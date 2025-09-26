Лавров: НАТО и ЕС вече участват пряко в конфликта с Русия

НАТО и Европейският съюз, чрез подкрепата си за Украйна, вече участват пряко в конфликта с Русия, заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20, предава Фокус.
Лавров подчерта, че пренебрегването на принципите на Хартата на ООН е "израз на неоколониални амбиции, които засилват глобалната нестабилност и умножават регионалните конфликти".
"Кризата в Украйна е ясен пример за това, предизвикана от колективния Запад, тя превърна конфликта в истинска война срещу моята страна, с пряко участие на НАТО и ЕС“, заяви той.
Руският дипломат допълни, че "ескалацията в Близкия изток е част от същата тенденция“, като посочи "безпрецедентната хуманитарна катастрофа в Газа“, която е отнела живота на хиляди. "Нито една от съседните на Израел държави не може да се чувства в безопасност, виждаме го всеки ден“, подчерта Лавров.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #40, #71
08:55 26.09.2025
2 Българин
Коментиран от #8, #11, #16, #26
08:55 26.09.2025
3 Мартин
08:56 26.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #45
08:57 26.09.2025
5 Колбасар
08:57 26.09.2025
6 Тоз на снимката взел-дал.
08:58 26.09.2025
7 Ухаааа
08:59 26.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всъщност
09:00 26.09.2025
10 Пълни глупости
09:00 26.09.2025
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Българин":Не сте точен господине.От русия няма да остане нищо.
09:00 26.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
Евгений Николаевич Понасенков руски историк.
Коментиран от #17
09:01 26.09.2025
14 Копейкотрошач
До коментар #8 от "Сталин":Вратлето!!
09:01 26.09.2025
15 Отвратен
09:01 26.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Руснаците преди бяха крепостни.
До коментар #13 от "Факт":Сега са роби.
09:02 26.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хомо съветикус
09:04 26.09.2025
20 Отвратен
До коментар #16 от "Българин оригинал":Точно Така , изродите само това могат - да избиват невинни деца !
Коментиран от #22
09:05 26.09.2025
21 Истината
09:06 26.09.2025
22 Всъщност
До коментар #20 от "Отвратен":Украинците не бяха изроди ! Киевската хунта ги направи такива
09:08 26.09.2025
23 Путин е най-великият овчар!
Коментиран от #28
09:08 26.09.2025
24 Всичко което трябва да знаете
09:08 26.09.2025
25 Възраждане
Коментиран от #46
09:09 26.09.2025
26 Мигне ли срещу Русия
До коментар #2 от "Българин":повече няма да отвори очи.
И си го знае! Иначе отдавна да е опитало
09:09 26.09.2025
27 Здрасти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Скоро ще ги пишат по вестниците на страницата със съболезнованията. Някак няма да ми е тъжно за тях. Какво търсят там? За пари го правят все пак. На България и е време да излиза от НАТО. Края им наближава, и накрая пак ще ни наредят да им плащаме сметката.
09:09 26.09.2025
28 История
До коментар #23 от "Путин е най-великият овчар!":Ако укрите не бяха избивали рускоезичните си , никой нямаше да ги коли !
Коментиран от #48
09:10 26.09.2025
29 Пълни глупости
09:10 26.09.2025
30 Някой
Коментиран от #32
09:11 26.09.2025
31 АЗОВ сила!
09:11 26.09.2025
32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #30 от "Някой":Който разбрал, разбрал.
09:12 26.09.2025
33 сфдфсафасфа
09:12 26.09.2025
34 Пълни глупости
09:12 26.09.2025
35 Коментиращ
Иначе ще рухне нацяло мита за "непобедимата, руска армия" 😁 Затова намесват и НАТО 🤣, че иначе позора е голям...
Даже не ги интересуват загубите на башибозука им , нито територията която изпепеляват.
09:14 26.09.2025
36 Така Така
09:15 26.09.2025
37 Пълни глупости
09:15 26.09.2025
38 Русофилия
Путин - евреин
Шойгу - тувинец
Набиуллина - татарка
Турчак - името му го издава
Къде в еРеФия има руснаци и славяни? Май гният в Украйна.
09:16 26.09.2025
39 Отново Лавров е
Коментиран от #42
09:18 26.09.2025
40 Аре да си ходиш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Стига с глупостите! Какви войски, какви глупости - насаждате напрежение там където го няма!
Голям страх - всичкото патрЕоте сте такива - като пукне пушката и хайда беж към границата - на единия прасец Левски, на другия Ботев - да му помагат да БЯГА!
09:18 26.09.2025
41 Залужний
09:18 26.09.2025
42 Неколективния Запад
До коментар #39 от "Отново Лавров е":Кажи нещо за Неколективния Запад!
Коментиран от #51, #57
09:19 26.09.2025
43 Да ти го напиша
До коментар #8 от "Сталин":Кога свари ,рано сутринта да душиш кюлотите червени на тьотка Митрофанова.
09:20 26.09.2025
44 !!!?
09:20 26.09.2025
45 Украйна СВО, НАТО война
До коментар #4 от "Сталин":Русия победи в тридневното СВО, но загуби последвалата война
09:20 26.09.2025
46 Весел Патиланец
До коментар #25 от "Възраждане":Малка поправка, о "великий възрожденецо" - три години не може да превземе Донбас, с цялата си милионна армия, и с помощта на Иран и Сев.Корея - руЗката армия е трета по сила в Украйна - след украинската и след сев.Корейската. ;-)))))
09:22 26.09.2025
47 Пълни глупости
09:23 26.09.2025
48 Факт
До коментар #28 от "История":Руснаците са тези които разрушиха изцяло украинските рускоезични градове , Бахмут, Авдеевка,. Мариупол, Торецк........... и избиха голяма част от рускоезичното им население!!!!!
09:24 26.09.2025
49 Забелязал
Иначе да беше свършила отдавна и РФ нямаше да съществува.
09:24 26.09.2025
50 вече?
09:25 26.09.2025
51 Достатъчно е да си припомниш
До коментар #42 от "Неколективния Запад":За какво точно започна войната и какви бяха "червените линии" на Русия. До една логични и разумни впрочем . И да си припомниш абзаца: ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...
09:25 26.09.2025
52 Факти
09:26 26.09.2025
53 Кривоверен алкаш
09:26 26.09.2025
54 !!!?
09:34 26.09.2025
55 Атлантическата пропаганда
09:34 26.09.2025
56 За съжаление е прав
09:35 26.09.2025
57 Истината е че:
До коментар #42 от "Неколективния Запад":Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на "антитерористична операция" с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта колега? А?
Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Кой? И защо ?
09:40 26.09.2025
58 Ха сега де...
09:40 26.09.2025
59 НЕ войната е водещото
Коментиран от #61
09:44 26.09.2025
60 Малко забравихме май
Меркел заявява на 12/07/22, че никой не е възнамерявал да изпълнява Минските споразумения, било нужно време да въоръжи Украйна. Е, Оланд го потвърди. И черешката на тортата: Зеленски беше избран през 2019 г. с обещание да се бори с корупцията и да спазва безусловно Минските споразумения...... и какво се случи?
09:49 26.09.2025
61 ха, ха, ха...
До коментар #59 от "НЕ войната е водещото":Това сме го чували и от Тодор Живков, от тогава ли още го помниш или като малък в къщи непрекъснато се говореше за проспериращия комунизъм и загниващия капитализъм? Социализма не можа да изкара и век, а капитализма от16 век насам все го чакат да се разпадне, но не би.
Коментиран от #67
09:50 26.09.2025
62 Малко забравихме май
Беловежките споразумения от 1991 г. и 4-те приложения към тях ! .... Какво пише а? Дали е изпълнено как мислите? И дали цялата политика на Украйна след 2014 не е точно обратното на това което са подписали и поели като неотменим ангажимент за да получи Украйна суверенитет ? Дали?
09:56 26.09.2025
63 дядото
10:03 26.09.2025
64 Лавров е изцяло прав човека
Коментиран от #68
10:04 26.09.2025
65 Четете, четете ... и мислете !
10:07 26.09.2025
66 Браво на коня!
10:08 26.09.2025
67 Човек винаги има избор
До коментар #61 от "ха, ха, ха...":Дали да е умен и гледа случващото се или да е глупака който водят като стадо и да му казват какво се случва. Всеки според интелекта си.
10:15 26.09.2025
68 Тихо бе
До коментар #64 от "Лавров е изцяло прав човека":Глу пи Славе пак ли се обаждаш.
Коментиран от #70
10:15 26.09.2025
69 Правдата, логиката и морала
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
10:15 26.09.2025
70 Атлантически тролчета,
До коментар #68 от "Тихо бе":засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .
10:18 26.09.2025
71 Рон Джереми
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ха! През България? Не е ли по-пряко през ЮАР?
10:19 26.09.2025
72 Де да имахме поне един
10:21 26.09.2025