Новини
Свят »
Русия »
Москва: Чарли Кърк беше един от най-ярките поддръжници на Русия

Москва: Чарли Кърк беше един от най-ярките поддръжници на Русия

22 Септември, 2025 05:52, обновена 22 Септември, 2025 05:57 602 11

  • чарли кърк-
  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • сащ

Той се противопоставяше на продажбите на американско оръжие на Украйна, заяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев

Москва: Чарли Кърк беше един от най-ярките поддръжници на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Активистът Чарли Кърк беше един от най-ярките поддръжници на Русия сред американските консерватори.

Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.

„Чарли Кърк беше един от най-проруските гласове сред американските консерватори: той призоваваше за конструктивни отношения с Русия и се противопоставяше на продажбите на американско оръжие на Украйна“, написа той в своя Telegram канал, коментирайки видеоклип, в който американецът обсъжда осуетените Истанбулски споразумения между САЩ и Обединеното кралство, пише ТАСС.

Убитият консерватор бе изпратен от 60 000 привърженици и официални лица на стадион в Аризона в неделя.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев

    5 1 Отговор
    След Тръмп !

    06:05 22.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Блатните подложки трябва да са в чувал, форевър!

    06:09 22.09.2025

  • 3 Маша

    2 0 Отговор
    Кой беше на погребението ?

    06:11 22.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    Копейката е толкова прегладнела, че за дребни денги продава и децата си, за тях живота срува колкото пачка цигари, така е от как ги има, по продажни от тях са само пияните им робовладелци от блатата‼️

    Коментиран от #7

    06:11 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето Мнение

    1 7 Отговор
    Скоро ще има възмездие, дори и за стипендиантите на дълбоката държава в България.

    Коментиран от #9

    06:13 22.09.2025

  • 7 Вашето Мнение

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Спокойно и твоя ред идва. Нито един продажен соросоид няма да усппее да се измъкне сух.

    Коментиран от #10

    06:15 22.09.2025

  • 8 Накратко казано

    9 1 Отговор
    Чарли Кърк настоятелно е искал лична среща с Жириновски и Кобзон... Само типични подлеци може да симпатизират на режима в Кремъл и бункерния пcиxoпат.

    06:17 22.09.2025

  • 9 Румен Решетников

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    Прав си. Скоро наистина ще има възмездие за крепостните, разпалили война в Европа и нахлули в суверенна държава!!!

    06:17 22.09.2025

  • 10 Христо Христов

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето Мнение":

    Спакойно, ти си в списъците на продажните петолъчници , които ще бъдат въдворени в Белене!

    06:20 22.09.2025

  • 11 Мнението ми

    2 0 Отговор
    Всеки индивид... който като Чарли симпатизира на caтaнинcкия режим в Кремъл заслужава съдбата си☝️

    06:30 22.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания