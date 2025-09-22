Мобилизираха украински журналист, публикувал разследване за корупция сред обкръжението на Зеленски

Украинският журналист и ръководител на Bihus.Info, Денис Бихус, е мобилизиран.

Той обяви това в YouTube канала на изданието си. Bihus.Info публикува преди това разследване за корупция сред близкото обкръжение на Володимир Зеленски.

„Военкоматът във Виница ми направи предложение, което не можех да откажа, и въпреки че все още съм цивилен, както виждате, вече не съм, както казват в TikTok, човек“, каза той.

В края на май журналисти от украинския проект Bihus.Info публикуваха разследване, в което се твърди, че близкото обкръжение на Зеленски е участвало в мащабни корупционни схеми по време на изграждането на укрепления във фронтовите райони.

Техните констатации бяха потвърдени от депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, който призова Сметната палата да извърши одит на разходите, за да се гарантира, че 906-те милиона долара, предвидени за 2025 г., няма да отидат в сметките на трети фирми, принадлежащи на длъжностни лица, замесени в корупционни схеми.