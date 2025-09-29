"Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

На парламентарните избори в Молдова управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността на президентката Мая Санду води в резултатите при над 99% преброени бюлетини. Тя печели 49,91% от гласовете. Това се равнява на поне 53 от общо 101 места в парламента. Проруският Патриотичен блок на бившия държавен глава Игор Додон получи 24,33% от гласовете, съобщава Централната избирателна комисия на своя уебсайт. Тези избори бяха смятани за решаващи за посоката, в която ще се развива Молдова в бъдеще - дали ще върви по пътя към Европа, или към Русия.
Молдова е кандидат за членство в ЕС от 2022
Със своите 2,4 милиона жители Молдова е кандидат за членство в ЕС от 2022 година. Прозападната президентка Мая Санду се надяваше и на тези избори на мнозинство от проевропейски сили, за да продължи реформите за присъединяване към ЕС. Сега това ще бъде възможно.
Преди вота Санду обвини Русия в масивно влияние върху предизборната кампания. Молдовските власти говориха за руска намеса с купуване на гласове, дезинформация в социалните мрежи и кибератаки. Неправителствената организация Promo-Lex, която наблюдаваше изборите в неделя, 28 септември, съобщи, че е имало повече от 250 потвърдени случая на опити за влияние, пише Дойчландфунк.
Избирателната активност - по-висока от тази през 2021
Изненадващо в молдовския парламент влизат не четири, както се очакваше, а пет политически сили. Блокът "Алтернатива", който се нарича проевропейски, но се състои от политици с проруско минало, получава 8%. В парламента влиза и скандалната "Наша партия" на Ренато Усатого с резултат от 6,2%, а неочаквано необходимите 5,6% събра и "Демокрация у дома" на Василий Костюк, който изгради кампанията си с клипове в TikTok.
Избирателната активност в Молдова е била над 52 процента, което е по-високо от 2021 година (48 процента). Резултатът от гласуването зависи обаче преди всичко от гласуването на диаспората в чужбина, пише германската обществена телевизия АРД и посочва, че стотици хиляди молдовци живеят в ЕС и традиционно имат голямо влияние върху това кой управлява в родината им.
На тези избори, смятани за едни от най-важните в съвременната история на страната, "Молдова победи Русия", коментира кишиневският политолог Виталий Андриевски. А политическият анализатор Виктор Чобану оценява случващото се в страната така: "Молдова се върна към обичайната парадигма на геополитическо противопоставяне". През 2020 и 2021 страната е била съсредоточена върху вътрешния дневен ред, когато на изборите обединението на обществото беше на преден план, казва той.
По същество с резултатите от гласуването Молдова отново повтори миналогодишния референдум за присъединяване към ЕС, добавя Виктор Чобану. По думите му резултатите показват, че страната е разделена: Северът и Югът още дълго време ще гласуват по различен начин от проевропейския Център, казва анализаторът.
Автор: Александър Бураков
1 хехе
Коментиран от #17, #73
09:14 29.09.2025
2 провинциалист
Коментиран от #46
09:15 29.09.2025
3 някой май е объркал нещо
09:15 29.09.2025
4 честен ционист
09:16 29.09.2025
5 604
09:16 29.09.2025
6 Той
Коментиран от #40
09:16 29.09.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14, #29, #32
09:17 29.09.2025
8 само да кажа
09:17 29.09.2025
9 малиии
09:17 29.09.2025
10 Сибирь
09:18 29.09.2025
11 Ганьо-Лапнишарански без вода
Преди няколко дена имаше рации в Германия, защото е имало манипулации на избори.
Румънци са водени под строй и срещу 25 евро са гласували. Имало е подправени протоколи, невалидни 10% от бюлетините...... Все познати от български избори неща.
Коментиран от #20
09:19 29.09.2025
12 Презвитер Козма
Коментиран от #43
09:19 29.09.2025
13 Факти
09:20 29.09.2025
16 Българин
Коментиран от #24
09:21 29.09.2025
17 Глупости
До коментар #1 от "хехе":Партията на Санду печели изборите
09:21 29.09.2025
18 Трол
09:21 29.09.2025
20 Абе ,
До коментар #11 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":Рациите в Германия не са това , което беше ...
09:22 29.09.2025
22 Сега вече Молдова
09:24 29.09.2025
23 Отвратен
09:24 29.09.2025
24 Ха ха ха
До коментар #16 от "Българин":Пишеш вицове
09:24 29.09.2025
25 Георги
Коментиран от #35
09:24 29.09.2025
26 Вън от европейския райх
ресултата от вчера:
− Патриотичен блок – 33%
− PAS – 20% (в диаспората – 28%, в Гагаузия – 6%) — това е действащата власт
− Алтернатива – 13%
− Партията на Усати – 12%
− Други партии – 22%
Резултати само от отговорилите:
− Патриотичен блок – 43%
− PAS – 26%
− Алтернатива – 13%
− Усати – 12%
− Други – 6%
Коментиран от #45
09:24 29.09.2025
27 И там като тук
09:26 29.09.2025
28 Още новини от Украйна
09:26 29.09.2025
29 Хахахаха
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Я тогава ни обясни като сме в ЕС, защо сме последна дупка на кавала в тоя съюз.
Коментиран от #77
09:26 29.09.2025
30 Хм...
Да не би щото 6060÷78? Или 1000÷0? А може би 1000÷19 и 1000÷24?
Много ми се ще някое евроатлантическо розАво пони да ме осветли...
09:26 29.09.2025
31 Момон
09:27 29.09.2025
32 Георги
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":странно изказване за либер а ст или там както се казват тея дето се мислят за котки.
Коментиран от #69
09:27 29.09.2025
33 ......
Мутрофанова вече е препила от мъка и раздава безплатни кърпички за ревящите
09:27 29.09.2025
34 Радо
09:27 29.09.2025
35 Вие сте бунаци
До коментар #25 от "Георги":Ми ходи да гласуваш!С мижава избирателна активност това е положението.И на събрание на домсъвета ако не участваш губиш!
Коментиран от #65, #68
09:28 29.09.2025
36 Лопата с чип
ФАКТ
09:28 29.09.2025
37 Истината:
а управляващата партия, печели 33,09%,
но молдовците, живеещи извън границите на страната са близо 930 000
които са гласували за Правилната партия!
09:29 29.09.2025
38 ами
Коментиран от #64
09:29 29.09.2025
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "винаги ще си мислите така":ти платен копей ли си? знаеш ли колко ГЕ Й клуба има в РФ(елитни)?лично съм се позаинтересувал за такива като ТЕБ!!!аре на бас , че са доста повече от ЕС!!! и си мерете малко приказките , че може и да срещнете родолюбци по форумите , с т оп ки /заинтересувай се и как ветераните от ВОВ са БУКВАЛНО проституирали десетина години след войната!!!мога да ти пиша и много други неща , но го обърна на джендъризъм и отговарям по темата!!!!ааа и се съберете няколко МЪЖКАРИ като теб и вземете 1 САЩбаза у нас!!!съвета е безплатен-те са ,,ме ки ки тки,, и ще ви е лесно
Коментиран от #48, #55
09:29 29.09.2025
40 Мдаааа
До коментар #6 от "Той":ПОНЕ НИЕ НЯМА ДА СМЕ НАЙ БЕДНАТА АТРАНА В ЕС😂
09:29 29.09.2025
41 "победи" и падна
09:30 29.09.2025
42 Българин
Коментиран от #57, #62
09:30 29.09.2025
43 Яж123
До коментар #12 от "Презвитер Козма":М@ Главата!
09:31 29.09.2025
44 Ха ха ха
09:31 29.09.2025
45 реви к@пйейк0, реви :)
До коментар #26 от "Вън от европейския райх":Реви, нищо друго не можеш да направиш :) хахахаа
09:32 29.09.2025
46 Пффф...
До коментар #2 от "провинциалист":Нали,каппей...Така стана и с аналогичните балтийски държави.Много ги е яд,че не са в руската кочччина и не приличат на Беларус...
09:32 29.09.2025
47 Тов. Членин
09:33 29.09.2025
49 Някой
Коментиран от #52
09:33 29.09.2025
50 az СВО Победа80
"Изборите" се направиха така както и се предполагаше.
Молдова ще бъде похарчена във войната срещу Русия така както и бивша Украйна.
09:34 29.09.2025
51 Фейк на часа
09:35 29.09.2025
52 Голем смех
До коментар #49 от "Някой":Ше ти се разцепи единствено оная част под гърба ти :) хахахахаххахаха :) Молдова ще бъде нормална европейска държава за разлика от русия :) хахахахахаха
09:35 29.09.2025
53 Софиянец
09:35 29.09.2025
54 Факти
Коментиран от #56
09:35 29.09.2025
55 604
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мноу съ интересувъш ве.....гейтзер, все не доклатен си...явно си мноу грозин швястъър!
09:36 29.09.2025
56 604
До коментар #54 от "Факти":Рашъ немъ ли да ти влязни или?
09:37 29.09.2025
57 Това го правят в Африка
До коментар #42 от "Българин":Когато Камерун достигна да полуфинал за световно първенство по футбол, камерунците също бяха горди като теб. На следващият ден търсиха хода за пиене и да си измият лицето.
09:37 29.09.2025
58 От чужбина
09:38 29.09.2025
59 9689
09:38 29.09.2025
60 КОЛЬО ПАРЪМА
09:38 29.09.2025
61 Копейка
09:39 29.09.2025
62 Учителка от начален курс на обучение
До коментар #42 от "Българин":Като начало, подлогът в изречението получава пълен член. Пише се "ФактЪТ"
09:39 29.09.2025
63 000
09:40 29.09.2025
64 Хайде
До коментар #38 от "ами":да се вземем в ръце и да погледнем истината в очите: - НАТО беше не просто победено, но направо смачкано от Русия ...
09:40 29.09.2025
65 Баце,
До коментар #35 от "Вие сте бунаци":Какво гласуване бе мой? Ти от гората ли идваш? Не виждаш ли какво се случва в Румъния, Франция, Германия, сега в Молдова? Ще ми гласувал той! Няма вече избори, мой! Каквото нареди ЕсеС и сащ, това е!
Гласувания, демокрация, избори- тая отдавна свърши! Ха, наивник! И в дядо коледа вярваш сигурно, а?
Винкел и коктейл Молотов, мой!!! Това ни остана!
09:42 29.09.2025
66 Българин
09:42 29.09.2025
67 Много ли боли
09:42 29.09.2025
68 Георги
До коментар #35 от "Вие сте бунаци":аз и от магазина нищо не си купувам ако не си харесам, а какво остава да дам властта в ръцете на някой, на когото не вярвам.
09:42 29.09.2025
70 Не избори, а диктатура
Две партии бяха изключени в деня преди изборите
Всички опозиционни тв канали бяха затворени
Над 260 Telegram канали бяха блокирани
Шестима опозиционни лидери бяха хвърлени в затвора с комични обвинения
Трима членове на опозицията бяха убити
На руски и белоруски наблюдатели бе отказан достъп
В Русия са открити само две! изборни секции за 300000 молдовци спрямо 120 в други страни за същия брой молдовци
......
Евроатлантическа диктатура!
09:50 29.09.2025
71 Добра новина
09:54 29.09.2025
72 пРОСИЯ Е КОЧИНА
09:56 29.09.2025
73 Да, да
До коментар #1 от "хехе":ама НЕ!
Сори, русофилски скъсаняци!
Кулата ви от карти я духна вятъра на промяната!
Game Over!
Коментиран от #79
09:56 29.09.2025
74 Копейка в шок
Костя и Мутрафанова друго ни обещаваха копейки, ушанки и руски рай, а нету ничего
09:57 29.09.2025
75 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А дори не са се били или състезавали
🤣🤣🤣
09:58 29.09.2025
76 604
10:03 29.09.2025
77 Защото
До коментар #29 от "Хахахаха":Сме мързеливи и крадливи,затова даже и руснаците не ни взеха за 16 республика
10:03 29.09.2025
78 😁.........
10:05 29.09.2025
79 604
До коментар #73 от "Да, да":Утрепънэ точну с туй обявявъне че всичку освен пидиръастиътъ либерасткъ е правовернъ, ъ другите съ къпейки, че захапити дървятъ и че приключити по диреци и зандани! Помни ми думите!
10:07 29.09.2025