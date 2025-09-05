Самолет на Lufthansa, излетял от София, кацна принудително в Белград

Самолет на германската компания Луфтханза (Lufthansa) по маршрута София-Франкфурт, кацна днес принудително на летище „Никола Тесла“ в Белград, потвърдиха от белградското летище пред сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, предаде БТА.
Пътниците в момента се намират на терминала, където чакат решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.
Всички съответни оперативни служби на белградското летище са на разположение на място.
Летище „Никола Тесла“ без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.
1 Урсула 1984
18:11 05.09.2025
2 Делю Хайдутин
18:12 05.09.2025
3 Вашето Мнение
Коментиран от #4
18:14 05.09.2025
4 Делю Хайдутин
До коментар #3 от "Вашето Мнение":Резерва от БНБ отива във Франкфурт на Майн.
18:18 05.09.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #10, #12, #14
18:19 05.09.2025
6 Мишел
18:23 05.09.2025
7 Копейкин
Коментиран от #8
18:24 05.09.2025
8 Не Бе
До коментар #7 от "Копейкин":Намериха на Боко праните гащи в багажа ми
18:25 05.09.2025
9 Лост
18:46 05.09.2025
11 Еврокръвопиецът
18:50 05.09.2025
13 град КОЗЛОДУЙ
18:55 05.09.2025
