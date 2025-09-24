Сергей Лавров пристигна в Ню Йорк, среща се с Марко Рубио в 19 часа българско време

Русия потвърди среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 24 септември.

Тя ще започне в 19:00 ч. българско време (12:00 ч. местно).

Лавров пристигна в Ню Йорк, където ще ръководи руската делегация за участие в седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Правителственият самолет е пътувал от Москва до Съединените щати по северния маршрут за 11 часа и 40 минути.

Акцентът на посещението ще бъде речта на Лавров на обща политическа дискусия, насрочена за 27 септември.

Лавров традиционно ще проведе множество двустранни срещи в кулоарите на тези събития. Както съобщи говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, Лавров планира да разговаря и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Лавров ще участва и в редица министерски събития в различни формати, включително тези на БРИКС и Г-20.

Очаква се 195 делегации да говорят на дебатите по общата политика по време на седмицата на високо ниво, която ще се проведе от 23 до 27 септември и отново на 29 септември. Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН е забележителна и с избирането на генерален секретар на ООН. Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича в края на 2026 г.