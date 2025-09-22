Активистът Чарли Кърк беше един от най-ярките поддръжници на Русия сред американските консерватори.

Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции.

„Чарли Кърк беше един от най-проруските гласове сред американските консерватори: той призоваваше за конструктивни отношения с Русия и се противопоставяше на продажбите на американско оръжие на Украйна“, написа той в своя Telegram канал, коментирайки видеоклип, в който американецът обсъжда осуетените Истанбулски споразумения между САЩ и Обединеното кралство, пише ТАСС.

Убитият консерватор бе изпратен от 60 000 привърженици и официални лица на стадион в Аризона в неделя.