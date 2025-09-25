Нетаняху: Признаването на Палестина с нищо не задължава Израел; Уиткоф: Очаквам пробив за мир в Газа

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху каза, че признаването през последните дни на Палестина от няколко западни страни "с нищо не задължава Израел", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Срамната капитулация на някои лидери пред палестинския тероризъм с нищо не задължава Израел. Палестинска държава няма да има", посочи канцеларията на израелския лидер, след като шест европейски страни, сред които Франция и Белгия обявиха в понеделник, че признават Палестина.

От канцеларията на Нетаняху допълниха, че израелският премиер преговаря за сключване на споразумение за сигурност със съседна Сирия, предаде ДПА.

В съобщението се уточнява, че необходимите условия за сключването му са девоенизация на пограничната зона в Югозападна Сирия и защитата на друзкото религиозно малцинство, което Израел смята за свой съюзник.

Нетаняху намекна за воденето на подобни преговори още преди дни.

Оказа се, че в действителност те се водят от месеци, само че в тайна. Според сирийски източници през август е имало среща в Париж между сирийския външен министър Асад аш Шибани и израелска делегация.

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа също потвърди, че се водят преговори, но подчерта, че сключването на споразумение не значи нормализация на отношенията с Израел.

Процесът по-скоро има за цел да уреди въпроса със сирийското и израелското военно присъствие в пограничния район. Израел иска да не допусне в тази зона да се установят подкрепяни от Иран милиции и въоръжени ислямистки групировки, настроени враждебно към Израел. Израел и Сирия официално са във война от 1948 г. и до ден днешен между тях няма сключен мирен договор. Основната ябълка на раздора е съдбата на Голанските възвишения, които Израел окупира през 1967 г. и анексира през 1981 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи на лидерите на няколко мюсюлмански страни мирен план от 21 точки за Близкия изток и Газа, съобщи американският специален пратеник Стив Уиткоф и изрази убеденост, че в идните дни "ще има някакъв вид пробив" по въпроса, предаде Ройтерс.

"Имахме много ползотворно заседание. Представихме това, което наричаме мирен план на Тръмп за Близкия изток и Газа от 21 точки. По мое мнение документът отчита всички съображения на Израел и всички съображения на съседните държави в региона", каза Уиткоф пред участниците във форума "Конкордия" в Ню Йорк. "Надяваме се, и дори бих казал, че сме убедени, че в идните дни ще можем да обявим някакъв вид пробив."

Във вторник Тръмп се срещна с лидерите и официалните представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, за да обсъдят продължаващата вече почти две години война в Газа между Израел и бойците на палестинското движение "Хамас". Срещата се състоя в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Очаква се в понеделник американският лидер да разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.

Войната в Газа беше предизвикана от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Палестинското движение уби 1200 души, предимно мирни граждани, и взе по израелски данни най-малко 251 за заложници.

В последвалата война в Газа, която се води и до днес, са загинали над 65 000 души, също предимно мирни граждани, според местните здравни органи.