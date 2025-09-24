Новини
Свят »
САЩ »
Неочаквана промяна в позицията на Тръмп: Путин е книжен тигър, НАТО трябва да сваля руските самолети
  Тема: Украйна

Неочаквана промяна в позицията на Тръмп: Путин е книжен тигър, НАТО трябва да сваля руските самолети

24 Септември, 2025 07:23 2 729 110

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато

Напълно е възможно Украйна да се върне към границите, от които започна този конфликт, каза американският президент

Неочаквана промяна в позицията на Тръмп: Путин е книжен тигър, НАТО трябва да сваля руските самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви снощи, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния ѝ вид и може би дори да отиде по-далеч" спрямо Русия, предаде Франс прес, пише БТА.

В друго гръмко изявление той посочи, че страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство.

Още новини от Украйна

"От три години и половина Русия води война без ясна посока, която една истинска военна сила би спечелила за по-малко от седмица", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като изрази мнение, че Русия на Владимир Путин "много прилича на "книжен тигър".

В началото на годината Доналд Тръмп заяви категорично пред украинския президент Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската инвазия, и впоследствие го призова да пристъпи към "размяна на територии", припомня АФП.

След срещата си снощи с украинския държавен глава в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, президентът републиканец вече смята, че с "време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно (Украйна) да се върне към границите, от които започна този конфликт".

Зеленски описа разговорите си с американския си колега Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". "Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски. Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.

Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен". Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може "кардинално да промени нещата" за Киев, посочва Ройтерс.

"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски. "Благодарен съм за тази среща и очакваме действията на Америка да подтикнат Русия към мир. Москва се страхува от Америка и винаги ѝ обръща внимание", добави украинският лидер.

"Смятам, че президентът Тръмп може да промени и отношението на Си Цзинпин към тази война, защото ние не смятаме, че Китай иска да сложи край на тази война", заяви Зеленски в предаването "Спешъл рипорт" на телевизия "Фокс нюз" след срещата си с Тръмп. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че приветства промяната в позицията на американския президент Тръмп по отношение на войната в Украйна, посочва ДПА.

Попитана за реакцията на Европейския съюз на коментарите на Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Калас каза: "Ние сме много положително настроени към това, защото всичко това са правилни неща". "Да, трябва да спрем да купуваме руска енергия. Да, Украйна трябва да спечели войната и всички други изявления, които (Тръмп) направи днес по отношение на Украйна и Русия, са верни", заяви Калас.

Френският президент Еманюел Макрон приветства днес промяната в отношението на американския президент Доналд Тръмп към Москва по отношение на войната в Украйна. "Радвам се да чуя, че американският президент вярва в способността на Украйна не само да устои, но и да отстоява и гарантира своите права", заяви Макрон пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Приветствам изявленията, направени от американския президент преди няколко часа, в които той посочи прогресивното отслабване на руската икономика и неуспехите на терен на Русия, която, представете си, за повече от 1000 дни е завладяла едва 1% от украинската територия, въпреки толкова много загуби и толкова много жертви сред цивилното население".

Британската външна министърка Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство е "готово да действа", след като Доналд Тръмп призова страните от НАТО да свалят нарушаващите въздушното пространство руски самолети. Купър разкритикува Москва за "провокативните и безразсъдни" нарушения на въздушното пространство на НАТО през последните седмици по време на реч пред ООН. Тези коментари идват, след като Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила в полза на Русия – драматична промяна в сравнение с предишния му призив към Киев да направи отстъпки, отбелязва ДПА.

"Сигурността на Украйна е нашата сигурност и всички ние зависим от спазването на Устава на ООН", заяви днес Купър пред Съвета за сигурност на ООН. Действията на Русия целят да подкопаят демокрацията, да предизвикат конфликти и да разпространят нестабилност далеч извън границите на Европа, добави министърката.

"През последните седмици станахме свидетели на провокативни и безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО в Естония, Полша и Румъния, срещу които алиансът заема твърда позиция, и ние сме готови да действаме", каза Купър.

На свой ред НАТО заяви, че ще отговори на руските въздушни нарушения с "военни и невоенни средства", посочва ДПА. В изявление алиансът осъди навлизането в естонското въздушно пространство на три руски самолета МиГ-31 в петък, като го описа като "част от по-широка тенденция на все по-безотговорно поведение от страна на Русия". "Русия не трябва да има никакви съмнения: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитят и да възпрат всички заплахи от всички посоки", предупреди алиансът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    16 70 Отговор
    Както винаги Тръмп е прав.

    Коментиран от #64, #92

    07:26 24.09.2025

  • 2 А ТРЪМП

    53 11 Отговор
    Троли натюфците.

    07:27 24.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    50 18 Отговор
    Тръмп каза на Зеленски че руската армия е много силна.

    Коментиран от #17

    07:27 24.09.2025

  • 4 Доло

    92 23 Отговор
    Де световна война де. Най-жестоко ще пострадат страни от Източна Европа и най-опасно за България с това продажно правителство.

    Коментиран от #43, #76, #85

    07:27 24.09.2025

  • 5 Гончар Романенко

    59 6 Отговор
    Хаджи Дончо често приказва като гроздоберски з. к! :))

    07:27 24.09.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    76 17 Отговор
    Тръмп се пошегува с Зеленски че с помощта на ЕС може да си върне територията.

    Коментиран от #35, #90, #98

    07:28 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много хитро

    64 10 Отговор
    Опитва се да провокира зеления плъх вместо да капитулира, да завлече цялото НАТО в губеща война, която в крайна сметка да разори цяла Европа. За САЩ е по-изгодно да възстановяват западна Европа, вместо да наливат милиарди в черна дупка. Евроатлантическите пудели от източния фланг да се оправят.

    07:31 24.09.2025

  • 10 Русия не Провокира НАТО!! НАТО разигра

    61 11 Отговор
    Постановка седмица преди Срещата в ООН!! Всичко е по Сценарии!!

    07:32 24.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    48 11 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    А Тръмп за половин година загуби три войни-в Украйна,в Иран и срещу Хусите.

    07:32 24.09.2025

  • 12 ТРЪМП ПАК СЕ МАЙТАПИ

    49 12 Отговор
    Със зеленото и европейските тигри.

    Коментиран от #41

    07:32 24.09.2025

  • 13 Факти

    53 7 Отговор
    Никой няма да се бие за корумпираните политици слуги на колонизатори маскирани като демократи!

    07:33 24.09.2025

  • 14 хе хе

    28 10 Отговор
    Тръмп се е усетил, че Путин пак го е изиграл и немедлено обърнал палачинката.

    07:34 24.09.2025

  • 15 555

    11 18 Отговор
    Има нещо вярно. Май генералите пак се бяха подготвили за "миналата война". Фронтът почти не се променя или се променя бавно и никой не може да гарантира, че е необратимо. За четири години толкова много жертви от двете страни и краят не се вижда.

    Коментиран от #16, #73

    07:35 24.09.2025

  • 16 ти остави

    11 29 Отговор

    До коментар #15 от "555":

    ама на рашките и оръжията им от миналата война. Руската армия издържа 2 седмици.

    Коментиран от #59

    07:38 24.09.2025

  • 17 Андропов

    37 36 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тя руската армия е много силна, ама не чак колкото украинската. Това изяде главата на Путин.

    Коментиран от #75

    07:39 24.09.2025

  • 18 Ясно е отдавна...

    35 37 Отговор
    Раша и Путлер имат еднопосочен билет за мястото(отвъдното) на което са сега СССР и крайцера.

    07:39 24.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пони, ама розАво

    14 20 Отговор
    Оф, олекна ми! Че иначе няма отърване от когнитивния дисонанс. Избелването на ануса вече не ми помага изобщо, пърцуцата също. Синтетиката все още ме крепи, ама не знам до кога, щото скъпичка а от посолствоТО не са така щедри като в началото.
    Колежките, вий как се справяте?

    Коментиран от #36

    07:42 24.09.2025

  • 22 така е

    27 15 Отговор
    Самия факт че още от края на миналата година цял свят мина на килимчето на Зеленски, за да му правят мили очички да бъдат допуснати до следвоенното възстановяване на Украйна говори, че изхода от войната е известен още от миналата година. Само не ни го казват на висок глас.

    07:43 24.09.2025

  • 23 ЗЕЛЕНИЯ ПАК ЩЕ ПРЕВЗЕМА КРИМ

    28 22 Отговор
    Така ли? Даже и Кая Калас не вярва това да стане.

    07:43 24.09.2025

  • 24 Да разбираме че

    27 24 Отговор
    Западните бандити искат война с Русия и ще я получат!!

    07:44 24.09.2025

  • 25 Елементарно Уотсън!

    28 35 Отговор
    Русия, ако беше военна сила... щеше ли 3 години и половина да се мотае в Донбас и да проси хиляди севернокорейци за да освободи Курска област?
    Щеше ли да има няколко пъти повече жертви от Украйна?

    Коментиран от #47, #104

    07:44 24.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БИЗНЕС

    24 21 Отговор
    От мене оръжията, от вас перемогата - до последната Бандера. После включваме българи и румънци.

    07:45 24.09.2025

  • 28 нормално

    42 18 Отговор
    Утре като се събуди, Тръмп ще заяви, че Русия е сериозен съперник и в никакъв случай НАТО не трябва да сваля руски самолети. Той си е така -сутрин едно, вечерта обратното. Много олеква Запада с такива лидери, на техния фон Путин е олицетворение на разума, последователността и хладнокръвието.

    07:45 24.09.2025

  • 29 Тръмп

    28 14 Отговор
    Слагам край на войната за 1 дня, 50 дня, 10 дня, абе обърках се с тия дня

    07:45 24.09.2025

  • 30 Фен

    24 20 Отговор
    Ами време е Путин да срине Киев. И Тръмп му го каза - така не се воюва.

    07:45 24.09.2025

  • 31 Факти

    20 35 Отговор
    Казах ви, че Тръмп може да е всякакъв, но няма да позволи на никой да му се подиграва. Путин за пореден път настъпа мотиката. Русия е обречена.

    Коментиран от #82, #84

    07:45 24.09.2025

  • 32 СЛЕД ВИЗИТАТА В ЛОНДОН

    19 12 Отговор
    Евреите от Ситито са обяснили на Тръмп, че ако иска да живее трябва да слуша.

    07:47 24.09.2025

  • 33 Кирил

    15 27 Отговор
    Тоя сега ли разбра че Русия е пропаганден фейк
    От Киев за три дни до Киев през крив макарон
    После идва разпад като ссср

    07:47 24.09.2025

  • 34 Бай Дончо стигна нивото на Байдън,

    23 14 Отговор
    взе да изкуква като него, скоро ще си говори с извънземни!?

    07:47 24.09.2025

  • 35 Шопо

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Не само територията, ще върне и парите които е похарчил.

    07:47 24.09.2025

  • 36 Синчето на Соловьов

    10 5 Отговор

    До коментар #21 от "пони, ама розАво":

    Така и аз мисля....

    07:49 24.09.2025

  • 37 СКЪСАН ЦЕНТАК

    19 11 Отговор
    От отчаяние се хващаме за всяка дума с надежда, ме руснаците няма да ни потърсят сметка за тази война.

    07:49 24.09.2025

  • 38 Хи хи

    13 8 Отговор
    Следващата стъпка е да покани Путин в Белия дом и да му даде ултиматум от една година за да спре войната !!

    07:49 24.09.2025

  • 39 Кресна

    20 12 Отговор
    Войната в Европа е неизбежна .Най после стана ли ясно на всички ,че руския войник ще стигне в Германия и чак тогава ще свърши тази война ? Стана ли ясно на всички ,че в Европа от 500 милиона ще останат под 300 и разрушени държави ? Честито !

    Коментиран от #52

    07:50 24.09.2025

  • 40 Демо

    27 19 Отговор

    До коментар #26 от "🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа":

    Ако Русия започне да губи, нали помните какво каза Путин. Ако Русия я няма, защо светът трянва да съществува? Тежко и горко на България с безгъбначните ни управници.

    Коментиран от #49, #77, #81, #110

    07:50 24.09.2025

  • 41 Я пъ тоа

    12 12 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП ПАК СЕ МАЙТАПИ":

    Щатско оръжие ИЗБИВА руснаците......голем майтап, нали

    Коментиран от #65

    07:51 24.09.2025

  • 42 Бгг

    15 9 Отговор
    Само евроидоот не би разбрал, че Тръмп се бъзика и го пуска по пързалката.

    07:51 24.09.2025

  • 43 Факти

    9 16 Отговор

    До коментар #4 от "Доло":

    Каква световна война те гони? Кой ще се включи на страната на Русия? Китай си гледат търговията и не искат никаква война. Те са нетен вносител на храни и горива и ако заври китайско море с тях е свършено. Иран пък ги видяхме, че са на един шамар живот. Та кой ще я води тая световна война? Русия, която четвърта година буксува в Донбас ли?

    Коментиран от #99

    07:52 24.09.2025

  • 44 Обективно

    14 10 Отговор
    Само дето е забравил да спомене ако руснаците го допуснат това все пак това не е Либия и Ирак и Русия може да елеминира колективния запад в рамките на 30 минути добре е да не го забравят това.

    07:54 24.09.2025

  • 45 Янко Виа

    19 9 Отговор
    Кво става ,пак ли ще има Перемоги , Контранаступи ,пиене на кафе в Крим , Нанасяне на Стратегическо Поражение на Русия и Размяна на Територии,че вече се въргалям на пода от смях 🤣🤣🤣 ?

    07:54 24.09.2025

  • 46 Физиотерапевт

    12 10 Отговор
    Сега европуделчетата ще гръмнат по някой руски изтребител и стой та гледай.Нещата бързо ще си дойдат на мястото.

    07:54 24.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 оня с коня

    9 12 Отговор
    Тактиката на Америка само да продава Оръжия на ЕС за да бъдат те доставени на Украйна е абс. Изгодна за Зеленски, защото всякакви Хаймарси както и всякакви други Амер,Англ. и Немски Ракети НЯМА ДА БЪДАТ скопявани относно Далекобойността им и ще бъдат в състояние да поразяват почти всяка точка в Русия.Колкото до финансирането- ако досега Европа заделяше средно 2,5% от БВП за Въоръжение,сега вече ще отделя 5%,което ща покрие изцяло досегашното Амер. финансиране.А що се отнася до БГ- ако досега покривахме 1/3 от Снарядните нужди на Украйна,вече с помоща на Райнметал като нищо ще осигуряваме Половината и НАГОРЕ.И ако досега Путин си е мислил че Натовският Нож е Дървен,сега ще усети че има една фатална подробност- ДЪРВОТО Е ЗАКАЛЕНО!

    Коментиран от #70, #100, #108

    07:58 24.09.2025

  • 49 Нали знаеш, че Путлер е

    14 8 Отговор

    До коментар #40 от "Демо":

    патологичен лъжец? 🤣

    07:58 24.09.2025

  • 50 ООрана държава

    10 9 Отговор
    Абе не си играйте на войничета ще направите белята, никой не ви напада.

    07:59 24.09.2025

  • 51 име

    6 7 Отговор
    Веднага нашите две нелетящи реликви от 70те да ги пращаме да свалят руски самолети и дронове.

    08:01 24.09.2025

  • 52 Факти

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Кресна":

    И как ще стигне руският войник до Германия като този път я няма Америка да го храни, облича и въоръжава? Учете я тая история. Сега Америка е с Украйна, а руският войник четвърта година мре недалеч от руската граница.

    Коментиран от #58, #74

    08:04 24.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кривоверен алкаш

    9 2 Отговор
    Как да имаш вяра на това Чучело...бръщолеви ги през просото

    Коментиран от #105

    08:06 24.09.2025

  • 55 Хъхъ

    4 5 Отговор
    Русия е книжен тигър, а ПутиЕн е престъпник

    08:06 24.09.2025

  • 56 трампоча

    2 1 Отговор
    наш !

    08:06 24.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    Първо днес в Германия е пълно с етнически руснаци. И второ, руснакът не зависи толкова много от системата. На немеца ако не му дадеш днес да обядва, няма да воюва следобед. Руснакът ще ги напсува и ще воюва още по-озлобено.

    08:07 24.09.2025

  • 59 факуса

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "ти остави":

    ама още ли имат от тез оръжия,нали ги свършиха бе гайтак

    08:08 24.09.2025

  • 60 Хи хи

    6 6 Отговор
    САЩ ако можеха да обърнат хода на войната отдавна байдъня щеше да го е направил. Ама не могат, хаймарсите, абрамсите, атакамсите - всичко е на скраб !

    Коментиран от #71

    08:08 24.09.2025

  • 61 От поне година

    5 4 Отговор
    повтарям, че ЕС и Украйна са заедно колкото е необходимо, за да спечелят войната и че Русия няма сили за дълга война!
    Бай Тръмп стигнал вчера до същия извод?!
    Откри Америка!

    Ако утре не запее нова песен в типичен стил!

    08:08 24.09.2025

  • 62 Урсул фон дер Бандер

    10 3 Отговор
    Да кажеш на държавата с най-голям брой ядрени глави, книжен тигър, трябва да си по тъп от рижав павиан...ама какво ли се учудвам, след като шматка като калас е избрана за първи дипломат на ес.

    08:09 24.09.2025

  • 63 помнещ

    8 6 Отговор
    Помня как през 2014 г. един руски самолет прелетя съвсем близо до великия есминец "Доналд Кук". Руският пилот просто се пошегува, но 27 американски моряци веднага след това подадоха рапорти за напускане на армията поради причинения им силен психически и емоционален стрес. Та Доналд Тръмп да си мери приказките, защото, както той обича да казва "няма карти". Можеш да се перчиш само, ако зад гърба си имаш боеспособна и силна армия, натото няма такава, те воюват само с бедни и слаби държави, над които прелитат и пускат бомби, като в Югославия, Ирак, Либия, Сирия... Коалицията на желаещите да се захване да си оправя собствените държави, които затъват все повече, и да не се занимава с Русия.

    Коментиран от #67, #95

    08:09 24.09.2025

  • 64 Както и се очаква,

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Русия ще изпепели не само клоzetа Крайна но май и света, както подскача западналите и рижавия ветропоказател.

    08:12 24.09.2025

  • 65 факуса

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    хи хи а що забравяш колко самолета одиха да прибират в чували натювски "отпускари"

    Коментиран от #80

    08:12 24.09.2025

  • 66 Ако Тръмп не подкрепяше

    5 3 Отговор
    Русия по всички начини, войната отдавна да е свършила.

    Последно Тръмп осигури на Путин цялото лято на 2025 г. за прословутото лятно настъпление!
    Което завърши под кривата круша!

    Отлагайки санкции, отлагайки оръжейни доставки, канейки Путин на червеното килимче в Аляска , налагайки всевъзможни забрани и ограничения за украински удари в Русия и т.н.

    И до днес обещаните ракети за Пейтриът не са доставени!

    08:13 24.09.2025

  • 67 ГРУ гайтанджиева

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "помнещ":

    Това са руски сказки за полезни ... и д и о т и !

    08:13 24.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 аz СВОПобеда80

    1 0 Отговор
    Каква стана тя 🤣
    Каква стана тя 🤣

    08:14 24.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кyxи лейки-копейки ! 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хи хи":

    скраб означава козметично средство за пилинг на кожата

    Коментиран от #89

    08:16 24.09.2025

  • 72 Промяна Няма

    5 2 Отговор
    Така за един ден промени не стават бе канарчета
    Просто му писна от миротворците и ги качва на шейната:
    "- Хайде давайте щом сте толкова мераклии, само че без мен. Ще ви гледам сеира само, щото във войни които не могат да се спечелят не участвам. Но пък ще направя едни пари от вас - продавам вълешебни победни оръжия"

    08:16 24.09.2025

  • 73 Пригожин

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "555":

    Шойгу открадна парите.

    08:16 24.09.2025

  • 74 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    явно ти не я четеш ама айде успокоявай те се

    Коментиран от #109

    08:17 24.09.2025

  • 75 Да украинската

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Андропов":

    беше силна

    08:17 24.09.2025

  • 76 НЕма се пУашите!

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Доло":

    Наш РоскУ ще изгради ,,стена от дронове" срещу Русия та...!
    Ах,забравих...- и имаме цели 1,5 бр. супер -съвременни изтребители-,,Ф"-16...!

    08:17 24.09.2025

  • 77 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Демо":

    Всички помним всички неща, които каза Путин. Всички видяхме, че не направи нито едно от тях. Нямаше да напада Украйна и я нападна. Щеше да я разоръжава и я въоръжи до зъби. Щеше да връща НАТО обратно и го разшири с Финландия и Швеция като удвои натовската граница на Русия. Щеше да пренарежда световния ред и бутна руската икономика от 8-мо до 11-то място в света. Има ли едно нещо, което Путин е казал и направил? Смеят се на Зеленски, че бил комик, но реално шymъm е Путин.

    08:19 24.09.2025

  • 78 И вчера

    2 1 Отговор
    Русия хвърли десетки КАБ бомби на руска територия в Курск и Белгород, които УЖ освободи още по Великден, както сам Путин се похвали!

    Що така бе, вати?

    Четем , че Путин мобилизирал поредната армия за поредното велико настъпление, само че сега й викал " резервна " армия!

    Съдбата й ще бъде същата. Скоро започва четвъртата година от великата СВО, Сталин се обръща в гроба!

    08:19 24.09.2025

  • 79 Объркано ЕвроАтлантиче!

    4 1 Отговор
    Сега последноТръмп-
    ,,Агент Краснов" ли е,или - НЕ...🙄🙄🙄?!?!

    08:20 24.09.2025

  • 80 иzпражнението гайтанджиева

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "факуса":

    Toва са руски фейкове.

    08:20 24.09.2025

  • 81 Реално

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Демо":

    Русия отдавна я няма, чекистите и болшевиките я затриха.
    В момента имаме Руска федерация, създадена през 1991 г. от Елцин, която некадърното, npocто милиционерче Путлер е на път да разруши.
    п.п. В РФ няма Руска република .

    08:20 24.09.2025

  • 82 Краварника ръководен

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    от рижавия ветропоказател може да се зъби само на евро пуделите си. Вчера след изказването му в ООН и митата срещу Бразилия и другите страни от БРИКС, Лула да Силва президента на Бразилия му отговори в прав текст, че страната му е независима и такава ще остане и не го плашат такива изказвания като тези на рижавия ветро показател.

    08:21 24.09.2025

  • 83 Тръмп щял да каже след месец

    2 1 Отговор
    дали още вЕрвал на Путин?!

    Досега всичко беше след една - две седмици, сега стана месец!

    И аз ще кажа след месец дали вЕрвам на Тръмп, хахаха!

    08:23 24.09.2025

  • 84 И какво ще направи Тръмп

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    по въпроса?
    Че не се разбира от недомлъвките ти.

    08:23 24.09.2025

  • 85 Оди у Русиа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Доло":

    Ще се спасиш.

    08:23 24.09.2025

  • 86 име

    1 1 Отговор
    иZвинявайте, но иро просото и боко тиквата трябва да закачат на буксир нашите два музейни експоната Кен Еф16 и да карат двата влекача на път към бандеристан, къде да свалят нагли руски нарушители на въздушното пространство.

    08:23 24.09.2025

  • 87 Мухахаха

    0 1 Отговор
    Путин диктува правилата

    08:23 24.09.2025

  • 88 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Ама че глупости. Дедо Дони май се е напушил, сам не си вярва.

    08:23 24.09.2025

  • 89 Сък Майдик

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":

    Ххххшшшш,МоФо ,не се прави на разбирач .

    08:25 24.09.2025

  • 90 Коста бг

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Ти нали 4години месиш погачи на Дунав за братушките ,не си давай мнението с тази омесена глава

    08:25 24.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Специална Военна Опсерация

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Любовта е непредвидима, необяснима, а понякога зрелищна и даже разрушителна, особено, когато е между мъже, в осмото десетилетие!

    Е, любовната авантюра, между Тръмп и Путин, приключи!

    Галактиките се разминаха и продължиха, всяка по своята траектория на Величие!
    Галактика „Печалба” - към Великата Депресия от 1929г, а Галактика „Победа” - към Великата Октомврийска Социалистическа Революция от 1917г...


    И понеже, неотдавна, Тръмп, заговори за целуване на задници, сега безспорно, той остана с повече косми в устата, отколкото Путин.
    Сега, може да си ги сложи в бурканче и гордо да ги показва на гостите в белия дом, вместо Нобелова награда: „Ето – тези са ми от Путин!”

    А, едно време, по комунизма, колко добре си беше! Тогава политиката си беше културна и вождовете се целуваха само по устата ;)

    08:25 24.09.2025

  • 93 Механик

    1 1 Отговор
    Тука пише че имало ПРОМЯНА. Малко по-рано имаше статия "The Daily Telegraph: Няма "шеметна" промяна в позицията на Тръмп за Украйна, просто ще продава оръжия на НАТО за Киев"
    Последно, има ли или няма промяна, че вече се ошашавихме от плоска пропагнада.

    Коментиран от #101

    08:26 24.09.2025

  • 94 оня с коня

    1 1 Отговор
    Глад мори добитъка ,а и зимата чука на прага и Галкините корморани отрано са ги пуснали днес на паша .

    08:26 24.09.2025

  • 95 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "помнещ":

    Русия пък щото воюва с богати и силни държави... СССР влезе в Афганистан и след 10 години фалира и се разпадна. Русия наби колосите Чечения и Грузия и си помисли, че е велика сила. Влезе в Украйна и се наcpа. Руснаците са мuзepнuцu и могат да търпят много, но няма да търпят вечно. Ако тая война се разрастне сами ще изкарат Путин от Кремъл с краката напред.

    08:26 24.09.2025

  • 96 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Бат Петьо Парчето":

    Ще започнем от теб,само един по як сазал трябва и подходящо дърво .

    08:28 24.09.2025

  • 97 Московията е въздух под налягане!

    2 1 Отговор
    От Киев за три дни до между украинската и рюZkата армия има паритет в силите и средствата.....
    Бившият шеф на „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин призна, че ситуацията на фронта е стигнала до задънена улица. По думите му украинската и руската армии са достигнали паритет в сили и средства, поради което придвижването фактически е невъзможно.
    Всяка техника, заяви Рогозин, се унищожава в радиус от 20 км от фронтовата линия, а пехотата също е лесно забележима и поразявана. Това изявление той направи в интервю за руския пропагандист Олег Пахолков.
    Силите са ни приблизително равни....
    За форсиране на Днепър не може да става и дума

    08:28 24.09.2025

  • 98 Специална Военна Опсерация

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Делю Хайдутин":

    Презокеанската пръчица на Тръмп, каза „Прас!”
    и Путин от блатото на СВО, каза: „Пльок!”.
    Кси победоносо погледна към Тръмп и
    сложи къса, стегната каишка на врата на Путин : „Щрак!”,
    като много внимаваше да не се изцапа.
    Така, колкото повече Украйна става руска,
    толкова повече Русия става китайска!

    Коментиран от #103

    08:29 24.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "оня с коня":

    Ломски ,колко дълго да ти повтарям ,че логиката не е силна черта в рода ви ,наблягай на еденье и ..раниье .А оня моя е просто класи над вас .

    Коментиран от #107

    08:30 24.09.2025

  • 101 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Механик":

    Кое не разбра?!

    08:30 24.09.2025

  • 102 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Делю Хайдутин?

    08:31 24.09.2025

  • 103 Мехмед Ефенди

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Специална Военна Опсерация":

    Ами тя България неофициално отдавна си е турски санджак .

    08:31 24.09.2025

  • 104 Елементарен си ти!

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Елементарно Уотсън!":

    Колко ли продължава война на изтощението и то ако не е само срещу украйна?
    Русия не "просила" севернокорейци, а ги обучаваше по договор. И то на територията на Русия.
    А туй за броя на руските жертви откъде го научи?:)

    08:33 24.09.2025

  • 105 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":

    Дядо , да ти призная ,в случая си прав ...

    08:34 24.09.2025

  • 106 аz СВОПобеда80

    0 0 Отговор
    Ква стана тя 🤣
    Ква стана тя 🤣

    08:34 24.09.2025

  • 107 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "оня с х.я":

    Уникално е...че още си жив и мърдаш?:)

    08:35 24.09.2025

  • 108 Ква 1/3 си покривал бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "оня с коня":

    и 1/100 не си осигурявал, защото месечното производство е по-малко от 3 дневното харчене на снаряди. Руснаците за месец използват толкова снаряди колкото колективния запад не може да произведе за 6 месеца, а в това число сме и ние. И това го изнесоха американски военни от тия дето следят тия неща. Мтого сте недорасли и с рудиментирали мозъци.

    08:35 24.09.2025

  • 109 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "факуса":

    О, аз историята много я чета, затова още на втория месец от войната ви казах, че Русия няма как да я спечели. Никой няма да даде задна, а когато срещу теб имаш блок, чиято икономика превъзхожда твоята десетки пъти, ти нямаш никакъв шанс. Тогава ми се смяха и чакаха всеки момент всичко да приключи. 3,5 години по-късно руската армия се намира буквално на същото място. Русия е обречена в тази война. Тя просто няма парите да я спечели.

    08:36 24.09.2025

  • 110 Роко Сифреди

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Демо":

    Путин каза и ти умря от страх. Сега разбираш ли, че не управниците са ти виновни, твоята робска психика.

    08:36 24.09.2025