Коринтският канал ще бъде затворен за ремонт

8 Октомври, 2025 11:02 771 6

  • гърция-
  • коринтски канал-
  • егейско море

Водният път ще бъде отворен за корабоплаване до 6 ч. сутринта на 14 октомври

Коринтският канал ще бъде затворен за ремонт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 15 октомври Коринтският канал в Южна Гърция ще бъде затворен за ремонт, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море. Водният път ще бъде отворен за корабоплаване до 6 ч. сутринта на 14 октомври, а датата за повторното му отваряне ще бъде обявена в по-късен момент.

Ремонтните дейности ще бъдат насочени към възстановяване на скатовете на канала. Те ще бъдат извършени от строителната компания „Актор“ и ще имат бюджет от 34 млн. евро.

Коринтският канал е изграден в периода 1881 – 1893 г. Поради малката си ширина в наши дни той обаче е твърде тесен за повечето товарни кораби и се използва предимно от туристически плавателни съдове.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Благодаря за информацията, ще мина с кораба си през Витоша, перловската река и от там в океана!

    Коментиран от #5

    11:22 08.10.2025

  • 2 Боко Биби

    2 1 Отговор
    Хаха,за тези пари аз само бих го затворил.Ако бе в България трябват поне още две нули къф цифрата за ремонт .Гарантирано от ГЕРБ.

    Коментиран от #3

    11:22 08.10.2025

  • 3 Боко Биби

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боко Биби":

    ...две нули към цифрата за ремонт.

    11:23 08.10.2025

  • 4 свидетел

    0 0 Отговор
    копали са го български военнопленници ! сега имат достатъчно навлеци за ремонта .

    11:50 08.10.2025

  • 5 Нерон

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    Удивително съоръжение което изисква редовни грижи.Представям си ако беше тук,отдавна да е запълнено с отпадъци.

    Коментиран от #6

    11:53 08.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нерон":

    Много сте прав, обаче на фона на случващото се в света, тази новина ми е излишна.

    11:55 08.10.2025

