Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Олигархът Владимир Плахотнюк бе екстрадиран от Гърция в Молдова

Олигархът Владимир Плахотнюк бе екстрадиран от Гърция в Молдова

25 Септември, 2025 12:07 652 8

  • владимир плахотнюк-
  • гърция-
  • олигарх-
  • молдова-
  • плахотнюк

Плахотнюк, смятан за един от най-богатите хора в страната, е един от главните заподозрени в кражбата на века в Молдова

Олигархът Владимир Плахотнюк бе екстрадиран от Гърция в Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Молдовският бизнесмен и бивш политик Владимир Плахотнюк, задържан в Гърция по заповед за арест във връзка с обвинение в кражбата на 1 милиард долара, бе екстрадиран днес в Молдова от Гърция, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, съобщи БТА.

Онлайн изданието "NewsMaker.md", излъчващо на живо от летището, показа как хора в тъмни униформи извеждат от кацналия самолет мъж с бяла риза и тъмна шапка, чиито ръце са вързани зад гърба, и го качват в паркиран наблизо автомобил.

Пристигане на Плахотнюк се случва само няколко дни преди важните парламентарни избори в Молдова, в които управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) вероятно ще се бори да запази мнозинството си на фона на недоволството на избирателите от икономическите трудности и бавния напретък в борбата с корупцията.

Плахотнюк, смятан за един от най-богатите хора в страната, е един от главните заподозрени в т. нар. кражба на века в Молдова - изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара - сума, равняваща се по онова време на 12 процента от брутния вътрешен продукт на бившата съветска република. Плахотнюк отрича да е извършил каквото и да е било престъпление.

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г., и беше заместник-председател на парламента.

През 2023 г. Европейския съюз наложи санкции на Плахотнюк и шестима други за действия, които се смята, че са дестабилизирали и подкопали териториалната цялост на Молдова и съседна Украйна.

Според гръцката полиция 59-годишният Плахотнюк е живял в 22 страни от 2023 г. Полицията го арестува на летището в Атина през юли, след като се качил на самолет за Дубай. Бизнесменът е задържан по заповед на Интерпол, в която се посочва, че той има 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 0 Отговор
    Браво Гърция!

    12:11 25.09.2025

  • 2 да питам

    5 0 Отговор
    Едно нещо ме смущава .. Абе , що крадат само долари , а никога - рубли ?!🤔

    Коментиран от #6, #7

    12:12 25.09.2025

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    СЕГА ДА МУ ПОЖЕЛАЕМ ЩАСТЛИВО ПРЕБИВАВАНЕ В НАЙ " ЛУКСОЗНИЯТ ЗАТВОР "" .🎰🎲🪅 АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ И У НАС, ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПИРУВА НА ВОЛЯ.⚖️🧷🚔🥂🥂🥂

    12:14 25.09.2025

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    СЕГА ДА МУ ПОЖЕЛАЕМ ЩАСТЛИВО ПРЕБИВАВАНЕ В НАЙ " ЛУКСОЗНИЯТ ЗАТВОР "" .🎰🎲🪅 АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ И У НАС, ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПИРУВА НА ВОЛЯ.⚖️🧷🚔🥂🥂🥂

    Коментиран от #5

    12:14 25.09.2025

  • 5 Цвекйе ,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Той молдовец , ма ..

    12:22 25.09.2025

  • 6 К.Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    А и ко ги прайм тез рубли

    Коментиран от #8

    12:35 25.09.2025

  • 7 604

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Щот рублите ги пазят..и ако хванат някой то той пада от балкона!

    12:37 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.