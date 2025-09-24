Неочаквана промяна в позицията на Тръмп: Путин е книжен тигър, НАТО трябва да сваля руските самолети

Американският президент Доналд Тръмп, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви снощи, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния ѝ вид и може би дори да отиде по-далеч" спрямо Русия, предаде Франс прес, пише БТА.
В друго гръмко изявление той посочи, че страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство.
"От три години и половина Русия води война без ясна посока, която една истинска военна сила би спечелила за по-малко от седмица", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като изрази мнение, че Русия на Владимир Путин "много прилича на "книжен тигър".
В началото на годината Доналд Тръмп заяви категорично пред украинския президент Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската инвазия, и впоследствие го призова да пристъпи към "размяна на територии", припомня АФП.
След срещата си снощи с украинския държавен глава в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, президентът републиканец вече смята, че с "време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно (Украйна) да се върне към границите, от които започна този конфликт".
Зеленски описа разговорите си с американския си колега Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". "Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски. Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.
Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен". Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може "кардинално да промени нещата" за Киев, посочва Ройтерс.
"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски. "Благодарен съм за тази среща и очакваме действията на Америка да подтикнат Русия към мир. Москва се страхува от Америка и винаги ѝ обръща внимание", добави украинският лидер.
"Смятам, че президентът Тръмп може да промени и отношението на Си Цзинпин към тази война, защото ние не смятаме, че Китай иска да сложи край на тази война", заяви Зеленски в предаването "Спешъл рипорт" на телевизия "Фокс нюз" след срещата си с Тръмп. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че приветства промяната в позицията на американския президент Тръмп по отношение на войната в Украйна, посочва ДПА.
Попитана за реакцията на Европейския съюз на коментарите на Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Калас каза: "Ние сме много положително настроени към това, защото всичко това са правилни неща". "Да, трябва да спрем да купуваме руска енергия. Да, Украйна трябва да спечели войната и всички други изявления, които (Тръмп) направи днес по отношение на Украйна и Русия, са верни", заяви Калас.
Френският президент Еманюел Макрон приветства днес промяната в отношението на американския президент Доналд Тръмп към Москва по отношение на войната в Украйна. "Радвам се да чуя, че американският президент вярва в способността на Украйна не само да устои, но и да отстоява и гарантира своите права", заяви Макрон пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
"Приветствам изявленията, направени от американския президент преди няколко часа, в които той посочи прогресивното отслабване на руската икономика и неуспехите на терен на Русия, която, представете си, за повече от 1000 дни е завладяла едва 1% от украинската територия, въпреки толкова много загуби и толкова много жертви сред цивилното население".
Британската външна министърка Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство е "готово да действа", след като Доналд Тръмп призова страните от НАТО да свалят нарушаващите въздушното пространство руски самолети. Купър разкритикува Москва за "провокативните и безразсъдни" нарушения на въздушното пространство на НАТО през последните седмици по време на реч пред ООН. Тези коментари идват, след като Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила в полза на Русия – драматична промяна в сравнение с предишния му призив към Киев да направи отстъпки, отбелязва ДПА.
"Сигурността на Украйна е нашата сигурност и всички ние зависим от спазването на Устава на ООН", заяви днес Купър пред Съвета за сигурност на ООН. Действията на Русия целят да подкопаят демокрацията, да предизвикат конфликти и да разпространят нестабилност далеч извън границите на Европа, добави министърката.
"През последните седмици станахме свидетели на провокативни и безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО в Естония, Полша и Румъния, срещу които алиансът заема твърда позиция, и ние сме готови да действаме", каза Купър.
На свой ред НАТО заяви, че ще отговори на руските въздушни нарушения с "военни и невоенни средства", посочва ДПА. В изявление алиансът осъди навлизането в естонското въздушно пространство на три руски самолета МиГ-31 в петък, като го описа като "част от по-широка тенденция на все по-безотговорно поведение от страна на Русия". "Русия не трябва да има никакви съмнения: НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитят и да възпрат всички заплахи от всички посоки", предупреди алиансът.
