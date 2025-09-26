Лавров: НАТО и ЕС вече участват пряко в конфликта с Русия

НАТО и Европейският съюз, чрез подкрепата си за Украйна, вече участват пряко в конфликта с Русия, заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20, предава Фокус.

Лавров подчерта, че пренебрегването на принципите на Хартата на ООН е "израз на неоколониални амбиции, които засилват глобалната нестабилност и умножават регионалните конфликти".

"Кризата в Украйна е ясен пример за това, предизвикана от колективния Запад, тя превърна конфликта в истинска война срещу моята страна, с пряко участие на НАТО и ЕС“, заяви той.

Руският дипломат допълни, че "ескалацията в Близкия изток е част от същата тенденция“, като посочи "безпрецедентната хуманитарна катастрофа в Газа“, която е отнела живота на хиляди. "Нито една от съседните на Израел държави не може да се чувства в безопасност, виждаме го всеки ден“, подчерта Лавров.