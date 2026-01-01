Мария Захарова: Западът използва парите на данъкоплатците за убиване на цивилни

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова осъди смъртоносния удар в Херсонска област, при който загинаха най-малко 24 души, а много други бяха ранени.

В Telegram тя заяви, че "милиарди пари на данъкоплатците", идващи от Запада, се харчат за действията на Украйна, насочени към убиване на цивилни, включително деца.

"Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна", подчерта Захарова.

По-рано днес назначеният от Русия губернатор на Херсонска област в Южна Украйна обвини Киев в убийството на най-малко 24 души при атака с дронове срещу хотел и кафене, където са се провеждали новогодишни тържества.

Херсонска област е един от четирите региона в Украйна, които Русия обяви за свои през 2022 г. - ход, който Киев и повечето западни страни осъдиха като незаконно заграбване на земя.