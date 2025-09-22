Новини
Свят »
Украйна »
Мобилизираха украински журналист, публикувал разследване за корупция сред обкръжението на Зеленски

Мобилизираха украински журналист, публикувал разследване за корупция сред обкръжението на Зеленски

22 Септември, 2025 21:17, обновена 22 Септември, 2025 21:24 1 039 37

  • украйна-
  • журналист-
  • мобилизация-
  • корупция-
  • разследване

Това обяви самият Денис Бихус в YouTube канала на изданието си Bihus.Info

Мобилизираха украински журналист, публикувал разследване за корупция сред обкръжението на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският журналист и ръководител на Bihus.Info, Денис Бихус, е мобилизиран.

Той обяви това в YouTube канала на изданието си. Bihus.Info публикува преди това разследване за корупция сред близкото обкръжение на Володимир Зеленски.

„Военкоматът във Виница ми направи предложение, което не можех да откажа, и въпреки че все още съм цивилен, както виждате, вече не съм, както казват в TikTok, човек“, каза той.

В края на май журналисти от украинския проект Bihus.Info публикуваха разследване, в което се твърди, че близкото обкръжение на Зеленски е участвало в мащабни корупционни схеми по време на изграждането на укрепления във фронтовите райони.

Техните констатации бяха потвърдени от депутата от Върховната рада Ярослав Железняк, който призова Сметната палата да извърши одит на разходите, за да се гарантира, че 906-те милиона долара, предвидени за 2025 г., няма да отидат в сметките на трети фирми, принадлежащи на длъжностни лица, замесени в корупционни схеми.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин

    1 18 Отговор
    Правилно!

    Коментиран от #8, #14

    21:26 22.09.2025

  • 2 Бандерите

    13 1 Отговор
    Като бивши пЪртьори, са си водили записки
    от третия Райх.

    Коментиран от #6, #9

    21:27 22.09.2025

  • 3 х0х0ляк

    21 2 Отговор
    През 1944-та излиза заповед за награждаване на командира на минометен взвод младши лейтенант Семьон Иванович Зеленски с орден Червена звезда за проявена доблест и смелост при освобождението на У КраИна от германските нацисти.
    Ако днес беше жив и би искал да почете паметта на своите колеги войници щеше да бъде арестуван от режима в уКраИна установен от внука му ВолОдимир.

    21:29 22.09.2025

  • 4 Файърфлай

    14 1 Отговор
    Споко,Спецназа ще го освободи още преди да облече униформата.

    21:29 22.09.2025

  • 5 ха-хаааа

    18 1 Отговор
    Демокрация по укрински !

    21:29 22.09.2025

  • 6 Ююююю

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бандерите":

    Любомир Димитров Киров от Сандански апелира във видео, публикувано в социалните мрежи, за помощ, тъй като синът му – 28-годишен български гражданин, по думите му е отвлечен в Одеса и държан в наказателна рота, за да бъде пратен на фронта. Момчето не може да се бие, тъй като дясната му ръка е тежко пострадала при злополука, каза баща му. Майката е украинка, а той е роден в България през 1997 г.
    Заминава за Украйна, за да помага на майка си в грижите за своята болна баба. На 1 септември майка му се връща от работа и поема грижите за болната баба, а младежът излиза на кратка разходка. По думите на бащата, тогава е отвлечен, като е заслепен със светлини и насилствено качен в автомобил. Майка му успява да го открие, но се оказва, че е задържан от службата за мобилизация (т. нар. ТЦК). Въпреки че съобщават, че е български гражданин, младият мъж не е освободен.
    Бащата незабавно се обажда по телефона на Министерството на външните работи, които веднага се свързват с българското консулство в Украйна. На следващия ден консулът отива заедно с майката в мобилизационния център, където е задържан синът, но по думите на бащата е бил изгонен и напълно игнориран, макар че е дипломат.

    Коментиран от #21

    21:30 22.09.2025

  • 7 Копейки,

    4 12 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #11, #13, #34

    21:31 22.09.2025

  • 8 Кака Гана

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мартин":

    И ти ли се мобилизира вече бе момче ?

    21:31 22.09.2025

  • 9 Ююююю-2

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бандерите":

    Първоначално младежът е изпратен в Николаево. Там командирът вижда, че е с тежко контузена дясна ръка вследствие на трудова злополука със строителна преса. Бащата казва, че има рентгенови снимки, доказващи увреждането. Въпреки инвалидността младежът е преместен в село Любомиривка. И там става ясно, че е негоден за служба, тъй като не може да използва ръката си.

    В момента се намира в наказателна рота в село Петривка. Според баща му тези подразделения се изпращат най-отпред на бойната линия и шансът войниците да бъдат убити е огромен. Дори местните ги наричат „смъртници“.

    „Искам помощ от премиера и от всички български институции, за да мога отново да прегърна детето си“, апелира бащата.

    21:31 22.09.2025

  • 10 Удри, батко Зеленски

    2 10 Отговор
    ‼️👏 МАЛКО СА 😁, ТАКА МИСЛЯ.
    Неизвестни дронове атакуваха Москва и Московска област - регистрирани са най-малко 10 експлозии, - rosZMI
    ✅️Кметът Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана се опитва да отблъсне атаката, аварийните служби работят на място.

    Flightradar отбелязва, че някои полети до Москва се пренасочват.

    21:32 22.09.2025

  • 11 ......

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Акъла му.

    21:32 22.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 жИната на Навални

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    нИ знам, аз само му пуснах.
    И на мъжЪТ на Макарон пуснах....
    ...и на гинеколожката .....

    Коментиран от #19

    21:34 22.09.2025

  • 14 ФАКТ Е

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мартин":

    Този журналист или е руски шпионин, или е полезен идиот

    Коментиран от #18

    21:35 22.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гого

    6 1 Отговор
    "Военкоматът във Виница ми направи предложение, което не можех да откажа, и въпреки че все още съм цивилен, както виждате, вече не съм, както казват в TikTok, човек“
    Някой ще ме преведе ли това изречение, че нещо срещам затруднения с разгадаването му

    21:38 22.09.2025

  • 17 Хъм

    7 2 Отговор
    В момента върви някаква петиция за спасяването на Любомир Киров, българин отвлечен от укровермахта в Одеса за да го пращат на фронта? Не знам доколко е истина, но ако еееее.... 😤

    Коментиран от #20, #22, #29

    21:38 22.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Все тая

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "жИната на Навални":

    Какво си им пуснала?? Музика?

    21:40 22.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 факт

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ююююю":

    Дори спомена, че срещу консулът ни е упражнено насилие, демек набили са го. А България, според Урсула, е предоставила 1/3 от оръжието за Украйна. Такива съюзници имаме ние, ф.а.шисти. Вчера слушах една хубавица, женена за българин и живееща у нас, как българките завиждали на украинките, защото били по-красиви, с по две висши образования и чного сексуални. Още в първите месеци след като приютихме бежанците от Украйна започнах да разбирам руснаците. Работайте братя!

    Коментиран от #24, #25, #27

    21:40 22.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Така е в най-демократичната страна в света, управлявана от най-демократичният диктатор. Цялата опозиция и неудобните на първа линия

    21:42 22.09.2025

  • 24 Дада

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "факт":

    България е предоставила една трета от необходимите снаряди в началото на войната. Това че е предоставяла една трета от оръжията е просто смешно.

    Коментиран от #30, #35

    21:43 22.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Алелемалеее....

    2 12 Отговор
    Много добре са направили! Като е журналист, да не е освободен автоматично от военна служба? Трябва да защитава родината си, вместо да пише глупости. И трябва да е много благодарен, че се е родил в сободна и демократична държава като Украйна и с готовност да я защитава. Ако се беше родил в московската диктатура, за такива писания щяха да му дадат 20 години затвор и да го почерпят с новичок!

    21:44 22.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Работайте братья.

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Работайте бтатья":

    !!!!!

    21:44 22.09.2025

  • 29 Гайтанджиева

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хъм":

    Любомир Киров да не е Любо Киров певеца 😂😂😂. Да не излезе като фейка с горените българи в Одеса и Милев?🤣🤣🤣

    Коментиран от #31, #32

    21:45 22.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ИСТИНАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гайтанджиева":

    Да сте чули в Г.аза за изнас.илена от от изра.елски войник? Или за отв.лечено дете за зал.ожник?

    21:47 22.09.2025

  • 32 И ти не си Гайтанджиева

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гайтанджиева":

    Много ясно.

    21:47 22.09.2025

  • 33 Реал Мадрид

    0 7 Отговор
    Още от 2005 година имам наблюдение върху украинци и руснаци. Тогава живеех в Испания. Украинците бяха културни, работливи хора, много човечни и любезни и много близки до нас българите по душевност. А в този град, в който бях руснаците бяха алкохолици и създаваха постоянно проблеми като нарушаваха обществения ред. Имаше един постоянно обикаляше улиците пиян и крещеше. Млад човек, но алкохолик и нагъл. Постоянно или ще го видиш, че му е насинено лицето или че ходи на патерици, или че куца, ей такива изпълнения. Всички руснаци бяха нахални и все едно другите са им длъжни за нещо. Изключително отвратителни и отблъскващи твари.

    Коментиран от #36

    21:52 22.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дада":

    Спори с Урсула, не с мен. Аз не знам какви оръжия сме предоставяли. Корнела каза, че един патрон не сме дали, Урсула друго казва.

    21:53 22.09.2025

  • 36 браво

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реал Мадрид":

    Ти си страшен късметлия. Попаднал си на 0.001% от свестните укри. Иначе цял свят изрева на умряло от тези претенциозни и неблагодарни навлеци, които са убедени, че целият свят е длъжен да се грижи за комфорта им. Но навсякъде има и свестни хора, при някои нации са м изключително малки количества, колкото да потвърдят правилото. Наистина си късметлия, чак ти завиждам, аз как един такъв не срещнах...

    22:03 22.09.2025

  • 37 Пецо

    0 0 Отговор
    Така стаа кат говориш много срещу власт имащите. После Свобода на словото :Д да да да

    22:06 22.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания