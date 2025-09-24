Европа трябва да да засили подкрепата за Украйна, смята Германия

Европа трябва да „порасне“ и да засили подкрепата си за Украйна след последните изявления на американския президент Доналд Тръмп в подкрепа на възстановяването на всички украински територии, окупирани от Русия. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за радио Deutschlandfunk, предава News.bg.
„Европейците многократно са казвали, че трябва да станем по-самостоятелни и суверенни. Това означава да преценим какво можем да постигнем сами. Много държави не са изпълнили обещанията си към Украйна - трябва да обмислим какви допълнителни финансови и военни възможности можем да предоставим“, подчерта Вадефул.
Думите му идват след като Тръмп направи рязък завой в реториката си - от предишни призиви Украйна да отстъпи територии, за да сложи край на войната, до настояване за връщане на границите „от началото на конфликта“. Засега обаче не е ясно дали това ще се превърне в реална промяна в американската политика, което оставя натиска върху Европа да поеме водеща роля в подкрепата за Киев.
Западни дипломати, цитирани от Ройтерс, предупредиха, че Тръмп може да сигнализира постепенно оттегляне на САЩ от ангажимента към Украйна, като прехвърля отговорността върху Европа. „Картите вече са на масата - знаем какво трябва да правим“, коментира западноевропейски представител.
В същото време ЕС обсъжда използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, а европейските държави увеличават разходите за отбрана и вече предоставят системи за противовъздушна защита чрез нов механизъм за доставка на оръжия.
Изявленията на Тръмп предизвикаха и ръст на акциите на отбранителните компании - индексът на европейските производители на оръжие се повиши с 0,8% и достигна близо рекордни нива, изпреварвайки общия индекс STOXX 600, който отбеляза спад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #18
12:58 24.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:58 24.09.2025
3 ХАЙДЕ ДА ТРЪГВАТ
13:00 24.09.2025
4 Бай Ганьо
13:00 24.09.2025
5 Майна
Умряха седем от AfD , преди избори, един получи забрана да участва в изборите..
Докога ще устискат с 18% доверие за Мерц?
Хм..
13:00 24.09.2025
6 ти да видиш
13:00 24.09.2025
7 Трябва
13:04 24.09.2025
8 Мерц и
13:05 24.09.2025
9 Вервайте ми!
13:06 24.09.2025
10 Браво Желязков!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Парите са най-малкото нещо в борбата с руския Фашизъм!!!
13:12 24.09.2025
11 Анонимен
13:17 24.09.2025
12 Ганя Путинофила
Защо Европа не въведе забрана за руски визи, а?
13:19 24.09.2025
13 ООрана държава
13:20 24.09.2025
14 Бъдеще
Същото е и с подкрепата за 404. Не Германия, а Европа трябвало да да дава кинти... Е що бе? Давайте си вие, а като свършат, ще питате къде ходят гладните по нужда. Не карайте другите да правят вашите грешки!!!!
13:22 24.09.2025
15 Камчия е руска ЗАВИНАГИ
Тиквата им я даде!
13:22 24.09.2025
16 стоян георгиев
13:37 24.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "честен ционист":по добре по стълбовете по улиците да има по един байряк на всеки стълб
13:38 24.09.2025
19 Брей,брей
13:41 24.09.2025
20 Смятат
13:42 24.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ханс
13:48 24.09.2025