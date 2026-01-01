Новини
Мария Захарова: Западът използва парите на данъкоплатците за убиване на цивилни
Мария Захарова: Западът използва парите на данъкоплатците за убиване на цивилни

Херсонска област е един от четирите региона в Украйна, които Русия обяви за свои през 2022 г. - ход, който Киев и повечето западни страни осъдиха като незаконно заграбване на земя

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова осъди смъртоносния удар в Херсонска област, при който загинаха най-малко 24 души, а много други бяха ранени.

В Telegram тя заяви, че "милиарди пари на данъкоплатците", идващи от Запада, се харчат за действията на Украйна, насочени към убиване на цивилни, включително деца.

"Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна", подчерта Захарова.

По-рано днес назначеният от Русия губернатор на Херсонска област в Южна Украйна обвини Киев в убийството на най-малко 24 души при атака с дронове срещу хотел и кафене, където са се провеждали новогодишни тържества.

Херсонска област е един от четирите региона в Украйна, които Русия обяви за свои през 2022 г. - ход, който Киев и повечето западни страни осъдиха като незаконно заграбване на земя.


  • 1 Вашето мнение

    23 24 Отговор
    Нищо ново за циливилизованите, откак са изпълзели от землянките, та до ден днешен англосаксонците се занимават с грабежи и убийства на жени и деца.

    Коментиран от #10, #46, #85

    18:27 01.01.2026

  • 2 Дго

    20 10 Отговор
    Интересно за какво ги ползва Путин.

    Коментиран от #37

    18:28 01.01.2026

  • 3 Свободен

    27 21 Отговор
    Луда жена!
    Простено й е!

    18:29 01.01.2026

  • 4 Преди да говорите каквото и да е

    25 15 Отговор
    Погледнете Вие какво правите! Тогава всякакви коментари и такива „изявления“ ще са просто излишни!

    18:29 01.01.2026

  • 5 Петър Георгиев

    15 22 Отговор
    Англосаксонскката и.з.м.е.т се е пръкнала с грабежи, поробване, колонизация и фашизъм. Това и купуването на души са техните средства за обогатяване и няма да спрат, докато не бъдат заличени.

    Коментиран от #84

    18:30 01.01.2026

  • 6 Тази не е изтрезнявала

    20 16 Отговор
    От 20 години.

    18:30 01.01.2026

  • 7 1488

    11 19 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева, според наличността по сметката

    Коментиран от #23

    18:30 01.01.2026

  • 8 Курд Околянов

    10 14 Отговор
    Европейските данъкоплатци никой не ги е питал и не ги пита.

    18:30 01.01.2026

  • 9 НАТОпорчен

    26 11 Отговор
    Маша, престани да хленчиш, вие започнахте войната в Украйна. Каквото повикало, такова се обадило !

    18:31 01.01.2026

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция

    18:31 01.01.2026

  • 11 глог

    14 7 Отговор
    В хотел за празника на нова година не отсядат местно живеещи херсонци, а по-вероягно близки на или самият офицерски състав.

    Коментиран от #19

    18:33 01.01.2026

  • 12 Активист на ГЕРБ

    19 9 Отговор
    Руснаците да не оплакват, щото за това е виновен Путин меката Мария.

    18:34 01.01.2026

  • 13 Валерий Герасимов, началник щаб

    25 11 Отговор
    Колко неадекватно е 50-годишна кобила да се облича в подобни дрехи 👎 24-матата убити са руски офицери, нагло пиянстващи на окупирана територия и на 7км от фронта. Украински разузнавателен дрон първо ги е заснел, потвърдил военната им принадлежност, след което целта е била унищожена. Отново брилятна операция с каквато узкоглазите не могат се похвали 👍

    18:35 01.01.2026

  • 14 И за съжаление

    10 23 Отговор
    Захарова отново е права и право в десетката! Европа се превърна в спонсор на тероризъм, а за жалост, това са парите на всички европейци и така те влизат в това число!

    18:35 01.01.2026

  • 15 Бай Ганьо

    21 7 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    18:35 01.01.2026

  • 16 Отново

    7 20 Отговор
    Кратка,точна,ясна.

    18:36 01.01.2026

  • 17 хаха

    19 6 Отговор
    Я мучи още ма амортизирана ватнишка краво!

    "Украинската ГУР инсценира смъртта на командира на Руския доброволчески корпус Денис Капустин, като измами руското разузнаване да плати 500 000 долара за неговото елиминиране."

    ХАХАХА!

    18:36 01.01.2026

  • 18 Наздраве

    18 6 Отговор
    Маша ,пак са ти сложили снимка от преди 20 години

    18:36 01.01.2026

  • 19 Вашето мнение

    12 9 Отговор

    До коментар #11 от "глог":

    Докато не видях на какъв овчи възторг от убийство на цивилни са способни някои хора днес, не можех да приема, че същесвуват толкова моззъчно уврредени и морално деградирали наши сънародници.

    Коментиран от #39, #82

    18:37 01.01.2026

  • 20 Ъхъ!!!

    16 6 Отговор
    А вие за какво използвате парите на вашите данъкоплатци бе, Маша??? За тлъсти сметки в Западни банки, луксозен живот и безумно скъпи яхти!

    Коментиран от #29

    18:38 01.01.2026

  • 21 Ники

    6 17 Отговор
    Англия, Франция, Испания, Португалия, колониални държави занимаващи се с грабежи и етнически прочистване на цели континенти , правят това през цялата си история.
    Смърт и грабежи , векове наред.

    Коментиран от #57, #80

    18:38 01.01.2026

  • 22 пиночет

    22 8 Отговор
    От Русия се очаква само убийства, войни и палячовщини.Вече никой не вярва на кремълските отрепки!

    18:38 01.01.2026

  • 23 Ти пък

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Какво ревеш като нямаш нищо в банката

    18:38 01.01.2026

  • 24 Дядо Пъшо

    3 9 Отговор
    Хваща окото

    Коментиран от #33

    18:38 01.01.2026

  • 25 Удриии

    17 6 Отговор
    по изродите руски!

    18:39 01.01.2026

  • 26 Захарова

    16 5 Отговор
    Докато Путин финансира войната със собствени пари.

    18:39 01.01.2026

  • 27 Нагла

    16 5 Отговор
    Та нагла

    18:39 01.01.2026

  • 28 Справедлив

    17 4 Отговор
    Тези 24-ма ги уби Кремъл изпращайки ги като окупатори.Плюс още 1 милион руски войници.Капка жал към тях.

    18:39 01.01.2026

  • 29 Мария 3ахарова официальнъй

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ъхъ!!!":

    Да,разкри ни

    18:40 01.01.2026

  • 30 Добре де

    9 4 Отговор
    Колко статии ще пуснете за руслямистите ,пуснете новогодишните поздравления ,какво каза копейката ,чорапа толупа ,за свинчю прочетох

    18:41 01.01.2026

  • 31 Активист на ГЕРБ

    3 6 Отговор
    Ние европейските данъкоплатци отдавна нямаше да плащаме, ако вашия Император не беше мека Мария.

    18:42 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ти виж

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дядо Пъшо":

    Бабата дали ща хваща за новата година ,тая снимка на Мара е от преди 20 години

    Коментиран от #43

    18:43 01.01.2026

  • 34 Хааа

    10 4 Отговор
    Рашистите са най-голямото зло на тая планета.

    18:43 01.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 мда

    7 3 Отговор
    Снимката е от 2000 години.

    18:45 01.01.2026

  • 37 Хамаско

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дго":

    Путин получава пари от миролюбиво примъкващия се Запад, за да го убеди, че не е здравословно да се примъква?
    Уауу, не знаех!

    18:45 01.01.2026

  • 38 Медведев Атома

    10 2 Отговор
    Марче, яла да врътнем по една Столичная, 3ае 6и ги тези

    18:46 01.01.2026

  • 39 Е па нема

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    РИВЕМ.

    18:46 01.01.2026

  • 40 Незаконно заграбване?

    3 10 Отговор
    Самата укра е изкуствена страна. Без СССР нямаше изобщо да има такава. От тях те получиха всичко и го разграбиха и решиха и територията си да дадат на сащ за военни бази и за разузнаване на сащ и нато. Е, изплискаха легена и за това сега са на това дередже... Русия пак ще си вземе всичко.

    18:46 01.01.2026

  • 41 Люлин

    1 9 Отговор
    Пак налазиха форума укрите. Чао.

    18:47 01.01.2026

  • 42 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    Произнасяйки "КООП еле" тази недое.Ана определено гледа в огледало. !

    Коментиран от #45

    18:47 01.01.2026

  • 43 Дядо Пъшо

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ти виж":

    Хваща,бабата държи здраво, ма я съм калпа3анин

    Коментиран от #52

    18:47 01.01.2026

  • 44 Русия

    5 4 Отговор
    има все още финансов и военен ресурс да воюва,но това ще е до време.Парите и оръжията ще свършат.Ще им остане само живата сила,която всъщност никак не е малко.Трийсет милиона руснаци могат бъдат жертвани в тази СВО,ако тя се превърне в локална война и продължи по-вече от двайсет години.

    18:49 01.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Какви англосаксонци

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Какви пет лева?

    Коментиран от #51, #54

    18:51 01.01.2026

  • 47 Лъжат мужиците!

    10 3 Отговор
    Както излъгаха , че ВСУ са нападнали резиденцията на Путлер.

    А тая Мамаша е говорителката на лъжците!

    Коментиран от #61

    18:51 01.01.2026

  • 48 Демократ

    7 2 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:52 01.01.2026

  • 49 Атина Палада оригинал

    7 3 Отговор
    Типичната руска Мара Отварачката-грозна и злобна!

    18:52 01.01.2026

  • 50 Факт

    2 7 Отговор
    Всеотдайна, ангажирана и недостъпна както винаги!

    Коментиран от #73

    18:52 01.01.2026

  • 51 Ами тези

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Какви англосаксонци":

    които те ограбват чрез войната в Украйна!

    18:52 01.01.2026

  • 52 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дядо Пъшо":

    Тогава по едно наздраве и за много години

    18:53 01.01.2026

  • 53 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "За теб е правилно да се убиват деца":

    Циганка си.Нали?

    Коментиран от #56

    18:53 01.01.2026

  • 54 А ти кой мислиш

    2 9 Отговор

    До коментар #46 от "Какви англосаксонци":

    им планира на укрите операциите.
    По-гадно нещо от англосаксонеца няма на тая планета.

    Коментиран от #59

    18:53 01.01.2026

  • 55 Тихо бе бАклук

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "За теб е правилно да се убиват деца":

    Тихо.

    Коментиран от #63, #70

    18:54 01.01.2026

  • 56 Предполагам

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха":

    Щом пропадналият и залят от фашизъм запад те ползва за лъжи, а те са приоритет на циганите.

    18:54 01.01.2026

  • 57 стоян

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ники":

    До 21 ком - другар а републики в мюслюманската федерация не са ли колонии на москвабад - коя е руската република от тая федерация

    18:55 01.01.2026

  • 58 Кривоверен алкаш

    10 1 Отговор
    Всичко което казва тази алкохолизирана патка,се отнася за тях....не бяха ли се месили в делата на Украйна...не бяха ли анексирали Крим и останалите 4 региона,нямаше да се стигне до тук...мизерно руско племе..

    18:55 01.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да Руските Терористи

    5 1 Отговор
    Вече станаха Туристи.

    Туристи със Калашници.

    18:55 01.01.2026

  • 61 Мислиш ли

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Лъжат мужиците!":

    Че някой може да излъже Пентагона? Имат хиляди спътници и виждат отгоре всичко. Знаят всяко движение на всеки дрон. Още 1980-та г сащ можеха от космоса да "четат" вестник на земята. Та днес да не знаят, имало ли е там дронове, от къде са излетели и къде са отишли, кога са ги свалили и кой и т.н.?

    Коментиран от #77

    18:56 01.01.2026

  • 62 Хванали окупаторите по бели гащи

    5 0 Отговор
    Сега плач и гърч

    18:56 01.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хахахаха

    8 2 Отговор
    Кремълската хунта използва парите на руснаците, за да убива цивилни украинци! Това са всъщност фактите.

    18:57 01.01.2026

  • 65 Дон Корлеоне

    6 1 Отговор
    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    18:58 01.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Руснакът е мръсно противно животно

    6 1 Отговор
    Краде перални, тоалетни чинии, тостери и деца.Трепе се.

    18:59 01.01.2026

  • 68 Ксаниба

    7 0 Отговор
    А Маша помни ли когато твърдеше през 2022г че само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.

    Коментиран от #79

    18:59 01.01.2026

  • 69 Маша

    1 3 Отговор
    Е Велика.!!!

    19:00 01.01.2026

  • 70 Е що се обаждаш

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Тихо бе бАклук":

    Нали викаш тихо бАклук. 😄Само бАклук може да го поглезва фашизма залял запада за лъжи и за поддържане на терориста зеленски. Даже бих казал че е обида за бАклука.

    19:00 01.01.2026

  • 71 А Парите

    5 2 Отговор
    На Руските Крепостни
    За какво ги ползвате
    Алкохолна Кранта ?

    Докато Кремълските Циреи
    Вдигат Банкети ,
    Блатните Умират в Окопите .

    Гледайте си Кочината
    Червена Измет.

    19:00 01.01.2026

  • 72 Факти

    4 0 Отговор
    Путин използва парите на данъкоплатците за убиване на цивилни.

    19:03 01.01.2026

  • 73 Име

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Умна, Красива и Работлива!

    19:04 01.01.2026

  • 74 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Ианките:
    Утепани цивилни...........нема таквоз нещо......туй са само колатерални загуби

    19:04 01.01.2026

  • 75 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "За теб е правилно да се убиват деца":

    От пад ък,
    Не заслужаваш и храч. Ка !!!
    За теб руските из дева тества са като химна на Европа - "Ода на радостта"

    Коментиран от #78

    19:05 01.01.2026

  • 76 Гост

    1 4 Отговор
    Маша е готина. Харесвам я.

    19:05 01.01.2026

  • 77 Бегай

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мислиш ли":

    Американците не могат да четат от земята, камо ли от космоса.
    Ако можеха да четат, нямаше да изберат лудия тръмп за президент.

    19:08 01.01.2026

  • 78 Тук си много точна

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "АГАТ а Кристи":

    Човек ударил дъното да се радва на убийства на деца, не заслужава и храчка!

    Коментиран от #87

    19:10 01.01.2026

  • 79 Дългият

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ксаниба":

    Браво...така да я караш през Новата година...

    19:11 01.01.2026

  • 80 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ники":

    Англия, Франция, Испания и Португалия са с обща територия 1 366 500 кв.км. Русия има 17 098 242 кв.км. - 12,5 пъти повече. Когато Русия се изтегли от републиките и им даде независимост, тогава ми говори за Англия, Франция, Испания и Португалия. По-алчен, нагъл и жесток народ от руснаците НЯМА. Арабите също са много лоши с техните 13 132 327 кв.км., но не могат да стигнат руснаците - туморът на планетата.

    19:15 01.01.2026

  • 81 МОСТ

    0 0 Отговор
    В Русия вдигнаха ДДС, кой финансира войната с данъци?!?

    19:16 01.01.2026

  • 82 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Те тия "цивилни" били военни!След като не успяха да излъжат за нападение над резиденция на путин,пробват нови лъжи!

    19:16 01.01.2026

  • 83 койдазнай

    2 1 Отговор
    Руската войска е убила 2 млн украинци, на тяхна земя, според думите на руския президент. А според тая, Европа била виновна?!?

    19:17 01.01.2026

  • 84 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Петър Георгиев":

    Ами кажи за руската и,з.,м,е,.т, защо се е заобградила с републики-колонии?!!!

    19:19 01.01.2026

  • 85 Моето мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Я пак 🤭😁 Землянките са стара партизанска традиция .. 🤫

    19:23 01.01.2026

  • 86 Лут

    0 0 Отговор
    Добре че не е убит някой човек, само орки

    19:27 01.01.2026

  • 87 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тук си много точна":

    Благодаря.
    /едно пояснение - ТОЧЕН, а не "точна".
    Успешна 2026 година !!!

    19:27 01.01.2026

  • 88 Силиций

    0 0 Отговор
    А Вие ??

    19:28 01.01.2026

