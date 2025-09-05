Самолет на Lufthansa, излетял от София, кацна принудително в Белград

Самолет на германската компания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище „Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, предаде БТА.

Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.

Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.

Летище „Никола Тесла“ без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.