Молдова забрани съветската комедия „Иван Василиевич сменя професията“ заради "милитаристично съдържание"

22 Септември, 2025 21:03, обновена 22 Септември, 2025 21:09 904 67

  • иван василиевич сменя професията-
  • мария захарова-
  • мая санду-
  • молдова-
  • филм

Демокрация според Санду, коментира случилото се говорителят на МВнР на Русия

Молдова забрани съветската комедия „Иван Василиевич сменя професията“ заради "милитаристично съдържание" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Култовият съветски филм „Иван Василиевич сменя професията“ е бил свален от ефир в Молдова по време на излъчването му, предаде Telegram канала „Sputnik Moldova“.

Според източника, „милитаристичното съдържание“ на филма е било причината за забраната.

Конкретните нарушения, установени от местните телевизионни оператори, не са посочени.

„Уважаеми абонати! Излъчването е спряно по време на излъчването на предаване със съдържание, забранено от Кодекса за аудиовизуални медийни услуги“, се казва в съобщението, появило се в ефир.

По-рано беше съобщено, че молдовското Министерство на външните работи е прекратило споразумение с Русия за дейността на културни центрове в страната.

Забраната в Молдова на филма на Леонид Гайдай „Иван Василиевич сменя професията“ е пример за „демокрация според Санду“, коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал.

„Демокрация според Санду“, отбеляза дипломатът по повод медийните съобщения.


Молдова (Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    36 3 Отговор
    Смехотворно!

    21:11 22.09.2025

  • 2 ха-хаааа

    52 5 Отговор
    МолдОвците се оказаха по-тъпи и от укрите ! Печелят класацията от раз !

    Коментиран от #3, #50

    21:11 22.09.2025

  • 3 Видьо Видев

    9 35 Отговор

    До коментар #2 от "ха-хаааа":

    Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
    Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!

    Коментиран от #6, #14, #19, #24, #33, #43, #64

    21:13 22.09.2025

  • 4 мошЕто

    30 1 Отговор
    Молдовец му кажи и повече не го обиждай .Санду-манду и так далее - все овчи глави .

    21:13 22.09.2025

  • 5 Да,бе

    26 3 Отговор
    До балтийските полуръстове се нареди още едно румънско със склонност към евтаназия...

    Коментиран от #9

    21:14 22.09.2025

  • 6 ха-хаааа

    30 3 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Спазвай добрия тон на дискусията , не си по темата , мой ! Наблегни на храната - писането не е за теб!

    21:15 22.09.2025

  • 7 Мая Санду

    21 2 Отговор
    Снощи ходих да си пудрим нослетата
    с просячето 🤡
    То било много яко !

    21:15 22.09.2025

  • 8 Зелен чук

    16 1 Отговор
    на български звучи като: Голям праз

    21:16 22.09.2025

  • 9 Механик

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    Тия в Молдова даже не са и румънци. Тия са мещания между гагаузи, татари и какво ли не.
    Впрочем, румънците мразят молдовците, точно както поляците мразят украинците.

    21:17 22.09.2025

  • 10 иди

    17 1 Отговор
    Балтика съвсем се вманячи с русофобията си. Тоси филм е най-малко на 60 г.

    21:18 22.09.2025

  • 11 БОЗА

    19 0 Отговор
    Западняците вече се давят в глупостите си подкокоросвайки разни дребосъци-в конкретния случай Молдова...не,че прибалтийските пудели изостават в надпреварата... ;-)))

    Коментиран от #13

    21:18 22.09.2025

  • 12 Мдаа

    30 1 Отговор
    Една страхотна комедия! Всички политици от Европа трябва да бъдат арестувани и затворени в лудница!!! Понякога ми се струва, че всичко, което в момента се случва на Стария Континент е просто един объркан сън и като се събудя всичко пак ще е нормално...но уви!

    Коментиран от #17

    21:19 22.09.2025

  • 13 Ма ти не разбра ли

    2 19 Отговор

    До коментар #11 от "БОЗА":

    Игнориране по всички линии на Блатото.По всички да си ги пускат.в Иран,С.Корея,Китай и Индия.В белия свят не,докато не признаят ,пе са диктатори.

    Коментиран от #22

    21:21 22.09.2025

  • 14 Лъжеш видьооо

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Русия плаща на Османската империя за нашата независимост. Чети "българо-руски протокол от 1909г." в Уикепедия!

    Коментиран от #23, #37

    21:21 22.09.2025

  • 15 az СВО Победа80

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:22 22.09.2025

  • 16 Стенли

    16 2 Отговор
    Айде още едни дето изплискаха легена няма да са само прибалтийските пудели я😁🐈

    Коментиран от #27

    21:22 22.09.2025

  • 17 И що така бе

    1 12 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Я кажи какво става в Блатото.Вчера арестуваха една жена за плакат ,а синът и воюва за Фюрера.

    Коментиран от #32

    21:22 22.09.2025

  • 18 Георгиев

    23 1 Отговор
    Там съвсем изкреизват. Как само звучи: "милитаристично"?! Мая Сандру едва ли знае значението на тази дума. Половината филм се развива в годините преди два века. Смях, смях!!! За културата на заблудените овце.

    21:22 22.09.2025

  • 19 История

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Русия така е била против независимостта ни, че патила на Турция 86 милиона златни френски франка. за да бъдем независими де юре. Поинтересувайте се как ги е заплатила, ако не ти стига акъла за това, напиши да ти представя исторически факти.

    То стига пещерна русофобия, но чак толкова!!!

    Коментиран от #34

    21:22 22.09.2025

  • 20 леле леле

    12 1 Отговор
    евронамквиси ценности, опасен бацил, не прощава. Маясандувчетата ще започнат да си бият децата, ей така превантивно, за да ги предпазят от хибридното руско влияние.

    21:22 22.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БОЗА

    19 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ма ти не разбра ли":

    Убеден съм,че дори не си гледал конкретния филм...но и ти,като Молдова докладва,че си верен атлантик и правоверен урсулианец...беги... ;-)))

    21:24 22.09.2025

  • 23 Георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжеш видьооо":

    Той не може да чете, нали?. На него му казват какво да пише. А за тези факти не иска и да чуе

    21:26 22.09.2025

  • 24 Зък

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Умник кажи една държава , която не е била против Съединението и против обявяването на Независимостта.

    21:26 22.09.2025

  • 25 Караул

    14 1 Отговор
    Абе, може ли да има такава Сандупростотия? Явно им плащат за Гинес-глупащини. Тия ще вземат жълтата фланелка за 7 поредни сезона.

    Коментиран от #29

    21:26 22.09.2025

  • 26 оли ,

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    Ще си на първа линия , като започнем с товаренето ! От такива де....ли , като теб - файда - йок !

    21:26 22.09.2025

  • 27 Къф леген бе

    3 11 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Блатарите вън от цивилизования свят.В Азия им е мястото.

    Коментиран от #40

    21:26 22.09.2025

  • 28 Българин

    9 2 Отговор
    Предлагам по вода да нападнем Украйна и да си вземем Одеса и част от крайбрежието и! След това и да има санкции Дядо Дончо ще оправи работата!

    21:27 22.09.2025

  • 29 И що така бе

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "Караул":

    Ватенките им се бъркат във всичко и ще им дават тъп ни те на промоция.У лрво заедно с всички ватенкари.

    21:29 22.09.2025

  • 30 Анонимен

    13 1 Отговор
    Къде ги избират такива неграмотни души?Вероятно следващата стъпка ще е едно аутодафе на площада в Кишинев,подобно на немските в началото на Втората световна война.Но колкото народа е по -неграмотен, толкова по- лесно се управлява.

    21:29 22.09.2025

  • 31 Как ли дишат още от въздуха

    6 2 Отговор
    Или ходат с бутилкида не дишат един и същи въздух с русите

    21:30 22.09.2025

  • 32 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "И що така бе":

    Несретнико окаян, за 20 Лева ще продадеш и майка си...ако вече не си я продал де...

    21:31 22.09.2025

  • 33 Стенли

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Напротив даже днес по БНР което както БНТ само канят такива индивиди които плюят против Русия че днес слушах един такъв индивид който от немай и къде разказа че османската империя е искала милиони франка за компенсация за така наречената барон хиршова железница за да признае независимостта на България и нашите управници са казали нямаме толкова пари ако не се съгласите на колкото имаме ке се тепаме и и тогава Русия по точно Руската империя е казала че опрощава репарации от руско турската освободителна война и турците тогава са отстъпили и признали независимостта на България България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #42, #49

    21:31 22.09.2025

  • 34 Истерия

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "История":

    Е, сега пък Европа плаща за свободата на Украйна!

    Коментиран от #41

    21:34 22.09.2025

  • 35 Ехаа

    8 0 Отговор
    Тия счупиха тъ по ме ра.

    Коментиран от #38

    21:34 22.09.2025

  • 36 Оруел

    9 0 Отговор
    А мислехте че се шегувах!

    21:35 22.09.2025

  • 37 България плаща

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжеш видьооо":

    На Рассия за Асвабаждението със златни левове.Чети Лешпер с Лешпер.Всичко си плащаме и окупацията след 9 септември 44 г. хрантутим руска армия тук с половината бюджет а те пиянстват и убиват
    Знаеш ли кои са загиналите в окупацията през 1944 руските пияници убили пазача на склада и напили се с метилов алкохол.Герой д..ба и про пад на ло то племе.

    Коментиран от #55, #56

    21:36 22.09.2025

  • 38 Кои бе

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ехаа":

    Я кажи

    21:36 22.09.2025

  • 39 Тото 1 и Тото 2

    11 0 Отговор
    Страхотен филм. Чудесни артисти. Гледайте го - ЗАСЛУЖАВА СИ !

    21:37 22.09.2025

  • 40 И с какво Азия

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Къф леген бе":

    е по- лошо място за живеене в сравнение с Европа?

    Коментиран от #44

    21:38 22.09.2025

  • 41 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Истерия":

    Каква свобода какви пет лева ако украинците спазваха минските спорузонения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици

    21:38 22.09.2025

  • 42 Гоуема С,в,и,р,к,а, си

    1 8 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Прочети колко сме си платили Асвабсждението бе.Тръбар ,прочети.Със златни левчета Байновото

    21:38 22.09.2025

  • 43 въъй

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    ще да си завършил история в някой нашенски университет и си на път да станеш професор или поне доцент. Какви са тия Българии дето споменаваш, сигурно са твое откритие, нов принос към Българската история. Защо си пропуснал да ни кажеш обаче, че от турско са ни освободили молдовците!?

    21:39 22.09.2025

  • 44 Ма не е бе

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "И с какво Азия":

    Там им е мястото,тук не.

    21:39 22.09.2025

  • 45 Посетител

    6 0 Отговор
    Влаинката дърпа 🐻 за опашката... После да няма "а нас за что?!"...

    Коментиран от #51

    21:39 22.09.2025

  • 46 Санду

    3 0 Отговор
    Сега след моето съвсем демократично действие за защита на демокрацията, да не вземат хората от цял свят да се юрнат да търсят и гледат или четат пиесата!!?

    21:40 22.09.2025

  • 47 Инна

    1 0 Отговор
    да куче с тях!

    21:40 22.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Едва ли знаеш, че тогавашния руски крал Александър е всъщност украинец по произход!

    21:43 22.09.2025

  • 50 Със сигурност

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ха-хаааа":

    ще последват съдбата им ако молдовците не изритат Сандю

    Коментиран от #54

    21:43 22.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Посетител

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    Знаеш ли, почвам да си мисля, че Гробаря беше прав...

    21:43 22.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сандю ще направи всичко

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Със сигурност":

    за непредизвиканото.

    Урсула

    21:47 22.09.2025

  • 55 Глупости.

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "България плаща":

    Хайде сложи в сметката и подарения АЕЦ, и реекспорта.... Впрочем - нито Съединението, нито обявяването на независимостта постигат това, което го има в Сан-Стефанския мирен договор --Българска държава, единяваща Мизия,Тракия и Македония. Кой унищожава това единение и защо е проведен Берлинският конгрес? Обявяването на независимостта закрепва резултатите от този "конгрес" и предопределя днешните надприказвания с Македония.

    Коментиран от #59, #62

    21:48 22.09.2025

  • 56 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "България плаща":

    Убития от тях пазач на пристанището в Бургас Иван Гецов е бил вуйчо на баба ми! Опитва се да ги спре да не пият индустриален спирт а те го разстрелват на място!

    Коментиран от #57, #66

    21:49 22.09.2025

  • 57 Кажи им

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Гого":

    На Руските фенове .Не могат даже и да си представят колко са ПРОZТИ.

    21:52 22.09.2025

  • 58 Режисьор

    1 1 Отговор
    Доколкото си спомням, в youtube го има. 2160р.

    21:55 22.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А бе тъ па нар

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Глупости.":

    Всичко е договорено още преди войната с Австро унгария.Сан Стефанския договор е парлама за пред публиката.

    Коментиран от #65

    21:59 22.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Тя затова Русия я плаща на Турция:)))

    22:08 22.09.2025

  • 65 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "А бе тъ па нар":

    То затова е Велико дело Сан Стефанския,защото показва почти целите граници на България и я съединява още там,а кой не позволява знаем:))))Иначе и независимостта ти е от Русия платена и уредена,факт:)))

    22:11 22.09.2025

  • 66 Да те светна

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гого":

    Само,че са с украински фамилии.

    22:11 22.09.2025

  • 67 Леле,леле!

    1 0 Отговор
    Санди се натега пред господарите повече от Желязков.

    22:16 22.09.2025