Новини
Свят »
Русия »
ПВО на Русия свали 21 дрона, атакували Москва
  Тема: Украйна

ПВО на Русия свали 21 дрона, атакували Москва

22 Септември, 2025 20:42, обновена 23 Септември, 2025 05:41 2 290 55

  • москва-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • днр-
  • ранени

Девет ранени цивилни в ДНР при обстрел от украинските въоръжени сили

ПВО на Русия свали 21 дрона, атакували Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е свалила 21 украински дрона, насочени към Москва, както и десетки други дронове над контролирания от Русия Крим и на други части на Русия, съобщиха руски официални представители, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кметът на Москва Сергей Собянин в публикации в приложението „Телеграм“ съобщи, че 21 дрона са били унищожени по пътя им към руската столица в рамките на около шест часа.

Още новини от Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че части на противовъздушната отбрана са унищожили 81 украински дрона, предимно над централните и южните региони на страната в рамките на осем часа, приключили в полунощ.

Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол в Крим, където е базиран руският Черноморски флот, заяви, че противовъздушната отбрана е унищожила най-малко 6 дрона в близост до пристанището. Падащите отломки са предизвикали пожар, но той е бил изгасен.

Губернаторът на Тулска област, в Централна Русия, Дмитрий Миляев, заяви, че 3 дрона са били свалени, без да причинят щети или жертви.

Девет цивилни в Донецката народна република, включително дете, са ранени в резултат на обстрел от украинските въоръжени сили, съобщи ръководителят на ДНР Денис Пушилин.

„Девет цивилни в републиката са ранени днес поради агресията на Киев, включително нощния обстрел на Куйбишевски район на столицата на областта. В Ленински район на Донецк дете, момиче, родено през 2022 г., е тежко ранено в резултат на атака с ударен дрон на Въоръжените сили на Украйна. Жена, родена през 1999 г., е тежко ранена, а мъже, родени през 1987, 1994 и 1991 г., са средно ранени“, написа той.

Също в Централния градски район на Горловка жена и мъж, служители на администрацията на Горловка, са ранени при атака с дрон камикадзе. В село Луганское, градски район Дебалцево, мъж е получил средно нараняване, когато от дрон е пуснато взривно устройство. Ранените получават квалифицирана медицинска помощ.

В Горловка са повредени девет жилищни сгради, училище, поща, котелно и административна сграда в Централния градски район на града. В Донецк е повредена бензиностанция в Ленински район.

Украинските въоръжени сили са извършили 13 въоръжени атаки, използвайки дронове.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това го знаем

    19 14 Отговор
    А колко не да свалили?

    Коментиран от #9, #30

    20:55 22.09.2025

  • 3 ФЕЙК - либераст

    19 18 Отговор
    Зеленски удря "мъжката", но често яде на теслата дръжката! Вай, вай, вай!

    Коментиран от #23

    20:55 22.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Внимание!

    24 27 Отговор
    Путин ще нападне балтийските държави. Губи войната в Украйна и ще провокира конфликт с НАТО, за да оправдае загубата. За него е унизително, че губи от Зеленски, затова ще вкара в употреба тезата, че е загубил срещу НАТО, че е загубил от Стармър, Мерц Тръмп и така нататък, а не от Зеленски. Готвите се за разширяване на конфликта.

    Коментиран от #17, #35

    20:57 22.09.2025

  • 6 Ужас

    10 10 Отговор
    ООН защо мълчи ?

    20:57 22.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руснако

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Това го знаем":

    не се напъвай !

    20:59 22.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Делю Хайдутин

    16 13 Отговор
    Четвърта година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кцорав ватн1к не видях.Остава ми да си омеся и главата.

    Коментиран от #22

    21:02 22.09.2025

  • 13 ООН

    15 10 Отговор

    До коментар #7 от "мошЕто":

    Москва е легитимна цел.

    Коментиран от #15

    21:03 22.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мошЕто

    6 11 Отговор

    До коментар #13 от "ООН":

    Киив - тоже !

    21:04 22.09.2025

  • 16 Да де

    14 7 Отговор

    До коментар #14 от "и от толкова бой":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.Един милион ушанки на тор в Донбас.

    Коментиран от #20, #25

    21:05 22.09.2025

  • 17 ха-хаааа

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Внимание!":

    По-тъп коментар скоро не бях чел!

    21:07 22.09.2025

  • 18 Апти Алаудинов

    13 4 Отговор
    А защо тия Руски Мусори
    Не казаха как
    Отломките от Дронове
    Разбиха базата на АХМАК СИЛА .

    Не е като
    Ахмак Бабаитите да шамарят
    Руски Военни и полиция .
    Ще си го изкарат после на тях
    Обаче .

    21:08 22.09.2025

  • 19 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    11 10 Отговор
    Блатарите пак лъжат като разпрани, със скапаната си жалка скрап са свалили само 3 болни гарвана и 1 кьорав гларус.....😂😂😂😂😂

    21:08 22.09.2025

  • 20 неумен ,

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Ти си с предимство! Първото място е за теб , признавам те ! Бедуин ...!

    21:08 22.09.2025

  • 21 Мъка,мъка

    10 5 Отговор
    9 свалили.90 ....паднали🔥

    21:09 22.09.2025

  • 22 Митрофан Ханъм

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Делю Хайдутин":

    И аз чакам
    Ама нито един Русофил
    Не се появи в Пасоля.

    Оказа се Русофилките са наистина Сопполи

    21:09 22.09.2025

  • 23 Киркоров

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК - либераст":

    Ти ли си ?

    Все искаш да ти влиза мъжката .

    21:11 22.09.2025

  • 24 Само питам

    12 6 Отговор
    Митрофан поздрави ли България за празника?

    21:12 22.09.2025

  • 25 Цеко

    12 7 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Много руснаци умряха,много нещо.И още ще умрат.

    21:14 22.09.2025

  • 26 Пригожин

    14 6 Отговор
    Где Бензин,?

    Вече и в Мускал Сити
    Качват клипове
    Как по бензиностанциите
    Няма БЕНЗ 95 .


    Това е защото Руското ПВО
    Сваля всички Дронове .

    Коментиран от #33

    21:14 22.09.2025

  • 27 естествено

    9 4 Отговор
    това са глупости
    въпросът е коя е руската къртица в сайта , която пише глупости в полза на тероррашка 😁

    21:14 22.09.2025

  • 28 Салават Чуркостански

    2 7 Отговор
    Те Москва и с 900 хиляди дрона да я атакуват, пак няма да и навредят - там са 17 милиона!!! Като се снижава самолета вечер и се чудиш, защо кацаш в центъра на тоя пожар от светлини! А да не забравяме, че повечето са чурки и урюки - мигранти, дето са дошли да работят за шефа си, който е аналог на Шиши и Тиквун! Не са само в строителството - онея са навсякъде! Затова и приеха закон, повече чуркоглазите да не си докарват семействата в цивилизацията! Заради тях и промениха правилата за кормуване - тея човекоподобни са причина за 98% от ПТПтата в Русия - не че са пияни, просто са кре 10 и

    21:14 22.09.2025

  • 29 Димитринчо

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Най-добрият овчар в света е В.В.Путин":

    Повечко са.Изкланите.

    21:15 22.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 доктор

    9 4 Отговор
    Като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    21:18 22.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А где

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Пригожин":

    МОЧАТА?

    21:19 22.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Каквото и да започнат путлеристите

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Внимание!":

    все е за бадива!

    Не могат една ВАЗ-ка да сделят, ама Трети полюс и не знам какви си амбиции!

    Коментиран от #39

    21:21 22.09.2025

  • 36 масквабад

    5 2 Отговор
    оцсербад

    21:23 22.09.2025

  • 37 Киев за два дня

    9 4 Отговор
    КогИ??

    Коментиран от #38

    21:25 22.09.2025

  • 38 осакатен орк

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Киев за два дня":

    ниФгаш !

    21:30 22.09.2025

  • 39 БУХАНКА

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Каквото и да започнат путлеристите":

    Може може

    БУХАНКАТА е най добрата за Блатото.

    Новата ВОЛГА
    Е КИТАЙСКА все пак .

    Нема как .

    21:36 22.09.2025

  • 40 Мъка

    7 2 Отговор
    За съжаления украинците още не могат да разработят дронове, с които да удрят чимбери на Путин. Там всичко дето се взривява е заради цигари, зарзаварни бомбажи и пърдежи

    22:25 22.09.2025

  • 41 ТАСС

    3 3 Отговор
    Нищо не са оцелили ,взривовете са от Димитри ,ял е фасолььь

    23:21 22.09.2025

  • 42 Путин

    6 3 Отговор
    Ще яде тоягата накрая ,от собствения си народ

    23:22 22.09.2025

  • 43 Иванчо Величков Хаджипенчович

    1 3 Отговор
    Ние с поп Кръстю сме най-големите български патриоти и русофоби!

    01:44 23.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Републиканец

    2 5 Отговор
    И руските и украинските олигарси и техните върхушки са изпратили жените и децата си на запад. Там са и парите им. Изпращат милиони на фронта да умират, а те трупат пари от войната. Затова няма Киев за три дня и няма да има. Войната ще продължи, докато има балами на запад и на изток да дават пари. Пръв се усети Доналд Тръмп, който е богат по определение и няма нужда от война, за да печели.

    02:11 23.09.2025

  • 46 Руски телефон

    1 0 Отговор
    101 дрона и 9 ракети .....

    05:59 23.09.2025

  • 47 москалякис

    2 2 Отговор
    обосракис

    06:01 23.09.2025

  • 48 Кремълски, бункерен плъх

    6 2 Отговор
    Всьо по плану☝️😁. Браво на ВСУ! 👍

    06:03 23.09.2025

  • 49 Артилерист

    2 2 Отговор
    Новият фашизъм губи войната на фронта и насочва укроконсуматива си към тероризъм ...

    Коментиран от #50, #53, #54

    06:20 23.09.2025

  • 50 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    При Покровск, Купянск и Суми

    Коментиран от #55

    06:43 23.09.2025

  • 51 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    До автора:
    Цитат:
    "Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол в Крим, където е базиран руският Черноморски флот",

    Правилното трябва да бъде:
    Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол в Крим, където беше базиран руският Черноморски флот

    06:47 23.09.2025

  • 52 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    А колко дрона не са свалили рашистите.....

    06:48 23.09.2025

  • 53 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Който разпространява рашизъм, който е форма на фашизъм ще последва съдбата на симонян и мъжа и.

    06:49 23.09.2025

  • 54 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Който разпространява рашизъм, който е форма на фашизъм ще последва съдбата на симонян и мъжа и.

    06:49 23.09.2025

  • 55 Е и какво

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    става при Покровск, Купянск и Суми? Да не би руската месомелачка да е спряла? Бг телевизора не ти ли казва, че при Покровск примерно има яко премилане на събрани де що има укрорезерви за да се запуши пробива на руснаците?

    07:15 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания