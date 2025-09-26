Бивш директор на ФБР може да влезе в затвора, влиянието на Тръмп нараства

Срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми снощи бяха повдигнати обвинения в даване на фалшиви показания пред Конгреса, което е знак за нарастващото влияние на президента на САЩ Доналд Тръмп над министерството на правосъдието, пише в. „Вашингтон пост“, предаде БТА.

Обвинителният акт, одобрен от федерално голямо съдебно жури, повдига срещу Коми обвинения в даване на фалшиви показания, както и възпрепятстване на работата на Конгреса на САЩ, за което се предвижда наказание до пет години затвор, посочва изданието. Актът бе приет въпреки възраженията на прокурори, които настояват, че няма достатъчно доказателства за обвиненията срещу бившия директор на ФБР, коментира американското столично издание.

Делото срещу Коми представлява най-значимата стъпка в кампанията на Тръмп да използва министерството на правосъдието, за да си отмъсти за лични обиди и да преследва публични личности, които смята за свои врагове, коментира „Вашингтон пост“.

Тръмп твърди, че действията му са мотивирани от факта, че държавната власт е била използвана като оръжие срещу него и засили публичната си кампания за натиск върху министерството на правосъдието през последните дни, пише в. „Ню Йорк таймс“. Той публично призова главния прокурор Пам Бонди да използва правомощията си, за да преследва противниците му, които той описва като „отрепки“, включително Коми и Летиша Джеймс - главния прокурор на Ню Йорк, която водеше делото срещу Тръмп за надценяване на стойността на състоянието му, посочва изданието.

„Ню Йорк таймс“ цитира няколко настоящи и бивши служители на министерството на правосъдието, които са крайно разтревожени от повдигането на обвинения срещу Коми. Възможно е последствията от това да бъдат широкообхватни и включително да доведат до оставки на прокурори заради начина, по който администрацията на Тръмп се опитва да използва ведомството, и заради ерозията на общественото доверие в американската прокуратура, коментира вестникът.

Прокурорите са били принудени да бързат да съберат доказателства срещу бившия шеф на ФБР, тъй като петгодишният срок на давност за лъжесвидетелстване е щял да изтече в края на тази седмица, пише британският вестник „Телеграф“.

Те са имали време до вторник да организират заседанието на федерално голямо съдебно жури, пред което да представят доказателствата си, за да осигурят приемането на обвинителен акт преди изтичането на крайния срок, отбелязва изданието.

Бонди беше подложена на особено силен натиск от страна на началника си миналия уикенд, когато Тръмп изрично поиска от нея да предприеме действия срещу политическите му врагове, посочва „Телеграф“.

Обвинителният акт срещу Коми беше внесен от току що назначения от Тръмп нов прокурор в Източния окръг на щата Вирджиния, където по ирония на съдбата самият бивш директор на ФБР някога е работил като федерален прокурор, пише вестник „Гардиън“.

Линдзи Халиган беше назначена за главен федерален прокурор в Източния окръг на Вирджиния миналата седмица, след като Тръмп уволни предшественика ѝ Ерик Сибърт, който отказа да повдигне обвинения срещу Коми поради опасения, че няма достатъчно доказателства, посочва изданието.

Халиган, която доскоро беше съветник в Белия дом и е бивш адвокат на Тръмп, и няма прокурорски опит, е получила документ от подчинените си в началото на тази седмица, в който се излагат причините, поради които срещу Коми не бива да бъдат повдигани обвинения, твърди „Гардиън“, позовавайки се на свои източници. Въпреки това министерството на правосъдието е настояло обвинителният акт да бъде внесен, коментира вестникът.