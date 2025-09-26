Новини
Путин прие директора на МААЕ Гроси в Кремъл, приветства готовността му да се кандидатира за генерален секретар на ООН

26 Септември, 2025 05:33, обновена 26 Септември, 2025 05:46 531 4

  • владимир путин-
  • рафаел гроси-
  • кремъл-
  • маае-
  • русия

За мен е голямо удоволствие и радост да се върна в Москва, заяви гостът

Путин прие директора на МААЕ Гроси в Кремъл, приветства готовността му да се кандидатира за генерален секретар на ООН - 1
Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин прие генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Кремъл.

Путин и Гроси преди това проведоха неофициални разговори в кулоарите на форума „Световна атомна седмица“ в Москва.

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, заяви пред репортери, че Путин и беларуският президент Александър Лукашенко са приветствали готовността на директора на МААЕ да се кандидатира за поста генерален секретар на ООН.

Сътрудничеството на Русия с МААЕ е установено в почти всички области, включително ядрената безопасност, заяви Путин по време на срещата с Гроси в Кремъл.

Ръководителят на МААЕ заяви, че за него е важно да се обсъждат въпросите на ядрената безопасност в Русия.

„Сътрудничеството е установено в почти всички области. Това се отнася до развитието на руската енергетика, руското участие в проекти извън Русия и други въпроси, предимно ядрената безопасност в световен мащаб“, каза Путин.

Той подчерта, че Русия се стреми да окаже на МААЕ всякаква възможна помощ при решаването на важни въпроси. „Русия беше в основата на създаването на агенцията през 1957 г. И през всичките тези години ние активно си сътрудничим с агенцията, стремейки се да окажем всякаква възможна помощ при решаването на глобалните и изключително отговорни, важни задачи, пред които е изправена агенцията“, добави руският президент.

Държавният глава на Русия благодари и на Гроси за посещението му в Москва и участието му в Международния форум за ядрена и свързани с нея индустрии.

Ръководителят на „Росатом“ Алексей Лихачов също участва в срещата между Путин и Гроси.

„Искам да ви благодаря за това конструктивно взаимодействие и да ви уверя, че ще направим всичко по силите си, за да подкрепим работата ви“, каза Путин.

Много държави в момента са заинтересовани от сътрудничество с Росатом, заяви Гроси.

„За мен е голямо удоволствие и радост да се върна в Москва и да продължа разговора си. Както споменахте, това посещение съвпадна с много важно събитие и се провежда в решаващ момент за ядрената енергетика в световен мащаб. Русия, представлявана от Росатом, играе водеща роля в много държави и много държави са заинтересовани от сътрудничество с Росатом, както виждаме днес“, каза Гроси.

Той отбеляза, че държавите в Азия и Африка са заинтересовани от сътрудничество с Росатом.

„Това наистина е много важен момент. И присъствието на агенцията е важно и за подкрепата на подобни проекти и за осъществяването им по конструктивен начин“, отбеляза Гроси.


  • 1 Аз мисля че

    0 0 Отговор
    Другарят Путин трябва да бъде следващият генерален секретар на ООН!

    06:03 26.09.2025

  • 2 чекисть..

    2 0 Отговор
    По добре гроси да води оон,отколкото аналнаберебок..тази е снацистко минало като онова балтийско мелезче-каласс

    06:07 26.09.2025

  • 3 Гориил

    2 0 Отговор
    Путин даде старт на нови технологии и създаването на най-мощните ядрени реактори със затворен цикъл в света. Такива реактори не изискват подмяна на ядрено гориво. След като бъдат заредени с ядрено гориво, реакторите могат да го използват повторно практически за неопределено време, редувайки цикли на ядрено делене и синтез. Срещата на Путин с Гросман не е значима за Русия. Той дойде, за да търси подкрепа за кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Няма гаранции.

    06:08 26.09.2025

  • 4 Да бе , да ! 😜

    1 0 Отговор
    За Сащ и васалите му Гроси е удобна марионетка - ще пасне в ООН : Украинската хунта бомбардира Запорожката АЕЦ , делегацията на МААЕ е в централата , а Гроси отговаря в интервюта , че не знае какво става .

    06:29 26.09.2025

Новини по държави:
