхте ли сега
Докато пируваха със заеми, бяха партньори. Като дойде време да плащат сметката, почнаха да си преджобват съседите.
08:30 11.01.2026
19 "Злобното Джуджи"
На ианките им требе да " освободят" само три провинции в Канада
Онтарио с 39%, Квебек с 19% и Албърта с 15% от БВП-то на Канада
Останалите седем и трите и трите територии ингилизите и франсетата могат да си ги "държЪт"....
Коментиран от #22
08:32 11.01.2026
20 Да се знае
До коментар #11 от "Ще им излезе":Това не е демокрация. Просто големите и силните заблуждават малките и уязвимите с приказки, къде за комунизъм, къде за демокрация, за да оправдаят грабителската си политика.
08:35 11.01.2026
21 Пак ли
До коментар #12 от "ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ":плашите европейците с руският Торбалан?
Кривата на наивниците, които ви се връзват, пада стремглаво надолу.
08:39 11.01.2026
22 И после?
До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":Дори да вземат Канада, янките ще я задръстят от латиноси емигранти, както направиха със страната си.
Нали бизнесът им иска евтини работници? Ще си ги търпят.
08:41 11.01.2026
23 Механик
Абе що нищо не пише за Зеленски бе? Кво стана с "плана за победата чрез сила"?????
Коментиран от #33
08:47 11.01.2026
24 Тома
Време разделно е, а в такива периоди спасителните сливания са неизбежни!
08:50 11.01.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Поправям се. Филмът е от 1995 г "Canadian Bacon"
08:54 11.01.2026
26 Хи хи
08:56 11.01.2026
27 456
Незабравяйте ,че Канада е под британската корона.
08:58 11.01.2026
28 незнайко
09:08 11.01.2026
29 тиквенсониада
Например - да не ни нападне и превземе Македония , с нейната велика армия и оръжия ?
09:08 11.01.2026
30 Разбира се, че ще е Канада
Акекс Крейнър
09:10 11.01.2026
31 фАНТОМасс
Колко му е ? Щом в България вилнеят напълно легитимно и редовно лъжци и престъпници , особено в лицето на ББ и ДП , значи защо не ?!
09:10 11.01.2026
32 Зимата дойде и ситен сняг забръска
09:13 11.01.2026
33 Пиши Киев за два, три дня да ти олекне
До коментар #23 от "Механик":Па се завий с нещо и заспивай.
09:16 11.01.2026
34 Всъщност, точно британските служби
До коментар #3 от "Пич":забъркват всички бакии по света и Тръмп им скочи!!!
Затова вият на умряло!
Дори МОСАД са измислени създадени и са разклонение на британските служби.
09:18 11.01.2026