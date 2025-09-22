Активистът Чарли Кърк беше един от най-ярките поддръжници на Русия сред американските консерватори.
Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.
„Чарли Кърк беше един от най-проруските гласове сред американските консерватори: той призоваваше за конструктивни отношения с Русия и се противопоставяше на продажбите на американско оръжие на Украйна“, написа той в своя Telegram канал, коментирайки видеоклип, в който американецът обсъжда осуетените Истанбулски споразумения между САЩ и Обединеното кралство, пише ТАСС.
Убитият консерватор бе изпратен от 60 000 привърженици и официални лица на стадион в Аризона в неделя.
1 Киев
06:05 22.09.2025
2 Последния Софиянец
06:09 22.09.2025
3 Маша
06:11 22.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #7
06:11 22.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вашето Мнение
Коментиран от #9
06:13 22.09.2025
7 Вашето Мнение
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Спокойно и твоя ред идва. Нито един продажен соросоид няма да усппее да се измъкне сух.
Коментиран от #10
06:15 22.09.2025
8 Накратко казано
06:17 22.09.2025
9 Румен Решетников
До коментар #6 от "Вашето Мнение":Прав си. Скоро наистина ще има възмездие за крепостните, разпалили война в Европа и нахлули в суверенна държава!!!
06:17 22.09.2025
10 Христо Христов
До коментар #7 от "Вашето Мнение":Спакойно, ти си в списъците на продажните петолъчници , които ще бъдат въдворени в Белене!
06:20 22.09.2025
11 Мнението ми
06:30 22.09.2025