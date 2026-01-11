Новини
Bloomberg: Канада се страхува, че ще е следващата мишена на Тръмп

Bloomberg: Канада се страхува, че ще е следващата мишена на Тръмп

11 Януари, 2026 07:54, обновена 11 Януари, 2026 08:01

Армията й не е готова за подобен враждебен свят, пише агенцията

Bloomberg: Канада се страхува, че ще е следващата мишена на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канада се опасява, че може да се превърне в следващата „мишена“ на американския президент Доналд Тръмп след нашумялата му операция във Венецуела и неотдавнашните заплахи срещу Гренландия, съобщава Bloomberg.

Някои експерти не изключват възможността за „военна принуда“ от страна на САЩ. Експертът по глобална сигурност Томас Хоумър-Диксън обаче подчерта, че всеки опит за натиск от Вашингтон би бил „изключително скъп“.

Бившият съветник по сигурността и границите на канадското правителство Уесли Уърк нарича действията на Тръмп по отношение на Венецуела и Гренландия „последните тревожни камбани за Канада, подчертаващи реалността, че Съединените щати вече не са страната, която бяха някога“.

„Мисля, че много служители в Отава просто намират за трудно да повярват, че сме в тази ситуация, независимо от доказателствата“, каза той.

Повечето анализатори се съмняват, че американските военни ще започнат военно нахлуване в Канада. Тръмп обаче може да прибегне до увреждане на канадската икономика, „за да задоволи капризите си“. Отбелязва се, че действията на Тръмп във Венецуела демонстрират готовността му да предприеме безразсъдни стъпки, за да доминира в Западното полукълбо.

Медията подчертава, че канадските въоръжени сили са неподготвени за един по-враждебен свят. Техните редовни и основни резервни сили наброяват по-малко от 100 000 души персонал.

Известно е, че канадското правителство планира да увеличи числеността на армията и да инвестира във оръжия, но тези мерки ще имат ефект едва с течение на времето.

Съществуват и икономически рискове. Около 70% от целия канадски износ отива за Съединените щати. А заплахата от отмяна на предимствата на USMCA (Споразумението за свободна търговия между Съединените щати, Мексико и Канада) или налагането на нови тарифи от администрацията на Тръмп може да удари страната изключително силно. За да намали зависимостта си от Съединените щати, Канада се опитва да диверсифицира търговията си, включително насочена към Азия.

Но доцентът от университета Карлтън Филип Лагас смята, че колкото повече отстъпки прави Канада, за да запази достъпа си до американския пазар, толкова по-голям е рискът от постепенна загуба на реален суверенитет, дори ако той формално остане непокътнат.


Канада
Подобни новини


  • 1 Тръмп съм

    8 7 Отговор
    Канада ще бъде 51ви щат скоро. Никой не може да ме спре. Аз съм бог и велик. Амин

    08:04 11.01.2026

  • 2 рижия

    12 1 Отговор
    свобода и права за белите мечки.

    08:05 11.01.2026

  • 3 Пич

    9 2 Отговор
    Канада все още е сфера на влияние на Англия и Франция !!! Или , според Тръмп - някакви си смотаняци от Европа продължават да се мотаят още върху изконно Американска територия !!! Когато преди няколко дни казах , че англичаните като най умни и подготвени първи се усетиха и скочиха срещу САЩ , тиквите от паветата традиционно не разбраха , че техният кумир е най големият враг на Европа !!! Е , вече можете да го проследите няколко статии по надолу , все от Енгланд!!!

    Коментиран от #34

    08:07 11.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Има филм комедия от 80-те , как САЩ започват война с Канада. То ще вземе да се превърне в трагедия.

    Коментиран от #25

    08:07 11.01.2026

  • 5 хихи

    10 3 Отговор
    Канада може да уплаши Тръмп само с много 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

    08:08 11.01.2026

  • 6 Комуноидоналд Тр€мп

    2 6 Отговор
    Аз съм Бог и спасител

    08:08 11.01.2026

  • 7 Нено

    14 1 Отговор
    Кимчака е прав. Само тези, които имат ядрено оръжие може да са спокойни!

    08:08 11.01.2026

  • 8 центавос

    11 0 Отговор
    изядоха краденото и ся пак крадене

    08:10 11.01.2026

  • 9 На опашката

    5 4 Отговор
    А ние кога.дори нямане и посланик.Искаме пак!

    08:15 11.01.2026

  • 10 Негър

    4 5 Отговор
    Искам да съм негър

    08:17 11.01.2026

  • 11 Ще им излезе

    11 3 Отговор
    скъпо!? Колко да е скъпо? Колкото Венецуела. Лъснаха лъжите за демокрация! Демокрадция при която големите смучат ресурсите на малките и живеят добре докато колониите гладуват!

    Коментиран от #15, #20

    08:23 11.01.2026

  • 12 ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ

    4 9 Отговор
    Канада по добре да се страхува, че следващата мишена може да е на Русия , ако Русия победи в Украйна и след което Русия ще поиска да си вземе и Аляска от САЩ за да има обща граница с Канада....!

    Коментиран от #16, #17, #21

    08:26 11.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Прави са

    10 2 Отговор
    Русия си води локални войни с нейни бивши територии и републики, но американците нападат навсякъде по света.

    08:27 11.01.2026

  • 15 нищо не е лъснало

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ще им излезе":

    Защото нищо ново не се е случило.
    Новото е, че тези смени на лидери могат да сеп равят вече без войни. Дирекнти акции на спецчастите и след 3 дни все едно не е било.
    Иначе тези смени на режими са част от Студената война и бяха подновени скоро след официалния й край.
    Вече сме в нова Студена война. Само още държавите не са разпределени коя къде е. Нито е ясн дали ще са един на еидн лагер или 3-4-5 самостоятелни кланове като в Игра на Тронове.

    08:29 11.01.2026

  • 16 Това

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ":

    сънува ли го или една жена Ти го каза! Прекаленно е промито съзнанието Ти! Канада е нужна на САЩ а не на Русия!

    08:30 11.01.2026

  • 17 Омазана ватенка

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ":

    Те руснаците ги изгониха и бяха бити като бездомни кучета в Купянск на десетина километра от руската граница.

    08:30 11.01.2026

  • 18 Видяхте ли сега

    8 1 Отговор
    Когато хищникът охладнее, тогава си личи, колко ти е приятел.
    Докато пируваха със заеми, бяха партньори. Като дойде време да плащат сметката, почнаха да си преджобват съседите.

    08:30 11.01.2026

  • 19 "Злобното Джуджи"

    4 1 Отговор
    Хи хи хи
    На ианките им требе да " освободят" само три провинции в Канада
    Онтарио с 39%, Квебек с 19% и Албърта с 15% от БВП-то на Канада
    Останалите седем и трите и трите територии ингилизите и франсетата могат да си ги "държЪт"....

    Коментиран от #22

    08:32 11.01.2026

  • 20 Да се знае

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще им излезе":

    Това не е демокрация. Просто големите и силните заблуждават малките и уязвимите с приказки, къде за комунизъм, къде за демокрация, за да оправдаят грабителската си политика.

    08:35 11.01.2026

  • 21 Пак ли

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП не е опитен политик и ще съсипеСАЩ":

    плашите европейците с руският Торбалан?
    Кривата на наивниците, които ви се връзват, пада стремглаво надолу.

    08:39 11.01.2026

  • 22 И после?

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":

    Дори да вземат Канада, янките ще я задръстят от латиноси емигранти, както направиха със страната си.
    Нали бизнесът им иска евтини работници? Ще си ги търпят.

    08:41 11.01.2026

  • 23 Механик

    1 2 Отговор
    Канада това, Гренландия онова....
    Абе що нищо не пише за Зеленски бе? Кво стана с "плана за победата чрез сила"?????

    Коментиран от #33

    08:47 11.01.2026

  • 24 Тома

    1 0 Отговор
    Канада не бива да се страхува, трябва да бъде уверена, че това ще се случи.
    Време разделно е, а в такива периоди спасителните сливания са неизбежни!

    08:50 11.01.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Поправям се. Филмът е от 1995 г "Canadian Bacon"

    08:54 11.01.2026

  • 26 Хи хи

    1 0 Отговор
    Ама защо Канада не иска в Америка, нали всеки иска в Америка ??!!

    08:56 11.01.2026

  • 27 456

    1 0 Отговор
    ФАЩ "малко" трудно могат да заграбят Канада. Това ще означава война между ФАЩ и Британия.
    Незабравяйте ,че Канада е под британската корона.

    08:58 11.01.2026

  • 28 незнайко

    0 0 Отговор
    Господа сега разбирате ли какво значи нашия ЕС ? Това е като САЩ които искат да завладее Венецуела, Гренландия а може би и Канада, но със сила ! При нас е доброволно и с ФИНЕЗ ! Основателките на съюза вече са "окупирали" всички останали членки които се присъединиха ! С въвеждането и на единна валута окончателно се прекъсва единтичността на нациите ! Правилото на по силния е от векове за векове ! Отново се дели света след студената война !!!

    09:08 11.01.2026

  • 29 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    България трябва ли да се страхува от нещо ?
    Например - да не ни нападне и превземе Македония , с нейната велика армия и оръжия ?

    09:08 11.01.2026

  • 30 Разбира се, че ще е Канада

    1 1 Отговор
    Лабораториите за най-смъртоносната дрога Фентанил и трафикантите за САЩ са там. А канадските власти препятстват разследванита от американските служби.

    Акекс Крейнър

    09:10 11.01.2026

  • 31 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Нов СВЕТОВЕН ред ли е на ход ?
    Колко му е ? Щом в България вилнеят напълно легитимно и редовно лъжци и престъпници , особено в лицето на ББ и ДП , значи защо не ?!

    09:10 11.01.2026

  • 32 Зимата дойде и ситен сняг забръска

    0 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    09:13 11.01.2026

  • 33 Пиши Киев за два, три дня да ти олекне

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Па се завий с нещо и заспивай.

    09:16 11.01.2026

  • 34 Всъщност, точно британските служби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    забъркват всички бакии по света и Тръмп им скочи!!!

    Затова вият на умряло!

    Дори МОСАД са измислени създадени и са разклонение на британските служби.

    09:18 11.01.2026

Новини по държави:
