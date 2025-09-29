Новини
Свят »
Молдова (Република) »
"Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

"Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

29 Септември, 2025 09:12 1 893 79

  • молдова-
  • ес-
  • русия-
  • мая санду-
  • игор додон

Проевропейските сили в Молдова печелят парламентарните избори при над 99% преброени бюлетини

"Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На парламентарните избори в Молдова управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността на президентката Мая Санду води в резултатите при над 99% преброени бюлетини. Тя печели 49,91% от гласовете. Това се равнява на поне 53 от общо 101 места в парламента. Проруският Патриотичен блок на бившия държавен глава Игор Додон получи 24,33% от гласовете, съобщава Централната избирателна комисия на своя уебсайт. Тези избори бяха смятани за решаващи за посоката, в която ще се развива Молдова в бъдеще - дали ще върви по пътя към Европа, или към Русия.

Молдова е кандидат за членство в ЕС от 2022

Със своите 2,4 милиона жители Молдова е кандидат за членство в ЕС от 2022 година. Прозападната президентка Мая Санду се надяваше и на тези избори на мнозинство от проевропейски сили, за да продължи реформите за присъединяване към ЕС. Сега това ще бъде възможно.

Преди вота Санду обвини Русия в масивно влияние върху предизборната кампания. Молдовските власти говориха за руска намеса с купуване на гласове, дезинформация в социалните мрежи и кибератаки. Неправителствената организация Promo-Lex, която наблюдаваше изборите в неделя, 28 септември, съобщи, че е имало повече от 250 потвърдени случая на опити за влияние, пише Дойчландфунк.

Избирателната активност - по-висока от тази през 2021

Изненадващо в молдовския парламент влизат не четири, както се очакваше, а пет политически сили. Блокът "Алтернатива", който се нарича проевропейски, но се състои от политици с проруско минало, получава 8%. В парламента влиза и скандалната "Наша партия" на Ренато Усатого с резултат от 6,2%, а неочаквано необходимите 5,6% събра и "Демокрация у дома" на Василий Костюк, който изгради кампанията си с клипове в TikTok.

Избирателната активност в Молдова е била над 52 процента, което е по-високо от 2021 година (48 процента). Резултатът от гласуването зависи обаче преди всичко от гласуването на диаспората в чужбина, пише германската обществена телевизия АРД и посочва, че стотици хиляди молдовци живеят в ЕС и традиционно имат голямо влияние върху това кой управлява в родината им.

На тези избори, смятани за едни от най-важните в съвременната история на страната, "Молдова победи Русия", коментира кишиневският политолог Виталий Андриевски. А политическият анализатор Виктор Чобану оценява случващото се в страната така: "Молдова се върна към обичайната парадигма на геополитическо противопоставяне". През 2020 и 2021 страната е била съсредоточена върху вътрешния дневен ред, когато на изборите обединението на обществото беше на преден план, казва той.

По същество с резултатите от гласуването Молдова отново повтори миналогодишния референдум за присъединяване към ЕС, добавя Виктор Чобану. По думите му резултатите показват, че страната е разделена: Северът и Югът още дълго време ще гласуват по различен начин от проевропейския Център, казва анализаторът.

Автор: Александър Бураков


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    51 31 Отговор
    победила друг път, опозицията печели изборите Мая ви Сандо е в паника.

    Коментиран от #17, #73

    09:14 29.09.2025

  • 2 провинциалист

    59 13 Отговор
    "Със своите 2,4 милиона жители Молдова", ако влезе в ЕС, ще остане 1,2 - 1,8 милиона жители.

    Коментиран от #46

    09:15 29.09.2025

  • 3 някой май е объркал нещо

    39 17 Отговор
    молдова или европа ? кой ще ти остави толкова малка и близка страна до русия да си гласува сама много ясно че ще избере про-руско настроените политици…

    09:15 29.09.2025

  • 4 честен ционист

    38 31 Отговор
    Единственото, което спечелиха тия мамаляги е безплатен фургон в околията на Букурещ.

    09:16 29.09.2025

  • 5 604

    35 14 Отговор
    Повервахме ви, пхахахахя

    09:16 29.09.2025

  • 6 Той

    47 20 Отговор
    Молдова е изключително бедна държава, след влизане в ЕС, ще стане още по бедна. Вероятно ЕС ще спретне гражданска война с руската област на Молдова.

    Коментиран от #40

    09:16 29.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 40 Отговор
    пък ние не можем да се справим с платените копеи ,въпреки че сме в ЕС и НАТО!! ТАКИВА СА за бесене , не разстрел ,защото не са мъже а нац. предатели

    Коментиран от #14, #29, #32

    09:17 29.09.2025

  • 8 само да кажа

    46 14 Отговор
    познавам много молдовци или молдованци незнам кое е правилното и никой или никоя от тях не биха галсуваши за западни лидери всички обичат русия и българия като техни мащехи (българия защото са бесарабски българи)

    09:17 29.09.2025

  • 9 малиии

    6 10 Отговор
    Не остана , кой да не ги е бил , бе ...🤭😁

    09:17 29.09.2025

  • 10 Сибирь

    54 9 Отговор
    Забрана на партии и медии , политици в затвора , манипулации във вота , Две секции в Москва и 10 000 бюлетини при 250 000 ОФИЦИАЛНИ молдовански гласоподаватели в Русия. Това се нарича "честни избори" по западноевропейски. Молдова бързо върви по украинският път .

    09:18 29.09.2025

  • 11 Ганьо-Лапнишарански без вода

    34 8 Отговор
    Честни избори вече никъде няма.

    Преди няколко дена имаше рации в Германия, защото е имало манипулации на избори.
    Румънци са водени под строй и срещу 25 евро са гласували. Имало е подправени протоколи, невалидни 10% от бюлетините...... Все познати от български избори неща.

    Коментиран от #20

    09:19 29.09.2025

  • 12 Презвитер Козма

    14 31 Отговор
    И още веднъж пъклените планове на Злото кремълско джудже бяха провалени 😂😂

    Коментиран от #43

    09:19 29.09.2025

  • 13 Факти

    11 29 Отговор
    Разгромна победа на ЕС над Русия в Молдова. Путин пак хвърли милиарди на вятъра. В Русия няма ток и бензин.

    09:20 29.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин

    24 8 Отговор
    Реално 90 от молдованите искат да бъдат руски граждани и да живеят, заедно с Русия!

    Коментиран от #24

    09:21 29.09.2025

  • 17 Глупости

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Партията на Санду печели изборите

    09:21 29.09.2025

  • 18 Трол

    13 8 Отговор
    Тази молдовка на снимката се надява, че ЕС ще й плати операция за уголемяване на гърдите.

    09:21 29.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе ,

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    Рациите в Германия не са това , което беше ...

    09:22 29.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сега вече Молдова

    9 4 Отговор
    Го закъса!ще си скубят косите!

    09:24 29.09.2025

  • 23 Отвратен

    24 4 Отговор
    Знаем ги тия ваши победи фалшификации до дупка и твърдите после че опонентите ви фалшифицират но какво може да се очаква от мошеници освен да мамят.Как така все прозападни партии печелят??? как мислите хората да не пасат трева и няма да се усъмнят че правите фалшификации.Най интересното е че колкото и големи бокл.ци да са тия прозападни партии все печелят.

    09:24 29.09.2025

  • 24 Ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Пишеш вицове

    09:24 29.09.2025

  • 25 Георги

    9 5 Отговор
    явно и там "победителя" е с едва 15% подкрепа, като у нас. За изключително острото заглавие няма какво да се каже.

    Коментиран от #35

    09:24 29.09.2025

  • 26 Вън от европейския райх

    14 5 Отговор
    КАК стават тия лупинги? До вчера Санду губеше, а днес печели -
    ресултата от вчера:
    − Патриотичен блок – 33%
    − PAS – 20% (в диаспората – 28%, в Гагаузия – 6%) — това е действащата власт
    − Алтернатива – 13%
    − Партията на Усати – 12%
    − Други партии – 22%

    Резултати само от отговорилите:
    − Патриотичен блок – 43%
    − PAS – 26%
    − Алтернатива – 13%
    − Усати – 12%
    − Други – 6%

    Коментиран от #45

    09:24 29.09.2025

  • 27 И там като тук

    13 5 Отговор
    Честни избори ала-бала. Също като тука, никой не е гласувал за Шиши, освен майка му, ама и тя е под въпрос, а Шиши се дуе като новия Вожд и управлява всичко.

    09:26 29.09.2025

  • 28 Още новини от Украйна

    18 4 Отговор
    Манипулирането е минало успешно. Иначе щяха да отменят изборите, като в Румъния.

    09:26 29.09.2025

  • 29 Хахахаха

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я тогава ни обясни като сме в ЕС, защо сме последна дупка на кавала в тоя съюз.

    Коментиран от #77

    09:26 29.09.2025

  • 30 Хм...

    10 4 Отговор
    На туй дойче зеле напоследък направо му избива пяна от истерична злоба. Що ли?
    Да не би щото 6060÷78? Или 1000÷0? А може би 1000÷19 и 1000÷24?
    Много ми се ще някое евроатлантическо розАво пони да ме осветли...

    09:26 29.09.2025

  • 31 Момон

    17 3 Отговор
    Е, как няма Молдова да не е победител! Цялото еврогейско общество, насочи всякакви усилия почтени и открито мръсни и долни към това. С една дума изборите в Молдова, повториха цветния сценарий в Румъния.

    09:27 29.09.2025

  • 32 Георги

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    странно изказване за либер а ст или там както се казват тея дето се мислят за котки.

    Коментиран от #69

    09:27 29.09.2025

  • 33 ......

    7 11 Отговор
    Ревете блатници !
    Мутрофанова вече е препила от мъка и раздава безплатни кърпички за ревящите

    09:27 29.09.2025

  • 34 Радо

    16 3 Отговор
    Молдова си е чиста диктатура.Мая та забрани няколко партии часове преди изборите,хвърли в затвора опозиционни лидери,гори неправилните бюлетини и за капак ограничи достъпа на неправилните молдованци до избирателите секции.

    09:27 29.09.2025

  • 35 Вие сте бунаци

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Ми ходи да гласуваш!С мижава избирателна активност това е положението.И на събрание на домсъвета ако не участваш губиш!

    Коментиран от #65, #68

    09:28 29.09.2025

  • 36 Лопата с чип

    8 4 Отговор
    Ако можеше нещо да се решава с избори - отдавна щяха да са забранени!
    ФАКТ

    09:28 29.09.2025

  • 37 Истината:

    8 5 Отговор
    Проруският опозиционен Патриотичен блок на Молдова печели 39,37% от гласовете,
    а управляващата партия, печели 33,09%,
    но молдовците, живеещи извън границите на страната са близо 930 000
    които са гласували за Правилната партия!

    09:29 29.09.2025

  • 38 ами

    5 6 Отговор
    ха ха ха - горките руснаци не стига че украина ги "побеждава" всеки ден ами сега и молдова ги "победила"

    Коментиран от #64

    09:29 29.09.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "винаги ще си мислите така":

    ти платен копей ли си? знаеш ли колко ГЕ Й клуба има в РФ(елитни)?лично съм се позаинтересувал за такива като ТЕБ!!!аре на бас , че са доста повече от ЕС!!! и си мерете малко приказките , че може и да срещнете родолюбци по форумите , с т оп ки /заинтересувай се и как ветераните от ВОВ са БУКВАЛНО проституирали десетина години след войната!!!мога да ти пиша и много други неща , но го обърна на джендъризъм и отговарям по темата!!!!ааа и се съберете няколко МЪЖКАРИ като теб и вземете 1 САЩбаза у нас!!!съвета е безплатен-те са ,,ме ки ки тки,, и ще ви е лесно

    Коментиран от #48, #55

    09:29 29.09.2025

  • 40 Мдаааа

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Той":

    ПОНЕ НИЕ НЯМА ДА СМЕ НАЙ БЕДНАТА АТРАНА В ЕС😂

    09:29 29.09.2025

  • 41 "победи" и падна

    8 5 Отговор
    в калта на западналите.... Еми успех при потъването. Много поздрави и на Атлантида!

    09:30 29.09.2025

  • 42 Българин

    9 9 Отговор
    Факта, че заради волейболната среща на националния отбор, вчера по площадите в почти цялата страна излязоха стотици пъти повече хора, отколкото тези, които ходят на копейкаджийските протести ме прави изключително горд, че съм Българин !

    Коментиран от #57, #62

    09:30 29.09.2025

  • 43 Яж123

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Презвитер Козма":

    М@ Главата!

    09:31 29.09.2025

  • 44 Ха ха ха

    7 4 Отговор
    Никой не иска да е с руските пuянuцu......

    09:31 29.09.2025

  • 45 реви к@пйейк0, реви :)

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Вън от европейския райх":

    Реви, нищо друго не можеш да направиш :) хахахаа

    09:32 29.09.2025

  • 46 Пффф...

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    Нали,каппей...Така стана и с аналогичните балтийски държави.Много ги е яд,че не са в руската кочччина и не приличат на Беларус...

    09:32 29.09.2025

  • 47 Тов. Членин

    2 1 Отговор
    Таваришчи, търсите ли го , обязательно ше го намерите ... 🤭😁

    09:33 29.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Някой

    5 1 Отговор
    Молдова просто ще се нацепи. Въпросът е как. Може и с война. Ден преди изборите забраняват партия да участва. Преди това и друга. Арестуват президенттката на Гагаузия. Реално забраняват да се гласува от Русия, където има някъде 200 000 молдовци, но разрешават от чужбина иначе. Имено с гласовете от чужбина ли успяха да обърнат, ако не с измама, резултата на референдума за ЕС, който бе на следващият ден сутринта НЕ за ЕС, но натаманиха на 50.4% ДА. Приеха там и румънският за официален език, с което други никак не са съгласни. Ще се нацепи на румънска и други части. И въпросът е какви са другите части и колко големи?

    Коментиран от #52

    09:33 29.09.2025

  • 50 az СВО Победа80

    4 1 Отговор
    🤣🤣🤣 защо ли не съм изненадан???

    "Изборите" се направиха така както и се предполагаше.

    Молдова ще бъде похарчена във войната срещу Русия така както и бивша Украйна.

    09:34 29.09.2025

  • 51 Фейк на часа

    6 2 Отговор
    Поредните наивници за пушечно месо., коиито си купиха фабрика на 10-ти септември. Не се хабете дори да ги коментирате.

    09:35 29.09.2025

  • 52 Голем смех

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    Ше ти се разцепи единствено оная част под гърба ти :) хахахахаххахаха :) Молдова ще бъде нормална европейска държава за разлика от русия :) хахахахахаха

    09:35 29.09.2025

  • 53 Софиянец

    8 1 Отговор
    С фалш и измама! Евро фашизма залива демокрацията!

    09:35 29.09.2025

  • 54 Факти

    2 8 Отговор
    ЕС ще завърши пъзела на Европа. Западните Балкани, Украйна и Молдова са с единия крак вътре. Като падне режимът на Путин ще падне и режимът на Лукашенко. Беларус също ще влезе в ЕС. Англия също ще се върне. Всичко това ще се случи в следващите 10-15 години.

    Коментиран от #56

    09:35 29.09.2025

  • 55 604

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мноу съ интересувъш ве.....гейтзер, все не доклатен си...явно си мноу грозин швястъър!

    09:36 29.09.2025

  • 56 604

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Рашъ немъ ли да ти влязни или?

    09:37 29.09.2025

  • 57 Това го правят в Африка

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Когато Камерун достигна да полуфинал за световно първенство по футбол, камерунците също бяха горди като теб. На следващият ден търсиха хода за пиене и да си измият лицето.

    09:37 29.09.2025

  • 58 От чужбина

    7 3 Отговор
    Печелят, ама преди това управляващите за да си запазят властта взеха и ЗАБРАНИХА, изключиха няколко партии от надпреварата. Принципно същото направиха и в Румъния и във Франция. В Германия също опитваха. И ЗАЩО толкова много новини от ДоичеВеле??? От тях са о заглавията са ми достатъчни...

    09:38 29.09.2025

  • 59 9689

    3 2 Отговор
    И в Молдова си имат Роско-костинбродски измамник.А патриотичният блок на Додон печели 24.33 процента,блок алтернатива 8.02 процента,наша партия 6.24 процента,демокрация в дома 5.65 процента.Всичси са опозиция на агента на сикуритате Санду.Шефът на полицията е етнически румънец........

    09:38 29.09.2025

  • 60 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 3 Отговор
    И ще Прокопсат като Нас в България

    09:38 29.09.2025

  • 61 Копейка

    3 3 Отговор
    Всички тоз разпаднал се запад искат,уууу. Що ли? Оставам самичка

    09:39 29.09.2025

  • 62 Учителка от начален курс на обучение

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Като начало, подлогът в изречението получава пълен член. Пише се "ФактЪТ"

    09:39 29.09.2025

  • 63 000

    5 1 Отговор
    Урааа, България се оправи :)

    09:40 29.09.2025

  • 64 Хайде

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "ами":

    да се вземем в ръце и да погледнем истината в очите: - НАТО беше не просто победено, но направо смачкано от Русия ...

    09:40 29.09.2025

  • 65 Баце,

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Вие сте бунаци":

    Какво гласуване бе мой? Ти от гората ли идваш? Не виждаш ли какво се случва в Румъния, Франция, Германия, сега в Молдова? Ще ми гласувал той! Няма вече избори, мой! Каквото нареди ЕсеС и сащ, това е!
    Гласувания, демокрация, избори- тая отдавна свърши! Ха, наивник! И в дядо коледа вярваш сигурно, а?
    Винкел и коктейл Молотов, мой!!! Това ни остана!

    09:42 29.09.2025

  • 66 Българин

    4 2 Отговор
    И тея ще ги ритне коня както нас спокойно глад и мизерия.

    09:42 29.09.2025

  • 67 Много ли боли

    2 7 Отговор
    А,копейки?

    09:42 29.09.2025

  • 68 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Вие сте бунаци":

    аз и от магазина нищо не си купувам ако не си харесам, а какво остава да дам властта в ръцете на някой, на когото не вярвам.

    09:42 29.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Не избори, а диктатура

    6 0 Отговор
    8 партии не бяха допуснати до участие в изборите
    Две партии бяха изключени в деня преди изборите
    Всички опозиционни тв канали бяха затворени
    Над 260 Telegram канали бяха блокирани
    Шестима опозиционни лидери бяха хвърлени в затвора с комични обвинения
    Трима членове на опозицията бяха убити
    На руски и белоруски наблюдатели бе отказан достъп
    В Русия са открити само две! изборни секции за 300000 молдовци спрямо 120 в други страни за същия брой молдовци
    ......
    Евроатлантическа диктатура!

    09:50 29.09.2025

  • 71 Добра новина

    4 1 Отговор
    Това е следващото пушечно месо. Влизането на България във войната се отлага, поне засега. Не, че имам нещо напротив разните келешчета да ги мобилизират и да ги върнат след един месец в кофчези. Тогава ще запеете писента на мира, но ще бъде късно.

    09:54 29.09.2025

  • 72 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    3 4 Отговор
    Браво на Молдова,нормално е хората там да не искат миризливия рюски цървул и калта по улиците!

    09:56 29.09.2025

  • 73 Да, да

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ама НЕ!
    Сори, русофилски скъсаняци!
    Кулата ви от карти я духна вятъра на промяната!
    Game Over!

    Коментиран от #79

    09:56 29.09.2025

  • 74 Копейка в шок

    3 4 Отговор
    След НАТО, ЕС,ШЕНГЕН,ЕВРОТО,ТРИ ДНЯ Киев, Сега и Молдова не издържам спирам да меся питки на Дунав мост и свалям гащите.
    Костя и Мутрафанова друго ни обещаваха копейки, ушанки и руски рай, а нету ничего

    09:57 29.09.2025

  • 75 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣
    А дори не са се били или състезавали
    🤣🤣🤣

    09:58 29.09.2025

  • 76 604

    3 0 Отговор
    Либерастията е само правоверна, всички останали съ проруски...мамътъ ви фашисткъ. Всичку ще приключи с многу кръв, дори тези които не съ либерасти и са във власта, реално не им се дава да управляват!

    10:03 29.09.2025

  • 77 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Сме мързеливи и крадливи,затова даже и руснаците не ни взеха за 16 республика

    10:03 29.09.2025

  • 78 😁.........

    1 4 Отговор
    Никой не иска да си има вземане, даване с кочината, диктатура, мизерия и бедност носи Русия, те молдовците не са глупави като българските копейки да се набутат в калната кочина, 😜.... копейки какво става?, превзехтели Покровск и Купянск?, та се занимавате с Молдова.

    10:05 29.09.2025

  • 79 604

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Да, да":

    Утрепънэ точну с туй обявявъне че всичку освен пидиръастиътъ либерасткъ е правовернъ, ъ другите съ къпейки, че захапити дървятъ и че приключити по диреци и зандани! Помни ми думите!

    10:07 29.09.2025