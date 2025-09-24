Новини
Сергей Лавров пристигна в Ню Йорк, среща се с Марко Рубио в 19 часа българско време

24 Септември, 2025 05:57, обновена 24 Септември, 2025 06:05

Руският външен министър ръководи руската делегация за участие в седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Милен Ганев

Русия потвърди среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 24 септември.

Тя ще започне в 19:00 ч. българско време (12:00 ч. местно).

Лавров пристигна в Ню Йорк, където ще ръководи руската делегация за участие в седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Правителственият самолет е пътувал от Москва до Съединените щати по северния маршрут за 11 часа и 40 минути.

Акцентът на посещението ще бъде речта на Лавров на обща политическа дискусия, насрочена за 27 септември.

Лавров традиционно ще проведе множество двустранни срещи в кулоарите на тези събития. Както съобщи говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, Лавров планира да разговаря и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Лавров ще участва и в редица министерски събития в различни формати, включително тези на БРИКС и Г-20.

Очаква се 195 делегации да говорят на дебатите по общата политика по време на седмицата на високо ниво, която ще се проведе от 23 до 27 септември и отново на 29 септември. Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН е забележителна и с избирането на генерален секретар на ООН. Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича в края на 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    2 11 Отговор
    Това е защото Русия е в изолация! На парада в Китай ясно се видя!

    06:08 24.09.2025

  • 2 Вашето Мнение

    2 9 Отговор
    А пък тръмп каза на зеленски, че ако ес плаща ще има оръжие, ако не, екскюзми.

    06:13 24.09.2025

  • 3 Червената шапчица

    1 10 Отговор
    А с Желязков кога ще се среща?

    06:22 24.09.2025

  • 4 Така е

    9 1 Отговор
    Дъртият катър ще остане с празна ясла.

    06:24 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.