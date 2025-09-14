Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков

Самолет с туристи се плъзна извън пистата и заседна в тревна площ на летището на полския град Краков днес, предаде ДПА, съобщи БТА.
Близо 190-те пътници на борда са успели да напуснат невредими самолета, заяви днес говорител на летищната управа, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
Според първоначалната информация няма тежко ранени. Инцидентът е бил на международното летище на Краков - второто най-голямо в страната.
Самолетът, администриран от компанията за чартърни полети "Ентър Еър", е връщал в Полша туристи от турския курорт Анталия.
Изявление на фирмата в социалната мрежа "Фейсбук" гласи, че самолетът е навлязъл в "открита земна площ до полосата при приземяване в много тежки метеорологични условия (проливен дъжд)", посочва ДПА. За няколко часа летището е било затворено, допълва агенцията.
1 Европеец
Коментиран от #7
20:35 14.09.2025
2 Чл.5
20:35 14.09.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:37 14.09.2025
4 пешо
20:45 14.09.2025
5 Чорбара
20:47 14.09.2025
6 Тра-ла-ла
20:48 14.09.2025
7 Можеш да се смееш
До коментар #1 от "Европеец":но са видели човек, приличащ на Путин да пипа спирачките на тоя самолет преди да излети.
Човекът е носел ключе 6-8, бил е с червени чорапи и след него се е влачел парашут.
Коментиран от #18
21:03 14.09.2025
8 Хи хи хи
Коментиран от #11
21:05 14.09.2025
9 Тео
21:05 14.09.2025
10 хихи
21:08 14.09.2025
11 хихи
До коментар #8 от "Хи хи хи":На калпава ракета космосът и крив...
21:09 14.09.2025
12 батСали
веднага да се активира чл.5 на нато!
Коментиран от #13
21:12 14.09.2025
13 Смешко
До коментар #12 от "батСали":Стане ли това, кажи Сбогом на познатия свят.
21:16 14.09.2025
14 виктория
21:22 14.09.2025
15 az СВО Победа80
21:26 14.09.2025
16 минувач
21:38 14.09.2025
17 Мдаааа
21:38 14.09.2025
18 АБВ
До коментар #7 от "Можеш да се смееш":"....но са видели човек, приличащ на Путин да пипа спирачките на тоя самолет преди да излети.
Човекът е носел ключе 6-8, бил е с червени чорапи и след него се е влачел парашут."
Една жена на спирката каза, че видяла Петров и е отговарял на твоето описание, а Баширов търсел клечки с памук за да му крепи м.... докато оня чопли пистата.
21:43 14.09.2025
19 Путин ли
21:49 14.09.2025
20 Нали
21:52 14.09.2025