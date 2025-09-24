Новини
Украйна ще обяви план за съвместно оръжейно производство със САЩ
24 Септември, 2025

Планира се увеличение на местното производство на оръжия с подкрепата на Вашингтон, след срещата между Зеленски и Тръмп.

Украйна скоро ще представи официалните подробности за съвместното оръжейно предприятие със САЩ, съобщи днес украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Властите се надяват да увеличат местното производство на оръжия със западна помощ, докато военните отблъскват все по-големи и по-добре въоръжени руски сили, отбелязва агенцията.

Стефанишина заяви, че украинска делегация ще посети САЩ на 30 септември, след като получи "положителен сигнал" от американския президент Доналд Тръмп, който снощи се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в Ню Йорк.

"Имаше много енергична реакция от американския президент. Той прекара няколко минути в изразяване на възхищение от украинските иновации и способности", каза тя пред украинската телевизия.

Двамата лидери преди това обсъдиха рамките на сделка за съвместно производство на дронове, която според Зеленски е получила политическа подкрепа от Тръмп.

Снощи американският президент изрази и подкрепата си за военните усилия на Киев, като предложи Украйна да продължи да се бори за връщане на територията си.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дано теглят още

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    145 милиарда Евро и да пращат оръжия на Украйна
    Свободата не е евтина! Но сега не умират Българи за нея в противен случай и това ще стане!!

    Коментиран от #29

    16:49 24.09.2025

  • 4 Луд с картечница

    15 3 Отговор
    Ами да бяхте поискали първо разрешение за строежа на тези цехове от НВ В. Путин,щото после пак преди откриването им ще има Буммммм!

    16:49 24.09.2025

  • 5 Мечка ама Панаирджийска

    4 15 Отговор
    Русия е скрап и гробища

    16:50 24.09.2025

  • 6 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    13 3 Отговор
    Колкото оцеля завода на ренметал, толкова и краварите ще направят завод у бандеристан. На Тръмп поне му е ясно че ПВОто им не струва и гаранция завода ще е кaпyт.

    16:52 24.09.2025

  • 7 Тома

    12 3 Отговор
    Тръмп много галено нарече зельо зеления пианист понеже се е възхитил как свири на пиано без ръце.

    16:52 24.09.2025

  • 8 Видяла жабата, че подковават коня

    10 1 Отговор
    и тя си вдигнала крака.

    16:52 24.09.2025

  • 9 Гориил

    12 2 Отговор
    Това е също толкова мъртвородена пропагандна кампания, колкото и виковете за единството и сплотеността на Европа.Как може Америка да се довери на Украйна, населена с руснаци? Само луд би се впуснал в тази безнадеждна и опасна игра.

    16:53 24.09.2025

  • 10 Къде ще произвеждат?

    10 3 Отговор
    На Луната ли? Русия едва ли ще позволи това!

    Коментиран от #11

    16:54 24.09.2025

  • 11 Все едно

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Къде ще произвеждат?":

    Китай или Русия да имат военни заводи в Канада? Няма как да стане.

    16:55 24.09.2025

  • 12 Важен проект за съвместен строеж

    7 2 Отговор
    на психиатрични клиники за изкукалите американци, урки и български русофоби. След кратко лечение ще ги пращат да разминират.

    16:56 24.09.2025

  • 13 Всичко по реда си

    3 2 Отговор
    Скоро руснаците не бяха удряли американците. Те удряха само украински и някои западни фабрики. Сега както и преди ще удрят съшите украински заводи, които обаче официално ще бъдат отбелязани за непосветените, че са си американски....

    Коментиран от #16

    17:00 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фелдфебел Зеленски

    1 4 Отговор
    ‼️ 🇺🇦👏✌️ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ-
    говори на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Основни твърдения:
    ➡️ Будапещенският меморандум не успя да гарантира защита на Украйна, затова изграждаме нова система за сигурност заедно с нашите партньори;
    ➡️ Трябва да признаем, че вниманието на ООН към войната в Украйна намалява, инструментите на организацията не работят;
    ➡️ Росия е напълно зависима от Китай и именно Пекин има възможността да принуди Москва да спре войната;
    ➡️ Путин се страхува да се срещне лице в лице с Украйна и когато се появи някъде в чужбина, само се преструва, че търси дипломация;
    ➡️ Росия убива украинци всеки ден, разрушава украински градове и не оставя никакви признаци, че някога ще се върне към принципите на Устава на ООН;
    ➡️ Украйна разчита на САЩ и други членове на Съвета за сигурност на ООН да насърчат Росия към мир;
    ➡️ Ако Украйна можеше да защити небето с мощна система за противодействие на руски дронове и ракети, това би принудило Росия да спре въздушните удари;
    ➡️ Знаем как да гарантираме сигурността. Но имаме нужда Росия да бъде тласната към мир.

    Коментиран от #32

    17:02 24.09.2025

  • 16 Бедните

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко по реда си":

    копейки не знаят какво ги чака. Краят на руската авантюра ще е трагичен за всички ви.

    Коментиран от #25

    17:04 24.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Къде ще ги произвеждат

    2 1 Отговор
    Навсякъде ще помиришат разцъфнал Орешник и предприятията отиват на кино от 6 до 5

    17:06 24.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Слав

    1 0 Отговор
    И производството ще бъде установено на безопасно място в Украйна.

    Коментиран от #27, #30

    17:09 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    «Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне. Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — сказал Залужный

    17:09 24.09.2025

  • 25 Тунгус

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бедните":

    Скоро си при нас в Сибир и ще ти се радваме

    17:10 24.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Настъпи

    1 0 Отговор
    часът за превантивен удар по осилото на стършелите който да свали наркосите от розовите облаци на които плуват поне за век напред! Обикновеният човек който фашистите използват за пушечно месо ще бъде благодарен ако настъпи дългоочакваният дълготраен мир.

    17:11 24.09.2025

  • 29 Да теглят от безродниците

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дано теглят още":

    България и Европа не дължат пари на фашисткият режим в Украйна, който създаде САЩ за да източва Европа.

    17:18 24.09.2025

  • 30 В НОВООСВОБОДЕНАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Слав":

    ЧАСТ НА СУМСКА ОБЛАСТ
    ИЛИ ОКОЛО ПОКРОВСК ЩОТО ТАМ КОНТРАНАСТУПА НАПРАУ ФЪРЧИ

    17:20 24.09.2025

  • 31 факуса

    0 0 Отговор
    зеления пор само с нас не е правил завод,оня отровения гербер кво чака,да отваря

    17:23 24.09.2025

  • 32 ТОВА ВЗАИМНОИЗКЛЮЧВАЩИ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фелдфебел Зеленски":

    СЕ РЕПЛИКИ ОТ НЯКАКЪВ НЕСКОПОСАН СКЕЧ ЛИ СА
    И ЩО МА ЗАНИМАВАТЕ С ТЯХ

    17:24 24.09.2025

  • 33 Русия вече знае

    0 0 Отговор
    къде в Украйна ще се строи оръжейното предприятие и с нетърпение очаква деня на откриването му за да изпрати поздравления. Както стана и с завода за Байрактар

    17:24 24.09.2025

