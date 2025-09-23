Новини
Свят »
Румъния »
Самолет със стотици пътници на борда кръжил над Румъния заради заспал диспечер

Самолет със стотици пътници на борда кръжил над Румъния заради заспал диспечер

23 Септември, 2025 11:54 1 376 24

  • самолет-
  • румъния-
  • диспечер-
  • пътници-
  • клуж-напока

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени

Самолет със стотици пътници на борда кръжил над Румъния заради заспал диспечер - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта.

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане, съобщава Диджи 24.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията.

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    31 2 Отговор
    В тука ако не е виновен Путин, вече не знам..

    Коментиран от #4, #5

    11:55 23.09.2025

  • 2 Ъхъ

    27 2 Отговор
    100% диспечерът е бил руснак или ориспан от руснаци по новите атлантически опорки! Украинските кучета задържаха младеж български гражданин инвалид и го пратиха на смърт на фронта, ко прайм другари атлантици?

    11:57 23.09.2025

  • 3 Ами да, те

    11 2 Отговор
    диспечерите тъй правят...

    11:57 23.09.2025

  • 4 Циник

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Е кой да е виновен? Путин е, естествено. Пратил е Петров и Баширов да успят диспечера. Единият му е наливал водка, а другият му е пял приспивни частушки.

    Коментиран от #9

    11:57 23.09.2025

  • 5 Порно

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Той е, ицето грозев има видео как Башаров слага приспивателно в кафето на диспечера

    11:57 23.09.2025

  • 6 Е той

    14 0 Отговор
    заместник няма ли, или и той е спял ?

    11:58 23.09.2025

  • 7 Ъъъъ

    15 1 Отговор
    Руски дронове, счупени GPS, а сега заспал диспечер! Ами не звучи сериозно!

    12:01 23.09.2025

  • 8 Ръководител Възд Движение

    9 1 Отговор
    Ми, шша чукайте на вратата, бре

    12:03 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сандо

    14 1 Отговор
    Диспечерът се е преуморил от търсене на руски дронове.Няма милост тоя Путин ей,ще умори хората от безсъние!

    12:07 23.09.2025

  • 11 Истината

    7 2 Отговор
    Това е официалната версия, за да не се всява хаос в румънското население. Истината е че диспечерът е бил убит от руски терористи, които са изпълнявали задача по извършване на диверсия срещу румънското въздухоплаване. Атаката е била координирана и с други диверсионни дейности срещу летища в Европа. Румънските спецчасти са успели да неутрализират терористите. За щастие самолетът е кацнал без щети и жертви.

    Коментиран от #24

    12:09 23.09.2025

  • 12 Пудинг

    4 1 Отговор
    Аз го приспах....

    12:11 23.09.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    В ЕС диспечера у Заспал Гу Й!💋🦃🦍🥳🤣👍

    12:18 23.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Синбад Моряка

    6 0 Отговор
    Това, че триете не означава, че сте грамотни......кръжАл, не кръжИл!

    Коментиран от #18, #21

    12:20 23.09.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Мара кръжи?🦧🦃💋🦃🦧

    12:21 23.09.2025

  • 17 редник

    5 0 Отговор
    / ... бил принуден да кръжи няколко минути.../
    /...самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време.../

    Хм, колко минути са "доста време"?...

    Труден е езикът ни, особено за тази списувателка...

    12:22 23.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 редник

    1 1 Отговор
    Колега, не е така!

    кръжил е

    Речник на българския език

    кръжил е е производна форма на кръжа ( мин.неопр.вр. , 3 л. , ед. ч. , м. р. ). 2. кръжил е — преизк. накл. , мин. св. вр. , 3 л. , ед. ч. , м. р.

    12:31 23.09.2025

  • 20 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Пак ли путин ви е виновен?

    12:34 23.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НЕ ЗНАМ, АМА

    0 0 Отговор
    Колко СТОТИЦИ.... всъщност.
    Да ви имам и тъпите заглавия

    12:38 23.09.2025

  • 23 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    Мдаа, авиодиспечерите са по сами,... и когато им е удобно удрят по един сън

    12:39 23.09.2025

  • 24 БРЕЙЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Ти говориш от името на ... или свои свободдни съчинения

    12:42 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания