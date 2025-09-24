Новини
Тръмп отправи остри критики в речта си пред ООН

24 Септември, 2025 08:04 794 11

Американският президент даваше уроци на другите страни по въпросите на имиграцията, коментира "Политико"

Тръмп отправи остри критики в речта си пред ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп даде ясно да се разбере, че не желае да има много общо с мандата на ООН, коментира в. "Ню Йорк Таймс", цитиран от БТА.

Американското издание отбелязва, че в същото време Тръмп е включил САЩ в мирните преговори за конфликти по целия свят, включително войната в ивицата Газа. "Президентът (на САЩ) показа готовност да използва бърза демонстрация на сила, както направи, когато нареди въздушни удари по ядрените съоръжения на Иран", пише "Ню Йорк таймс".

Вестникът коментира, че въпреки това "реакцията на критиките на Тръмп към ООН и други страни е била сдържана." "Отдавна отминаха дните, когато той беше открито осмиван в залата. Речта му беше посрещната по-скоро с учтиви аплодисменти", подчертава "Ню Йорк Таймс" и добавя, че "след това световните лидери са се надпреварвали да се срещнат с него на четири очи - формат, в който е известно, че американският президент е по-малко войнствен и по-отстъпчив."

Американското издание "Политико" коментира, че "дори когато (Тръмп) е говорил за желанието си за мир - и да получи Нобелова награда за мир - изказванията му са били агресивни." "Той даваше уроци на другите страни по въпросите на имиграцията, като казваше на европейските лидери, че тяхното бездействие разрушава техните страни и наследство", пише тази медия.

"В реч, която се луташе между оплаквания за загуба на договор за реновиране на централата до разказ за това, което той считаше за свои успехи във външната политика, президентът (на САЩ) представи ООН като остаряла, неефективна организация", отбелязва "Политико".

Изказването на Тръмп в много отношения беше повторение на речта му при встъпването в длъжност, в която обяви настъпването на нова "златна ера" за Америка, пише още списанието.

"Президентът Доналд Тръмп отправи остри критики в речта си пред 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, като критикуваше всичко – от неизправните ескалатори на ООН до липсата на действия от страна на държавите членки за разрешаване на глобалните войни", коментира друг американски вестник - "Ю Ес Ей Тудей".

Британският всекидневник "Гардиън" пише, че Тръмп е "представил борбата на САЩ срещу имиграцията като модел, който светът трябва да следва."

Според изданието практически единствената страна, за която той е казал нещо хубаво по време на речта, е била Салвадор заради "успешната и професионална работа, която са свършили, като са приели и затворили толкова много престъпници, които са влезли в САЩ".

Друг британски вестник - "Телеграф", пише, че "някога Доналд Тръмп е ставал за присмех, защото се е хвалил с постиженията си в страната, но днес делегатите в залата на ООН седяха в (атмосфера на) изумена тишина." "Моментът беше много различен от 2018 г., когато хвалбите му за това, че неговата администрация е постигнала "повече от почти всяка друга администрация в историята" на САЩ, предизвикаха подигравки в залата", отбелязва изданието.

"През последните седем години обаче и американският президент, и светът се промениха", коментира "Телеграф". "Тръмп загуби избори (през 2020 г. - бел. ред.), оцеля след покушение и се върна на власт с отдаден екип от лоялни съратници, решени да разбият американските институции и световния ред", пише в заключение вестникът.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Спряха му ескалатора и екрана с речите

    08:06 24.09.2025

  • 5 Пич

    16 1 Отговор
    И кое точно не е вярно , че бездействието на калмуците от ЕС разрушава техните страни !!! Вижте в Нета на какво жалко ислямистко камиларско сборище приличат красивите някога европейски градове !!!

    08:09 24.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бат Петьо Парчето":

    Тръмп критикува комунистите в Брюксел.Каза че унищожават Европа.

    08:09 24.09.2025

  • 7 Гошо

    7 0 Отговор
    "след това световните лидери са се надпреварвали да се срещнат с него на четири очи - формат, в който е известно, че американският президент е по-малко войнствен и по-отстъпчив."
    Това му е и целта на Тръмп ,да му дойдат на крака ,един по един- подплашени

    08:10 24.09.2025

  • 8 Бай Дончо

    8 0 Отговор
    Е революционер, ще го честваме като Ботев след време. Макар че за някой е бил разбойник.

    08:13 24.09.2025

  • 9 Селянин

    10 0 Отговор
    Речта беше много повече. Каза доста истини. Разказа и за лицемерието на управляващите елити.

    08:13 24.09.2025

