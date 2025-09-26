Новини
Лавров: НАТО и ЕС вече участват пряко в конфликта с Русия
  Тема: Украйна

Лавров: НАТО и ЕС вече участват пряко в конфликта с Русия

26 Септември, 2025 08:54

Руският външен министър заяви пред Г-20, че кризата в Украйна и ескалацията в Близкия изток са резултат от "неоколониални амбиции", засилващи глобалната нестабилност.

Лавров: НАТО и ЕС вече участват пряко в конфликта с Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО и Европейският съюз, чрез подкрепата си за Украйна, вече участват пряко в конфликта с Русия, заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на срещата на външните министри от Г-20, предава Фокус.

Лавров подчерта, че пренебрегването на принципите на Хартата на ООН е "израз на неоколониални амбиции, които засилват глобалната нестабилност и умножават регионалните конфликти".

"Кризата в Украйна е ясен пример за това, предизвикана от колективния Запад, тя превърна конфликта в истинска война срещу моята страна, с пряко участие на НАТО и ЕС“, заяви той.

Руският дипломат допълни, че "ескалацията в Близкия изток е част от същата тенденция“, като посочи "безпрецедентната хуманитарна катастрофа в Газа“, която е отнела живота на хиляди. "Нито една от съседните на Израел държави не може да се чувства в безопасност, виждаме го всеки ден“, подчерта Лавров.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 13 Отговор
    Вчера през България минаха колони френски войски на път за Молдова и Одеса.

    Коментиран от #27, #40, #71

    08:55 26.09.2025

  • 2 Българин

    23 41 Отговор
    Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #8, #11, #16, #26

    08:55 26.09.2025

  • 3 Мартин

    23 33 Отговор
    Дайте му овес на коня!!

    08:56 26.09.2025

  • 4 Сталин

    42 9 Отговор
    Русия победи Украйна за три дни, след това войната е с НАТО

    Коментиран от #45

    08:57 26.09.2025

  • 5 Колбасар

    27 14 Отговор
    То и Северна Корея участва пряко в конфликта!

    08:57 26.09.2025

  • 6 Тоз на снимката взел-дал.

    20 24 Отговор
    Кой ще му харчи откраднатите пари от руските роби?

    08:58 26.09.2025

  • 7 Ухаааа

    17 27 Отговор
    Дядя Лавров пак се е накъркал. Да го попитам за тая харта на ООН, която Русия е нарушила и е навлязла в друга държава. Тия Руснаци по нагли и Боко бря!

    08:59 26.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всъщност

    26 17 Отговор
    " Вече " ли ? Те не участват от сега . Те започнаха конфликта с Майданския преврат и инсталирането на нацистка хунта след него . После мълчаха за изгарянията на руски книги ,за " възродителния" процес с имената на новородените в Украйна , за хилядите избити от Киев цивилни , жени и деца .

    09:00 26.09.2025

  • 10 Пълни глупости

    13 23 Отговор
    Е те тези опорни вече четвърта година, все НАТО ги напада.

    09:00 26.09.2025

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 20 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не сте точен господине.От русия няма да остане нищо.

    09:00 26.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    15 19 Отговор
    След 1917 година руският човек е изчезнал. Неговото място е заел съветският човек. Днешна Русия е ходещият труп на СССР.

    Евгений Николаевич Понасенков руски историк.

    Коментиран от #17

    09:01 26.09.2025

  • 14 Копейкотрошач

    5 16 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Вратлето!!

    09:01 26.09.2025

  • 15 Отвратен

    5 19 Отговор
    Е И ? Какво ще направите ? Ще заглушите GPS сигнала ? Изроди !

    09:01 26.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Руснаците преди бяха крепостни.

    11 18 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Сега са роби.

    09:02 26.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хомо съветикус

    9 17 Отговор
    Това прилича ли ви на човек?

    09:04 26.09.2025

  • 20 Отвратен

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "Българин оригинал":

    Точно Така , изродите само това могат - да избиват невинни деца !

    Коментиран от #22

    09:05 26.09.2025

  • 21 Истината

    21 7 Отговор
    Колкото и турско-американски роби-тролове да се включат с коментари , истината е , че натото започна конфликт , който убива Европа и европейците . Победители са англосаксонците от САЩ и Великобритания , и Турция .

    09:06 26.09.2025

  • 22 Всъщност

    17 5 Отговор

    До коментар #20 от "Отвратен":

    Украинците не бяха изроди ! Киевската хунта ги направи такива

    09:08 26.09.2025

  • 23 Путин е най-великият овчар!

    5 16 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце!Изкла един милион от тях, а останалите се молят да ги нахрани.

    Коментиран от #28

    09:08 26.09.2025

  • 24 Всичко което трябва да знаете

    17 6 Отговор
    ЕС е колония на САЩ. Нато е военен легион на САЩ. САЩ и Тръмп, воюват срещу Русия. Капитализмът издъхна след първата световна война. След втората световна война, заключиха в НАТО, страните с опасност да поемат пътя след капитализмът. И ги спасяват с планова икономика и държавна намеса. Неолиберализмът и монетаризмът му, обещаха решение на историята и капиталистическите кризи. Горбачов и слугите му, поеха по пътят на неолибералният капитализъм. Като прасетата които станаха "човеци" - собственици - стопани, в окончателно загърбване на равенството.(оруел) Не без подкупите и педофилските досиета от ЦРУ. Но след 10 години провал на капитализмът, дясното, неолибералното, частното в тези страни, трябваше да не се допуска нов подтик към антикапитализмът. И планът, заключване в НАТО, и вкарване в плановата икономика на ЕС. Няма благоденствие и средна класа без планова икономика и държавна намеса, командна икономика и стопанство, само с чист капитализъм.

    09:08 26.09.2025

  • 25 Възраждане

    17 6 Отговор
    Прав е. Вече 3 години безанслоговата и непобедима червена армия громи цялото НАТО и ЕС и ще продължава да го прави за благото на човечеството

    Коментиран от #46

    09:09 26.09.2025

  • 26 Мигне ли срещу Русия

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    повече няма да отвори очи.
    И си го знае! Иначе отдавна да е опитало

    09:09 26.09.2025

  • 27 Здрасти

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скоро ще ги пишат по вестниците на страницата със съболезнованията. Някак няма да ми е тъжно за тях. Какво търсят там? За пари го правят все пак. На България и е време да излиза от НАТО. Края им наближава, и накрая пак ще ни наредят да им плащаме сметката.

    09:09 26.09.2025

  • 28 История

    14 23 Отговор

    До коментар #23 от "Путин е най-великият овчар!":

    Ако укрите не бяха избивали рускоезичните си , никой нямаше да ги коли !

    Коментиран от #48

    09:10 26.09.2025

  • 29 Пълни глупости

    16 14 Отговор
    Само не разбрах НАТО с колко хилядна армия участва? Копейките уточнявайки ги тези неща.

    09:10 26.09.2025

  • 30 Някой

    18 7 Отговор
    Хубаво е да се каже истината в очите - Запада започна и води директна война срещу Русия. Да няма после не разбрали, а тях защо?

    Коментиран от #32

    09:11 26.09.2025

  • 31 АЗОВ сила!

    4 12 Отговор
    Продължава прочистването на руски от падъци покрай Покровск.

    09:11 26.09.2025

  • 32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    12 12 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    Който разбрал, разбрал.

    09:12 26.09.2025

  • 33 сфдфсафасфа

    11 11 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробащата народите империя на злото СССР

    09:12 26.09.2025

  • 34 Пълни глупости

    13 13 Отговор
    Само не разбрах НАТО с колко бомбардировачи участва. копейки уточнявйите ги тези неща.

    09:12 26.09.2025

  • 35 Коментиращ

    21 13 Отговор
    Бункерният фюрер Путлер, катъра и неговата хунта най-много се притесняват за имиджа (статуса) на Раша като супер сила който тя губи... с всеки изминал ден заради упоритостта на Украйна.
    Иначе ще рухне нацяло мита за "непобедимата, руска армия" 😁 Затова намесват и НАТО 🤣, че иначе позора е голям...
    Даже не ги интересуват загубите на башибозука им , нито територията която изпепеляват.

    09:14 26.09.2025

  • 36 Така Така

    14 15 Отговор
    Прав си Лавров, дано успеете да спрете злото

    09:15 26.09.2025

  • 37 Пълни глупости

    14 14 Отговор
    Само не разбрах НАТО с колко подводници и самолетоносачи участва. Копейките уточнявйите ги тези неща.

    09:15 26.09.2025

  • 38 Русофилия

    11 12 Отговор
    Лавров - арменец
    Путин - евреин
    Шойгу - тувинец
    Набиуллина - татарка
    Турчак - името му го издава

    Къде в еРеФия има руснаци и славяни? Май гният в Украйна.

    09:16 26.09.2025

  • 39 Отново Лавров е

    14 7 Отговор
    изключително точен в изказа. На 100% прав. Колективния Запад превърна конфликта в истинска война която действително ескалира и причина за това е единствено НАТО и този "Колективен" Запад

    Коментиран от #42

    09:18 26.09.2025

  • 40 Аре да си ходиш

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Стига с глупостите! Какви войски, какви глупости - насаждате напрежение там където го няма!
    Голям страх - всичкото патрЕоте сте такива - като пукне пушката и хайда беж към границата - на единия прасец Левски, на другия Ботев - да му помагат да БЯГА!

    09:18 26.09.2025

  • 41 Залужний

    8 10 Отговор
    Какво ще стане, ако Залужний влезе в Кремъл? Лавров ще си спомни арменското име, Путин, Медведев и цялата руска администрация ще си изкара израелските паспорти?

    09:18 26.09.2025

  • 42 Неколективния Запад

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Отново Лавров е":

    Кажи нещо за Неколективния Запад!

    Коментиран от #51, #57

    09:19 26.09.2025

  • 43 Да ти го напиша

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Кога свари ,рано сутринта да душиш кюлотите червени на тьотка Митрофанова.

    09:20 26.09.2025

  • 44 !!!?

    5 6 Отговор
    ЕС и НАТО не участват в конфликт с Русия, а със Северна Корея...!!!?

    09:20 26.09.2025

  • 45 Украйна СВО, НАТО война

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Русия победи в тридневното СВО, но загуби последвалата война

    09:20 26.09.2025

  • 46 Весел Патиланец

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Възраждане":

    Малка поправка, о "великий възрожденецо" - три години не може да превземе Донбас, с цялата си милионна армия, и с помощта на Иран и Сев.Корея - руЗката армия е трета по сила в Украйна - след украинската и след сев.Корейската. ;-)))))

    09:22 26.09.2025

  • 47 Пълни глупости

    1 5 Отговор
    Войната е между Северна Корея и САЩ, но на руска територия. Дефакто никога не са подписвали мир. С любезното съдействие на Путин Ким и Тръмп воюват на предоставен от Путин терен.

    09:23 26.09.2025

  • 48 Факт

    15 5 Отговор

    До коментар #28 от "История":

    Руснаците са тези които разрушиха изцяло украинските рускоезични градове , Бахмут, Авдеевка,. Мариупол, Торецк........... и избиха голяма част от рускоезичното им население!!!!!

    09:24 26.09.2025

  • 49 Забелязал

    16 5 Отговор
    Катърът кьорав търси теле под вола... НАТО само помага на Украйна, но не участва пряко във войната.
    Иначе да беше свършила отдавна и РФ нямаше да съществува.

    09:24 26.09.2025

  • 50 вече?

    3 1 Отговор
    Вече вече вече.... Това го чуваме през 2 месеца

    09:25 26.09.2025

  • 51 Достатъчно е да си припомниш

    5 14 Отговор

    До коментар #42 от "Неколективния Запад":

    За какво точно започна войната и какви бяха "червените линии" на Русия. До една логични и разумни впрочем . И да си припомниш абзаца: ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    09:25 26.09.2025

  • 52 Факти

    5 11 Отговор
    Лавров: НАТО и ЕС вече участват пряко в конфликта с Русия и затова ще берат ядове !

    09:26 26.09.2025

  • 53 Кривоверен алкаш

    11 4 Отговор
    Както винаги чифтокопитният греши...целият батак в който се оказа Света е в резултат на Вашата завоевателна политика,ама не е удобно да го признаеш.При един справедлив мир,с отстъпки и от двете страни войната още утре може да спре,но в момента това не е удобно за Кремъл...вижда се че дори и Клоуна взе да не ги издържа.

    09:26 26.09.2025

  • 54 !!!?

    2 2 Отговор
    Лавров много добре знае, че Копейките са инфантилни същества, които не помнят какво са яли вчера...скоро ще обяви, че ЕС и НАТО са нападнали Украйна на 24 февруари 2022...!!!?

    09:34 26.09.2025

  • 55 Атлантическата пропаганда

    4 3 Отговор
    Постоянно фиксира вниманието на хората върху войната и подло пропуска причините заради които започна войната. А те изцяло бяха създадени от Запада. ...и това е неоспорим факт. Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    09:34 26.09.2025

  • 56 За съжаление е прав

    4 2 Отговор
    Нато е пудела на САЩ и заедно със САЩ подклаждат и поддържат войни.

    09:35 26.09.2025

  • 57 Истината е че:

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Неколективния Запад":

    Войната започна още на 14 април 2014 година и беше инициирана от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу кървавият преврат наречен Майдан . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент за начало на войната под формата на "антитерористична операция" с танкове, авиация и пехота...Чел ли си заповедта колега? А?
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори с "сепаратистите", тоест с гражданите на самата Украйна, тези хора с двойно гражданство които бяха лишени и от избирателни права. което противоречи на самата украинска Конституция....А да ти припомня ли и кой беше реално Турчинов и кой го подкрепяше и го финансираше ? Кой? И защо ?

    09:40 26.09.2025

  • 58 Ха сега де...

    3 1 Отговор
    Това оплакване ли е или радост? Нали Путин най много от всичко иска войната да продължи, защото иначе за него света приключва? Той цял живот си е мечтал да стане велик, а иведнъж да се окаже, че се огъва пред трудностите не става. Също и Тръмп цял живот си е мечтал за Нобелова награда за мир, но тя все му се изплъзва. Да видим нарцисизма на кого ще е по голям.

    09:40 26.09.2025

  • 59 НЕ войната е водещото

    3 2 Отговор
    А причините за нея. А причините бяха изцяло в резултат от стратегията и действията на престъпното НАТО !

    Коментиран от #61

    09:44 26.09.2025

  • 60 Малко забравихме май

    2 2 Отговор
    но точно Франция и Германия бяха гаранти на определящото споразумение от Минск и неговата втора версия Минск-2 от 2015 г. което и Франция и Германия подписаха. И тогава започна цирка…
    Меркел заявява на 12/07/22, че никой не е възнамерявал да изпълнява Минските споразумения, било нужно време да въоръжи Украйна. Е, Оланд го потвърди. И черешката на тортата: Зеленски беше избран през 2019 г. с обещание да се бори с корупцията и да спазва безусловно Минските споразумения...... и какво се случи?

    09:49 26.09.2025

  • 61 ха, ха, ха...

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "НЕ войната е водещото":

    Това сме го чували и от Тодор Живков, от тогава ли още го помниш или като малък в къщи непрекъснато се говореше за проспериращия комунизъм и загниващия капитализъм? Социализма не можа да изкара и век, а капитализма от16 век насам все го чакат да се разпадне, но не би.

    Коментиран от #67

    09:50 26.09.2025

  • 62 Малко забравихме май

    2 1 Отговор
    Че точно с действията си Украйна наруши и условията на Беловежките споразумения от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. По това време Украйна се е заклела и подписала обвързващо споразумение че се задължава да остане за винаги необвързана, без ядрено оръжие и неутрална.....
    Беловежките споразумения от 1991 г. и 4-те приложения към тях ! .... Какво пише а? Дали е изпълнено как мислите? И дали цялата политика на Украйна след 2014 не е точно обратното на това което са подписали и поели като неотменим ангажимент за да получи Украйна суверенитет ? Дали?

    09:56 26.09.2025

  • 63 дядото

    1 1 Отговор
    този факт е известен по света от години.вие от кремъл само говорите и нищо не предприемате.на какво разчитате,не знам.

    10:03 26.09.2025

  • 64 Лавров е изцяло прав човека

    2 2 Отговор
    И упреците и обвиненията изцяло важат и за българските атлантически правителства от последните 30-35 години. Политиката ни е престъпна и неадекватна, определено във вреда на българите и държавата. И кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел... Ами замислете се бре хора ...

    Коментиран от #68

    10:04 26.09.2025

  • 65 Четете, четете ... и мислете !

    1 2 Отговор
    Украйна - необвързана, без ядрено оръжие и неутрална.....Беловежките споразумения от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет !

    10:07 26.09.2025

  • 66 Браво на коня!

    2 2 Отговор
    То като че ли крепостните тирани не използват помощта на Северна Корея, Комунистически Китай и още там разни феодални от..ре...пки, та Колективният Запад бил виновен за краха на Примитивна рус. Аре чиба!

    10:08 26.09.2025

  • 67 Човек винаги има избор

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "ха, ха, ха...":

    Дали да е умен и гледа случващото се или да е глупака който водят като стадо и да му казват какво се случва. Всеки според интелекта си.

    10:15 26.09.2025

  • 68 Тихо бе

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Лавров е изцяло прав човека":

    Глу пи Славе пак ли се обаждаш.

    Коментиран от #70

    10:15 26.09.2025

  • 69 Правдата, логиката и морала

    1 0 Отговор
    Са изцяло на страната на Русия! А че НАТО и ЕС участват пряко в конфликта с Русия, не е новина а военно престъпление. Имат ли мандат от ООН ? А въобще някога НАТО да са имали ? Да припомня за по младите че всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    10:15 26.09.2025

  • 70 Атлантически тролчета,

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тихо бе":

    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .

    10:18 26.09.2025

  • 71 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ха! През България? Не е ли по-пряко през ЮАР?

    10:19 26.09.2025

  • 72 Де да имахме поне един

    1 0 Отговор
    Политик от класата на Лавров и Захарова. Дори и на 50% от техният интелект и професионализъм .... ГЕЙргиев, дЖилезку ....майко мила... сган

    10:21 26.09.2025

