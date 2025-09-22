Украинският журналист и ръководител на Bihus.Info, Денис Бихус, е мобилизиран.
Той обяви това в YouTube канала на изданието си. Bihus.Info публикува преди това разследване за корупция сред близкото обкръжение на Володимир Зеленски.
„Военкоматът във Виница ми направи предложение, което не можех да откажа, и въпреки че все още съм цивилен, както виждате, вече не съм, както казват в TikTok, човек“, каза той.
В края на май журналисти от украинския проект Bihus.Info публикуваха разследване, в което се твърди, че близкото обкръжение на Зеленски е участвало в мащабни корупционни схеми по време на изграждането на укрепления във фронтовите райони.
Техните констатации бяха потвърдени от депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, който призова Сметната палата да извърши одит на разходите, за да се гарантира, че 906-те милиона долара, предвидени за 2025 г., няма да отидат в сметките на трети фирми, принадлежащи на длъжностни лица, замесени в корупционни схеми.
Ако днес беше жив и би искал да почете паметта на своите колеги войници щеше да бъде арестуван от режима в уКраИна установен от внука му ВолОдимир.
Любомир Димитров Киров от Сандански апелира във видео, публикувано в социалните мрежи, за помощ, тъй като синът му – 28-годишен български гражданин, по думите му е отвлечен в Одеса и държан в наказателна рота, за да бъде пратен на фронта. Момчето не може да се бие, тъй като дясната му ръка е тежко пострадала при злополука, каза баща му. Майката е украинка, а той е роден в България през 1997 г.
Заминава за Украйна, за да помага на майка си в грижите за своята болна баба. На 1 септември майка му се връща от работа и поема грижите за болната баба, а младежът излиза на кратка разходка. По думите на бащата, тогава е отвлечен, като е заслепен със светлини и насилствено качен в автомобил. Майка му успява да го открие, но се оказва, че е задържан от службата за мобилизация (т. нар. ТЦК). Въпреки че съобщават, че е български гражданин, младият мъж не е освободен.
Бащата незабавно се обажда по телефона на Министерството на външните работи, които веднага се свързват с българското консулство в Украйна. На следващия ден консулът отива заедно с майката в мобилизационния център, където е задържан синът, но по думите на бащата е бил изгонен и напълно игнориран, макар че е дипломат.
9 Ююююю-2
Първоначално младежът е изпратен в Николаево. Там командирът вижда, че е с тежко контузена дясна ръка вследствие на трудова злополука със строителна преса. Бащата казва, че има рентгенови снимки, доказващи увреждането. Въпреки инвалидността младежът е преместен в село Любомиривка. И там става ясно, че е негоден за служба, тъй като не може да използва ръката си.
В момента се намира в наказателна рота в село Петривка. Според баща му тези подразделения се изпращат най-отпред на бойната линия и шансът войниците да бъдат убити е огромен. Дори местните ги наричат „смъртници".
„Искам помощ от премиера и от всички български институции, за да мога отново да прегърна детето си", апелира бащата.
Неизвестни дронове атакуваха Москва и Московска област - регистрирани са най-малко 10 експлозии
Кметът Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана се опитва да отблъсне атаката, аварийните служби работят на място.
Flightradar отбелязва, че някои полети до Москва се пренасочват.
Акъла му.
нИ знам, аз само му пуснах.
И на мъжЪТ на Макарон пуснах....
...и на гинеколожката .....
Този журналист или е руски шпионин, или е полезен идиот
Някой ще ме преведе ли това изречение, че нещо срещам затруднения с разгадаването му
Какво си им пуснала?? Музика?
Дори спомена, че срещу консулът ни е упражнено насилие, демек набили са го. А България, според Урсула, е предоставила 1/3 от оръжието за Украйна. Такива съюзници имаме ние, ф.а.шисти. Вчера слушах една хубавица, женена за българин и живееща у нас, как българките завиждали на украинките, защото били по-красиви, с по две висши образования и чного сексуални. Още в първите месеци след като приютихме бежанците от Украйна започнах да разбирам руснаците. Работайте братя!
България е предоставила една трета от необходимите снаряди в началото на войната. Това че е предоставяла една трета от оръжията е просто смешно.
!!!!!
Любомир Киров да не е Любо Киров певеца 😂😂😂. Да не излезе като фейка с горените българи в Одеса и Милев?🤣🤣🤣
Да сте чули в Г.аза за изнас.илена от от изра.елски войник? Или за отв.лечено дете за зал.ожник?
Много ясно.
Спори с Урсула, не с мен. Аз не знам какви оръжия сме предоставяли. Корнела каза, че един патрон не сме дали, Урсула друго казва.
Ти си страшен късметлия. Попаднал си на 0.001% от свестните укри. Иначе цял свят изрева на умряло от тези претенциозни и неблагодарни навлеци, които са убедени, че целият свят е длъжен да се грижи за комфорта им. Но навсякъде има и свестни хора, при някои нации са м изключително малки количества, колкото да потвърдят правилото. Наистина си късметлия, чак ти завиждам, аз как един такъв не срещнах...
