Путин прие премиера на Армения Пашинян, Лукашенко му предава днес послание от американците

Руският президент Владимир Путин се срещна с арменския премиер Никол Пашинян в Кремъл, който е гост на Международния форум за ядрена и свързани с нея индустрии в Москва. Двамата обсъдиха работата на Арменската атомна електроцентрала, както и различни аспекти на двустранните отношения.

„Благодаря ви, че приехте нашата покана и дойдохте на това международно събитие, посветено на развитието на ядрената индустрия. Това е естествено, тъй като Армения отдавна има действаща атомна електроцентрала. Както самите Вие заявихте на форума, тя осигурява 30% от електроенергията на страната. Това е значителна цифра – 30%, една трета от цялата електроенергия се генерира от атомната електроцентрала“, поздрави руският лидер събеседника си.

Путин припомни, че „Росатом“ „в момента работи за удължаване на живота на тази атомна електроцентрала“. „Следователно, вашето присъствие на форума е, разбира се, напълно логично“, отбеляза той.

Като цяло Путин оцени, че отношенията между Русия и Армения „се развиват стабилно и добре“.

„Търговският оборот е близо 11 милиарда долара, което е 34% от външната търговия на републиката. Търговският оборот на Армения с Русия, според нашата статистика, на стойност 11,7 милиарда долара, е рекордно висок, от 2024 г. Отношенията се развиват и във всички други области“, добави Путин, отбелязвайки, че винаги има какво да се обсъди с арменските партньори.

От своя страна Пашинян благодари на участниците за поканата за участие във форума. „Днес научихме много за ядрените технологии. Благодаря ви за споделянето. Разбира се, ролята на ядрената енергия непрекъснато нараства и ядрената енергия вече се счита в световен мащаб за зелен енергиен източник“, отбеляза Пашинян. Той подчерта значението на ядрената енергия за Армения. „Правилно отбелязахте, че ние тясно си сътрудничим с Руската федерация и работим за удължаване на живота на Арменската атомна електроцентрала до 2036 г. В момента работим и търсим проекти за малки модулни атомни електроцентрали, подходящи за Армения, и, разбира се, също така сме много активно ангажирани в диалог с Руската федерация по този въпрос“, каза арменският премиер, като подчерта, че сътрудничеството с „Росатом“ е в ход.

Говорейки за двустранния дневен ред, Пашинян отбеляза, че „отношенията се развиват стабилно“. „Вярно е, че тази година има лек спад и това се дължи на определени глобални процеси, но смятам, че трябва да работим по този въпрос по подходящ начин, за да може взаимната ни търговия да продължи да расте и с темпото, което планираме за 2023-2024 г.“, заключи той.

Последният път, когато Путин и Пашинян се срещнаха лично, беше на 31 август в Тиендзин, Китай, след прием в чест на ръководителите на делегации от страните-членки на Шанхайската организация за сътрудничество.

Днес се очаква руският и беларуският президент Владимир Путин и Александър Лукашенко да се срещнат в Москва.

Както Наталия Ейсмонт, прессекретарят на беларуския лидер, каза пред ТАСС, дневният ред включва „целият спектър от регионални и двустранни отношения“. Лукашенко спомена и предаването на определени послания от американска страна на Путин.

Путин и Лукашенко се срещнаха за последно на 2 септември в Пекин.