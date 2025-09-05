Новини
Самолет на Lufthansa, излетял от София, кацна принудително в Белград

5 Септември, 2025 18:10 974 14

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място

Самолет на Lufthansa, излетял от София, кацна принудително в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Самолет на германската компания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище „Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, предаде БТА.

Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.

Летище „Никола Тесла“ без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.


Сърбия
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Урсула 1984

    18 4 Отговор
    Путин заглушава Джи Пи Еса

    18:11 05.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    17 4 Отговор
    Носел е парите от БНБ в ЕЦБ във Франкфурт.

    18:12 05.09.2025

  • 3 Вашето Мнение

    9 5 Отговор
    Вътре да не се е возела мърцула, че виж руснсаците какво правят за нея?

    Коментиран от #4

    18:14 05.09.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    Резерва от БНБ отива във Франкфурт на Майн.

    18:18 05.09.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 8 Отговор
    Сигурно Болен Сидеров пак е беснял...

    Коментиран от #10, #12, #14

    18:19 05.09.2025

  • 6 Мишел

    4 2 Отговор
    Така се прави след сигнал за бомба.

    18:23 05.09.2025

  • 7 Копейкин

    4 8 Отговор
    Пак се напил на път за Москва

    Коментиран от #8

    18:24 05.09.2025

  • 8 Не Бе

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкин":

    Намериха на Боко праните гащи в багажа ми

    18:25 05.09.2025

  • 9 Лост

    3 0 Отговор
    Много изчерпателна информация.

    18:46 05.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Еврокръвопиецът

    2 1 Отговор
    кошта сигурно е бил в самолета

    18:50 05.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    може някой да се е насpал и замирисало на лошо

    18:55 05.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

