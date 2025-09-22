Молдова забрани съветската комедия „Иван Василиевич сменя професията“ заради "милитаристично съдържание"

Култовият съветски филм „Иван Василиевич сменя професията“ е бил свален от ефир в Молдова по време на излъчването му, предаде Telegram канала „Sputnik Moldova“.
Според източника, „милитаристичното съдържание“ на филма е било причината за забраната.
Конкретните нарушения, установени от местните телевизионни оператори, не са посочени.
„Уважаеми абонати! Излъчването е спряно по време на излъчването на предаване със съдържание, забранено от Кодекса за аудиовизуални медийни услуги“, се казва в съобщението, появило се в ефир.
По-рано беше съобщено, че молдовското Министерство на външните работи е прекратило споразумение с Русия за дейността на културни центрове в страната.
Забраната в Молдова на филма на Леонид Гайдай „Иван Василиевич сменя професията“ е пример за „демокрация според Санду“, коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.
„Демокрация според Санду“, отбеляза дипломатът по повод медийните съобщения.
1 Име
21:11 22.09.2025
2 ха-хаааа
Коментиран от #3, #50
21:11 22.09.2025
3 Видьо Видев
До коментар #2 от "ха-хаааа":Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!
Коментиран от #6, #14, #19, #24, #33, #43, #64
21:13 22.09.2025
4 мошЕто
21:13 22.09.2025
5 Да,бе
Коментиран от #9
21:14 22.09.2025
6 ха-хаааа
До коментар #3 от "Видьо Видев":Спазвай добрия тон на дискусията , не си по темата , мой ! Наблегни на храната - писането не е за теб!
21:15 22.09.2025
7 Мая Санду
с просячето 🤡
То било много яко !
21:15 22.09.2025
8 Зелен чук
21:16 22.09.2025
9 Механик
До коментар #5 от "Да,бе":Тия в Молдова даже не са и румънци. Тия са мещания между гагаузи, татари и какво ли не.
Впрочем, румънците мразят молдовците, точно както поляците мразят украинците.
21:17 22.09.2025
10 иди
21:18 22.09.2025
11 БОЗА
Коментиран от #13
21:18 22.09.2025
12 Мдаа
Коментиран от #17
21:19 22.09.2025
13 Ма ти не разбра ли
До коментар #11 от "БОЗА":Игнориране по всички линии на Блатото.По всички да си ги пускат.в Иран,С.Корея,Китай и Индия.В белия свят не,докато не признаят ,пе са диктатори.
Коментиран от #22
21:21 22.09.2025
14 Лъжеш видьооо
До коментар #3 от "Видьо Видев":Русия плаща на Османската империя за нашата независимост. Чети "българо-руски протокол от 1909г." в Уикепедия!
Коментиран от #23, #37
21:21 22.09.2025
15 az СВО Победа80
21:22 22.09.2025
16 Стенли
Коментиран от #27
21:22 22.09.2025
17 И що така бе
До коментар #12 от "Мдаа":Я кажи какво става в Блатото.Вчера арестуваха една жена за плакат ,а синът и воюва за Фюрера.
Коментиран от #32
21:22 22.09.2025
18 Георгиев
21:22 22.09.2025
19 История
До коментар #3 от "Видьо Видев":Русия така е била против независимостта ни, че патила на Турция 86 милиона златни френски франка. за да бъдем независими де юре. Поинтересувайте се как ги е заплатила, ако не ти стига акъла за това, напиши да ти представя исторически факти.
То стига пещерна русофобия, но чак толкова!!!
Коментиран от #34
21:22 22.09.2025
20 леле леле
21:22 22.09.2025
22 БОЗА
До коментар #13 от "Ма ти не разбра ли":Убеден съм,че дори не си гледал конкретния филм...но и ти,като Молдова докладва,че си верен атлантик и правоверен урсулианец...беги... ;-)))
21:24 22.09.2025
23 Георгиев
До коментар #14 от "Лъжеш видьооо":Той не може да чете, нали?. На него му казват какво да пише. А за тези факти не иска и да чуе
21:26 22.09.2025
24 Зък
До коментар #3 от "Видьо Видев":Умник кажи една държава , която не е била против Съединението и против обявяването на Независимостта.
21:26 22.09.2025
25 Караул
Коментиран от #29
21:26 22.09.2025
26 оли ,
До коментар #21 от "Град Козлодуй":Ще си на първа линия , като започнем с товаренето ! От такива де....ли , като теб - файда - йок !
21:26 22.09.2025
27 Къф леген бе
До коментар #16 от "Стенли":Блатарите вън от цивилизования свят.В Азия им е мястото.
Коментиран от #40
21:26 22.09.2025
28 Българин
21:27 22.09.2025
29 И що така бе
До коментар #25 от "Караул":Ватенките им се бъркат във всичко и ще им дават тъп ни те на промоция.У лрво заедно с всички ватенкари.
21:29 22.09.2025
30 Анонимен
21:29 22.09.2025
31 Как ли дишат още от въздуха
21:30 22.09.2025
32 Мдаа
До коментар #17 от "И що така бе":Несретнико окаян, за 20 Лева ще продадеш и майка си...ако вече не си я продал де...
21:31 22.09.2025
33 Стенли
До коментар #3 от "Видьо Видев":Напротив даже днес по БНР което както БНТ само канят такива индивиди които плюят против Русия че днес слушах един такъв индивид който от немай и къде разказа че османската империя е искала милиони франка за компенсация за така наречената барон хиршова железница за да признае независимостта на България и нашите управници са казали нямаме толкова пари ако не се съгласите на колкото имаме ке се тепаме и и тогава Русия по точно Руската империя е казала че опрощава репарации от руско турската освободителна война и турците тогава са отстъпили и признали независимостта на България България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺
Коментиран от #42, #49
21:31 22.09.2025
34 Истерия
До коментар #19 от "История":Е, сега пък Европа плаща за свободата на Украйна!
Коментиран от #41
21:34 22.09.2025
35 Ехаа
Коментиран от #38
21:34 22.09.2025
36 Оруел
21:35 22.09.2025
37 България плаща
До коментар #14 от "Лъжеш видьооо":На Рассия за Асвабаждението със златни левове.Чети Лешпер с Лешпер.Всичко си плащаме и окупацията след 9 септември 44 г. хрантутим руска армия тук с половината бюджет а те пиянстват и убиват
Знаеш ли кои са загиналите в окупацията през 1944 руските пияници убили пазача на склада и напили се с метилов алкохол.Герой д..ба и про пад на ло то племе.
Коментиран от #55, #56
21:36 22.09.2025
38 Кои бе
До коментар #35 от "Ехаа":Я кажи
21:36 22.09.2025
39 Тото 1 и Тото 2
21:37 22.09.2025
40 И с какво Азия
До коментар #27 от "Къф леген бе":е по- лошо място за живеене в сравнение с Европа?
Коментиран от #44
21:38 22.09.2025
41 Стенли
До коментар #34 от "Истерия":Каква свобода какви пет лева ако украинците спазваха минските спорузонения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици
21:38 22.09.2025
42 Гоуема С,в,и,р,к,а, си
До коментар #33 от "Стенли":Прочети колко сме си платили Асвабсждението бе.Тръбар ,прочети.Със златни левчета Байновото
21:38 22.09.2025
43 въъй
До коментар #3 от "Видьо Видев":ще да си завършил история в някой нашенски университет и си на път да станеш професор или поне доцент. Какви са тия Българии дето споменаваш, сигурно са твое откритие, нов принос към Българската история. Защо си пропуснал да ни кажеш обаче, че от турско са ни освободили молдовците!?
21:39 22.09.2025
44 Ма не е бе
До коментар #40 от "И с какво Азия":Там им е мястото,тук не.
21:39 22.09.2025
45 Посетител
Коментиран от #51
21:39 22.09.2025
46 Санду
21:40 22.09.2025
47 Инна
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Българин
До коментар #33 от "Стенли":Едва ли знаеш, че тогавашния руски крал Александър е всъщност украинец по произход!
21:43 22.09.2025
50 Със сигурност
До коментар #2 от "ха-хаааа":ще последват съдбата им ако молдовците не изритат Сандю
Коментиран от #54
21:43 22.09.2025
52 Посетител
До коментар #21 от "Град Козлодуй":Знаеш ли, почвам да си мисля, че Гробаря беше прав...
21:43 22.09.2025
54 Сандю ще направи всичко
До коментар #50 от "Със сигурност":за непредизвиканото.
Урсула
21:47 22.09.2025
55 Глупости.
До коментар #37 от "България плаща":Хайде сложи в сметката и подарения АЕЦ, и реекспорта.... Впрочем - нито Съединението, нито обявяването на независимостта постигат това, което го има в Сан-Стефанския мирен договор --Българска държава, единяваща Мизия,Тракия и Македония. Кой унищожава това единение и защо е проведен Берлинският конгрес? Обявяването на независимостта закрепва резултатите от този "конгрес" и предопределя днешните надприказвания с Македония.
Коментиран от #59, #62
21:48 22.09.2025
56 Гого
До коментар #37 от "България плаща":Убития от тях пазач на пристанището в Бургас Иван Гецов е бил вуйчо на баба ми! Опитва се да ги спре да не пият индустриален спирт а те го разстрелват на място!
Коментиран от #57, #66
21:49 22.09.2025
57 Кажи им
До коментар #56 от "Гого":На Руските фенове .Не могат даже и да си представят колко са ПРОZТИ.
21:52 22.09.2025
58 Режисьор
21:55 22.09.2025
62 А бе тъ па нар
До коментар #55 от "Глупости.":Всичко е договорено още преди войната с Австро унгария.Сан Стефанския договор е парлама за пред публиката.
Коментиран от #65
21:59 22.09.2025
64 Ами
До коментар #3 от "Видьо Видев":Тя затова Русия я плаща на Турция:)))
22:08 22.09.2025
65 Ами
До коментар #62 от "А бе тъ па нар":То затова е Велико дело Сан Стефанския,защото показва почти целите граници на България и я съединява още там,а кой не позволява знаем:))))Иначе и независимостта ти е от Русия платена и уредена,факт:)))
22:11 22.09.2025
66 Да те светна
До коментар #56 от "Гого":Само,че са с украински фамилии.
22:11 22.09.2025
67 Леле,леле!
22:16 22.09.2025