Гърция спря екстрадицията на молдовски олигарх, издирван за „кражбата на века“

18 Септември, 2025 09:49 1 074 4

  • владимир плахотнюк-
  • гърция-
  • молдова-
  • олигарх

Гърция спря екстрадицията на молдовски олигарх, издирван за „кражбата на века“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция е спряла екстрадицията към Молдова на бизнесмена и бивш политик Владимир Плахотнюк, който е издирван от Кишинев във връзка с „кражбата на века“ – изчезването на 1 млрд. долара от банковата система на Молдова през 2014 г., предаде агенция Ройтерс, като се позова на главната прокуратура на Молдова и гръцки съдебен източник, съобщи БТА.

По-рано гръцки съд разреши екстрадицията на Плахотнюк в Молдова, която се очакваше следващата седмица, броени дни преди парламентарните избори на 28 септември.

„Екстрадицията на Владимир Плахотнюк в Република Молдова е спряна без да е посочена причина“, съобщиха от кабинета на главния прокурор на Молдова и уточниха, че са били информирани за решението от Интерпол. Петдесет и деветгодишният Плахотнюк отрича да е извършил нещо нередно.

Гръцки съдебен източник, пожелал анонимност, заяви вчера, че Министерството на правосъдието на Гърция е замразило екстрадицията, тъй като Плахотнюк е разследван и от Румъния за фалшификация и е било поискано той да даде обяснения пред съда по този случай.

Молдовският олигарх бе арестуван на 21 юли на летището в Атина, докато се готвеше да замине за Дубай. Гръцката полиция действа по заповед за арест от Интерпол, издадена през февруари, в която се посочва, че Плахотнюк има 16 паспорта, включително румънски, мексикански и руски.

Той е главният заподозрян по случая с изчезването на 1 млрд. долара от молдовската банкова система през 2014 г. Тогава тази сума се е равнявала на 12 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на бившата съветска република. Обвиненията включват участие в престъпна организация, пране на пари, даване на подкупи и измами.

Русия също иска екстрадиция на Плахотнюк по обвинения, свързани с наркотици, посочва Ройтерс.

Премиерът на Молдова Дорин Речан написа във Фейсбук, че молдовските граждани искат да знаят, че всеки е отговорен пред закона и че този процес (случаят на Плахотнюк) не е спрян. „Институциите трябва да го върнат у дома с белезници“, написа премиерът.

В изявление в социалните мрежи този месец Плахотнюк описа обвиненията срещу себе си като „клевета и политическа омраза“. Преди да напусне Молдова Плахотнюк бе лидер на Демократичната партия в периода 2016-2019 г., която бе част от управляващата коалиция по онова време.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    С един милиард в джоба, няма как да го екстрадират.

    09:55 18.09.2025

  • 2 Шишо Боков

    2 0 Отговор
    Аматьор!

    10:12 18.09.2025

  • 3 важно

    4 2 Отговор
    е че русия също го иска защото парите са при тях.То може да е много важно как е пренасял два стръка марихуана.Русия е световния крадец и обирджия на злато и валута от съседните държави които не се знае защо нарича братски ,....А колко пък им се вярва е въпрос на подкупите на политици..Радостно е че делян пеевски го пребиха руснаците и вече имаме политик бит от братята за пари,който не смята руснаците за братя..ТО И ЗАТОВА ПРЕЦЕДЕНТА ГО ПЛЮЕ

    10:13 18.09.2025

  • 4 Културен Антрополог

    1 0 Отговор
    Къв е тояПлъхотник съсел да КРАДЕ 1 МИЛИАРД сигурно е племето на Зеленски с шапчиците кипи,такива суми само РазБОЙКО може да пипа и бара

    10:51 18.09.2025

