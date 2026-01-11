Bloomberg: Канада се страхува, че ще е следващата мишена на Тръмп

Канада се опасява, че може да се превърне в следващата „мишена“ на американския президент Доналд Тръмп след нашумялата му операция във Венецуела и неотдавнашните заплахи срещу Гренландия, съобщава Bloomberg.

Някои експерти не изключват възможността за „военна принуда“ от страна на САЩ. Експертът по глобална сигурност Томас Хоумър-Диксън обаче подчерта, че всеки опит за натиск от Вашингтон би бил „изключително скъп“.

Бившият съветник по сигурността и границите на канадското правителство Уесли Уърк нарича действията на Тръмп по отношение на Венецуела и Гренландия „последните тревожни камбани за Канада, подчертаващи реалността, че Съединените щати вече не са страната, която бяха някога“.

„Мисля, че много служители в Отава просто намират за трудно да повярват, че сме в тази ситуация, независимо от доказателствата“, каза той.

Повечето анализатори се съмняват, че американските военни ще започнат военно нахлуване в Канада. Тръмп обаче може да прибегне до увреждане на канадската икономика, „за да задоволи капризите си“. Отбелязва се, че действията на Тръмп във Венецуела демонстрират готовността му да предприеме безразсъдни стъпки, за да доминира в Западното полукълбо.

Медията подчертава, че канадските въоръжени сили са неподготвени за един по-враждебен свят. Техните редовни и основни резервни сили наброяват по-малко от 100 000 души персонал.

Известно е, че канадското правителство планира да увеличи числеността на армията и да инвестира във оръжия, но тези мерки ще имат ефект едва с течение на времето.

Съществуват и икономически рискове. Около 70% от целия канадски износ отива за Съединените щати. А заплахата от отмяна на предимствата на USMCA (Споразумението за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада) или налагането на нови тарифи от администрацията на Тръмп може да удари страната изключително силно. За да намали зависимостта си от Съединените щати, Канада се опитва да диверсифицира търговията си, включително насочена към Азия.

Но доцентът от университета Карлтън Филип Лагас смята, че колкото повече отстъпки прави Канада, за да запази достъпа си до американския пазар, толкова по-голям е рискът от постепенна загуба на реален суверенитет, дори ако той формално остане непокътнат.