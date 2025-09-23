Защо връщат шоуто на Джими Кимъл в ефир

Вечерното шоу на Джими Кимъл се завръща в ефир този вторник - седмица след като бе свалено от програмата на американската телевизия ABC, собственост на Walt Disney Company. Това бе съобщено от самата ABC.

Миналата сряда ръководството на Walt Disney взе решение да спре временно предаването на популярния водещ заради неговия монолог в последния епизод на шоуто във връзка с убийството на десния активист Чарли Кърк, който бе важен поддръжник на президента Доналд Тръмп.

"През уикенда достигнахме нови нива на падение, като бандата на MAGA се опита отчаяно да представи този младеж, който уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и направи всичко възможно, за да извлече политически ползи от това", гласеше част от монолога.

Думите на Кимъл породиха силно недоволство сред консерваторите. Председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар нападна Джими Кимъл и предложи регулаторната агенция да предприеме действия срещу ABC заради коментарите на водещия. Само няколко часа след това Disney обяви, че шоуто на Джими Кимъл е временно спряно.

Силна вълна от критики заради спирането на шоуто

Внезапното решение на компанията породи силна вълна от критики. Профсъюзи от Холивуд, представляващи общо над 400 000 работници, публично осъдиха Walt Disney. Съюзът на сценаристите заговори за "корпоративно малодушие" и организира протест пред централата на Disney в Калифорния. Фенове на Кимъл, членове на Демократическата партия и редица известни личности разкритикуваха решението за свалянето на шоуто. Някои републиканци също се изказаха критично.

Сенатор Тед Круз, републиканец от Тексас, сравни коментарите на Брендън Кар с тези на мафиотски бос, твърдейки, че думите му за потенциално отмъщение срещу медийните компании са "адски опасни". "Харесвам Брендън Кар, но ние не трябва да се занимаваме с този бизнес", каза в тази връзка Круз в своя подкаст миналата седмица.

Компанията Walt Disney беше подложена на натиск и от своите клиенти, някои от които прекъснаха абонаментите си за Disney+ и почивки в Disney World в знак на протест. В социалните мрежи под рекламите за филми на Disney или стрийминг предложенията на компанията можеха да се видят множество коментари в подкрепа на популярния водещ и шоуто му.

Дейвид Летърман, едно от най-популярните телевизионни лица в САЩ, коментира спирането на шоуто на Кимъл така: "Не може да се уволняват хора просто заради страха от едно авторитарно и криминално правителство (...) В един авторитарен режим нещо подобно може да се случи на всеки, на теб също."

Известният радиоводещ Хауърд Стърн също реагира критично: "Когато правителството каже: Не ми харесва какво говориш, ще намеря начин да те накарам да замълчиш - то това е грешният път за нашата страна".

Какво накара Disney да върне шоуто на Кимъл в ефир?

Доналд Тръмп гледа по съвсем различен начин на нещата. Досега той не е коментирал новината за завръщането на Джими Кимъл, но отдавна е известно, че популярният водещ е трън в петата му. "Отдавна трябваше да го увлонят", бе казал Тръмп миналата седмица след като бе обявено решението за временното спиране на предаването. Според президента Кимъл нямал никакъв талант.

Какво обаче накара сега Disney да върне шоуто на Джими Кимъл в ефир? Как така ABC иска отново да е негов продуцент? Германската телевизия АРД цитира Брайн Стайнберг от холивудското издание Variety, който изказва пред телевизия CBS своето предположение: "Кимъл е при Disney от десетилетия, той е един вид посланик на компанията. Той е бил многократно водещ на церемонията по връчването на Оскарите. Мисля, че те много го ценят и са искали да намерят начин да го върнат в ефир и да оставят този спорен момент зад гърба си."

В обширна публикация по темата "Ню Йорк Таймс" пише, че разговорите между Disney и Джими Кимъл за връщане на шоуто му в ефир са започнали официално в четвъртък. Тази информация е от двама източници, добре запознати със случая, които са говорили с "Ню Йорк Таймс" при условие за запазване на тяхната анонимност.

Представители на ръководството на Disney и изпълнителният директор на ABC, който пряко ръководи предаването, са се срещнали с Джими Кимъл в офиса на неговия адвокат в Лос Анджелис. В срещата е участвал и мениджърът на Кимъл. Тя обаче е приключила без съгласието на популярния водещ за промени в монолога, който той е планирал да изнесе в сряда и в който е искал да обясни по-ранните си коментари, породили недоволство сред консерваторите.

Разговорите с Кимъл са продължили през целия уикенд и в понеделник сутринта е било постигнато споразумение за връщането на предаването и за това какво ще каже Джими Кимъл при завръщането си.

"Миналата сряда взехме решение да спрем предаването, за да избегнем по-нататъшно разпалване на напрегнатата ситуация в емоционален за страната ни момент", се казва в изявление на Walt Disney. "Последните дни прекарахме в задълбочени разговори с Джими и след тях стигнахме до решението да върнем предаването във вторник."

Завръщането на шоуто на Джими Кимъл в ефир днес ще се превърне в един от най-очакваните епизоди на предаването му от години насам. През последните дни много от неговите колеги водещи на вечерни шоута - като Стивън Колбер, Джон Оливър, Сет Майер, Джими Фалън, Джон Стюарт - използваха своите предавания и платформи, за да подкрепят Джими Кимъл и да осъдят временното спиране на шоуто му.

Зрителите очакват с нетърпение да видят как водещият ще използва ефирното време и как ще коментира отсъствието си. Дали шегите му ще станат по-обикновени и не толкова критични към Тръмп и администрацията му? Това не би отговаряло на стила му, нито пък на очакванията на феновете му.