Коринтският канал ще бъде затворен за ремонт

От 15 октомври Коринтският канал в Южна Гърция ще бъде затворен за ремонт, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море. Водният път ще бъде отворен за корабоплаване до 6 ч. сутринта на 14 октомври, а датата за повторното му отваряне ще бъде обявена в по-късен момент.
Ремонтните дейности ще бъдат насочени към възстановяване на скатовете на канала. Те ще бъдат извършени от строителната компания „Актор“ и ще имат бюджет от 34 млн. евро.
Коринтският канал е изграден в периода 1881 – 1893 г. Поради малката си ширина в наши дни той обаче е твърде тесен за повечето товарни кораби и се използва предимно от туристически плавателни съдове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я пък тоя
Коментиран от #5
11:22 08.10.2025
2 Боко Биби
Коментиран от #3
11:22 08.10.2025
3 Боко Биби
До коментар #2 от "Боко Биби":...две нули към цифрата за ремонт.
11:23 08.10.2025
4 свидетел
11:50 08.10.2025
5 Нерон
До коментар #1 от "Я пък тоя":Удивително съоръжение което изисква редовни грижи.Представям си ако беше тук,отдавна да е запълнено с отпадъци.
Коментиран от #6
11:53 08.10.2025
6 Я пък тоя
До коментар #5 от "Нерон":Много сте прав, обаче на фона на случващото се в света, тази новина ми е излишна.
11:55 08.10.2025