Европа трябва да да засили подкрепата за Украйна, смята Германия

Европа трябва да да засили подкрепата за Украйна, смята Германия

24 Септември, 2025 12:56 631 22

Германският външен министър призова за увеличаване на военната и финансова помощ, докато ЕС обсъжда използване на замразени руски активи.

Европа трябва да да засили подкрепата за Украйна, смята Германия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Европа трябва да „порасне“ и да засили подкрепата си за Украйна след последните изявления на американския президент Доналд Тръмп в подкрепа на възстановяването на всички украински територии, окупирани от Русия. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за радио Deutschlandfunk, предава News.bg.

„Европейците многократно са казвали, че трябва да станем по-самостоятелни и суверенни. Това означава да преценим какво можем да постигнем сами. Много държави не са изпълнили обещанията си към Украйна - трябва да обмислим какви допълнителни финансови и военни възможности можем да предоставим“, подчерта Вадефул.

Думите му идват след като Тръмп направи рязък завой в реториката си - от предишни призиви Украйна да отстъпи територии, за да сложи край на войната, до настояване за връщане на границите „от началото на конфликта“. Засега обаче не е ясно дали това ще се превърне в реална промяна в американската политика, което оставя натиска върху Европа да поеме водеща роля в подкрепата за Киев.

Западни дипломати, цитирани от Ройтерс, предупредиха, че Тръмп може да сигнализира постепенно оттегляне на САЩ от ангажимента към Украйна, като прехвърля отговорността върху Европа. „Картите вече са на масата - знаем какво трябва да правим“, коментира западноевропейски представител.

В същото време ЕС обсъжда използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, а европейските държави увеличават разходите за отбрана и вече предоставят системи за противовъздушна защита чрез нов механизъм за доставка на оръжия.

Изявленията на Тръмп предизвикаха и ръст на акциите на отбранителните компании - индексът на европейските производители на оръжие се повиши с 0,8% и достигна близо рекордни нива, изпреварвайки общия индекс STOXX 600, който отбеляза спад.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 29 Отговор
    Ганчо да сложи още един байрак на укропам по общините.

    Коментиран от #18

    12:58 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #10

    12:58 24.09.2025

  • 3 ХАЙДЕ ДА ТРЪГВАТ

    21 1 Отговор
    ДВА ПЪТИ ОПИТАХА БЕЗ УСПЕХ , ДА ГИ ВИДИМ ТРЕТИЯ ПЪТ КАКВА ЩЕ Я СВЪРШАТ

    13:00 24.09.2025

  • 4 Бай Ганьо

    3 24 Отговор
    За нас важното е,в този труден момент, нашите копейки пак да хванат средния!

    13:00 24.09.2025

  • 5 Майна

    20 2 Отговор
    Докато нацисти са в управлението..
    Умряха седем от AfD , преди избори, един получи забрана да участва в изборите..
    Докога ще устискат с 18% доверие за Мерц?
    Хм..

    13:00 24.09.2025

  • 6 ти да видиш

    22 1 Отговор
    Краставите нацисти през девет баира се надушват!

    13:00 24.09.2025

  • 7 Трябва

    8 4 Отговор
    Още мърда Европа.

    13:04 24.09.2025

  • 8 Мерц и

    17 1 Отговор
    външният му министър са все по-малко Германия.

    13:05 24.09.2025

  • 9 Вервайте ми!

    19 1 Отговор
    Не си пият хапчетата в ислямска Германия!

    13:06 24.09.2025

  • 10 Браво Желязков!

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Парите са най-малкото нещо в борбата с руския Фашизъм!!!

    13:12 24.09.2025

  • 11 Анонимен

    14 1 Отговор
    А Германия ли ще плаща, след като тя предлага?

    13:17 24.09.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Дончо ша ви опраи!
    Защо Европа не въведе забрана за руски визи, а?

    13:19 24.09.2025

  • 13 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Аре стига с това европа, който иска да раздава, ама общата пара да се харчи както ви падне и да ни обеснявате че трябва да стягаме колани, е няма да стане. По добре да кзлизаме от тоя продънен ЕС

    13:20 24.09.2025

  • 14 Бъдеще

    12 1 Отговор
    Тия същите германци, пищеха, че не интегрираме циганите в обществото. Сега, като тъмните отидоха при тях, решиха, че и за тях са голям проблем..

    Същото е и с подкрепата за 404. Не Германия, а Европа трябвало да да дава кинти... Е що бе? Давайте си вие, а като свършат, ще питате къде ходят гладните по нужда. Не карайте другите да правят вашите грешки!!!!

    13:22 24.09.2025

  • 15 Камчия е руска ЗАВИНАГИ

    2 5 Отговор
    Защо не се задейства член 5 и НАТО да освободи Камчия от руснаците!
    Тиквата им я даде!

    13:22 24.09.2025

  • 16 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    По добре късно отколкото никога.

    13:37 24.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    по добре по стълбовете по улиците да има по един байряк на всеки стълб

    13:38 24.09.2025

  • 19 Брей,брей

    3 1 Отговор
    Този иска руско знаме над Бундестага

    13:41 24.09.2025

  • 20 Смятат

    3 1 Отговор
    го един файтон хора, които са на командно (дишане). За Германия в лицето на германскиа данъкоплатец, Уркаина е камък на шията. Справка, последните проучвания, където АзГ трупа популярност и то в райони на "традиционните" партии.

    13:42 24.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ханс

    2 0 Отговор
    Пак храбри войни ще се разписват на Райхстага

    13:48 24.09.2025

Новини по държави:
