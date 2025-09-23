Украйна не очаква чудеса от посещението на Зеленски в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски ще потърси повече подкрепа от съюзниците си, когато тази седмица се обърне към юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН и се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Зад кулисите обаче Киев тихо се подготвя за нова фаза от войната, в която ще разчита повече на себе си, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

Надеждите на Киев да спечели налагането на нови строги санкции от страна на САЩ срещу Русия избледняват, а новият прагматизъм в Украйна прави пътуването на Зеленски по-спокойно от някои по-ранни визити в САЩ, извличайки поуки от разрива в отношенията с Белия дом през февруари.

Френетичната европейска дипломация и изразът на съжаление от страна на Украйна след катастрофалната среща през февруари проправиха пътя за възобновяване на споделянето на важни разузнавателни данни с Киев и доставките на оръжия, одобрени от предшественика на Тръмп - бившия президент Джо Байдън.

Въпреки това интензивният лобизъм не успя да убеди Тръмп да наложи санкции, които да нанесат достатъчно щети на военната икономика на Русия, за да принудят президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, а украинците продължават да бъдат скептични, че войната ще приключи скоро.

Украинците са несигурни за бъдещето си

Само 18 процента от украинците смятат, че военните действия могат да приключат през тази година, а в Украйна цари чувство на несигурност за бъдещето, заяви Антон Грушетски, директор на Киевския международен институт по социология. Напоследък Путин постигна няколко дипломатически успеха, включително червения килим, с който бе посрещнат от Тръмп при срещата им в Аляска миналия месец, и има признаци, че Украйна преминава към нов етап от войната, в който чуждестранната подкрепа е намалена.

Украински мозъчен тръст, който преди е изучавал Русия, за да намери цели за налагане на правителствени санкции, сега прави анализи, за да помогне на военните да изберат цели за удари с безпилотни летателни апарати, заяви високопоставен служител.

Източникът каза, че Украйна не само е претърпяла неуспехи по отношение на санкциите и намалената помощ от страна на САЩ, но може да загуби и част от подкрепата на съюзниците в Европа. В знак за това как Киев се опитва да увеличи сам натиска върху Русия, украински дронове с голям обсег поразиха пристанища и рафинерии, което накара Москва да предупреди за предстоящо намаляване на производството на суров петрол.

"Много важно място, на което да бъдеш"

Зеленски вероятно ще поиска днес от Тръмп налагането на нови американски санкции срещу Русия, ден преди да се обърне към Общото събрание на ООН. Киев също така представя планове за провеждането на среща на върха, посветена на окупирания от Русия Кримски полуостров - събитие, което изглежда има за цел да попречи на дискусиите за каквото и да е било мирно споразумение, включващо признаването на Крим като руска територия.

Путин твърди, че повече от 700 000 руски войници се бият в момента на фронтовата линия в Украйна, а руските сили са окупирали около 20 процента от украинската територия. Москва иска цялата тази територия и дори още повече, преди да започне да обмисля воденето на преговори за прекратяването на войната в Украйна. Украинските официални представители описаха работата си преди пристигането на Зеленски в Ню Йорк късно снощи като прагматична дипломация, а не като подготовка за решаващо пътуване.

"Ню Йорк е платформа всеки септември. Това е много важно място, на което да бъдеш", заяви пред Ройтерс първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица, който преди това бе постоянен представител на Украйна в ООН. "Бих искал да беше по-лесно, но никога няма да има лесни решения за конфликти от такъв мащаб. Затова мисля, че никой от нас няма да се върне от Ню Йорк с лесни решения. И ще продължим да работим усилено след (срещата) в Ню Йорк", добави той.

Спънки на бойното поле и тежки загуби

Руските сили, които нахлуха през февруари 2022 г., напредват бавно в Източна Украйна през последните две години, но без да успеят да превземат крепостта на украинците - Покровск в Донецка област, който от месеци е една от основните им цели.

Въпреки че е намаляла, подкрепата на САЩ остава от съществено значение за Украйна, а съюзниците на Киев са обезпокоени за числеността на резервите от военен персонал. Високопоставен дипломат от Европейския съюз заяви, че обменът на разузнавателна информация със САЩ и новият механизъм за закупуване на американски оръжия от Украйна са от съществено значение за способността на украинските сили да удържат позициите си.

Зеленски заяви, че първите оръжия, доставени по този механизъм, включват системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и ракетни пускови установки "HIMARS", и че досега Украйна е осигурила финансиране в размер на над 2 милиарда долара за оръжия, произведени в САЩ.

По-уверената позиция на Украйна по отношение на оръжията според високопоставения дипломат е очевидна от по-малко настойчивия тон на Зеленски в последните му публични изказвания.

Андрий Загороднюк, бивш министър на отбраната на Украйна от 2019 г. до 2020 г., заяви, че европейската стратегия често се е фокусирала върху идеята за възпиране с цел да се предотвратят бъдещи конфликти, но Путин не е имал интерес да спре войната на Русия в Украйна и затова стратегията на Киев е била да попречи на руските сили да постигнат успех.

"Стратегията е да се неутрализира Русия", каза бившият украински министър на отбраната. "Това би довело до възможност за стабилизиране на ситуацията и, да се надяваме, до начало на възстановяване, поне (до известна степен), без Русия да се съгласи да се съгласява да спре войната", добави той.

Като ритуален танц

Бивш високопоставен украински официален представител, пожелал да остане анонимен, изрази съмнение, че Тръмп изобщо ще наложи санкции на Русия, и заяви, че Украйна би било по-добре да се съсредоточи върху укрепването на въоръжените си сили.

Той подходи пренебрежително във връзка с преговорите между САЩ, Украйна и Европейския съюз за гаранции за сигурност, които да защитят Украйна след сключването на предполагаемо споразумение за прекратяване на войната. Сравнявайки процеса с ритуален танц, той заяви: "Би било много красиво, ако хората не бяха убивани".