New York Post: Мелания Тръмп отказа среща със съпругата на Володимир Зеленски

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп реши да не провежда двустранна среща със съпругата на Володимир Зеленски, Олена, в Ню Йорк по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, въпреки настояването на украинката.
Това съобщи New York Post, позовавайки се на старши съветника на Мелания, Марк Бекман.
„Г-жа Зеленска няколко пъти е молила Мелания за среща, но няма да има двустранна среща. Няма да се случи нищо официално“, заяви Бекман. „Тъй като нашата първа дама е много учтива, тя ще поздрави. Но няма да има пълноценен разговор, не е планирана среща.“
Дебатът по общата политика (Седмица на високо ниво) на 80-ата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН започна в Ню Йорк с участието на приблизително 150 държавни и правителствени ръководители, както и министри на външните работи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на срещата, придружен от съпругата си Мелания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
06:25 24.09.2025
2 Георгиев
Коментиран от #5
06:25 24.09.2025
3 Очаквано
Коментиран от #4
06:32 24.09.2025
4 Мелания
До коментар #3 от "Очаквано":Мелания
06:33 24.09.2025
5 Да знаеш
До коментар #2 от "Георгиев":Тръмп не е късметлия, а паралия - купил си е това, което му трябва!
06:34 24.09.2025