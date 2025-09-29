Гражданите на Молдова потвърдиха европейската посока на страната

Гражданите на Молдова гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на страната, отбелязват местни медии в коментар на произведените вчера парламентарни избори, на които проевропейската Партия на действието и солидарността отново спечели мнозинство в парламента според предварителните резултати, предаде БТА.
Резултатите от изборите са ясно послание към политическата класа: гражданите на Молдова гласуваха с мисълта за пътя към ЕС, заяви пред TV8 експертът Павел Хоря.
Според предварителните резултати, съобщени на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова, при обработени 99,91 процента от протоколите Партията на действието и солидарността (ПДС), основана от президентката Мая Санду и управлявала през последните четири години, получава 50,16 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори.
В новия парламент засега влизат още две коалиции и две партии.
Молдовската телевизия TV8 посочва, че ПДС се очаква да разполага с по-малко мандати в парламента в сравнение с 2021 г., но ще може да състави самостоятелно правителство. Според предварителните резултати ПДС ще има 55 мандата в 101-местния парламент, проруският Патриотичен блок ще разполага с 26 мандата, блокът „Алтернатива“ – с осем мандата, а „Нашата партия“ на Ренато Усатъй и партия „Демокрация вкъщи“ ще имат по шест мандата, отбелязва медията.
След предишните парламентарни избори проевропейската ПДС разполагаше с 63 места в парламента, припомня TV8.
Патриотичният блок също е загубил места спрямо предишните избори, когато партиите, които го съставляват, разполагаха с общо 32 мандата, отбелязват местните медии.
Останалите партии, коалиции и независими кандидати, участвали в изборите, не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в парламента, където прагът е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.
Партията на действието и солидарността бе предпочетена и в столицата Кишинев, където кмет е един от лидерите на блока „Алтернатива“ Йон Чебан, отбелязват молдовските медии. Над 52 процента от избирателите в Кишинев са подкрепили ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду. Блокът „Алтернатива“ на кмета Чебан е получил в Кишинев само 14,5 процента.
Молдовските медии информират също, че избирателната активност вчера е била 52,18 процента и припомнят, че на президентските избори в края на миналата година активността бе 54,34 на сто на втория тур, а на парламентарните избори през 2021 г. – 52,3 процента.
Медиите обръщат внимание и на резултатите в някои райони на страната. В Приднестровието - сепаратистки проруски регион, който обяви международно непризната независимост през 1992 г., мнозинството от хората (51 процента) са гласували за "Патриотичния блок", който подкрепя по-близките връзки с Москва. Русия поддържа контингент от около 1500 войници в Приднестровието. ПДС е на второ място там с 29,89 процента, а блокът „Алтернатива“ е събрал 8,9 на сто.
Над 600 молдовски избиратели са гласували в Украйна, информират местните медии. Гласувалите в двете секции в Киев и в Одеса са избрали категорично ПДС – 78,76 процента. За „Патриотичния блок“ са гласували 9,48 процента от молдовските избиратели в Украйна, съобщават медиите в Кишинев.
В автономния район Гагаузия "Патриотичният блок" печели убедително с 82,35 процента от подадените там бюлетини. Блокът „Алтернатива“ е на второ място в Гагаузия, с 11,47 процента, а на трето е Партия на действието и солидарността с 3,19 на сто.
В Тараклия също печели „Патриотичният блок“ със 79,51 процента от подадените там гласове. На второ място е блокът „Алтернатива“ с 10,5 процента, а Партията на действието и солидарността е получила в Тараклия 6,1 процента.
Протоколите от избирателните секции сега ще бъдат изпратени и обработени чрез централизираната автоматична система „Избори“, след което избирателните секции разполагат с 48 часа, за да ги изпратят на ЦИК, която ще обяви окончателните резултати, информират още медиите в Кишинев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
Коментиран от #3, #24, #26
11:53 29.09.2025
2 Дартс
11:53 29.09.2025
3 Националист
До коментар #1 от "НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ":Сега про Руските тролове ще ги гонят в р00сия и ще им вземат гражданството на Молдова
11:55 29.09.2025
4 Путин загуби и Молдова
11:59 29.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стършел
Коментиран от #9, #20
12:04 29.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #7 от "Стършел":Това са руски фейкове.
Коментиран от #12
12:06 29.09.2025
10 Булба67
12:06 29.09.2025
11 Копейка
12:07 29.09.2025
12 Стършел
До коментар #9 от "Изпражнението гайтанджиева":Лично Путин ги ,, фейква"
12:08 29.09.2025
13 ЕСССР
Ура за другарите молдовци и Дугарката Урсула, която смело с твърда ръка и кyxa глава подреди изборите!
12:10 29.09.2025
14 А где
12:12 29.09.2025
15 Някой
Абе, честни избори бяха!
12:14 29.09.2025
16 И тея ше ги гори руския атом
12:17 29.09.2025
17 Хе- хе
12:18 29.09.2025
18 матю хари
12:19 29.09.2025
19 ами
Коментиран от #22
12:20 29.09.2025
20 Сатъра на Хана
До коментар #7 от "Стършел":Все едно да питаш костадинов от Преяждане
12:20 29.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ае копейките
До коментар #19 от "ами":Да не ви е лошичко?
12:22 29.09.2025
23 Втората вълна
12:23 29.09.2025
24 Плачи, плачи русофилска raguнo!
До коментар #1 от "НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ":Всичко приключи!
Хартиената кула на Путин я духна вятъра на промяната!
Скоро всички плъхове ще започнат да напускат потъващият кораб...
Коментиран от #27, #33, #36
12:24 29.09.2025
25 На прав път са!
Като нас.
12:24 29.09.2025
26 Стенли
До коментар #1 от "НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ":Също като при нас
12:30 29.09.2025
27 Стенли
До коментар #24 от "Плачи, плачи русофилска raguнo!":Въпросът е кой е потъващия кораб да не се казва едно образувание наречено ЕС 🤔
Коментиран от #32
12:33 29.09.2025
28 Архимандрисандрит Бибиан
12:34 29.09.2025
29 ЛИЛИ
12:37 29.09.2025
30 Червеноармеец Шухов
Молдова ще бъде поднесена на жертвения олтар на сатаните в Брюксел .....
12:41 29.09.2025
31 Хохлорезка
Коментиран от #38
12:43 29.09.2025
32 Хаха
До коментар #27 от "Стенли":Чакайте си двамата с Путин, няма лошо.
Изгризахте си вече и ноктите на краката от чакане, даже.....
Не само че не се разпада, Ами и още страни се натискат да влизат: Черна Гора, Сърбия, Македония, Молдова, Грузия, Украйна, даже и Турция. От началото на годината се провеждат проучвания на нагласите във Великобритания. Над 60 процента от населението иска пак да влязат в ЕС, и отчитат Брекзит за огромна грешка.
Отделно, че доста се сплотихме всички в ЕС(с изключение на Орбан и Фицо).
Така че.......ще почакате още доста.
Поне 100 години.
Коментиран от #35
12:43 29.09.2025
33 Владимир Путин
До коментар #24 от "Плачи, плачи русофилска raguнo!":Доблестната руска армия върви бавно напред вече се превземат по 700 800 квадратни километра в месец укрохъхряците масово дезертират влачат ги с бусита Европа потъна оранжевия папагал се чуди как да избегне гражданска война!
Коментиран от #40
12:45 29.09.2025
34 Защо ли
12:45 29.09.2025
35 Хаха
До коментар #32 от "Хаха":Тия проучвания ги прави Драгомир Шишев социолог хомосексуалист на служба у ГЕРБ същите твърдят ,че инфлацията няма и пътищата у България прекрасни истината друга народа обедня пътища няма данъци безброй скъпи сметки отровна храна няма вода в половин България и хората виждат алтернатива единствено във Велика Русия!
12:47 29.09.2025
36 БРАВО НА МОЛДОВАНЦИТЕ
До коментар #24 от "Плачи, плачи русофилска raguнo!":110 % ОТ ЖИВЕЕЩИТЕ В ЕС МОЛДОВАНЦИ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА САНДУТО
В НЕКОЙ СЕКЦИИ И ПОВЕЧЕ
АМИ МАЙ СКОРО ШЕ ХРАНИМ И МОЛДОВАНСКИ БЕЖАНЦИ
Коментиран от #39
12:48 29.09.2025
37 Зеленодебил Киселозелев
Урааа да живее жълтопаветния лумпенпролетарият
12:49 29.09.2025
38 АМИ РЯДКО ИМА ПОВОДИ
До коментар #31 от "Хохлорезка":ЗА РАДОСТ
РУСНАЦИТЕ СА В ПОКРОВСК И КУПЯНСК
И НА ОКОЛОВРЪСТНОТО НА СЕВЕРСК И МИРНОГРАД
ТА НА КВО ДРУГО ДА СЕ РАДВАТ ДЕ.....БИЛИТЕ
12:52 29.09.2025
39 Продължавай да си плачеш.
До коментар #36 от "БРАВО НА МОЛДОВАНЦИТЕ":Продължавай да нареждаш.
Game Over!
12:53 29.09.2025
40 Щом казваш, няма да лъжеш я...
До коментар #33 от "Владимир Путин":Нали!
Или...
12:54 29.09.2025
41 Краварска медия
Забрани на седем партии да участват в изборите, забрана на две партии да участват в последния момент - в събота; затваряне на седемте моста, през които гласуващите от Приднестровието можеха да преминат към местата за гласуване. Гласуване в Русия само в две секции за 200 000 молдовани; 400 секции за 200 000 гласуващите в Западна Европа (съотношение 2: 400 за същото количество хора); забрана за гласуване по пощата за молдованите в Русия срещу позволение за гласуване по пощата за молдованите в Западна Европа; многократно гласуване на платени хора в секциите в Западна Европа - има клипчета как бягат от секциите, като ги питат за кой път гласуват; горене на бюлетини на Патриотичния блок (клипчета, заснети в секциите), след като са извадени от урните; изборни измами на всички нива; двама лидери на бесарабските българи са в затвора с неясни обвинения, Гуцул е вече със 7-годишна присъда за действия в полза на друга държава; заявления от страна на ЕК, че ще се намесят в Молдова, ако спечели Патриотическият блок; заплахи по места от властите, че гласуващите ще бъдат съдени за измяна, ако гласуват за Патриотичния фронт; забрана за наблюдатели от шест страни от ЕС да присъстват на изборите, а за унгарските и словашките - за всички от тях; забрана за някои наблюдатели от ОССЕ да присъстват. За всичко това, неуважаеми "журналисти" от БНР - няма ли да направите свое разследване?
Коментиран от #42, #43
12:58 29.09.2025
42 Хахаха
До коментар #41 от "Краварска медия":Кофти ли е?
Обаче Путин като прави така ви е хубуу, нали!
13:00 29.09.2025
43 А сега Путин да си пробва
До коментар #41 от "Краварска медия":от собствената манджа!
Че и много пари отидоха зян...
Ще пие една студена вода, да види хубаво ли е.
13:01 29.09.2025