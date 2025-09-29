Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Гражданите на Молдова потвърдиха европейската посока на страната

29 Септември, 2025 11:52 931 43

  • молдова-
  • ес-
  • русия-
  • избори-
  • приднестровие-
  • мая санду

Резултатите от изборите са ясно послание към политическата класа, коментират експерти

Гражданите на Молдова потвърдиха европейската посока на страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданите на Молдова гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на страната, отбелязват местни медии в коментар на произведените вчера парламентарни избори, на които проевропейската Партия на действието и солидарността отново спечели мнозинство в парламента според предварителните резултати, предаде БТА.

Резултатите от изборите са ясно послание към политическата класа: гражданите на Молдова гласуваха с мисълта за пътя към ЕС, заяви пред TV8 експертът Павел Хоря.

Според предварителните резултати, съобщени на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова, при обработени 99,91 процента от протоколите Партията на действието и солидарността (ПДС), основана от президентката Мая Санду и управлявала през последните четири години, получава 50,16 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори.

В новия парламент засега влизат още две коалиции и две партии.

Молдовската телевизия TV8 посочва, че ПДС се очаква да разполага с по-малко мандати в парламента в сравнение с 2021 г., но ще може да състави самостоятелно правителство. Според предварителните резултати ПДС ще има 55 мандата в 101-местния парламент, проруският Патриотичен блок ще разполага с 26 мандата, блокът „Алтернатива“ – с осем мандата, а „Нашата партия“ на Ренато Усатъй и партия „Демокрация вкъщи“ ще имат по шест мандата, отбелязва медията.

След предишните парламентарни избори проевропейската ПДС разполагаше с 63 места в парламента, припомня TV8.

Патриотичният блок също е загубил места спрямо предишните избори, когато партиите, които го съставляват, разполагаха с общо 32 мандата, отбелязват местните медии.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати, участвали в изборите, не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в парламента, където прагът е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Партията на действието и солидарността бе предпочетена и в столицата Кишинев, където кмет е един от лидерите на блока „Алтернатива“ Йон Чебан, отбелязват молдовските медии. Над 52 процента от избирателите в Кишинев са подкрепили ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду. Блокът „Алтернатива“ на кмета Чебан е получил в Кишинев само 14,5 процента.

Молдовските медии информират също, че избирателната активност вчера е била 52,18 процента и припомнят, че на президентските избори в края на миналата година активността бе 54,34 на сто на втория тур, а на парламентарните избори през 2021 г. – 52,3 процента.

Медиите обръщат внимание и на резултатите в някои райони на страната. В Приднестровието - сепаратистки проруски регион, който обяви международно непризната независимост през 1992 г., мнозинството от хората (51 процента) са гласували за "Патриотичния блок", който подкрепя по-близките връзки с Москва. Русия поддържа контингент от около 1500 войници в Приднестровието. ПДС е на второ място там с 29,89 процента, а блокът „Алтернатива“ е събрал 8,9 на сто.

Над 600 молдовски избиратели са гласували в Украйна, информират местните медии. Гласувалите в двете секции в Киев и в Одеса са избрали категорично ПДС – 78,76 процента. За „Патриотичния блок“ са гласували 9,48 процента от молдовските избиратели в Украйна, съобщават медиите в Кишинев.

В автономния район Гагаузия "Патриотичният блок" печели убедително с 82,35 процента от подадените там бюлетини. Блокът „Алтернатива“ е на второ място в Гагаузия, с 11,47 процента, а на трето е Партия на действието и солидарността с 3,19 на сто.

В Тараклия също печели „Патриотичният блок“ със 79,51 процента от подадените там гласове. На второ място е блокът „Алтернатива“ с 10,5 процента, а Партията на действието и солидарността е получила в Тараклия 6,1 процента.

Протоколите от избирателните секции сега ще бъдат изпратени и обработени чрез централизираната автоматична система „Избори“, след което избирателните секции разполагат с 48 часа, за да ги изпратят на ЦИК, която ще обяви окончателните резултати, информират още медиите в Кишинев.


Молдова (Република)
