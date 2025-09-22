ПВО на Русия свали 21 дрона, атакували Москва

Руската противовъздушна отбрана е свалила 21 украински дрона, насочени към Москва, както и десетки други дронове над контролирания от Русия Крим и на други части на Русия, съобщиха руски официални представители, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кметът на Москва Сергей Собянин в публикации в приложението „Телеграм“ съобщи, че 21 дрона са били унищожени по пътя им към руската столица в рамките на около шест часа.

Руското министерство на отбраната съобщи в „Телеграм“, че части на противовъздушната отбрана са унищожили 81 украински дрона, предимно над централните и южните региони на страната в рамките на осем часа, приключили в полунощ.

Михаил Развожаев, губернатор на Севастопол в Крим, където е базиран руският Черноморски флот, заяви, че противовъздушната отбрана е унищожила най-малко 6 дрона в близост до пристанището. Падащите отломки са предизвикали пожар, но той е бил изгасен.

Губернаторът на Тулска област, в Централна Русия, Дмитрий Миляев, заяви, че 3 дрона са били свалени, без да причинят щети или жертви.

Девет цивилни в Донецката народна република, включително дете, са ранени в резултат на обстрел от украинските въоръжени сили, съобщи ръководителят на ДНР Денис Пушилин.

„Девет цивилни в републиката са ранени днес поради агресията на Киев, включително нощния обстрел на Куйбишевски район на столицата на областта. В Ленински район на Донецк дете, момиче, родено през 2022 г., е тежко ранено в резултат на атака с ударен дрон на Въоръжените сили на Украйна. Жена, родена през 1999 г., е тежко ранена, а мъже, родени през 1987, 1994 и 1991 г., са средно ранени“, написа той.

Също в Централния градски район на Горловка жена и мъж, служители на администрацията на Горловка, са ранени при атака с дрон камикадзе. В село Луганское, градски район Дебалцево, мъж е получил средно нараняване, когато от дрон е пуснато взривно устройство. Ранените получават квалифицирана медицинска помощ.

В Горловка са повредени девет жилищни сгради, училище, поща, котелно и административна сграда в Централния градски район на града. В Донецк е повредена бензиностанция в Ленински район.

Украинските въоръжени сили са извършили 13 въоръжени атаки, използвайки дронове.