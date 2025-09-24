Марко Рубио: Тръмп няма да търпи безкрайно Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава привързан към мира в Украйна и проявява търпение, но то не е безгранично. Тази позиция изрази във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията в Украйна, предава News.bg.

„Президентът е много търпелив човек. Той е много привързан към мира, но търпението му не е безгранично“, заяви Рубио. По думите му Тръмп е проявил изключително сдържаност, като не е наложил допълнителни санкции в надежда за пробив в уреждането на украинската криза.

Рубио подчерта, че американският президент си запазва възможността да засили санкциите срещу Русия и да достави нови оръжейни системи на Украйна.

„И както Тръмп неведнъж е заявявал, той има възможност и варианти да наложи на Руската федерация допълнителни икономически санкции, ако това е необходимо, за да се сложи край на конфликта в Украйна“, каза държавният секретар.

Той допълни, че при определени обстоятелства Вашингтон може да продаде на Киев отбранителни оръжия, а потенциално и настъпателни средства.