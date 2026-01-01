Мария Захарова: Западът използва парите на данъкоплатците за убиване на цивилни

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова осъди смъртоносния удар в Херсонска област, при който загинаха най-малко 24 души, а много други бяха ранени.
В Telegram тя заяви, че "милиарди пари на данъкоплатците", идващи от Запада, се харчат за действията на Украйна, насочени към убиване на цивилни, включително деца.
"Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна", подчерта Захарова.
По-рано днес назначеният от Русия губернатор на Херсонска област в Южна Украйна обвини Киев в убийството на най-малко 24 души при атака с дронове срещу хотел и кафене, където са се провеждали новогодишни тържества.
Херсонска област е един от четирите региона в Украйна, които Русия обяви за свои през 2022 г. - ход, който Киев и повечето западни страни осъдиха като незаконно заграбване на земя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #10, #46, #85
18:27 01.01.2026
2 Дго
Коментиран от #37
18:28 01.01.2026
3 Свободен
Простено й е!
18:29 01.01.2026
4 Преди да говорите каквото и да е
18:29 01.01.2026
5 Петър Георгиев
Коментиран от #84
18:30 01.01.2026
6 Тази не е изтрезнявала
18:30 01.01.2026
7 1488
Коментиран от #23
18:30 01.01.2026
8 Курд Околянов
18:30 01.01.2026
9 НАТОпорчен
18:31 01.01.2026
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "Вашето мнение":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция
18:31 01.01.2026
11 глог
Коментиран от #19
18:33 01.01.2026
12 Активист на ГЕРБ
18:34 01.01.2026
13 Валерий Герасимов, началник щаб
18:35 01.01.2026
14 И за съжаление
18:35 01.01.2026
15 Бай Ганьо
18:35 01.01.2026
16 Отново
18:36 01.01.2026
17 хаха
"Украинската ГУР инсценира смъртта на командира на Руския доброволчески корпус Денис Капустин, като измами руското разузнаване да плати 500 000 долара за неговото елиминиране."
ХАХАХА!
18:36 01.01.2026
18 Наздраве
18:36 01.01.2026
19 Вашето мнение
До коментар #11 от "глог":Докато не видях на какъв овчи възторг от убийство на цивилни са способни някои хора днес, не можех да приема, че същесвуват толкова моззъчно уврредени и морално деградирали наши сънародници.
Коментиран от #39, #82
18:37 01.01.2026
20 Ъхъ!!!
Коментиран от #29
18:38 01.01.2026
21 Ники
Смърт и грабежи , векове наред.
Коментиран от #57, #80
18:38 01.01.2026
22 пиночет
18:38 01.01.2026
23 Ти пък
До коментар #7 от "1488":Какво ревеш като нямаш нищо в банката
18:38 01.01.2026
24 Дядо Пъшо
Коментиран от #33
18:38 01.01.2026
25 Удриии
18:39 01.01.2026
26 Захарова
18:39 01.01.2026
27 Нагла
18:39 01.01.2026
28 Справедлив
18:39 01.01.2026
29 Мария 3ахарова официальнъй
До коментар #20 от "Ъхъ!!!":Да,разкри ни
18:40 01.01.2026
30 Добре де
18:41 01.01.2026
31 Активист на ГЕРБ
18:42 01.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ти виж
До коментар #24 от "Дядо Пъшо":Бабата дали ща хваща за новата година ,тая снимка на Мара е от преди 20 години
Коментиран от #43
18:43 01.01.2026
34 Хааа
18:43 01.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 мда
18:45 01.01.2026
37 Хамаско
До коментар #2 от "Дго":Путин получава пари от миролюбиво примъкващия се Запад, за да го убеди, че не е здравословно да се примъква?
Уауу, не знаех!
18:45 01.01.2026
38 Медведев Атома
18:46 01.01.2026
39 Е па нема
До коментар #19 от "Вашето мнение":РИВЕМ.
18:46 01.01.2026
40 Незаконно заграбване?
18:46 01.01.2026
41 Люлин
18:47 01.01.2026
42 АГАТ а Кристи
Коментиран от #45
18:47 01.01.2026
43 Дядо Пъшо
До коментар #33 от "Ти виж":Хваща,бабата държи здраво, ма я съм калпа3анин
Коментиран от #52
18:47 01.01.2026
44 Русия
18:49 01.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Какви англосаксонци
До коментар #1 от "Вашето мнение":Какви пет лева?
Коментиран от #51, #54
18:51 01.01.2026
47 Лъжат мужиците!
А тая Мамаша е говорителката на лъжците!
Коментиран от #61
18:51 01.01.2026
48 Демократ
18:52 01.01.2026
49 Атина Палада оригинал
18:52 01.01.2026
50 Факт
Коментиран от #73
18:52 01.01.2026
51 Ами тези
До коментар #46 от "Какви англосаксонци":които те ограбват чрез войната в Украйна!
18:52 01.01.2026
52 Ами
До коментар #43 от "Дядо Пъшо":Тогава по едно наздраве и за много години
18:53 01.01.2026
53 Ха ха
До коментар #45 от "За теб е правилно да се убиват деца":Циганка си.Нали?
Коментиран от #56
18:53 01.01.2026
54 А ти кой мислиш
До коментар #46 от "Какви англосаксонци":им планира на укрите операциите.
По-гадно нещо от англосаксонеца няма на тая планета.
Коментиран от #59
18:53 01.01.2026
55 Тихо бе бАклук
До коментар #45 от "За теб е правилно да се убиват деца":Тихо.
Коментиран от #63, #70
18:54 01.01.2026
56 Предполагам
До коментар #53 от "Ха ха":Щом пропадналият и залят от фашизъм запад те ползва за лъжи, а те са приоритет на циганите.
18:54 01.01.2026
57 стоян
До коментар #21 от "Ники":До 21 ком - другар а републики в мюслюманската федерация не са ли колонии на москвабад - коя е руската република от тая федерация
18:55 01.01.2026
58 Кривоверен алкаш
18:55 01.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Да Руските Терористи
Туристи със Калашници.
18:55 01.01.2026
61 Мислиш ли
До коментар #47 от "Лъжат мужиците!":Че някой може да излъже Пентагона? Имат хиляди спътници и виждат отгоре всичко. Знаят всяко движение на всеки дрон. Още 1980-та г сащ можеха от космоса да "четат" вестник на земята. Та днес да не знаят, имало ли е там дронове, от къде са излетели и къде са отишли, кога са ги свалили и кой и т.н.?
Коментиран от #77
18:56 01.01.2026
62 Хванали окупаторите по бели гащи
18:56 01.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хахахаха
18:57 01.01.2026
65 Дон Корлеоне
18:58 01.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Руснакът е мръсно противно животно
18:59 01.01.2026
68 Ксаниба
Коментиран от #79
18:59 01.01.2026
69 Маша
19:00 01.01.2026
70 Е що се обаждаш
До коментар #55 от "Тихо бе бАклук":Нали викаш тихо бАклук. 😄Само бАклук може да го поглезва фашизма залял запада за лъжи и за поддържане на терориста зеленски. Даже бих казал че е обида за бАклука.
19:00 01.01.2026
71 А Парите
За какво ги ползвате
Алкохолна Кранта ?
Докато Кремълските Циреи
Вдигат Банкети ,
Блатните Умират в Окопите .
Гледайте си Кочината
Червена Измет.
19:00 01.01.2026
72 Факти
19:03 01.01.2026
73 Име
До коментар #50 от "Факт":Умна, Красива и Работлива!
19:04 01.01.2026
74 Хи хи хи
Утепани цивилни...........нема таквоз нещо......туй са само колатерални загуби
19:04 01.01.2026
75 АГАТ а Кристи
До коментар #45 от "За теб е правилно да се убиват деца":От пад ък,
Не заслужаваш и храч. Ка !!!
За теб руските из дева тества са като химна на Европа - "Ода на радостта"
Коментиран от #78
19:05 01.01.2026
76 Гост
19:05 01.01.2026
77 Бегай
До коментар #61 от "Мислиш ли":Американците не могат да четат от земята, камо ли от космоса.
Ако можеха да четат, нямаше да изберат лудия тръмп за президент.
19:08 01.01.2026
78 Тук си много точна
До коментар #75 от "АГАТ а Кристи":Човек ударил дъното да се радва на убийства на деца, не заслужава и храчка!
Коментиран от #87
19:10 01.01.2026
79 Дългият
До коментар #68 от "Ксаниба":Браво...така да я караш през Новата година...
19:11 01.01.2026
80 Факти
До коментар #21 от "Ники":Англия, Франция, Испания и Португалия са с обща територия 1 366 500 кв.км. Русия има 17 098 242 кв.км. - 12,5 пъти повече. Когато Русия се изтегли от републиките и им даде независимост, тогава ми говори за Англия, Франция, Испания и Португалия. По-алчен, нагъл и жесток народ от руснаците НЯМА. Арабите също са много лоши с техните 13 132 327 кв.км., но не могат да стигнат руснаците - туморът на планетата.
19:15 01.01.2026
81 МОСТ
19:16 01.01.2026
82 Ами
До коментар #19 от "Вашето мнение":Те тия "цивилни" били военни!След като не успяха да излъжат за нападение над резиденция на путин,пробват нови лъжи!
19:16 01.01.2026
83 койдазнай
19:17 01.01.2026
84 55555
До коментар #5 от "Петър Георгиев":Ами кажи за руската и,з.,м,е,.т, защо се е заобградила с републики-колонии?!!!
19:19 01.01.2026
85 Моето мнение
До коментар #1 от "Вашето мнение":Я пак 🤭😁 Землянките са стара партизанска традиция .. 🤫
19:23 01.01.2026
86 Лут
19:27 01.01.2026
87 АГАТ а Кристи
До коментар #78 от "Тук си много точна":Благодаря.
/едно пояснение - ТОЧЕН, а не "точна".
Успешна 2026 година !!!
19:27 01.01.2026
88 Силиций
19:28 01.01.2026