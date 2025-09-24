Новини
New York Post: Мелания Тръмп отказа среща със съпругата на Володимир Зеленски

24 Септември, 2025 06:13, обновена 24 Септември, 2025 06:19 660 5

Няма да се случи нищо официално, заяви сътрудник на първата дама на САЩ

New York Post: Мелания Тръмп отказа среща със съпругата на Володимир Зеленски - 1
Олена Зеленска, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп реши да не провежда двустранна среща със съпругата на Володимир Зеленски, Олена, в Ню Йорк по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, въпреки настояването на украинката.

Това съобщи New York Post, позовавайки се на старши съветника на Мелания, Марк Бекман.

„Г-жа Зеленска няколко пъти е молила Мелания за среща, но няма да има двустранна среща. Няма да се случи нищо официално“, заяви Бекман. „Тъй като нашата първа дама е много учтива, тя ще поздрави. Но няма да има пълноценен разговор, не е планирана среща.“

Дебатът по общата политика (Седмица на високо ниво) на 80-ата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН започна в Ню Йорк с участието на приблизително 150 държавни и правителствени ръководители, както и министри на външните работи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на срещата, придружен от съпругата си Мелания.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
  • 1 Вашето Мнение

    4 1 Отговор
    А с джилязковаа ще се срещне ли. Виж какво хубаво хотелче си е спретнала с народни пари и тя.

    06:25 24.09.2025

  • 2 Георгиев

    6 1 Отговор
    Мелания е друга класа и не може да падне толкова ниско. Тръмп е късметлия! И Ивана е с добра визия, но Мелания е висш протокол!

    Коментиран от #5

    06:25 24.09.2025

  • 3 Очаквано

    3 0 Отговор
    Само дето нашите се скъсаха да тръбят. Мелодия просто е друго ниво. Не може да се унижи за среща с някаква на която най-голямата ценност е харчене на откраднати милиони.

    Коментиран от #4

    06:32 24.09.2025

  • 4 Мелания

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Очаквано":

    Мелания

    06:33 24.09.2025

  • 5 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Георгиев":

    Тръмп не е късметлия, а паралия - купил си е това, което му трябва!

    06:34 24.09.2025