Самолет със стотици пътници на борда кръжил над Румъния заради заспал диспечер

Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта.
Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане, съобщава Диджи 24.
Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията.
От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.
Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #4, #5
11:55 23.09.2025
2 Ъхъ
11:57 23.09.2025
3 Ами да, те
11:57 23.09.2025
4 Циник
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Е кой да е виновен? Путин е, естествено. Пратил е Петров и Баширов да успят диспечера. Единият му е наливал водка, а другият му е пял приспивни частушки.
Коментиран от #9
11:57 23.09.2025
5 Порно
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Той е, ицето грозев има видео как Башаров слага приспивателно в кафето на диспечера
11:57 23.09.2025
6 Е той
11:58 23.09.2025
7 Ъъъъ
12:01 23.09.2025
8 Ръководител Възд Движение
12:03 23.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сандо
12:07 23.09.2025
11 Истината
Коментиран от #24
12:09 23.09.2025
12 Пудинг
12:11 23.09.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
12:18 23.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Синбад Моряка
Коментиран от #18, #21
12:20 23.09.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
12:21 23.09.2025
17 редник
/...самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време.../
Хм, колко минути са "доста време"?...
Труден е езикът ни, особено за тази списувателка...
12:22 23.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 редник
кръжил е
Речник на българския език
кръжил е е производна форма на кръжа ( мин.неопр.вр. , 3 л. , ед. ч. , м. р. ). 2. кръжил е — преизк. накл. , мин. св. вр. , 3 л. , ед. ч. , м. р.
12:31 23.09.2025
20 ООрана държава
12:34 23.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 НЕ ЗНАМ, АМА
Да ви имам и тъпите заглавия
12:38 23.09.2025
23 СТИГА БЕ
12:39 23.09.2025
24 БРЕЙЙ
До коментар #11 от "Истината":Ти говориш от името на ... или свои свободдни съчинения
12:42 23.09.2025