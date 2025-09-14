Новини
Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков

Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков

14 Септември, 2025 20:33 1 210 20

Според първоначалната информация няма тежко ранени

Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет с туристи се плъзна извън пистата и заседна в тревна площ на летището на полския град Краков днес, предаде ДПА, съобщи БТА.

Близо 190-те пътници на борда са успели да напуснат невредими самолета, заяви днес говорител на летищната управа, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Според първоначалната информация няма тежко ранени. Инцидентът е бил на международното летище на Краков - второто най-голямо в страната.

Самолетът, администриран от компанията за чартърни полети "Ентър Еър", е връщал в Полша туристи от турския курорт Анталия.

Изявление на фирмата в социалната мрежа "Фейсбук" гласи, че самолетът е навлязъл в "открита земна площ до полосата при приземяване в много тежки метеорологични условия (проливен дъжд)", посочва ДПА. За няколко часа летището е било затворено, допълва агенцията.


Полша
  • 1 Европеец

    39 0 Отговор
    Путин, Путин е виновен......

    Коментиран от #7

    20:35 14.09.2025

  • 2 Чл.5

    34 0 Отговор
    Укротерористи.

    20:35 14.09.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    37 0 Отговор
    С голям процент на вероятност може да се каже, че някой руски дрон е виновен...

    20:37 14.09.2025

  • 4 пешо

    32 0 Отговор
    путин е изкривил пистата

    20:45 14.09.2025

  • 5 Чорбара

    31 0 Отговор
    Ляхите сами ще се изпотрепат.

    20:47 14.09.2025

  • 6 Тра-ла-ла

    28 0 Отговор
    Лично Путин в почивката за цигара му е хакнал някоя система.

    20:48 14.09.2025

  • 7 Можеш да се смееш

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    но са видели човек, приличащ на Путин да пипа спирачките на тоя самолет преди да излети.
    Човекът е носел ключе 6-8, бил е с червени чорапи и след него се е влачел парашут.

    Коментиран от #18

    21:03 14.09.2025

  • 8 Хи хи хи

    20 0 Отговор
    Някой му е смутил жипиеса........

    Коментиран от #11

    21:05 14.09.2025

  • 9 Тео

    21 0 Отговор
    Паляците ще обвинят пак Русия и ще искат пет члена👹

    21:05 14.09.2025

  • 10 хихи

    18 0 Отговор
    Путин е виновен...

    21:08 14.09.2025

  • 11 хихи

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи хи":

    На калпава ракета космосът и крив...

    21:09 14.09.2025

  • 12 батСали

    21 1 Отговор
    това е атака на путин!
    веднага да се активира чл.5 на нато!

    Коментиран от #13

    21:12 14.09.2025

  • 13 Смешко

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "батСали":

    Стане ли това, кажи Сбогом на познатия свят.

    21:16 14.09.2025

  • 14 виктория

    14 0 Отговор
    марооо, руския дрон е виновен!!!

    21:22 14.09.2025

  • 15 az СВО Победа80

    16 1 Отговор
    Пак ли Путин е виновен??? 🤣🤣🤣

    21:26 14.09.2025

  • 16 минувач

    7 0 Отговор
    Пановете не могат да управляват самолет от гражданската авиация , тръгнали да борят руснаците ...

    21:38 14.09.2025

  • 17 Мдаааа

    7 0 Отговор
    Няма начин да не е бил Путин

    21:38 14.09.2025

  • 18 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Можеш да се смееш":

    "....но са видели човек, приличащ на Путин да пипа спирачките на тоя самолет преди да излети.
    Човекът е носел ключе 6-8, бил е с червени чорапи и след него се е влачел парашут."

    Една жена на спирката каза, че видяла Петров и е отговарял на твоето описание, а Баширов търсел клечки с памук за да му крепи м.... докато оня чопли пистата.

    21:43 14.09.2025

  • 19 Путин ли

    2 0 Отговор
    Пак ли GPS-от

    21:49 14.09.2025

  • 20 Нали

    1 0 Отговор
    Утре щели да откриват новата учебна година и учители и ученици викат, че Путин бил виновен за края на яаканцията.

    21:52 14.09.2025

