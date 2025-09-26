Новини
Бившият президент на Южна Корея се изправя пред ново дело за възпрепятстване на правосъдието

След седмици бойкот на съдебни заседания Юн се яви в съда заради обвинения в блокиране на разследване, докато срещу него текат и други дела, включително за опит за метеж и корупция.

Бившият президент на Южна Корея се изправя пред ново дело за възпрепятстване на правосъдието
Снимкa: БГНЕС
Сваленият от власт президент на Южна Корея Юн Сук-йол се яви днес в съда за началото на ново дело по обвинения във възпрепятстване на правосъдието, след като в продължение на седмици бойкотираше друго дело. В него той е обвинен, че се е опитал да организира метеж чрез въвеждане на военно положение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шестдесет и четири годишният Юн изглеждаше значително отслабнал, а късо подстриганата му коса – посивяла, след почти два месеца в затвора. През този период той отказваше да присъства на съдебните заседания, позовавайки се на здравословни причини.

Срещу бившия президент са повдигнати нови обвинения за възпрепятстване на правосъдието, поради опити да блокира следователите, които искаха да го арестуват през януари. Парламентът тогава му отне правомощията, а той се барикадира в президентския дворец.

Новите обвинения са внесени от специален прокурор, назначен през юни, чийто екип разшири разследването на действията на Юн и на няколко бивши служители от правителството и въоръжените сили.

Срещу Юн, чието отстраняване от власт бе потвърдено през април от Конституционния съд, текат и други разследвания. Втори специален прокурор повдигна обвинения за корупция срещу бившата първа дама.

Юн отрича да е извършил нарушения и твърди, че като президент е имал право да обяви военно положение през декември. Той настоява, че всички разследвания срещу него са политически мотивирани.

Ако бъде признат за виновен по новите обвинения, Юн може да получи наказание от повече от три години затвор. По-рано той бе заплашен със смъртна присъда или доживотен затвор, ако съдът го признае за виновен в опит за метеж.


  • 1 Бастардо

    0 2 Отговор
    А Гумен Боташов кога?

    10:35 26.09.2025

