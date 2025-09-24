Европа трябва да да засили подкрепата за Украйна, смята Германия

Европа трябва да „порасне“ и да засили подкрепата си за Украйна след последните изявления на американския президент Доналд Тръмп в подкрепа на възстановяването на всички украински територии, окупирани от Русия. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в интервю за радио Deutschlandfunk, предава News.bg.

„Европейците многократно са казвали, че трябва да станем по-самостоятелни и суверенни. Това означава да преценим какво можем да постигнем сами. Много държави не са изпълнили обещанията си към Украйна - трябва да обмислим какви допълнителни финансови и военни възможности можем да предоставим“, подчерта Вадефул.

Думите му идват след като Тръмп направи рязък завой в реториката си - от предишни призиви Украйна да отстъпи територии, за да сложи край на войната, до настояване за връщане на границите „от началото на конфликта“. Засега обаче не е ясно дали това ще се превърне в реална промяна в американската политика, което оставя натиска върху Европа да поеме водеща роля в подкрепата за Киев.

Западни дипломати, цитирани от Ройтерс, предупредиха, че Тръмп може да сигнализира постепенно оттегляне на САЩ от ангажимента към Украйна, като прехвърля отговорността върху Европа. „Картите вече са на масата - знаем какво трябва да правим“, коментира западноевропейски представител.

В същото време ЕС обсъжда използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, а европейските държави увеличават разходите за отбрана и вече предоставят системи за противовъздушна защита чрез нов механизъм за доставка на оръжия.

Изявленията на Тръмп предизвикаха и ръст на акциите на отбранителните компании - индексът на европейските производители на оръжие се повиши с 0,8% и достигна близо рекордни нива, изпреварвайки общия индекс STOXX 600, който отбеляза спад.