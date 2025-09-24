Новини
Марко Рубио: Тръмп няма да търпи безкрайно Русия
  Тема: Украйна

Марко Рубио: Тръмп няма да търпи безкрайно Русия

24 Септември, 2025 09:50 929 26

  • марко рубио-
  • русия-
  • тръмп-
  • путин-
  • украйна

САЩ обмислят засилване на санкциите и военна помощ за Киев

Марко Рубио: Тръмп няма да търпи безкрайно Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава привързан към мира в Украйна и проявява търпение, но то не е безгранично. Тази позиция изрази във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията в Украйна, предава News.bg.

„Президентът е много търпелив човек. Той е много привързан към мира, но търпението му не е безгранично“, заяви Рубио. По думите му Тръмп е проявил изключително сдържаност, като не е наложил допълнителни санкции в надежда за пробив в уреждането на украинската криза.

Още новини от Украйна

Рубио подчерта, че американският президент си запазва възможността да засили санкциите срещу Русия и да достави нови оръжейни системи на Украйна.

„И както Тръмп неведнъж е заявявал, той има възможност и варианти да наложи на Руската федерация допълнителни икономически санкции, ако това е необходимо, за да се сложи край на конфликта в Украйна“, каза държавният секретар.

Той допълни, че при определени обстоятелства Вашингтон може да продаде на Киев отбранителни оръжия, а потенциално и настъпателни средства.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кварталния Стратег

    34 5 Отговор
    И какво ще направи? Байдън нали се раздаваше на максимум и какво стана? Голям цирк.

    Коментиран от #3

    09:51 24.09.2025

  • 2 Някой

    44 5 Отговор
    То и Русия няма да търпи безкрайно САЩ и НАТО.
    И?

    Коментиран от #6, #12

    09:53 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да бе , да ?! 🤔

    27 4 Отговор
    Добър блъф за предизвикване на преговори с украинската хунта ! Но пък , колко ли е търпението на Кремъл ?! А и бай Дончо точно си намери европейските балъми да му изкупуват щатско желязо ?!
    Рубио май само си прави вятър на устата .

    09:56 24.09.2025

  • 5 Дон Корлеоне

    5 12 Отговор
    Докога Тръмп ще пази Хаяско?

    09:57 24.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Вчера пак атентат срещу Тръмп.Не е сигурно дали ще изкара мандата.

    10:00 24.09.2025

  • 8 Пригожин

    3 12 Отговор
    Путин, Герасимов где бензин?

    Коментиран от #17

    10:00 24.09.2025

  • 9 Ще търпи

    22 2 Отговор
    и все така ще си лаете лакърдии, за да продължава тази война, от която САЩ печели стотици милиарди от глупава Европа.

    10:00 24.09.2025

  • 10 повръща ми се от

    14 1 Отговор
    болни ционистки сатани като този на снимката!

    10:01 24.09.2025

  • 11 Град Козлодуй

    2 13 Отговор
    Как пък една копейка не замина за руският свинарник?

    10:01 24.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 е тя РФ има и други варянти

    8 3 Отговор
    сега са 100 дрона и 100 ракетки на ден . това говори за запасяване . значи ако реши да направи 8-9 пъти повече удъри положението на киев рязко ще се усложни . ако загубят правителството и по важни структури ще капитулират . а и ги търсят за престъпления срещу цивилни . което влоши положението на хунтата . а поради подръжката от нас се обогатиха някои среди които важничат . ще видим . този рубио често греши . чарли не говореше за сво . в юса се противопоставят винаги 2-3 лагера . по финансови причини .

    Коментиран от #23

    10:04 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 456

    4 2 Отговор
    Глупости. А Уран, горива, бизнеса как ще е?

    10:04 24.09.2025

  • 16 мошЕто

    12 3 Отговор
    Като е ербап Тръмп , да нападне Русия , че да се посмеем малко ...

    10:10 24.09.2025

  • 17 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пригожин":

    Бензина е по бензиностанциите,бензим има колкото искаш.Вярвай по малко на фейк-нюз.

    10:12 24.09.2025

  • 18 Даа

    2 8 Отговор
    А в Питера бензин нет

    10:13 24.09.2025

  • 19 Идват

    2 5 Отговор
    Демократични бомби za МоZкалбад и Сан Блатенбург 🕊️💥🕊️

    10:18 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дядото

    8 0 Отговор
    то вие от 80 години злобеете и се пъчите срещу русия, инициатори сте на безброи провокации и заплахи,но русия си остава русия и няма да трепне пред алчността и злобата ви.

    10:21 24.09.2025

  • 22 Пудинг

    1 0 Отговор
    Чакам въ...дъно аз дъ въ изтърпя...че ако се гътнъ...атомите ще полетят!

    10:23 24.09.2025

  • 23 ЩЕКА 🤡🤩

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "е тя РФ има и други варянти":

    Ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ само щете ама вече четиригодишен парад вместо на Майдана е само ГНУС 200 за ОРКОВЕТЕ

    10:27 24.09.2025

  • 24 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    0 0 Отговор
    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация

    10:28 24.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пешо z

    0 0 Отговор
    Нищо няма да наложи Дончо,щото острова ще потъне ,а Натю ще гледа като на$рано.

    10:30 24.09.2025