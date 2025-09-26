Путин прие директора на МААЕ Гроси в Кремъл, приветства готовността му да се кандидатира за генерален секретар на ООН

Руският президент Владимир Путин прие генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Кремъл.

Путин и Гроси преди това проведоха неофициални разговори в кулоарите на форума „Световна атомна седмица“ в Москва.

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, заяви пред репортери, че Путин и беларуският президент Александър Лукашенко са приветствали готовността на директора на МААЕ да се кандидатира за поста генерален секретар на ООН.

Сътрудничеството на Русия с МААЕ е установено в почти всички области, включително ядрената безопасност, заяви Путин по време на срещата с Гроси в Кремъл.

Ръководителят на МААЕ заяви, че за него е важно да се обсъждат въпросите на ядрената безопасност в Русия.

„Сътрудничеството е установено в почти всички области. Това се отнася до развитието на руската енергетика, руското участие в проекти извън Русия и други въпроси, предимно ядрената безопасност в световен мащаб“, каза Путин.

Той подчерта, че Русия се стреми да окаже на МААЕ всякаква възможна помощ при решаването на важни въпроси. „Русия беше в основата на създаването на агенцията през 1957 г. И през всичките тези години ние активно си сътрудничим с агенцията, стремейки се да окажем всякаква възможна помощ при решаването на глобалните и изключително отговорни, важни задачи, пред които е изправена агенцията“, добави руският президент.

Държавният глава на Русия благодари и на Гроси за посещението му в Москва и участието му в Международния форум за ядрена и свързани с нея индустрии.

Ръководителят на „Росатом“ Алексей Лихачов също участва в срещата между Путин и Гроси.

„Искам да ви благодаря за това конструктивно взаимодействие и да ви уверя, че ще направим всичко по силите си, за да подкрепим работата ви“, каза Путин.

Много държави в момента са заинтересовани от сътрудничество с Росатом, заяви Гроси.

„За мен е голямо удоволствие и радост да се върна в Москва и да продължа разговора си. Както споменахте, това посещение съвпадна с много важно събитие и се провежда в решаващ момент за ядрената енергетика в световен мащаб. Русия, представлявана от Росатом, играе водеща роля в много държави и много държави са заинтересовани от сътрудничество с Росатом, както виждаме днес“, каза Гроси.

Той отбеляза, че държавите в Азия и Африка са заинтересовани от сътрудничество с Росатом.

„Това наистина е много важен момент. И присъствието на агенцията е важно и за подкрепата на подобни проекти и за осъществяването им по конструктивен начин“, отбеляза Гроси.